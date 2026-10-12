Auf Sardinien wurde eine neue „Blue Zone“ entdeckt, in der Frauen außergewöhnlich lange leben

Forscher haben in Zentralsardinien einen neuen „Hotspot“ der Langlebigkeit identifiziert, wo sich das Dorf durch außergewöhnlich hohe Überlebensraten bei Frauen von der ursprünglichen „Blauen Zone“ der Insel abhebt.

Bolotana liegt in der Region Marghine im Zentrum Sardiniens und weist eine außergewöhnlich hohe Dichte an Hundertjährigen auf – die Quote liegt hier zehnmal so hoch wie der sardische Durchschnitt und elfmal so hoch wie die der Vereinigten Staaten. Besonders ausgeprägt ist die Langlebigkeit bei den Frauen, deren Überlebensrate im hohen Alter mit der der langlebigsten Bevölkerungsgruppen der Welt mithalten kann.

Viele Menschen in unserer Gemeinde leben noch immer nach einer Lebensweise, die eng mit den ländlichen Traditionen und den Rhythmen des Landlebens verbunden ist. – Giacomo Nieddu, Terracuza

Nach der Teilnahme an einer Studie, die die demografischen Faktoren hinter dieser bemerkenswerten Langlebigkeit untersuchte, identifizierte der Forscher Dan Buettner das kleine Bergdorf in der Provinz Nuoro als neue „Blue Zone“.

„Blue Zones“ sind Regionen, die für außergewöhnliche Langlebigkeit bekannt sind, in denen die Einwohner deutlich häufiger als im Durchschnitt das 100. Lebensjahr erreichen und seltener an chronischen Krankheiten leiden, was möglicherweise auf eine gesunde Ernährung und Lebensweise zurückzuführen ist.

Der Begriff geht auf bahnbrechende demografische Forschungen von Gianni Pes von der Universität Sassari und Michel Poulain von der Universität Löwen zurück, die in den frühen Phasen ihrer Studien die langlebigen Gemeinden Sardiniens auf einer Karte mit blauen Kreisen markierten. Buettner arbeitete später mit den beiden Forschern und anderen Wissenschaftlern zusammen, um weltweit Hotspots der Langlebigkeit zu untersuchen.

Das Forschungsteam identifizierte zunächst eine Gruppe von 14 Gemeinden in den Regionen Barbagia und Ogliastra im mittleren Osten Sardiniens, die sich durch außergewöhnliche Langlebigkeit und gesunde Lebensgewohnheiten auszeichneten, und erklärte das Gebiet 2004 zur weltweit ersten „Blue Zone“.

„Die neue sardische Blue Zone Bolotana ist eigenständig und liegt etwa 110 Kilometer von der ersten entfernt, die vor mehr als 20 Jahren identifiziert wurde“, sagte Pes, ein Mitautor der Studie zusammen mit Buettner.

„Für unsere Untersuchung haben wir demografische Daten aus dem kommunalen Melderegister herangezogen und uns dabei auf historische Kirchenbücher als unabhängige Quelle zur Kreuzvalidierung der Daten gestützt“, erklärte Pes.

„Konkret wurden standesamtliche Geburtsurkunden mit nachfolgenden standesamtlichen und, sofern verfügbar, kirchlichen Aufzeichnungen verknüpft, wobei die Übereinstimmung von Personenstandsdaten, Abstammung, familiären Beziehungen und anderen identifizierenden Informationen herangezogen wurde. Bei Bedarf wurden zusätzlich genealogische Zeitachsen rekonstruiert, um Verknüpfungen mit Geschwistern oder gleichnamigen Verwandten auszuschließen.“

Die neu ausgewiesene „Blue Zone“ von Bolotana liegt eingebettet in der bergigen Region Marghine im Zentrum Sardiniens. (Foto: Giacomo Nieddu, Terracuza)

Die Studie konzentrierte sich in erster Linie auf den Zeitraum von 2021 bis 2025, in dem Bolotana eine durchschnittliche Einwohnerzahl von 2.266 aufwies, darunter zehn Personen im Alter von 100 Jahren oder älter. Das entsprach etwa 442 Hundertjährigen pro 100.000 Einwohner, wobei der ausgeprägteste Langlebigkeitsvorteil bei Frauen zu beobachten war.

Die Forscher analysierten zudem Daten aus dem Jahr 2020, um mögliche Auswirkungen von Covid-19 zu berücksichtigen, und führten einen zeitlich angeglichenen Vergleich für den Zeitraum von 2015 bis 2019 durch.

Sie stellten fest, dass Frauen, die das 70. Lebensjahr erreichten, eine verbleibende Lebenserwartung von 20,85 Jahren hatten, während 13,83 Prozent der Frauen, die dieses Alter erreichten, das 100. Lebensjahr erreichten. Beide Werte lagen über den Durchschnittswerten und den höchsten jährlichen Werten, die im gleichen Zeitraum in der Provinz Nuoro und in Italien verzeichnet wurden.

Auch im internationalen Vergleich anhand der Human Mortality Database schnitten die Schätzungen zur Lebenserwartung der Frauen in Bolotana außergewöhnlich gut ab: Bei beiden Messgrößen lagen sie an zweiter Stelle hinter Hongkong.

Insgesamt wiesen die Frauen in Bolotana eines der günstigsten international erfassten Überlebensprofile im hohen Alter auf. Ihre Wahrscheinlichkeit, das Alter von 70 bis 100 Jahren zu erreichen, war mehr als dreimal so hoch wie die von Frauen in den Vereinigten Staaten.

Die Forscher stellten fest, dass der vorwiegend bei Frauen zu beobachtende Langlebigkeitsvorteil in Bolotana im Zeitraum von 2021 bis 2025 im Gegensatz zu dem Muster steht, das historisch in Sardiniens ursprünglicher „Blue Zone“ beobachtet wurde, wo außergewöhnliche Langlebigkeit besonders bei Männern ausgeprägt war und der Unterschied zwischen den Geschlechtern relativ gering war.

Dieser Kontrast legt nahe, dass die außergewöhnliche Lebenserwartung im hohen Alter auf Sardinien je nach Gemeinde und Zeitperiode unterschiedlichen demografischen Mustern folgen könnte.

„Eine solche Heterogenität könnte Unterschiede in der Zusammensetzung der Kohorten sowie in ökologischen, sozialen, verhaltensbezogenen oder anderen bevölkerungsspezifischen Merkmalen widerspiegeln“, erklärte Pes.

„Mehrere Mechanismen könnten plausibel zu dem beobachteten ausgeprägten Überlebensvorteil der Frauen beitragen, darunter genetische Veranlagung, Ernährungsgewohnheiten, körperliche Aktivität, familiäre Unterstützung, sozialer Zusammenhalt, Wohnorttreue und Zugang zu medizinischer Versorgung.“

Die Forscher werteten zudem historische Ernährungserhebungen aus und befragten Ärzte vor Ort, um die Lebensstilfaktoren besser zu verstehen, die zur Langlebigkeit der Gemeinde beitragen könnten.

Ihre Ergebnisse deuteten darauf hin, dass die traditionelle Ernährung weitgehend pflanzlich war und Fleisch während eines Großteils des Lebens der Bewohner nur etwa fünfmal im Monat verzehrt wurde. Ein Großteil der Lebensmittel stammte aus lokaler Produktion, darunter Olivenöl, Oliven, Käse und Weizen, die von den Bewohnern selbst hergestellt wurden.

Obwohl diese Erkenntnisse zum Lebensstil nicht Teil der Kernanalyse der Studie waren, lieferten sie einen Kontext für die Interpretation der demografischen Ergebnisse.

„Die vorliegende demografische Analyse kann weder feststellen, ob irgendwelche Ernährungs- und Lebensstilfaktoren zu dem beobachteten Muster beigetragen haben, noch deren relative Bedeutung einschätzen“, sagte Pes.

„Vergleichende Studien auf individueller Ebene werden erforderlich sein, um potenzielle biologische, verhaltensbezogene und soziale Determinanten der außergewöhnlichen Langlebigkeit im Dorf zu bewerten. Wir konzentrieren uns nun auf diesen Forschungsansatz.“

Die Einwohner begrüßten die Bekanntgabe, dass Bolotana als neue „Blue Zone“ ausgewiesen wurde. Die Anerkennung wurde bei einer Gemeinderatssitzung erörtert, bei der Pes offiziell eine Urkunde überreichte, die die Aufnahme der Gemeinde in die weltweiten „Blue Zones“ bestätigte.

Olivenöl ist ein Grundnahrungsmittel der Einwohner von Bolotana, deren Ernährungsgewohnheiten überwiegend pflanzlich geprägt sind. (Foto: Giacomo Nieddu, Terracuza)

An seiner Seite waren Salvatore Pedde, Vorsitzender von Ormìnas, einem Kulturverein, der sich der Förderung der Region und ihrer Traditionen widmet, sowie Vittorio Romerio von der Schule für Archiv-, Paläographie- und Diplomatikstudien am Staatsarchiv von Cagliari. Beide trugen zu der demografischen Untersuchung bei.

„Diese Anerkennung ist wichtig für unsere Gemeinde, da sie unsere Identität, Kultur und Traditionen hervorhebt“, erklärte der Bürgermeister von Bolotana, Francesco Manconi, gegenüber der Olive Oil Times.

„Unter den Faktoren, die zur bemerkenswerten Langlebigkeit unserer Gemeinde beigetragen haben, ist eine gesunde Ernährung zweifellos ein Schlüsselelement. Eines der Markenzeichen unserer landwirtschaftlichen Tradition ist das Olivenöl, das seit jeher einen zentralen Platz in unserer Ernährung einnimmt und weiterhin täglich als Zutat in einer Vielzahl traditioneller Gerichte verwendet wird.“

Zu den Olivenbauern von Bolotana gehört Giacomo Nieddu, der auf dem Landgut Terracuza an den Hängen rund um das Dorf natives Olivenöl extra herstellt. Der Betrieb gehörte zu den Standorten, die Forscher im vergangenen Jahr im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit der lokalen Gemeinschaft besuchten.

„Diese Anerkennung bestätigt unsere Vision und bestärkt uns in unserem Engagement als Erzeuger von hochwertigem nativem Olivenöl extra, dessen gesundheitliche Vorteile weithin anerkannt sind“, erklärte Nieddu gegenüber der Olive Oil Times.

Seine Olivenhaine, von denen viele jahrhundertealt sind, liegen verstreut auf steilen Terrassen, wo der Olivenanbau als eine Form der „heroischen“ Landwirtschaft gilt. Über Terracuza leitet Nieddu ein Renaturierungsprojekt, um die verlassenen Obstgärten der Region wiederzubeleben und die Landschaft zu erhalten.

Das Unternehmen fördert zudem lokale Olivensorten wie Bosana, Majorca und Cariasina, aus denen es traditionell verarbeitete Tafeloliven herstellt.

„Neben Olivenöl und einer ausgewogenen Ernährung ist die Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils entscheidend“, fügte Nieddu hinzu. „Viele Menschen in unserer Gemeinde leben noch immer nach einer Lebensweise, die eng mit den ländlichen Traditionen und den Rhythmen des Landlebens verbunden ist, was zweifellos zum Wohlbefinden der Menschen beiträgt.“