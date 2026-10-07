Am Gardasee finden verlassene Olivenhaine neues Leben

Am Gardasee bringt Videlle Bionatura Tausende vernachlässigter Olivenbäume wieder in Ertrag, während gleichzeitig lokale Sorten erhalten, die Forschung gefördert und junge Arbeitskräfte ausgebildet werden.

Umgeben von den sanften Moränenhügeln der Valtenesi liegt Puegnago nur wenige Kilometer vom südwestlichen Ufer des Gardasees entfernt. Dank der mildernden Wirkung des größten Süßwassersees Italiens bietet diese Region der Lombardei seit mehr als einem Jahrtausend ideale Bedingungen für den Wein- und Olivenanbau.

Die Bewahrung dieses Erbes ist nach wie vor unsere Motivation und treibt uns mit derselben Leidenschaft und Entschlossenheit voran, die das Projekt von Anfang an inspiriert haben. – Marco Penitenti, Agrarwissenschaftler und Gründer von Videlle Bionatura

Hier begann der Agrarwissenschaftler Marco Penitenti vor 15 Jahren mit der Wiederherstellung verlassener Olivenhaine und startete ein Projekt, das sich seitdem auf 16.000 Olivenbäume ausgeweitet hat.

„Alles begann mit meiner Leidenschaft für den Olivenanbau“, erzählte er der Olive Oil Times. „Ich arbeitete als Berater für Unternehmen in der Region und stieß jeden Tag auf viele unbewirtschaftete und vernachlässigte Olivenhaine. Schließlich beschloss ich, den Eigentümer eines mit 250 Bäumen bepflanzten Grundstücks zu kontaktieren und ihm anzubieten, die Bewirtschaftung zu übernehmen. Er willigte ein, und ich machte mich an die Arbeit, den Hain wiederherzustellen.“

Aus dieser ersten Initiative entwickelte sich später ein professioneller Betrieb, der den Grundstein für Penitenti’s heutiges Unternehmen, Videlle Bionatura, legte.

Das Unternehmen wuchs, als immer mehr verlassene Olivenbäume unter seine Obhut kamen. Der jüngste, dem Projekt hinzugefügte Hain umfasst 600 Bäume, die bald im Rahmen eines Sanierungsplans beschnitten und gedüngt werden sollen, um sie innerhalb von zwei bis drei Jahren wieder in Produktion zu bringen.

Penitenti erklärte, dass die Vernachlässigung von Olivenhainen in Italien nach wie vor eine große Herausforderung darstelle. Dort trieben der fehlende Generationswechsel, schwieriges Gelände und Hindernisse bei der Mechanisierung die Kosten in die Höhe und machten den Olivenanbau zunehmend unrentabel.

Der jüngste Olivenhain, der dem von Marco Penitenti geleiteten Wiederbelebungsprojekt „Videlle Bionatura“ hinzugefügt wurde, umfasst 600 Bäume, die bald beschnitten und gedüngt werden, bevor sie wieder in den Ertrag gebracht werden.

„Das sind sicherlich kostspielige Maßnahmen, aber sie sind für die Entwicklung der Region und der Gemeinschaft von grundlegender Bedeutung“, sagte Penitenti. „Hier in Valtenesi wie auch anderswo geht es beim Olivenanbau nicht nur um den Produktionswert. Er spielt auch eine wichtige ökologische Rolle in einer von menschlicher Tätigkeit geprägten Landschaft und trägt dazu bei, Bodenerosion zu verhindern.“

„Zudem sollten Olivenbäume als prägendes Merkmal der Region erhalten bleiben, die ein bekanntes Touristenziel ist“, fügte er hinzu. „Nicht zuletzt stützt der Olivenanbau das soziale Gefüge der Menschen, deren Lebensunterhalt damit verbunden ist, darunter Landwirte, Techniker, Ölmüller, Zulieferer und viele andere.“

Penitenti wurde bald von seiner Frau Maria Cristina Plodari in der Unternehmensführung unterstützt, die heute für Kundenbeziehungen und Kommunikation zuständig ist.

Das Ehepaar, das mittlerweile zwei Kinder im Teenageralter hat – Daniele und Sofia –, hat in seinem Team mehrere Stellen für junge Menschen reserviert, die wenig oder gar keine Berufserfahrung mitbringen.

Von den zehn Mitarbeitern, die ganzjährig bei Videlle Bionatura beschäftigt sind, sind vier 18 oder 19 Jahre alt und sammeln ihre ersten beruflichen Erfahrungen. Livia ist für die Abfüllung und die Rückverfolgbarkeit in der Lieferkette zuständig, während Stefano und Chris gemeinsam mit Paolo, der derzeit ein Schulpraktikum absolviert, in den Olivenhainen arbeiten.

„Unser Ziel ist es, ihnen das nötige Fachwissen zu vermitteln, damit sie selbstständig arbeiten und eine Karriere im qualitätsorientierten Olivenanbau aufbauen können“, sagte Penitenti. „Es ist eine wirklich prägende Erfahrung für beide Seiten. Während wir ihnen Ausbildung und Anleitung bieten, hauchen sie dem Unternehmen neues Leben ein.“

Um die Sorten des Gardasees hervorzuheben, produziert Marco Penitenti aus seinen wiederhergestellten Olivenhainen eine Reihe von sortenreinen Ölen, darunter neben Leccino auch die einheimischen Sorten Casaliva, Gargnà und Trepp.

„Sie bringen eine viel offenere Denkweise, bemerkenswerte digitale Kompetenzen und ein einzigartiges Gefühl von Vitalität, Frische und Leidenschaft mit, gepaart mit dem echten Wunsch, sich zu profilieren und ihre Ziele zu verfolgen“, fügte er hinzu. „Es ist ein für beide Seiten bereichernder Austausch, und sie motivieren uns genauso sehr, wie wir sie unterstützen.“

Das Unternehmen arbeitet mit den agrarwissenschaftlichen Studiengängen der Universität Brescia zusammen und hat durch sein Engagement für den Umweltschutz Studierende angezogen, die den Betrieb als Thema ihrer Abschlussarbeit gewählt haben.

Zwei Studien wurden bereits abgeschlossen. Die erste untersuchte und verglich die CO₂-Bilanzen verschiedener Erziehungsformen bei Olivenbäumen. Die zweite erweiterte die Analyse auf spätere Produktionsphasen und bewertete die CO₂-Bilanz der Mahl- und Abfüllvorgänge.

Ein drittes Forschungsprojekt läuft derzeit in Zusammenarbeit mit der Universität Padua. Es untersucht die Bodengesundheit im Zusammenhang mit den Anbaumethoden und konzentriert sich dabei auf Nährstoffe, Mikrofauna, Flora und Bakteriengemeinschaften in den Olivenhainen.

Der Erhalt der Artenvielfalt ist eine der zentralen Aufgaben des Unternehmens. Um lokale Sorten hervorzuheben, produziert es aus seinen wiederhergestellten Olivenhainen eine Reihe sortenreiner Öle, darunter die einheimische Sorte Casaliva sowie die für das Gebiet am Oberen Gardasee typischen Sorten Gargnà und Trepp neben Leccino.

Ziel ist es, eine eigene „Oleoteca“ zu schaffen, die die Vielfalt der sortenreinen Olivenöle vom Gardasee präsentiert.

Aufgrund seiner umfassenden Fachkenntnisse identifizierte Penitenti während der Renaturierungsarbeiten mehrere Bäume in der Nähe des Sees, die sich von den bekannteren lokalen Sorten zu unterscheiden schienen. Er reichte Proben beim Nationalen Forschungsrat zur genetischen Untersuchung ein, die ergaben, dass zwei der Bäume einzigartige genetische Profile aufweisen.

Videlle Bionatura arbeitet mit der Universität Brescia zusammen und ist dank seines Engagements für den Umweltschutz zu einem Anziehungspunkt für Studierende geworden, die ihre Abschlussarbeiten dort durchführen.

Der nächste Schritt wird darin bestehen, die neu identifizierten Sorten zu vermehren und ihre Leistung, Produktivität sowie Widerstandsfähigkeit gegenüber den aktuellen klimatischen Belastungen zu überwachen.

Neben einem Kernbestand von 6.000 Bäumen betreut das Unternehmen weitere 10.000 Bäume, die auf kleinere Haine mit 500 bis 1.500 Bäumen verteilt sind, die sich vom Hinterland bis zu den Ufern des Gardasees erstrecken und fünf Gemeinden umfassen.

Die meisten Haine folgen traditionellen Pflanzschemata von sechs mal sechs und sechs mal sieben Metern. Ein kleinerer Teil, der in den 1990er Jahren gepflanzt wurde, weist dichtere Abstände von sechs mal drei und fünf mal drei Metern auf. Das Unternehmen hat zudem einige Intensivhaine mit verschiedenen, zur Bewertung stehenden Sorten angelegt, die als Versuchsflächen für die Forschung dienen.

Die typische Mischbepflanzung der älteren Haine erfordert, dass die Arbeiter bestimmte Bäume nach Sorte identifizieren und ernten, um jedes sortenreine Öl herzustellen. In Verbindung mit der Zersplitterung der Flächen und dem häufigen Vorkommen von steilen Hängen und alten Terrassen erfordert dies eine sorgfältige Planung und zusätzlichen Aufwand für die Koordination von Personal, Maschinen und Ausrüstung.

Als Mitglied einer lokalen Olivenbauern-Genossenschaft verarbeitet das Unternehmen seine Oliven derzeit in der Mühle der Genossenschaft. Der nächste Schritt ist die Einrichtung einer eigenen Mühle, um den gesamten Produktionszyklus im eigenen Haus abzuschließen.

Ein weiterer Tätigkeitsbereich des Unternehmens ist die Wiederherstellung verlassener Weinberge, aus denen es Wein und Balsamico-Essig herstellt. Neben seinen Olivenölen präsentiert das Unternehmen diese Produkte im Rahmen von Bildungserlebnissen für Besucher, darunter geführte Verkostungen, Wanderungen und Picknicks inmitten der Olivenhaine.

„Eine der Kernaufgaben des Unternehmens ist es, eine Kultur des hochwertigen Olivenöls und dessen Verbindung zum Respekt vor der Umwelt zu fördern“, sagte Penitenti. „Unsere Olivenhaine sind Teil eines empfindlichen und zerbrechlichen Ökosystems, und es liegt in unserer Verantwortung, dieses für zukünftige Generationen zu bewahren.“

„Wir erhalten weiterhin Anrufe aus der gesamten Region rund um den Gardasee von Landbesitzern, die unsere Hilfe suchen und uns Olivenhaine zur Pacht anbieten“, sagte Penitenti. „Wir verfügen über die Ressourcen und Arbeitskräfte, um ein solches Vorhaben zu unterstützen, auch wenn eine weitere Ausweitung des Projekts derzeit zunehmend schwieriger wird, vor allem aufgrund der Geländebeschaffenheit und der Zersplitterung der Grundstücke.“

„Die Wiederherstellung eines verlassenen Hains mit 1.000 Bäumen erfordert beispielsweise erhebliche Investitionen und zwei bis drei Jahre Arbeit“, fügte er hinzu. „Ein etabliertes Unternehmen kann diese Kosten im Rahmen seines Jahresbudgets auffangen, aber für einen jungen Landwirt, der bei Null anfängt, sind die Hürden viel höher.“

„Unser Ziel ist es daher, die ersten Wiederherstellungsarbeiten durchzuführen und schließlich die Bewirtschaftung einiger dieser Haine an junge Landwirte oder neue Unternehmen zu übertragen, die bereit sind, ihren Wert zu erhalten und zu steigern“, sagte Penitenti. „Der Schutz dieses Erbes bleibt unsere Motivation, und er ist es, der uns mit der Leidenschaft und Entschlossenheit vorantreibt, die das Projekt von Anfang an inspiriert haben.“