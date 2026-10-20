Οι Ισπανοί παραγωγοί ελαιολάδου πιέζουν για την επιβολή ελέγχων στην προσφορά, προκειμένου να σταθεροποιηθούν οι τιμές

Καθώς η Ισπανία προετοιμάζεται για μια συγκομιδή ελιάς που ενδέχεται να είναι εξαιρετικά πλούσια, οι καλλιεργητές καλούν την κυβέρνηση να αποσύρει το πλεόνασμα ελαιολάδου από την αγορά προκειμένου να σταθεροποιήσει τις πτωτικές τιμές, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των εμφιαλωτών και των εξαγωγέων.

Ο πρόεδρος της DCoop, του μεγαλύτερου αγροτικού συνεταιρισμού της Ισπανίας, ένωσε τις φωνές του με τέσσερις κορυφαίους αγροτικούς οργανισμούς, ζητώντας τη δημιουργία ενός μηχανισμού σταθεροποίησης της αγοράς για τη στήριξη των πτωτικών τιμών του ελαιολάδου, καθώς ο μεγαλύτερος παραγωγός παγκοσμίως προετοιμάζεται για μια εξαιρετικά πλούσια συγκομιδή.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Ένωση Νέων Αγροτών (Asaja), ο Συντονιστής Οργανώσεων Αγροτών και Κτηνοτρόφων (COAG), η Ένωση Μικρών Αγροτών και Κτηνοτρόφων (UPA) και οι Ισπανικοί Αγροδιατροφικοί Συνεταιρισμοί προέτρεψαν το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων (MAPA) να αποσύρει το πλεόνασμα ελαιολάδου από την αγορά, ώστε η προσφορά να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με τη ζήτηση.

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού (CNMC), την ανεξάρτητη αρχή ανταγωνισμού της Ισπανίας, «το μέτρο θα ενεργοποιηθεί όταν τα αρχικά αποθέματα συν την παραγωγή φτάσουν τουλάχιστον το 120% του μέσου όρου των δύο υψηλότερων επιπέδων εμπορίας των τελευταίων έξι περιόδων. Η απόσυρση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της εκτιμώμενης παραγωγής».

«Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πολλοί ελαιοκαλλιεργητές απλά δεν μπορούν να ζήσουν με τις τρέχουσες τιμές του ελαιολάδου. » – Αντόνιο Λουκέ, πρόεδρος της DCoop

Στην αξιολόγησή της, η CNMC προειδοποίησε ότι το μέτρο «ενέχει κινδύνους για τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές», υποστηρίζοντας ότι οποιαδήποτε απόφαση για την ενεργοποίησή του θα πρέπει να βασίζεται «σε μια ολοκληρωμένη ανάλυση της αγοράς».

Ωστόσο, ο πρόεδρος της DCoop, Αντόνιο Λουκέ, δήλωσε στο Agropopular ότι πιστεύει ότι η ενεργοποίηση του μηχανισμού «δεν βλάπτει κανέναν, ενώ ωφελεί όλους».

«Η ιδέα είναι να αποσύρουμε υποχρεωτικά από την αγορά ένα μέρος του ελαιολάδου που αναμένουμε ότι θα αποτελέσει πλεόνασμα αυτή τη σεζόν, με το κόστος να χρηματοδοτείται από τους ίδιους τους παραγωγούς», είπε.

«Δυστυχώς, οι τιμές του ελαιολάδου είναι ήδη χαμηλές και συνεχίζουν να πέφτουν», πρόσθεσε ο Λουκέ. «Συνεχίζουν να μειώνονται επειδή το Υπουργείο Γεωργίας δεν έχει εφαρμόσει αυτό το μέτρο. Θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε για να ανακόψουμε αυτή την πτωτική τάση. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να ανακουφίσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελαιοκαλλιεργητές λόγω αυτών των τιμών».

Σύμφωνα με στοιχεία της Infaoliva, οι τιμές του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στην πηγή έχουν μειωθεί κατά 35% τους τελευταίους 12 μήνες, από 4,90 ευρώ σε 3,19 ευρώ ανά κιλό. Οι τιμές του παρθένου και του λαμπάντε ελαιολάδου έχουν σημειώσει πιο μέτρια πτώση, με μείωση κατά 17% για κάθε μία.

Με την αύξηση του κόστους των εισροών, συμπεριλαμβανομένου του πετρελαίου ντίζελ και της εργασίας, οι οργανώσεις Asaja, COAG, UPA και οι ισπανικοί αγροδιατροφικοί συνεταιρισμοί προειδοποίησαν ότι οι τρέχουσες τιμές στην πηγή έχουν πέσει κάτω από το κόστος παραγωγής για πολλούς ελαιοκαλλιεργητές.

«Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου πολλοί ελαιοκαλλιεργητές απλά δεν μπορούν να βγάλουν τα προς το ζην με τις τρέχουσες τιμές του ελαιολάδου», δήλωσε ο Luque.

Οι ισπανικές αρχές προβλέπουν ότι η παραγωγή ελαιολάδου θα μπορούσε να φτάσει τους 1,6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους κατά την ετήσια περίοδο παραγωγής 2026/27, σημειώνοντας αύξηση 23% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Τα στοιχεία του MAPA δείχνουν επίσης ότι η Ισπανία ξεκίνησε τη νέα ετήσια περίοδο παραγωγής με αποθέματα ελαιολάδου ύψους 175.745 μετρικών τόνων.

Οι παραγωγοί και οι αγροτικές οργανώσεις φοβούνται ότι η εγχώρια κατανάλωση και οι εξαγωγές, οι οποίες συνολικά έφτασαν τους 1,33 εκατομμύρια τόνους κατά την καλλιεργητική περίοδο 2025/26, δεν θα αυξηθούν αρκετά ώστε να απορροφήσουν την πρόσθετη προσφορά, ασκώντας περαιτέρω πτωτική πίεση στις τιμές.

Ο Luque υποστήριξε ότι η προσωρινή παρακράτηση του πλεονάζοντος ελαιολάδου θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη σταθεροποίηση των τιμών σε περίπτωση κακής συγκομιδής το επόμενο έτος.

«Ταυτόχρονα, θα μπορούσε να συμβάλει στην αποφυγή ελλείψεων», είπε. «Με άλλα λόγια, αν μεταφέρουμε μέρος των αποθεμάτων ελαιολάδου στο επόμενο έτος και δεν έχουμε αρκετή βροχή ή δεν έχουμε καλή συγκομιδή, θα μπορούσαμε να αποφύγουμε μια απότομη αύξηση των τιμών. Αντ’ αυτού, θα μπορούσαμε να διατηρήσουμε μια πιο λογική τιμή για τους καταναλωτές, εξασφαλίζοντας παράλληλα μια πιο αποδεκτή τιμή για τους παραγωγούς».

Ωστόσο, η ένωση εμφιαλωτών Anierac και η ένωση εξαγωγέων Asoliva αντιτίθενται στην απόσυρση ελαιολάδου από την αγορά, υποστηρίζοντας ότι το προτεινόμενο μέτρο σταθεροποίησης «δεν δικαιολογείται επαρκώς».

Αντ' αυτού, οι δύο οργανώσεις προέτρεψαν το υπουργείο να αξιολογήσει την πορεία της συγκομιδής πριν αποφασίσει αν θα παρέμβει. Ζήτησαν επίσης μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για την αύξηση της εγχώριας κατανάλωσης και της διεθνούς ζήτησης για ισπανικό ελαιόλαδο.

Η CNMC εξέφρασε παρόμοιες ανησυχίες, προειδοποιώντας ότι ο περιορισμός της διαθέσιμης ποσότητας ελαιολάδου θα μπορούσε να υπονομεύσει τον ανταγωνισμό και να βλάψει τους καταναλωτές.

«Περιοριστικά μέτρα όπως αυτό θα μπορούσαν να έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και στους καταναλωτές», ανέφερε η ρυθμιστική αρχή. «Θα περιόριζαν την ποσότητα του προϊόντος που διατίθεται στην αγορά. Θα επηρέαζαν τις τιμές, την ποιότητα και την ποικιλία της προσφοράς. Θα διαταράσσουν την ανταγωνιστική λειτουργία της αλυσίδας αξίας.»