«Από πλευράς παραγωγής, ήταν μια καλή χρονιά», δήλωσε στην Olive Oil Times ο Ντομένικο Μπουοντιόλι, ελαιοκαλλιεργητής τέταρτης γενιάς στο Καρπίνο, στη χερσόνησο Γκαργκάνο της Απουλίας.

Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους αγρότες να αναλάβουν το κόστος της παροχής οφελών προς την κοινωνία. Το τοπίο αποτελεί δημόσιο αγαθό, αλλά το κόστος συντήρησης των παραδοσιακών ελαιώνων βαρύνει τον ελαιοκαλλιεργητή. – Gabriele Scozzafava, Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας

Οι ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού περιόρισαν τις προσβολές από τη μύγα της ελιάς στην περιοχή. Ωστόσο, οι ευνοϊκές συνθήκες καλλιέργειας δεν συνέβαλαν ιδιαίτερα στην άρση των ανησυχιών του κλάδου.

«Είναι κρίμα που τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι», δήλωσε ο Buondioli, περιγράφοντας μια σεζόν που χαρακτηρίζεται από πτώση των τιμών του ελαιολάδου, σημαντικά αποθέματα που δεν έχουν πωληθεί και ευρεία αβεβαιότητα μεταξύ των ελαιοκαλλιεργητών και των ελαιοτριβείων, καθώς εξελίσσεται η συγκομιδή της περιόδου 2026/27.

Ωθούμενες από την ανάκαμψη της παραγωγής σε ολόκληρη τη Μεσόγειο, οι τιμές του ελαιολάδου στις εθνικές και διεθνείς αγορές έχουν σημειώσει απότομη πτώση. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Υπηρεσιών για την Αγορά Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων (ISMEA), η μέση τιμή του ιταλικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου στην πηγή ανήλθε στα 4,75 ευρώ ανά κιλό τον Οκτώβριο του 2026, σημειώνοντας πτώση 47,6% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους.

Οι εργάτες συλλέγουν τις φρεσκοκομμένες ελιές σε δίχτυα στους ελαιώνες της οικογένειας Buondioli στην Απουλία, όπου το αυξανόμενο κόστος εργασίας επιτείνει την πίεση που ασκεί η πτώση των τιμών του ελαιολάδου.

Τα αποθέματα ελαιολάδου στην Ιταλία είναι επίσης σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Η τελευταία έκθεση της επιθεώρησης ποιότητας τροφίμων και καταπολέμησης της απάτης του ιταλικού Υπουργείου Γεωργίας δείχνει 194.539 μετρικούς τόνους σε αποθήκευση στα τέλη Οκτωβρίου, αύξηση 40% σε σχέση με πέρυσι.

Τον Οκτώβριο, ελαιοκαλλιεργητές, ελαιοτριβεία και συνεταιρισμοί πραγματοποίησαν διαδηλώσεις στην Απουλία ενάντια στην πτώση των τιμών. Μεταξύ των διοργανωτών, η επιτροπή «Orgoglio Olivicolo» ζήτησε την επίσημη αναγνώριση της κρίσης στον κλάδο, αυστηρότερους ελέγχους ιχνηλασιμότητας των εισαγωγών και καταπολέμησης της απάτης, καθώς και έκτακτα μέτρα αποθήκευσης για τη στήριξη των τιμών παραγωγού.

«Οι λόγοι πίσω από τις διαμαρτυρίες είναι απολύτως δικαιολογημένοι», δήλωσε ο Buondioli. «Το πρόβλημα έγκειται εν μέρει στη χρονική στιγμή και εν μέρει στην οργάνωση. Η χρονική στιγμή συνέπεσε με μια περίοδο κατά την οποία είτε συγκομίζεις τις ελιές είτε τις χάνεις».

«Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ δύο προϊόντων: του ελαιολάδου ως βασικού εμπορεύματος και του ελαιολάδου ποιότητας», πρόσθεσε. «Οι διαμαρτυρίες των τελευταίων ημερών αφορούσαν ουσιαστικά το προϊόν ως βασικό εμπόρευμα».

Σύμφωνα με τον Άντζελο Φρασκαρέλι, καθηγητή γεωργικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο της Περούτζια, οι τρέχουσες τάσεις των τιμών πρέπει να εξεταστούν στο πλαίσιο των εξαιρετικών συνθηκών της αγοράς των τελευταίων ετών.

Οι τιμές του ιταλικού εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου κυμάνθηκαν μεταξύ 4,20 και 4,30 ευρώ ανά κιλό κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, προτού ξεπεράσουν τα 9,50 ευρώ, καθώς σοβαρές ελλείψεις στην παραγωγή έπληξαν την Ισπανία και άλλους μεσογειακούς παραγωγούς.

«Το ερώτημα είναι: γιατί αυξήθηκαν οι τιμές; Γιατί κάτι που άξιζε 4,20 ευρώ έφτασε τα 9,70 ευρώ;», είπε, εξηγώντας ότι η έλλειψη απλού ελαιολάδου στις διεθνείς αγορές είχε επίσης οδηγήσει σε αύξηση των ιταλικών τιμών.

«Οι παραγωγοί έφτασαν να πιστεύουν ότι αυτή ήταν η σωστή τιμή. Όμως δεν ήταν», είπε ο Φρασκαρέλι. «Το μόνο που χρειάστηκε ήταν η Ισπανία και η Μεσόγειος να ξαναρχίσουν την παραγωγή.»

Η τρέχουσα τιμή των 4,75 ευρώ δεν απέχει, επομένως, πολύ από το επίπεδο των 4,20 έως 4,30 ευρώ που θυμάται ο Φρασκαρέλι από πριν την άνοδο των τιμών.

Η Ισπανία, ο μεγαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου στον κόσμο, έχει προβλέψει περίπου 1,6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους για την ετήσια συγκομιδή 2026/27, 23 τοις εκατό περισσότερο από την προηγούμενη σεζόν.

Αντίθετα, μια πρόβλεψη του Οκτωβρίου που δημοσίευσε η Olive Oil Times τοποθετεί την ιταλική παραγωγή ελαιολάδου μεταξύ 270.000 και 290.000 μετρικών τόνων για το 2026/27, περίπου 20% χαμηλότερα από την προηγούμενη σεζόν, παρά τις ευνοϊκές συνθήκες που περιέγραψε ο Buondioli στο Gargano.

Ο Buondioli εκτίμησε ότι μόνο η συγκομιδή μπορεί να κοστίσει σε μια καθιερωμένη ελαιοκαλλιεργητική επιχείρηση της περιοχής του 3 έως 3,50 ευρώ για κάθε κιλό ελαιολάδου που τελικά παράγεται. Περιέγραψε μια διαδικασία συγκομιδής στην οποία συμμετέχουν πέντε εργάτες και μηχανολογικός εξοπλισμός, η οποία μπορεί να κοστίσει περίπου 1.200 ευρώ για μία μόνο ημέρα. Στα έξοδα αυτά δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια έξοδα διαχείρισης των ελαιώνων και τα έξοδα ελαιοτριβείου.

Ο Ντομένικο Μπουοντιόλι συλλέγει φρεσκοκομμένες ελιές στους ελαιώνες της οικογένειάς του στην Απουλία, όπου το αυξανόμενο κόστος παραγωγής και η πτώση των τιμών του ελαιολάδου συμπιέζουν τα περιθώρια κέρδους των παραγωγών.

Ο Buondioli επισήμανε τις απότομες αυξήσεις στα κόστη των γεωργικών καυσίμων, της εργασίας, της συντήρησης του εξοπλισμού και της συσκευασίας τα τελευταία χρόνια.

«Όλα έχουν αυξηθεί», είπε ο Buondioli. «Οι φιάλες έχουν αυξηθεί, τα κουτιά έχουν αυξηθεί, οι ετικέτες έχουν αυξηθεί, τα πώματα έχουν αυξηθεί.» Ανέφερε ένα εξάρτημα μηχανήματος του οποίου το κόστος αντικατάστασης είχε αυξηθεί από 260 ευρώ σε 560 ευρώ.

Αυτές οι προκλήσεις δεν επηρεάζουν όλους τους Ιταλούς παραγωγούς εξίσου. Ο Φρασκαρέλι προειδοποίησε να μην αντιμετωπίζεται η ιταλική ελαιοκαλλιέργεια ως ένα ενιαίο σύστημα παραγωγής.

Προσδιόρισε τρεις ευρείες κατηγορίες, καθεμία από τις οποίες αντιμετωπίζει διαφορετικές οικονομικές συνθήκες: «ηρωικούς» ελαιώνες που διατηρούνται σε δύσκολες περιοχές, όπως απότομες ή αναβαθμίδες πλαγιές· παραδοσιακούς ελαιώνες με περιορισμένη μηχανοποίηση· και σύγχρονες, πιο παραγωγικές εκμεταλλεύσεις που έχουν επενδύσει στην τεχνολογία και την αποδοτικότητα.

«Η προοπτική της μη συγκομιδής ελιών αφορά κυρίως τη δεύτερη κατηγορία, η οποία βρίσκεται στο όριο μεταξύ κερδοφορίας και λειτουργικών ζημιών, ειδικά σε μια εποχή που η εύρεση εργατικού δυναμικού γίνεται όλο και πιο δύσκολη», ανέφερε, αναφερόμενος στους παραδοσιακούς ελαιώνες.

«Το πρόβλημα σήμερα ίσως να αφορά λιγότερο τις τιμές και περισσότερο τα κόστη, ιδίως το κόστος εργασίας», δήλωσε ο Gabriele Scozzafava, γεωργικός οικονομολόγος στο Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας, στην Olive Oil Times. «Πέρα από το οικονομικό βάρος, υπάρχει και η δυσκολία εξεύρεσης εργατών. Η χειρωνακτική συγκομιδή έχει καταστεί ιδιαίτερα απαιτητική».

Σε μια πρόσφατη μελέτη, ο Scozzafava και ο συνάδελφός του ερευνητής Tommaso Fantechi εξέτασαν τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα των παραδοσιακών, εντατικών και εξαιρετικά υψηλής πυκνότητας ελαιώνων σε μια λοφώδη περιοχή της Τοσκάνης.

Στη μελέτη, υποτέθηκε ότι οι παραδοσιακοί ελαιώνες αποδίδουν 400 κιλά ελαιόλαδου ανά εκτάριο, με ετήσιο κόστος συγκομιδής 1.800 ευρώ ανά εκτάριο. Αντίθετα, για τους ελαιώνες εξαιρετικά υψηλής πυκνότητας, υποτέθηκε ότι αποδίδουν 1.500 κιλά ανά εκτάριο, με ετήσιο κόστος συγκομιδής 1.000 ευρώ ανά εκτάριο.

Σύμφωνα με το μοντέλο των ερευνητών, η οικονομική βιωσιμότητα χωρίς τη στήριξη της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα απαιτούσε τιμή ελαιολάδου 9,60 ευρώ ανά κιλό για τους παραδοσιακούς ελαιώνες στους λόφους της Τοσκάνης, σε σύγκριση με 6,97 ευρώ για τα εντατικά συστήματα και 4,13 ευρώ για τα συστήματα εξαιρετικά υψηλής πυκνότητας.

Ο Frascarelli ανέφερε ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις και η διαφοροποίηση των προϊόντων μπορούν να βοηθήσουν τους καλλιεργητές να επιτύχουν υψηλότερες τιμές, αλλά η πιστοποίηση από μόνη της δεν προσφέρει καμία εγγύηση.

«Η διαφοροποίηση είναι σίγουρα η πιο ελπιδοφόρα πορεία, υπό την προϋπόθεση ότι οι καταναλωτές την αναγνωρίζουν», είπε.

Σύμφωνα με στοιχεία του ISMEA για τον Οκτώβριο του 2026, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο με πιστοποίηση Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) «Terra di Bari» διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 4,59 ευρώ ανά κιλό. Τον ίδιο μήνα, το ελαιόλαδο με την Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) «Toscano» είχε μέση τιμή 12 ευρώ ανά κιλό, ενώ το ελαιόλαδο ΠΟΠ «Garda» έφτασε τα 14 ευρώ.

Αν και ο εθνικός μέσος όρος για το ιταλικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο δεν είναι άμεσα συγκρίσιμος με την τιμή μιας μεμονωμένης ΠΟΠ, η τιμή των 4,59 ευρώ για την ΠΟΠ «Terra di Bari» ήταν χαμηλότερη από τον εθνικό μέσο όρο των 4,75 ευρώ που κατέγραψε το ISMEA για το ιταλικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο εκείνο το μήνα.

Ο Frascarelli σημείωσε ότι η άφθονη προσφορά και η μειωμένη αναγνωρισιμότητα από τους καταναλωτές μπορούν να διατηρήσουν τα πιστοποιημένα ελαιόλαδα κοντά στις τυπικές τιμές της αγοράς.

«Η συλλογική διαχείριση της προσφοράς ενδέχεται να επιτρέψει στους παραγωγούς να διαπραγματευτούν απευθείας με τη βιομηχανία και τους λιανοπωλητές και να εξασφαλίσουν κάποιο πλεονέκτημα ως προς την τιμή, αν και όχι ουσιαστικό», πρόσθεσε ο Frascarelli.

Για τον Buondioli, η οικογενειακή επιχείρηση του οποίου παράγει βιολογικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το να πείσει τους Ιταλούς καταναλωτές να πληρώσουν περισσότερα για την ποιότητα παραμένει μια μεγάλη πρόκληση.

Ο Ντομένικο Μπουοντιόλι, ελαιοκαλλιεργητής τέταρτης γενιάς στην Απουλία, αναφέρει ότι οι ευνοϊκές συνθήκες συγκομιδής έχουν επισκιάσει η πτώση των τιμών του ελαιολάδου και η αύξηση του κόστους παραγωγής.

«Αν βρείτε ένα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στο ράφι του σούπερ μάρκετ στα 5 ευρώ το λίτρο και ένα άλλο στα 12 ευρώ, μπορείτε να φανταστείτε τι συμβαίνει», είπε.

«Στην Ιταλία, ο καθένας έχει έναν θείο ή έναν ξάδελφο του οποίου το ελαιόλαδο εμπιστεύεται», είπε ο Buondioli. «Η από στόμα σε στόμα διαφήμιση μετράει περισσότερο από κάποιον που δεν γνωρίζουν και προσπαθεί να τους πουλήσει ένα προϊόν».

Ως αποτέλεσμα, η οικογενειακή του επιχείρηση έχει στραφεί όλο και περισσότερο στις διεθνείς αγορές. «Παράγουμε ποιότητα και, ουσιαστικά, την εξάγουμε», είπε.

Η Ντόρα Ντεσάντις, πρόεδρος της ομάδας ελαιολάδου στην Assitol, την ιταλική ένωση της βιομηχανίας βρώσιμων ελαίων, δήλωσε ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει τις δικές του πιέσεις.

«Όταν οι τιμές πέφτουν, η αξία των μετοχών των εταιρειών μειώνεται και οι επιχειρήσεις μπορεί να βρεθούν να πωλούν σε μια αγορά που δεν αναγνωρίζει πλέον το αρχικό κόστος αγοράς τους», δήλωσε στην Olive Oil Times.

Κατά την άποψή της, οι απαιτήσεις των λιανοπωλητών για χαμηλότερες τιμές χονδρικής περιπλέκουν επίσης τον προγραμματισμό και τις επενδύσεις.

«Ζητάμε από τους λιανοπωλητές να αναθεωρήσουν τη συνεχιζόμενη χρήση του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου ως προϊόν-κίνητρο σε προωθητικές ενέργειες κάτω του κόστους», είπε. «Ο κίνδυνος είναι ότι μια εξαιρετικά χαμηλή τιμή θα γίνει αυτό που οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται ως φυσιολογικό».

Η συμβολή των παραδοσιακών και «ηρωικών» ελαιώνων εκτείνεται πολύ πέρα από την παραγωγή ελαιολάδου.

«Δεν μπορούμε να περιμένουμε από τους αγρότες να αναλάβουν το κόστος της παροχής οφελών στην κοινωνία. Το τοπίο αποτελεί δημόσιο αγαθό, αλλά το κόστος συντήρησης των παραδοσιακών ελαιώνων βαρύνει τον καλλιεργητή», δήλωσε η Σκοτσαφάβα.

Οι παραδοσιακοί ελαιώνες μπορούν να συμβάλουν στη διατήρηση του τοπίου, στη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας και στην προστασία των πλαγιών μέσω των ξερολιθιών. Αυτά τα οφέλη, που συχνά περιγράφονται από τους οικονομολόγους ως θετικές εξωτερικές επιδράσεις, δεν μεταφράζονται απαραίτητα σε υψηλότερες τιμές για το παραγόμενο ελαιόλαδο.

Η μελέτη Scozzafava–Fantechi εκτίμησε ότι, ακόμη και με την υφιστάμενη στήριξη της ΚΓΠ, οι παραδοσιακοί ελαιώνες αντιμετωπίζουν ετήσιο έλλειμμα κερδοφορίας περίπου 950 ευρώ ανά εκτάριο σε σύγκριση με τα εντατικά συστήματα και 3.104 ευρώ σε σύγκριση με τους ελαιώνες εξαιρετικά υψηλής πυκνότητας.

Αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να καθοδηγήσουν τη δημόσια στήριξη, αλλά ο Scozzafava τόνισε ότι δεν μετρούν την αξία των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών οφελών, η οποία απαιτεί αξιολόγηση ανά συγκεκριμένη τοποθεσία.

Προειδοποίησε επίσης ότι ο εκσυγχρονισμός από μόνος του δεν μπορεί να καλύψει αυτό το χάσμα. Η περιορισμένη μηχανοποίηση, ο γηράσκων αγροτικός πληθυσμός και η ανεπαρκής τεχνική υποστήριξη παραμένουν σημαντικά εμπόδια, καθιστώντας απαραίτητη τη στοχευμένη δημόσια παρέμβαση για τη διατήρηση των οικονομικά ευάλωτων ελαιώνων.

Για την Desantis, η διατήρηση της ιταλικής ελαιοκαλλιέργειας σημαίνει επίσης την προστασία της ποικιλιακής πολυμορφίας και των περιφερειακών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου. Οι σύγχρονοι, υψηλά μηχανοποιημένοι ελαιώνες, ωστόσο, βασίζονται συχνά σε περιορισμένο φάσμα ποικιλιών.

«Αν θέλουμε ο εκσυγχρονισμός να αποτρέψει τη σταδιακή απώλεια της ποικιλιακής μας ταυτότητας, πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα», ανέφερε. «Σε ορισμένες περιοχές μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά την ανταγωνιστικότητα μέσω της καινοτομίας, της μηχανοποίησης και της καλύτερης οργάνωσης της παραγωγής. Σε άλλες περιοχές, πολλές παρεμβάσεις είναι πολύ πιο δύσκολες».

Για αυτές τις περιοχές, η Ντεσάντις ζήτησε στοχευμένες δημόσιες πολιτικές για τη διατήρηση των τοπίων, της βιοποικιλότητας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, η αξία των οποίων εκτείνεται πέρα από την παραγωγή ελαιολάδου.

«Πρέπει να έχουμε το θάρρος να αναγνωρίσουμε ότι δεν υπάρχει ένα μοναδικό μέλλον για την ιταλική ελαιοκαλλιέργεια», ανέφερε.

Ο νόμος για τη στήριξη της γεωργίας ColtivaItalia, ο οποίος εγκρίθηκε οριστικά από τη Γερουσία στις 4 Νοεμβρίου, διαθέτει 300 εκατομμύρια ευρώ για μέτρα στον ελαιοκηπευτικό τομέα στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την Ελαιοκαλλιέργεια για την περίοδο 2026–2030.

Το ISMEA έχει επίσης διαθέσει 40 εκατομμύρια ευρώ σε άτοκα δάνεια για ελαιοτριβεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας.

Και τα δύο μέτρα αντιμετωπίζουν διαρθρωτικές επενδύσεις ή ανάγκες ρευστότητας, αλλά κανένα από τα δύο δεν εγγυάται άμεσα υψηλότερες τιμές στους καλλιεργητές.

Η κ. Ντεσάντις δήλωσε ότι η Ιταλία πρέπει να αποφασίσει τι είδους ελαιοκαλλιέργεια επιθυμεί να αναπτύξει, αναγνωρίζοντας ότι διαφορετικές περιοχές θα απαιτούν διαφορετικές λύσεις.

«Διαφορετικά, διακινδυνεύουμε να υποσχεθούμε στους ελαιοκαλλιεργητές ένα επίπεδο αποζημίωσης που η αγορά από μόνη της δεν μπορεί να εγγυηθεί», κατέληξε.