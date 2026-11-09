Η απόφαση της Ισπανίας για την απόσυρση ελαιολάδου διχάζει παραγωγούς και εξαγωγείς

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας (MAPA) δημοσίευσε απόφαση με την οποία απαιτεί από τα ελαιοτριβεία να αποσύρουν προσωρινά από την αγορά περίπου 188.000 μετρικούς τόνους ελαιολάδου.

Η αγορά ελαιολάδου χρειάζεται σταθερότητα για να αποφευχθούν οι επίφοβες διακυμάνσεις των τιμών που βλάπτουν τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές. – Cristóbal Cano, γενικός γραμματέας της Ένωσης Μικρών Αγροτών (UPA)

Σύμφωνα με το μέτρο, οι ισπανικοί ελαιοτριβεία πρέπει να αποσύρουν το 12% του ελαιολάδου που παρήχθη κατά τη διάρκεια της ελαιοκομικής περιόδου 2026/27 και να το αποθηκεύσουν στις δικές τους εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις τρίτων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Η απόφαση τέθηκε σε ισχύ στις αρχές Νοεμβρίου, εξαιρώντας το ελαιόλαδο που παρήχθη τον Οκτώβριο.

Ισχύει για όλες τις ποιότητες ελαιολάδου, επιτρέποντας στους ελαιοτριβείους να επιλέξουν αν θα παρακρατήσουν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, παρθένο ελαιόλαδο ή ελαιόλαδο λαμπάντε.

Το MAPA δήλωσε ότι το μέτρο «αποσκοπεί στη ρύθμιση της προσφοράς, προκειμένου να βελτιωθεί και να σταθεροποιηθεί η λειτουργία της αγοράς και του κλάδου».

«Το μέτρο αποσκοπεί στη διασφάλιση της κερδοφορίας των αγροτών, καθώς και στην προστασία των συμφερόντων των αγοραστών ελαιολάδου», πρόσθεσε το υπουργείο. «Στόχος είναι η εξασφάλιση μεγαλύτερης σταθερότητας στην αγορά, η οποία θα ωφελήσει τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές».

Σύμφωνα με το υπουργείο, η Ισπανία αναμένεται να παράγει 1,6 εκατομμύρια μετρικούς τόνους ελαιολάδου κατά την ελαιοκομική περίοδο 2026/27, ποσότητα που υπερβαίνει κατά περισσότερο από 23% την αντίστοιχη της προηγούμενης περιόδου. Η χώρα ξεκίνησε τη νέα ελαιοκομική περίοδο με αποθέματα 357.040 μετρικών τόνων, επίσης αυξημένα κατά 23% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

«Με βάση τα στοιχεία αυτά, πληρούνται τα τεχνικά κριτήρια που ορίζονται στον κανονισμό εμπορίας για την ενεργοποίηση του μηχανισμού απόσυρσης προϊόντων, δεδομένου ότι το άθροισμα της πρόβλεψης για τη νέα καλλιεργητική περίοδο και των αποθεμάτων που μεταφέρθηκαν από την προηγούμενη φτάνει το 120% της μέσης παραγωγής ελαιολάδου των έξι προηγούμενων καλλιεργητικών περιόδων», ανέφερε το υπουργείο.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να τροποποιήσει το μέτρο μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2026, ανάλογα με την εξέλιξη της συγκομιδής.

Η απόφαση έρχεται επίσης εν μέσω αυξανόμενου κόστους των παραγωγικών εισροών, με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν αυξήσεις περίπου 60% στα καύσιμα και 50% στα λιπάσματα. Οι αυξήσεις αποδίδονται εν μέρει σε ελλείψεις που συνδέονται με τις συγκρούσεις που αφορούν το Ιράν και άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής.

Τέσσερις μεγάλες αγροτικές ενώσεις που άσκησαν πιέσεις για την κίνηση αυτή χαιρέτισαν την παρέμβαση της κυβέρνησης, ελπίζοντας ότι οι υψηλότερες τιμές στην πηγή θα συμβάλουν στην αντιστάθμιση του αυξανόμενου κόστους παραγωγής.

«Η αγορά ελαιολάδου χρειάζεται σταθερότητα για να αποφευχθούν οι επίφοβες διακυμάνσεις των τιμών που βλάπτουν τόσο τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές. Ελπίζουμε ότι ο κανονισμός αυτός θα συμβάλει στην επίλυση του προβλήματος», δήλωσε ο Κριστόμπαλ Κάνο, γενικός γραμματέας της Ένωσης Μικρών Αγροτών (UPA).

Ο Francisco Elvira, επικεφαλής του τομέα ελαιολάδου στον Συντονισμό Οργανώσεων Αγροτών και Κτηνοτρόφων (COAG), υποστήριξε ότι ο μηχανισμός θα συμβάλει στην αποτροπή της αστάθειας των τιμών για τους καταναλωτές.

«Θα αποτρέψει ακραίες καταστάσεις, όπως το να βλέπουμε το ελαιόλαδο να πωλείται στα εννέα ευρώ στο σούπερ μάρκετ ή τους ελαιοκαλλιεργητές να πωλούν κάτω του κόστους», ανέφερε.

Ωστόσο, άλλοι παραγωγοί, εμφιαλωτές και εξαγωγείς έχουν εκφράσει πιο επικριτική στάση απέναντι στο μέτρο.

Η Εθνική Ένωση Συσκευαστών και Διυλιστών Βρώσιμων Ελαίων (Anierac) δήλωσε ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης, χαρακτηρίζοντάς την ως «όχι τον καταλληλότερο» τρόπο αντιμετώπισης της αναμενόμενης πλούσιας συγκομιδής.

Ο διευθυντής της Anierac, Primitivo Fernández, δήλωσε ότι μια καλύτερη προσέγγιση θα ήταν η «αναζήτηση νέων αγορών και διεξόδων» για την παραγωγή ελαιολάδου που δεν μπορεί να απορροφήσει η εγχώρια αγορά.

Ο Χερόνιμο Παλάσιος, συνιδρυτής της εταιρείας Molino & Cata με έδρα τη Γρανάδα, δήλωσε ότι και οι παραγωγοί ελαιολάδου υψηλής ποιότητας αντιτίθενται στο μέτρο.

Υποστήριξε ότι η πολιτική αυτή θα μπορούσε να ενθαρρύνει τα ελαιοτριβεία να παράγουν ελαιόλαδα χαμηλότερης ποιότητας, καθώς η απόσυρσή τους από την αγορά θα μπορούσε να στηρίξει τις τιμές τους, ενώ θα κατανέμει τον κίνδυνο μεταξύ των παραγωγών εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου υψηλής ποιότητας.

Ο Rafael Picó, γενικός διευθυντής της ένωσης εξαγωγέων Asoliva, δήλωσε ότι το μέτρο θα μπορούσε να υπονομεύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της Ισπανίας, δεδομένου ότι περίπου το 70% της παραγωγής ελαιολάδου της χώρας εξάγεται.

Άλλοι επικριτές υποστήριξαν ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε πρώτα να επιδιώξει τον περιορισμό των εισαγωγών ελαιολάδου πριν αποσύρει την εγχώρια παραγωγή από την αγορά.

Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρήσεων, οι εισαγωγές ελαιολάδου της Ισπανίας μεταξύ Οκτωβρίου 2025 και Αυγούστου 2026 ξεπέρασαν ελαφρώς τις 230.000 μετρικούς τόνους, σημειώνοντας αύξηση άνω του 17% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024/25.

«Δεν έχει νόημα να μας αναγκάζουν να αποθηκεύουμε το ελαιόλαδό μας για να αποτρέψουμε την πτώση των τιμών, ενώ επιτρέπουν στα προϊόντα του Μαρόκου και της Τυνησίας να εισέρχονται στην αγορά σε πολύ χαμηλότερες τιμές», δήλωσε ένας δυσαρεστημένος παραγωγός στην εφημερίδα La Gaceta.