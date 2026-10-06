Η μεσογειακή διατροφή συνδέεται με χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης ακμής στους ενήλικες

Μια εκτεταμένη μελέτη που διεξήχθη στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσε ότι οι ενήλικες που ακολουθούσαν πιο πιστά μια διατροφή μεσογειακού τύπου είχαν λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν ακμή, με αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Οι ενήλικες που ακολουθούν πιστά μια διατροφή μεσογειακού τύπου, πλούσια σε υγιεινά λίπη, φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής αλέσεως, είναι λιγότερο πιθανό να παρουσιάσουν ακμή, σύμφωνα με μια μελέτη υπό την ηγεσία ερευνητών του King’s College London.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από την UK Biobank για να διερευνήσουν τη σχέση μεταξύ της συνολικής ποιότητας της διατροφής και της ακμής στους ενήλικες, ένα θέμα που έχει λάβει λιγότερη προσοχή σε σύγκριση με την ακμή στους εφήβους.

Η ακμή είναι μια συχνή φλεγμονώδης δερματική πάθηση που εμφανίζεται κυρίως κατά την εφηβεία, αλλά μπορεί να επιμείνει ή να εμφανιστεί και στην ενήλικη ζωή. Προηγούμενες έρευνες έχουν επικεντρωθεί κυρίως στους νεότερους και στις πιθανές επιδράσεις συγκεκριμένων τροφίμων, όπως το γάλα και τα προϊόντα με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη.

Η μελέτη ανέλυσε δεδομένα από 228.757 συμμετέχοντες ηλικίας 37 έως 73 ετών. Χρησιμοποιώντας συνδεδεμένα ιατρικά αρχεία, οι ερευνητές κατηγοριοποίησαν τους συμμετέχοντες ως άτομα που πάσχουν από ακμή, έχουν ιστορικό ακμής ή δεν έχουν ιστορικό της πάθησης.

Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν επίσης ερωτηματολόγια διατροφής και αξιολογήσεις ανάμνησης τροφίμων. Οι ερευνητές συνέκριναν τη συχνότητα εμφάνισης της ακμής με τη συνολική ποιότητα της διατροφής και διεξήγαγαν δευτερεύουσα ανάλυση μεμονωμένων ομάδων τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν μια συσχέτιση μεταξύ της υψηλότερης ποιότητας διατροφής και της χαμηλότερης συχνότητας εμφάνισης ακμής σε ενήλικες. Οι συμμετέχοντες των οποίων οι διατροφικές συνήθειες προσεγγίζαν περισσότερο τη μεσογειακή διατροφή παρουσίαζαν γενικά χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης της πάθησης.

Η συσχέτιση αυτή ήταν ιδιαίτερα έντονη στις γυναίκες, των οποίων τα διατροφικά πρότυπα διέφεραν σημαντικά από αυτά των ανδρών. Οι γυναίκες που κατανάλωναν περισσότερα φυτικά τρόφιμα παρουσίαζαν χαμηλότερη συχνότητα ακμής.

Μεταξύ των ανδρών, οι διατροφές με υψηλότερη περιεκτικότητα σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, ιδίως κρέας, και χαμηλότερη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες συσχετίστηκαν με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ακμής. Αντίθετα, η υψηλότερη κατανάλωση μαγειρεμένων λαχανικών, γιαουρτιού και τυριού συσχετίστηκε με χαμηλότερη συχνότητα εμφάνισης.

Οι ερευνητές εντόπισαν επίσης αντίθετες συσχετίσεις μεταξύ διαφορετικών τύπων γαλακτοκομικών προϊόντων. Το αποβουτυρωμένο γάλα και τα επιδόρπια με βάση το γάλα συσχετίστηκαν με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ακμής, ενώ το γιαούρτι και το τυρί συσχετίστηκαν με χαμηλότερη συχνότητα.

Η κατανάλωση χοιρινού κρέατος συσχετίστηκε επίσης με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης ακμής στους άνδρες.

Συνολικά, τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η ποιότητα της διατροφής ενδέχεται να διαδραματίζει ρόλο στην ακμή των ενηλίκων και ότι η σχέση μεταξύ της κατανάλωσης τροφίμων και της πάθησης μπορεί να διαφέρει μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Ωστόσο, ο παρατηρητικός χαρακτήρας της έρευνας σημαίνει ότι τα ευρήματα καταδεικνύουν συσχετίσεις και δεν αποδεικνύουν ότι συγκεκριμένα τρόφιμα ή διατροφικά πρότυπα προκαλούν ή προλαμβάνουν την ακμή.

Ο κύριος συγγραφέας Bochen Li, διδακτορικός φοιτητής στο King’s College του Λονδίνου, δήλωσε ότι οι διαφορές που παρατηρήθηκαν μεταξύ ανδρών και γυναικών θα μπορούσαν τελικά να βοηθήσουν τους ερευνητές να αναπτύξουν πιο εξατομικευμένες διατροφικές οδηγίες.

Ο Li υπογράμμισε επίσης τις αντιθετικές συσχετίσεις μεταξύ των γαλακτοκομικών προϊόντων που έχουν υποστεί ζύμωση, όπως το γιαούρτι και το τυρί, και προϊόντων όπως το αποβουτυρωμένο γάλα και τα επιδόρπια με βάση το γάλα. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να προσδιοριστεί πώς τα διάφορα γαλακτοκομικά προϊόντα ενδέχεται να επηρεάζουν την υγεία του δέρματος.

Η συν-συγγραφέας Wendy Hall πρόσθεσε ότι οι συμμετέχοντες με ακμή έτειναν να ακολουθούν συνολικά λιγότερο υγιεινές διατροφικές συνήθειες, υπογραμμίζοντας τη δυνητική σημασία των συνολικών διατροφικών προτύπων αντί της αποκλειστικής εστίασης σε μεμονωμένα τρόφιμα.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να προσδιοριστεί εάν οι διατροφικές αλλαγές μπορούν να συμβάλουν στην πρόληψη της ακμής ή στη μείωση των συμπτωμάτων και εάν οι διατροφικές συστάσεις που διαφοροποιούνται ανάλογα με το φύλο θα μπορούσαν τελικά να διαδραματίσουν ρόλο στη διαχείριση της πάθησης.