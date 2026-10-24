Οι υψηλές θερμοκρασίες και η έλλειψη νερού οδηγούν σε πενιχρή συγκομιδή ελιάς στη Χιλή

Η Χιλή παρήγαγε 16.600 μετρικούς τόνους ελαιολάδου το 2026, σημειώνοντας μείωση κατά 17 τοις εκατό σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η μείωση της έκτασης των ελαιώνων επηρέασαν αρνητικά την παραγωγή.

Η παραγωγή ελαιολάδου στη Χιλή μειώθηκε κατά 17 τοις εκατό κατά τη διάρκεια της δύσκολης συγκομιδής του 2026, φτάνοντας τους 16.600 μετρικούς τόνους, σύμφωνα με στοιχεία της κλαδικής ένωσης ChileOliva.

Η μείωση αυτή συνεχίζει την τάση διακυμάνσεων της παραγωγής που παρατηρείται τις τελευταίες έξι περιόδους, με τις αποδόσεις να κυμαίνονται μεταξύ 20.000 τόνων ή περισσότερων και 15.000 έως 16.500 τόνων.

Η έκταση των ελαιώνων στη Χιλή συνεχίζει να μειώνεται, φτάνοντας σήμερα τα 19.700 εκτάρια περίπου, από περισσότερα από 22.000 το 2018. Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη νερού και στις κλιματικές διακυμάνσεις, οι οποίες δυσχεραίνουν την ανάπτυξη νέων έργων. – José Manuel Reyes, Εμπορικός Διευθυντής, Alonso Olive Oil

Τα στοιχεία της ChileOliva δείχνουν ότι η μέση ετήσια παραγωγή τα τελευταία πέντε χρόνια ήταν 17.820 τόνοι, μειωμένη από τους 21.700 τόνους της προηγούμενης πενταετίας.

Σύμφωνα με την Gabriela Moglia, γενική διευθύντρια της ChileOliva, οι κλιματικοί παράγοντες συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στη φετινή μείωση, με ορισμένες περιοχές να πλήττονται σοβαρότερα από άλλες.

«Στο βόρειο τμήμα της Χιλής καταγράφηκαν σημαντικές μειώσεις στην παραγωγή, ενώ η κλιματική ανάλυση αποκάλυψε μέτρια έως χαμηλή συσσώρευση ωρών ψύχους κατά τη διάρκεια του χειμώνα», δήλωσε στην Olive Oil Times. «Αυτή η κατάσταση περιόρισε την ικανότητα των ελαιόδεντρων να ικανοποιήσουν τις φυσιολογικές τους ανάγκες, ένα πρόβλημα που επιδεινώθηκε από την περιορισμένη διαθεσιμότητα νερού άρδευσης.»

Η έλλειψη ωρών ψύχους και η περιορισμένη διαθεσιμότητα νερού έπληξαν περισσότερο το Κοκίμπο, περίπου 400 χιλιόμετρα βόρεια του Σαντιάγο, το οποίο συγκεντρώνει το 16% των ελαιώνων της χώρας.

«Σε άλλες περιοχές πιο νότια, στην κεντρική και νότια Χιλή, η μείωση ήταν μικρότερη και αποδίδεται σε επεισόδια θερμικής καταπόνησης κατά τη διάρκεια του χειμώνα και σε περιόδους κατά τις οποίες τα δέντρα βρίσκονταν σε φάση ενεργού ανάπτυξης», πρόσθεσε η Moglia.

Ο Claudio Lovazzano, επικεφαλής μάρκετινγκ του μεγαλύτερου παραγωγού ελαιολάδου της Χιλής, δήλωσε ότι η Olivos del Sur αύξησε την παραγωγή της κατά 28% το 2026, παρά τις «δύσκολες καιρικές συνθήκες», συμπεριλαμβανομένων των «πολύ υψηλών θερμοκρασιών το καλοκαίρι και των παγετών κατά τη διάρκεια της συγκομιδής».

Πέρα από τις κλιματολογικές συνθήκες, απέδωσε τη χαμηλότερη παραγωγή στο Κοκίμπο στο γεγονός ότι πολλοί ελαιώνες της περιοχής εισήλθαν σε «μη παραγωγική χρονιά» στο πλαίσιο του φυσικού κύκλου εναλλασσόμενης παραγωγής των ελαιόδεντρων.

Ο Χοσέ Μανουέλ Ρέγιες, εμπορικός διευθυντής της βραβευμένης εταιρείας ελαιολάδου «Alonso Olive Oil» στην περιοχή Ο’Χίγκινς, ανέφερε ότι η εταιρεία παρήγαγε το 2026 7,6% λιγότερο ελαιόλαδο σε σύγκριση με το 2025.

«Η μειωμένη καρποφορία οφειλόταν κυρίως στις κλιματολογικές συνθήκες κατά την άνθηση», ανέφερε. «Επιπλέον, μετά από μια εξαιρετικά παραγωγική σεζόν το 2025, είχαμε ήδη προβλέψει μια χρονιά με μικρότερη συγκομιδή. Αυτό που μας βοήθησε να αντισταθμίσουμε τη μείωση ήταν η υψηλότερη απόδοση εκχύλισης: αποκτήσαμε καρπούς καλύτερης ποιότητας με καλή περιεκτικότητα σε λάδι».

Ο Reyes ανέφερε ότι η μείωση της παραγωγής ήταν σε κάποιο βαθμό αναμενόμενη μετά από μια «εξαιρετική χρονιά» το 2025. Αποδίδει τη μακροπρόθεσμη μείωση της χιλιανής παραγωγής εν μέρει στη μείωση της έκτασης των παραγωγικών ελαιώνων.

«Η έκταση των ελαιώνων στη Χιλή συνεχίζει να μειώνεται, ανέρχεται πλέον σε περίπου 19.700 εκτάρια, από περισσότερα από 22.000 το 2018», ανέφερε. «Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη νερού και στην κλιματική μεταβλητότητα, οι οποίες δυσχεραίνουν την ανάπτυξη νέων έργων».

Ο Reyes ανέφερε ότι η έλλειψη νερού και η αυξανόμενη κλιματική μεταβλητότητα παραμένουν οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας του ελαιολάδου στη Χιλή.

«Σε αυτό προστίθενται τα αυξανόμενα κόστη παραγωγής, ιδίως όσον αφορά την εργασία και την ενέργεια, καθώς και ένα πιο περίπλοκο εμπορικό περιβάλλον», ανέφερε. «Στο πλαίσιο αυτό, πιστεύω ότι η αποδοτικότητα και η έμφαση στην ποιότητα είναι καθοριστικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι η Χιλή θα παραμείνει ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά».

Η Moglia συμμερίστηκε αυτές τις ανησυχίες, προσδιορίζοντας την κλιματική μεταβλητότητα ως την κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί.

«Η κύρια πρόκληση ήταν η διατήρηση της παραγωγικότητας εν μέσω της κλιματικής μεταβλητότητας, η οποία επηρέασε άμεσα την καλλιέργεια και είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση της παραγωγής σε κιλά καρπών ανά εκτάριο», ανέφερε. «Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, είναι απαραίτητο να παρακολουθούνται οι θερμοκρασίες (ώρες ψύχους, παγετός και θερμική καταπόνηση) και οι βροχοπτώσεις, να εφαρμόζονται αποτελεσματικές στρατηγικές άρδευσης και να προγραμματίζονται οι συγκομιδές με βάση κριτήρια ποιότητας και απόδοσης».

Ωστόσο, δεν ανέφεραν όλοι οι παραγωγοί μείωση. Η Viera Martínez Vasquez, εμπορική διευθύντρια της Hacienda Choromba, δήλωσε ότι η εταιρεία, η οποία βρίσκεται στη Μητροπολιτική Περιφέρεια κοντά στο Σαντιάγο, είχε μια «σχετικά κανονική» συγκομιδή.

«Δεν σημειώσαμε μείωση στην παραγωγή», είπε. «Προβλέπουμε χαμηλότερη παραγωγή για την επόμενη σεζόν σε ορισμένες περιοχές, ιδίως σε εκείνες με χαμηλότερες θερμοκρασίες, όπου αναμένουμε να συγκομίσουμε κάπως λιγότερα κιλά ελιών. Όμως, η περασμένη σεζόν ήταν καλή για εμάς από άποψη παραγωγής».

Η Martínez Vasquez συμφώνησε ότι η έλλειψη νέων φυτεύσεων ελαιόδεντρων συνέβαλε στη μακροπρόθεσμη μείωση της παραγωγής ελαιολάδου στη Χιλή. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Hacienda Choromba σχεδιάζει να φυτέψει άλλα 100 εκτάρια ελαιόδεντρων μέχρι το τέλος του έτους.

«Θα φυτέψουμε περίπου 100 εκτάρια, ώστε το συνολικό μας εμβαδόν να φτάσει τα 700», είπε. «Επεκτεινόμαστε, αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αφαιρούμε μερικές καρυδιές και τις αντικαθιστούμε με ελαιόδεντρα.»

Παρά τη μείωση της παραγωγής, η ChileOliva ανέφερε ότι οι εξαγωγές ελαιολάδου έφτασαν σε ιστορικό υψηλό το πρώτο εξάμηνο του 2026, με αξία σχεδόν 35 εκατομμύρια δολάρια (31 εκατομμύρια ευρώ), σημειώνοντας αύξηση 32% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Αν και οι τάσεις της παραγωγής συνέβαλαν εν μέρει στην αύξηση αυτή, η κ. Μόγκλια ανέφερε ότι το χιλιανό ελαιόλαδο αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ως προϊόν υψηλής ποιότητας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βραζιλία παρέμειναν οι κύριοι προορισμοί εξαγωγών της Χιλής, αντιπροσωπεύοντας συνολικά το 80% των εξαγωγών σε όγκο και το 82% σε αξία. Η Ισπανία κατέλαβε την τρίτη θέση.

«Η κύρια αγορά μας είναι η Βραζιλία», δήλωσε ο Lovazzano. «Εκεί, οι τιμές λιανικής πώλησης των ευρωπαϊκών προϊόντων έπεσαν πολύ γρήγορα στις αρχές του 2026, αλλά καταφέραμε να ανακτήσουμε ένα σημαντικό μέρος του όγκου των εξαγωγών μας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους».

Η Alonso Olive Oil ήταν επίσης μεταξύ των εταιρειών που ανέφεραν αύξηση των εξαγωγών φέτος.

«Φέτος αυξήσαμε τις εξαγωγές μας. Οι κύριες αγορές μας είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Μεξικό, η Ιαπωνία και η Ταϊβάν», δήλωσε ο Reyes. «Παρατηρούμε ιδιαίτερα θετική ανάπτυξη σε όλες αυτές τις αγορές, όπου οι καταναλωτές εκτιμούν όλο και περισσότερο τα ελαιόλαδα υψηλής ποιότητας με καθιερωμένη διεθνή φήμη».

Πρόσθεσε ότι η εταιρεία δεν έχει επηρεαστεί από τον δασμό 12,5% που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις εξαγωγές ελαιολάδου από τη Χιλή τον Ιούλιο.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε παρατηρήσει καμία επίπτωση. Επειδή δραστηριοποιούμαστε στο τμήμα των προϊόντων υψηλής ποιότητας, οι καταναλωτές μας είναι λιγότερο ευαίσθητοι στις τιμές», ανέφερε. «Παρόλα αυτά, η τρέχουσα κατάσταση μας ώθησε να διαφοροποιηθούμε και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από μια μεμονωμένη αγορά, ενισχύοντας την παρουσία μας στην Ευρώπη και την Ασία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν μια στρατηγική αγορά για εμάς, δεδομένης της ιστορίας μας εκεί και του προφίλ των καταναλωτών της».

Η κ. Moglia συμφώνησε ότι οι αμερικανικοί δασμοί δεν έχουν επηρεάσει σημαντικά τους χιλιανούς εξαγωγείς ελαιολάδου.

«Φυσικά, όμως, πρόκειται για ένα πολύπλοκο ζήτημα για τα χιλιανά προϊόντα, και η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες για την αντιμετώπισή του», ανέφερε.

Εν τω μεταξύ, ο Lovazzano ανέφερε ότι οι αμερικανικοί δασμοί είχαν επηρεάσει τις εξαγωγές της Olivos del Sur, προσφέροντας στην εταιρεία ένα μικρό πλεονέκτημα έναντι των ευρωπαϊκών ανταγωνιστών, αλλά θέτοντάς την σε μειονεκτική θέση έναντι των παραγωγών άλλων χωρών.

«Αυτό μας δίνει την ευκαιρία να ανταγωνιστούμε την Ισπανία, τον κύριο προμηθευτή ελαιολάδου στις ΗΠΑ», είπε. «Ωστόσο, χώρες όπως η Τυνησία και το Μαρόκο έχουν επιτύχει μεγαλύτερη διείσδυση στην αγορά χάρη στους χαμηλότερους δασμούς ή ακόμη και στους μηδενικούς δασμούς».

«Για τον λόγο αυτό, αν και οι ΗΠΑ παραμένουν μια πολύ στρατηγική αγορά για εμάς, επιδιώκουμε επίσης να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με χώρες όπως ο Καναδάς», πρόσθεσε ο Lovazzano.

Η Martínez Vasquez ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν επίσης σημαντική αγορά για την Hacienda Choromba, η οποία πωλεί περίπου το ήμισυ του ελαιολάδου της χύμα σε αμερικανικές εταιρείες εμφιάλωσης.

Αν και συμφώνησε ότι οι δασμοί δεν αποτελούν σημαντικό εμπόδιο, ανέφερε ότι η αβεβαιότητα σχετικά με πιθανές αυξήσεις ή μειώσεις δυσχέρανε τη διαμόρφωση των συμφωνιών.

Η Hacienda Choromba πωλεί το άλλο μισό του ελαιολάδου της εμφιαλωμένο στη Χιλή, όπου, όπως ανέφερε η Martínez Vasquez, μια τεχνική ύφεση, μετά από δύο συνεχόμενα τρίμηνα οικονομικής συρρίκνωσης, έχει επηρεάσει αρνητικά τις καταναλωτικές δαπάνες.

«Όλα έχουν γίνει πολύ πιο ακριβά και το κόστος διαβίωσης έχει αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε η Martínez Vasquez. «Ο πληθωρισμός παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα. Ως αποτέλεσμα, η κατανάλωση ελαιολάδου — αναφέρομαι στα συσκευασμένα προϊόντα λιανικής που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ — έχει μειωθεί».

«Ως αποτέλεσμα, η κατηγορία έχει συρρικνωθεί όσον αφορά τα προϊόντα που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα ράφια», πρόσθεσε. «Οι μισθοί των ανθρώπων απλά δεν φτάνουν όσο παλιά, οπότε η αγοραστική τους δύναμη έχει μειωθεί. Και όταν πρόκειται για την αγορά ελαιολάδου, οι άνθρωποι συχνά σκέφτονται: “Καλύτερα να αγοράσω κάποιο άλλο λάδι αντί για ελαιόλαδο, όπως λάδι κανόλα ή ηλιέλαιο, επειδή είναι φθηνότερο”».