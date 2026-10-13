Ο Kielder της Νότιας Αφρικής στοχεύει στην ανάπτυξη μετά το χρυσό μετάλλιο στο NYIOOC

Στο Δυτικό Ακρωτήριο της Νότιας Αφρικής, η Kielder συνδυάζει την επέκταση των οπωρώνων, τη σύγχρονη άρδευση και την ανάπτυξη φυτωρίων, με έμφαση στην παραγωγή ελαιολάδου υψηλής ποιότητας.

Μια σχετικά νέα επιχείρηση ελαιολάδου στη Νότια Αφρική κέρδισε το πρώτο της χρυσό βραβείο κατά την πρώτη της συμμετοχή στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ελαιολάδου NYIOOC του 2026, με το προϊόν «Premium Selection», ένα μείγμα των ποικιλιών Favolosa, Frantoio και Arbequina.

«Ο διαγωνισμός της Νέας Υόρκης είναι ένας από τους πιο διάσημους που υπάρχουν. Είναι πάντα αγωνιώδης η αναμονή όταν αρχίζουν να βγαίνουν τα αποτελέσματα. Πρέπει να πατάς το κουμπί ανανέωσης αρκετά συχνά. Η ομάδα ήταν πραγματικά πολύ χαρούμενη όταν τελικά είδαμε ότι κερδίσαμε το χρυσό μετάλλιο. Ήταν μια ανακούφιση», δήλωσε στο Olive Oil Times ο Nicolaas Roodt, διευθυντής κτήματος και γενικός διευθυντής της Kielder South Africa, της νοτιοαφρικανικής γεωργικής επιχείρησης του ομίλου Kielder Agro Group.

Τελικά, όμως, το καλύτερο που μπορείς να κάνεις είναι να βρίσκεσαι στον ελαιώνα. – Nicolaas Roodt, Kielder South Africa

Για τον Roodt, το βραβείο επιβεβαίωσε την προσέγγιση της εταιρείας. «Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα ελαιόλαδο εξαιρετικά υψηλής ποιότητας», είπε.

Ο Roodt ανέφερε ότι η Νότια Αφρική αντιπροσωπεύει μόνο ένα ελάχιστο μερίδιο της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου, αλλά πιστεύει ότι οι κορυφαίοι παραγωγοί της χώρας μπορούν να ανταγωνιστούν στα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας.

Η αναγνώριση αυτή έρχεται την ώρα που η Kielder ετοιμάζεται να επεκτείνει τις ελαιοκαλλιέργειές της στην κοιλάδα Nuy, κοντά στο Worcester, κατά μήκος της R60 προς το Robertson, στο Western Cape της Νότιας Αφρικής.

Οι ελαιώνες του αγροκτήματος καλύπτουν 155 εκτάρια εδάφους που είναι κυρίως πλούσιο σε ασβέστιο, διανθισμένο με μικρές περιοχές αργίλου. Η ευρύτερη έκταση των 364 εκταρίων περιλαμβάνει επίσης κεράσια και σταφύλια για κρασί.

Αν και πολλοί από τους ελαιώνες είναι ηλικίας άνω των 25 ετών, η Kielder Agro Group εγκαινίασε το τμήμα «Specialty» το 2025, με το νοτιοαφρικανικό εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο να συγκαταλέγεται στα προϊόντα που σχεδιάζει να αναπτύξει για την εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Η Kielder καλλιεργεί επί του παρόντος οκτώ ποικιλίες ελιάς. Ο Roodt δήλωσε ότι τελικά θα προτιμούσε να επικεντρώσει την παραγωγή σε λιγότερες ποικιλίες που έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα καλά προσαρμοσμένες στις τοπικές συνθήκες.

«Θέλουμε να καλλιεργήσουμε περισσότερα, αλλά θα ήθελα να επικεντρωθώ σε λιγότερες ποικιλίες που μπορούν να μας προσφέρουν βιώσιμα καλές συγκομιδές χρόνο με το χρόνο, καθώς και την ποιότητα ελαιολάδου που χρειαζόμαστε», είπε.

Η επιλογή των ποικιλιών συνδέεται στενά με το κλίμα της κοιλάδας Nuy, η οποία παρουσιάζει σχετικά λίγες ώρες ψύξης το χειμώνα. Ο Roodt ανέφερε ότι αυτό περιορίζει την καταλληλότητα ορισμένων ποικιλιών και μπορεί να συμβάλει στην εναλλασσόμενη καρποφορία μετά από ιδιαίτερα θερμούς χειμώνες.

Παράλληλα με την επιλογή των ποικιλιών, η Kielder πειραματίζεται με διαφορετικές διαμορφώσεις οπωρώνων. Το αγρόκτημα περιλαμβάνει παραδοσιακούς ελαιώνες και πιο εντατικές φυτεύσεις, ενώ αυξάνει τη χρήση συστημάτων εξαιρετικά υψηλής πυκνότητας.

Για τον Roodt, αυτή η αλλαγή αντανακλά τόσο αγρονομικές εκτιμήσεις όσο και οικονομικές πιέσεις. Η αύξηση του κόστους της εργασίας, των καυσίμων, των γεωργικών εισροών και της ηλεκτρικής ενέργειας καθιστά την αποδοτικότητα όλο και πιο σημαντική για τη διατήρηση της κερδοφορίας.

Η ελαιοκαλλιέργεια της Νότιας Αφρικής αναπτύχθηκε ιστορικά γύρω από παραδοσιακούς ελαιώνες, ανέφερε, αλλά οι καλλιεργητές εξετάζουν όλο και περισσότερο συστήματα εξαιρετικά υψηλής πυκνότητας για τον έλεγχο του κόστους και τη μηχανοποίηση περισσότερων εργασιών.

Η προγραμματισμένη επέκταση της εκμετάλλευσης υποστηρίζεται από το φυτώριο ελαιόδεντρων της, το οποίο προμηθεύει επίσης δέντρα σε εξωτερικούς καλλιεργητές.

Τα νεαρά ελαιόδεντρα αναπτύσσονται σε δίσκους πολλαπλασιασμού κάτω από δίχτυα σκίασης στο φυτώριο της Kielder South Africa, το οποίο υποστηρίζει την επέκταση της εταιρείας και προμηθεύει δέντρα σε άλλους καλλιεργητές.

Ωστόσο, η ζήτηση υπερβαίνει την τρέχουσα παραγωγική ικανότητα του φυτωρίου. «Δεν μπορούμε να παράγουμε αρκετά δέντρα για το κοινό τόσο γρήγορα όσο αναπτύσσεται η Νότια Αφρική», δήλωσε ο Roodt.

Η Kielder επενδύει σε τεχνικές πολλαπλασιασμού και μελετά πώς ανταποκρίνονται οι μεμονωμένες ποικιλίες στο φυτώριο, με στόχο τη σταθερή βελτίωση των ποσοστών επιτυχίας του πολλαπλασιασμού.

«Προσπαθούμε πραγματικά να καθιερώσουμε ένα πρότυπο για το τι είναι ένα ποιοτικό δέντρο, πώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι διαθέτει τα κατάλληλα γενετικά χαρακτηριστικά και αν διαθέτουμε το ιστορικό συγκομιδών από την περιοχή προέλευσης της ποικιλίας», δήλωσε ο Roodt.

Επίσης, συμμετέχει σε μια πρωτοβουλία της SA Olive για τη βελτίωση της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας του φυτωριακού υλικού.

Καθώς η Kielder επεκτείνεται και δημιουργεί πιο εντατικούς ελαιώνες, η διαθεσιμότητα νερού, η διαχείριση της άρδευσης και τα λειτουργικά κόστη αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Η κοιλάδα του Nuy δέχεται σχετικά λίγες βροχοπτώσεις, και οι αγρότες αντιμετωπίζουν μεταβαλλόμενα πρότυπα βροχοπτώσεων. «Έχουμε την ίδια ποσότητα βροχής, αλλά είναι πολύ πιο συμπυκνωμένη σε ένα χρονικό διάστημα», είπε ο Roodt.

Ο χρόνος και η ένταση των βροχοπτώσεων επηρεάζουν την υγρασία του εδάφους και την αποτελεσματικότητα με την οποία μπορούν να αναπληρωθούν οι δεξαμενές άρδευσης. Για τον Roodt, το νερό είναι «ο πιο ιερός πόρος που διαθέτουμε».

Τα μηχανογραφημένα συστήματα άρδευσης ελέγχουν τη διανομή του νερού, ενώ οι κινητήρες μεταβλητής ταχύτητας επιτρέπουν στις αντλίες να λειτουργούν με την πίεση που απαιτείται κάθε φορά, αντί να λειτουργούν συνεχώς σε πλήρη ισχύ.

Ελαιώνες στο Kielder της Νότιας Αφρικής, στην κοιλάδα Nuy του Δυτικού Ακρωτηρίου, όπου η εταιρεία επεκτείνει την παραγωγή της και επενδύει σε πιο αποδοτικά συστήματα καλλιέργειας και άρδευσης.

Ο Roodt δήλωσε ότι το σύστημα συμβάλλει στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και μειώνει την καταπόνηση των σωληνώσεων και της υπόλοιπης αρδευτικής υποδομής.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί παρακολούθηση της υγρασίας του εδάφους για να προσδιορίσει τις ανάγκες άρδευσης και δορυφορικές εικόνες του Κανονικοποιημένου Δείκτη Διαφοράς Βλάστησης (NDVI) για να αξιολογήσει την ανάπτυξη των δέντρων και να εντοπίσει πιθανά προβλήματα στους ελαιώνες.

Ο δείκτης NDVI μετρά τις διαφορές στο κόκκινο και στο εγγύς υπέρυθρο φως που ανακλάται από τη βλάστηση, ώστε να υποδεικνύει την πυκνότητα και τη ζωτικότητα των φυτών.

Η τεχνολογία ενσωματώνεται επίσης στα γεωργικά μηχανήματα. Ο Roodt ανέφερε τη σημασία της προσαρμογής του εξοπλισμού ψεκασμού στην πυκνότητα του οπωρώνα, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επεξεργασίες διεισδύουν στο φύλλωμα και παρέχουν επαρκή κάλυψη.

Ωστόσο, τόνισε ότι η τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει την άμεση παρατήρηση και την πρακτική εμπειρία στη γεωργία.

«Τελικά, όμως, το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε είναι να βρεθείτε με τα πόδια σας μέσα στον οπωρώνα», είπε. «Κοιτάζεις τα δέντρα σου και καταλαβαίνεις πού βρίσκονται τα προβλήματα. Η τεχνολογία μπορεί να σε βοηθήσει πολύ, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που δεν μπορεί να κάνει. Αν ξέρεις πώς να καλλιεργείς, ξέρεις τι είναι σωστό να κάνεις. Πρέπει να το δεις με τα μάτια σου», πρόσθεσε.

Οι προσπάθειες του Kielder για βιωσιμότητα περιλαμβάνουν επίσης τη διερεύνηση χρήσεων υψηλότερης αξίας για τα υποπροϊόντα της ελαιοτριβής, αν και η πρωτοβουλία αυτή παραμένει στο στάδιο του σχεδιασμού.

Τα υπολείμματα της ελαιοτριβής ήδη μετατρέπονται σε λίπασμα και επιστρέφουν στους ελαιώνες, ανακυκλώνοντας τις θρεπτικές ουσίες πίσω στο έδαφος.

«Η μετατροπή τους σε λίπασμα και η επιστροφή τους στον ελαιώνα έχει πολύ μεγάλη αξία για μένα», είπε ο Roodt.

Η ανάπτυξη της εγχώριας αγοράς αποτελεί μια άλλη πρόκληση. Η Νότια Αφρική εισάγει περίπου τα δύο τρίτα του ελαιολάδου που καταναλώνει, σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, με αποτέλεσμα οι τοπικοί παραγωγοί να ανταγωνίζονται ένα ευρύ φάσμα εισαγόμενων προϊόντων.

Ο Roodt πιστεύει ότι για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, πρέπει να βοηθηθούν οι καταναλωτές να αναγνωρίζουν το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο υψηλής ποιότητας και να κατανοήσουν την αξία των ελαιολάδων τοπικής παραγωγής.

Ένα παράδειγμα αποτελεί το σύστημα πιστοποίησης «Commitment to Compliance» της SA Olive, στο πλαίσιο του οποίου τα ελαιόλαδα που συμμετέχουν υποβάλλονται σε χημική και οργανοληπτική αξιολόγηση πριν λάβουν μια αναγνωρίσιμη σφραγίδα στη φιάλη.

Σε διεθνές επίπεδο, η Kielder στοχεύει σε συγκεκριμένες αγορές όπου πιστεύει ότι το ελαιόλαδο της Νότιας Αφρικής μπορεί να ανταγωνιστεί σε επίπεδο ποιότητας, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων αντί για την επιδίωξη περιστασιακών πωλήσεων.

«Δεν επιδιώκουμε να πουλάμε το ελαιόλαδό μας απλώς εδώ και εκεί ή οποιοδήποτε από τα προϊόντα μας εδώ και εκεί», δήλωσε ο Roodt. «Στόχος μας είναι στην πραγματικότητα να οικοδομήσουμε μακροπρόθεσμες σχέσεις, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να τους προμηθεύουμε. Επιδιώκουμε να εξάγουμε όλο και περισσότερο νοτιοαφρικανικό ελαιόλαδο σε συγκεκριμένες αγορές-στόχους».

Ο Roodt ανέφερε ότι η διεθνής αναγνώριση μπορεί να συμβάλει στην ανάδειξη των δυνατοτήτων των παραγωγών της Νότιας Αφρικής. Για την Kielder, το Χρυσό Βραβείο στη Νέα Υόρκη αποτέλεσε μια πρώιμη επιβεβαίωση των προσπαθειών της για τη δημιουργία μιας μάρκας ελαιολάδου υψηλής ποιότητας.

«Θέλω να συνεχίσω να κερδίζω αυτό το χρυσό χρώμα», κατέληξε.