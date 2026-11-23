Η παραγωγή ελαιολάδου στην Ουρουγουάη αυξήθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το 2026, φτάνοντας τους 1.300 μετρικούς τόνους, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Κτηνοτροφίας, Γεωργίας και Αλιείας.

Η συγκομιδή του 2026 ξεπέρασε τους 1.273 τόνους που παρήχθησαν το 2025 και τους 614 τόνους το 2024, αν και η παραγωγή παρέμεινε 10 τοις εκατό κάτω από τον μέσο όρο της πενταετίας.

Οι παραγωγοί σε ολόκληρη τη χώρα επωφελήθηκαν από την έλευση του φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο συνέβαλε στην ανακούφιση του σοβαρού ελλείμματος νερού που προκλήθηκε από την παρατεταμένη ξηρασία το 2023 και το 2024. Οι συνθήκες αυτές είχαν οδηγήσει σε μια ιστορικά χαμηλή συγκομιδή το 2024.

Οι άφθονες χειμερινές βροχές πριν από τη συγκομιδή του 2026, ακολουθούμενες από ένα ηλιόλουστο και ξηρό καλοκαίρι, συνέβαλαν στην καλή καρποφορία σε ολόκληρη τη χώρα. Πολλοί παραγωγοί ανέφεραν επίσης αποδόσεις ελαιολάδου άνω του μέσου όρου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, συγκομίστηκαν περισσότερα από 11 εκατομμύρια κιλά ελιών για την παραγωγή ελαιολάδου, καθώς και άλλα 6.065 κιλά για επιτραπέζιες ελιές. Τα στοιχεία που δήλωσαν οι ίδιοι οι παραγωγοί από 33 ελαιοτριβεία που συμμετείχαν στην έρευνα του υπουργείου έδειξαν μέση απόδοση ελαιολάδου 11,7%.

Τα στοιχεία του υπουργείου υποδηλώνουν επίσης μια σχετικά υγιή εγχώρια αγορά, με τους παραγωγούς να αναφέρουν ότι πώλησαν το 64% του ελαιολάδου τους στην Ουρουγουάη και εξήγαγαν ένα επιπλέον 20%.

Η Βραζιλία, η Ισπανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν οι κύριοι προορισμοί για τις εξαγωγές ελαιολάδου της Ουρουγουάης, ενώ μικρότεροι όγκοι εξήχθησαν επίσης στη γειτονική Αργεντινή.

Παρά την αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών, η Ουρουγουάη παραμένει καθαρός εισαγωγέας ελαιολάδου. Μια πρόσφατη έκθεση του Ισπανικού Ινστιτούτου Εξωτερικού Εμπορίου (ICEX) χαρακτήρισε τη χώρα ως στρατηγική αγορά για τους Ισπανούς εξαγωγείς ελαιολάδου.

Σύμφωνα με το ICEX, η Ουρουγουάη εισήγαγε 2.200 τόνους ελαιολάδου αξίας 11,6 εκατομμυρίων δολαρίων (10,6 εκατομμύρια ευρώ) το 2025, σε σύγκριση με εξαγωγές 285 τόνων αξίας 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων (1,1 εκατομμύρια ευρώ).

Το ινστιτούτο ανέφερε ότι η κατανάλωση ελαιολάδου έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας τα 0,5 λίτρα ανά κάτοικο. Η Ισπανία ήταν ο κύριος προμηθευτής ελαιολάδου της Ουρουγουάης το 2025, ακολουθούμενη από την Αργεντινή και την Ιταλία.

«Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών για την υγεία και της προτίμησης για προϊόντα υψηλότερης ποιότητας», έγραψε το ICEX. «Το ελαιόλαδο διατηρεί την εικόνα ενός προϊόντος υψηλής ποιότητας, αν και η ανάπτυξη στο μεσαίο τμήμα της αγοράς ενθαρρύνει την κατανάλωση από ένα ευρύτερο κοινό».

Ενώ οι Ισπανοί εξαγωγείς διαβλέπουν «σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης» στην Ουρουγουάη, ορισμένοι τοπικοί παραγωγοί ανησυχούν ότι η αύξηση των εισαγωγών θα αποδυναμώσει την εγχώρια βιομηχανία.

Οι παραγωγοί δήλωσαν στην Olive Oil Times ότι όλο και περισσότερες εταιρείες της Ουρουγουάης εισάγουν ελαιόλαδο για να προστατευθούν από τις ασταθείς συγκομιδές και να εκπληρώσουν τις αυστηρές συμβάσεις προμήθειας των σούπερ μάρκετ.

Ορισμένοι παραγωγοί και φορείς του κλάδου έχουν επίσης εκφράσει ιδιωτικά τις ανησυχίες τους σχετικά με το γεγονός ότι εταιρείες της Ουρουγουάης εμφιαλώνουν εισαγόμενα ελαιόλαδα και τα επισημαίνουν ως «Προϊόν της Ουρουγουάης».

Αυτές οι τάσεις έχουν συμβάλει στη διατήρηση των τιμών του ουρουγουαϊκού ελαιολάδου σε σχετικά σταθερά επίπεδα, σύμφωνα με τους παραγωγούς, ακόμη και καθώς το κόστος των φιαλών, των φυτοϋγειονομικών προϊόντων και άλλων εισροών συνεχίζει να αυξάνεται. Ο γενικός πληθωρισμός έχει επίσης ασκήσει επιπλέον πίεση, με τα στοιχεία της κυβέρνησης να δείχνουν αύξηση 4,82% από την αρχή του έτους.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η μέση τιμή πώλησης χύδην προ φόρων για το ουρουγουαϊκό ελαιόλαδο έφτασε τα 388 ουρουγουαϊκά πέσος (8,77 ευρώ), ενώ η μέση τιμή λιανικής πώλησης ήταν 478,6 πέσος (10,80 ευρώ) ανά λίτρο.

Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους τοπικούς παραγωγούς αποτελεί ο δασμός 8,4% που επιβάλλεται στις εισαγωγές ελαιολάδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, ο δασμός πρόκειται να καταργηθεί σταδιακά κατά την επόμενη δεκαετία, στο πλαίσιο της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Μερκοσούρ, του οποίου η Ουρουγουάη είναι μία από τις τέσσερις χώρες-μέλη, μόλις η συμφωνία τεθεί σε ισχύ.

«Υπάρχει σημαντικό δυναμικό ανάπτυξης όσον αφορά την προσέλκυση καταναλωτών που θα στραφούν από τα σπορέλαια στο ελαιόλαδο», ανέφερε το ICEX. «Η συμφωνία Ε.Ε.-Μερκόσουρ θα βελτιώσει σταδιακά την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών ελαιολάδων».

«Οι ευκαιρίες αυξάνονται για το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, τα βιολογικά προϊόντα και τις καινοτόμες μορφές συσκευασίας, ιδίως μεταξύ των νεότερων καταναλωτών», κατέληξε η έκθεση.