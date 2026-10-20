Στη Ρώμη, η κοινοτική συγκομιδή ελιάς παρέχει ελαιόλαδο σε οικογένειες που έχουν ανάγκη

Εθελοντές στη Ρώμη συλλέγουν ελιές από 65 δέντρα σε ένα δημόσιο πάρκο, παράγοντας εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο για οικογένειες που έχουν ανάγκη, καθώς μια πρωτοβουλία της τοπικής κοινότητας που κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος λαμβάνει τη στήριξη του δήμου.

Η συγκομιδή των ελιών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο Parco dei Romanisti, στη συνοικία Torre Spaccata της Ρώμης, όπου τα 65 δέντρα του πάρκου θα αποδώσουν σύντομα εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, το οποίο θα διανεμηθεί σε οικογένειες και άτομα που έχουν ανάγκη.

Το πρόγραμμα «Olio Bene Comune» (Ελαιόλαδο Κοινό Αγαθό), το οποίο λειτουργεί πλέον υπό την αιγίδα του Δήμου της Ρώμης (Roma Capitale), ξεκίνησε το 2012, όταν μια ομάδα εθελοντών άρχισε να φροντίζει τις ελιές που βρίσκονται διάσπαρτες σε όλο το δημόσιο πάρκο στα ανατολικά προάστια της πόλης.

Με την πάροδο των ετών, έχουμε διαπιστώσει πώς δραστηριότητες όπως αυτή στους δημόσιους χώρους μπορούν να αντιμετωπίσουν την αποξένωση των πολιτών και να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στην κοινότητά τους. – Antonio Carosi, Gli Olivari

Το 2024, το Olive Oil Times δημοσίευσε ρεπορτάζ για την πρωτοβουλία, η οποία συνέχισε να αναπτύσσεται. Πέρυσι, προστέθηκαν νέα δέντρα, και η Roma Capitale αναγνώρισε επίσημα το έργο μέσω συμφωνίας συνεργασίας. Η επακόλουθη χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Charlemagne επέτρεψε την περαιτέρω επέκταση του ελαιώνα και την αγορά νέου εξοπλισμού.

Το Τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος της Ρώμης, η ομάδα αλληλέγγυων αγορών Gaspar8 APS και η Gli Olivari, ο σύλλογος πολιτικής συμμετοχής που ιδρύθηκε από τους αρχικούς προωθητές της πρωτοβουλίας, υπέγραψαν τη συμφωνία, ενώ η Gli Olivari συνεχίζει να ηγείται του έργου.

«Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη πρωτοβουλία που συνδυάζει την αστική γεωργία με ένα βαθιά ουσιαστικό έργο αλληλεγγύης», δήλωσε η Σαμπρίνα Αλφόνσι, σύμβουλος της Roma Capitale για τη γεωργία, το περιβάλλον και τη διαχείριση αποβλήτων. «Οι συμφωνίες συνεργασίας αποδεικνύονται, για άλλη μια φορά, ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο για την οριζόντια επικουρικότητα μεταξύ της διοίκησης και των τοπικών κοινοτικών ομάδων».

«Πέρα από τον εξαιρετικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αστικοί κήποι στην ενίσχυση της κοινότητας και της κοινωνικής ένταξης, η εμπειρία του ελαιώνα του Parco dei Romanisti αναδεικνύει την αξία της αστικής γεωργίας», πρόσθεσε η Alfonsi. «Όχι μόνο προσφέρει περιβαλλοντικά οφέλη, όπως η διατήρηση του εδάφους και της βιοποικιλότητας, αλλά έχει επίσης ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο και συμβάλλει στην ενίσχυση της αλληλεγγύης».

Το 2025, η Roma Capitale αναγνώρισε επίσημα το έργο «Olio Bene Comune» μέσω μιας συμφωνίας συνεργασίας. (Φωτογραφία: Alfredo Vittorio)

Σύμφωνα με τον κανονισμό της Roma Capitale για τη συλλογική διαχείριση των κοινών αγαθών, η τριετής συμφωνία καλύπτει την αποκατάσταση και τη συλλογική διαχείριση των ελαιόδεντρων του πάρκου.

Προωθεί επίσης την περιβαλλοντική εκπαίδευση για παιδιά και νέους σε συνεργασία με τοπικά σχολεία, καθώς και δημόσιες συζητήσεις σχετικά με την κουλτούρα των τροφίμων και την υγιεινή διατροφή.

«Η συμφωνία ήταν το τελευταίο βήμα που χρειαζόταν για να επισημοποιήσουμε την προσπάθειά μας, η οποία ξεκίνησε ως μια πρωτοβουλία της βάσης με στόχο τη διαφύλαξη της πράσινης κληρονομιάς της κοινότητας και τη στήριξη των μειονεκτούντων κατοίκων και, με την πάροδο των ετών, έχει αναγνωριστεί ως βέλτιστη πρακτική για την προώθηση της κοινοτικής συνοχής, της αλληλεγγύης και της περιβαλλοντικής διαχείρισης», δήλωσε ο Αντόνιο Καρόσι, εκπρόσωπος της «Gli Olivari», στην Olive Oil Times.

Ο Κάροσι ανέφερε ότι το έργο απέκτησε νέα δυναμική λίγους μήνες πριν από την υπογραφή της συμφωνίας, όταν ο Δήμος της Ρώμης πρόσθεσε 13 ελιές στις 35 που ήδη φύονταν στο πάρκο.

Τα δέντρα μεταφέρθηκαν από τη Viale Mazzini στη βόρεια Ρώμη, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη ένα έργο αναδιαμόρφωσης με σκοπό την αποκατάσταση της δενδροστοιχισμένης λεωφόρου σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του αρχιτέκτονα Ραφαέλε Ντε Βίκο.

Νωρίτερα φέτος, το Ίδρυμα Charlemagne, το οποίο υποστηρίζει το έργο μέσω του προγράμματος «Periferia Capitale», φύτεψε 17 ακόμη ελαιόδεντρα των ποικιλιών Leccino, Frantoio, Moraiolo και Pendolino.

«Το Ίδρυμα Charlemagne ενέκρινε το αίτημά μας για χρηματοδότηση, το οποίο περιελάμβανε την επέκταση του υπάρχοντος ελαιώνα, την αγορά βασικού εξοπλισμού και τη στήριξη μιας σειράς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που σχεδιάζουμε να οργανώσουμε τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Carosi.

Πριν ο σύλλογος μπορέσει να φυτέψει τα νέα δέντρα την περασμένη άνοιξη, έπρεπε να ολοκληρώσει τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται για τη δωρεά τους στο «Roma Capitale», σύμφωνα με τους δημοτικούς κανονισμούς.

Μετά τη συγκομιδή και την ελαιοτριβή, οι εθελοντές του «Gli Olivari» εμφιαλώνουν και ετικετοποιούν το ελαιόλαδο πριν το παραδώσουν στα τοπικά κέντρα της «Caritas» για διανομή σε άτομα που έχουν ανάγκη. (Φωτογραφία: Alfredo Vittorio)

Η «Gli Olivari» καταγράφει τη φύτευση και τις εργασίες που πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στον ελαιώνα, με σκοπό τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού βίντεο που θα προβληθεί στα σχολεία, αναδεικνύοντας τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη του έργου.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, περίπου δύο δωδεκάδες κάτοικοι της περιοχής συγκεντρώθηκαν στο πάρκο για να συγκομίσουν ελιές. Η εκδήλωση έδωσε επίσης την ευκαιρία στους γείτονες να γνωριστούν μεταξύ τους, καθώς οι συμμετέχοντες έφεραν σπιτικό φαγητό για να το μοιραστούν με τους άλλους εθελοντές.

Ο νέος εξοπλισμός συνέβαλε στην ομαλή διεξαγωγή της συγκομιδής, και οι εθελοντές παρέδωσαν αμέσως τις ελιές σε ένα ελαιοτριβείο στην κοντινή πόλη του Monte Compatri.

Οι εθελοντές του Gli Olivari εμφιαλώνουν και ετικετοποιούν τώρα το ελαιόλαδο πριν το παραδώσουν στα τοπικά κέντρα της Κάριτας στις ενορίες του San Bonaventura και της Santa Maria Regina Mundi, τα οποία θα επιβλέπουν τη διανομή του σε άτομα που έχουν ανάγκη.

«Πιστεύουμε ότι μια άλλη σημαντική πτυχή αυτού του έργου είναι η πρόληψη της σπατάλης τροφίμων και η διασφάλιση ότι οι ελιές αξιοποιούνται σωστά», δήλωσε ο Carosi. «Με την πάροδο των ετών, έχουμε διαπιστώσει πώς δραστηριότητες όπως αυτή σε δημόσιους χώρους μπορούν να αντισταθμίσουν την αποξένωση των πολιτών και να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να αναλάβουν πιο ενεργό ρόλο στην κοινότητά τους».

Ανέφερε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών και ενισχύουν τους δεσμούς των κατοίκων με τις γειτονιές τους. Φροντίζοντας τα δέντρα και δωρίζοντας το ελαιόλαδο που παράγεται σε ευάλωτους κατοίκους, οι εθελοντές δημιουργούν έναν κύκλο αλληλεγγύης, ενώ ταυτόχρονα ευαισθητοποιούν το κοινό σχετικά με την αξία των κοινόχρηστων δημόσιων χώρων.

«Αυτό το έργο στηρίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες», είπε ο Carosi. «Ο πρώτος είναι η φροντίδα. Φροντίζοντας έναν κοινόχρηστο χώρο, συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που είναι ασφαλές, καθαρό και όμορφο. Πιστεύουμε ότι η ομορφιά ενθαρρύνει τους ανθρώπους να την εκτιμούν και να την προστατεύουν, προσδίδοντας στην πρωτοβουλία μια ισχυρή εκπαιδευτική διάσταση».

Το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο που παράγεται από τα δέντρα στο Parco dei Romanisti της Ρώμης διανέμεται σε μέλη της κοινότητας που έχουν ανάγκη. (Φωτογραφία: Alfredo Vittorio)

«Ο δεύτερος πυλώνας είναι η αλληλεγγύη, που εκφράζεται μέσω της δωρεάς ελαιολάδου στους πιο ευάλωτους, μια από τις πιο σημαντικές πτυχές του έργου», συνέχισε. «Ο τρίτος πυλώνας είναι η οικοδόμηση της κοινότητας. Αυτό το έργο απαιτεί αφοσίωση και χρόνο από ανθρώπους με πολύ διαφορετικό υπόβαθρο, ωστόσο τους ενώνει γύρω από τον κοινό στόχο της φροντίδας ενός κοινού αγαθού με απόλυτα ανιδιοτελή τρόπο, χωρίς καμία άλλη ανταμοιβή πέρα από τον θετικό αντίκτυπο που δημιουργεί η ίδια η πρωτοβουλία.»

Το Gli Olivari διοργανώνει τώρα ένα σεμινάριο για το κλάδεμα και τη διαχείριση των ελαιόδεντρων, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο πάρκο τους επόμενους μήνες υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων εκπαιδευτών.

Η επιτυχία της πρωτοβουλίας «Parco dei Romanisti» έχει επίσης προσελκύσει το ενδιαφέρον άλλων κοινοτικών ομάδων. Τις επόμενες εβδομάδες, τοπικοί σύλλογοι σχεδιάζουν να οργανώσουν συγκομιδές ελιάς στο κοντινό «Parco Salvador Allende», στο «Parco Sergio Albani» στη γειτονιά Casal Brunori και στην περιοχή Statuario.