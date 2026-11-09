Μια ματιά στις τραππιστικές κοινότητες της Ιταλίας που παράγουν ελαιόλαδο και μπύρα

Ένας από τους λίγους ελαιοτριβείους που λειτουργούν εντός των ορίων της Ρώμης, ο ελαιοτριβείο της Μονής Tre Fontane είναι ο μοναδικός που βρίσκεται στην καρδιά της Αιώνιας Πόλης. Διαχειριζόμενος από την τοπική κοινότητα Τραππιστών, ο ελαιοτριβείο αποτελεί μέρος της περιουσίας της μονής, η οποία παράγει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, μέλι και τις μοναδικές στην Ιταλία μπύρες Τραππιστών, συμπεριλαμβανομένης μιας με γεύση από φύλλα των ελαιόδεντρων της ιδιοκτησίας.

Οι Τραππιστές πήραν το όνομά τους από τη Μονή Notre-Dame de la Trappe στο Soligny της Γαλλίας. Αποτελούν κλάδο του Τάγματος των Κιστερκιανών, το οποίο ιδρύθηκε από Βενεδικτίνους μοναχούς το 1098.

Η ημέρα μας διαρθρώνεται γύρω από το Θεϊκό Όφφικιο, τον κύκλο των προσευχών που ρυθμίζουν τις ώρες της ημέρας και της νύχτας, καθώς και τις περιόδους χειρωνακτικής εργασίας. – Αδελφή Ντανιέλα, Μονή Τρε Φοντάνε

Για αιώνες, ο Κανόνας του Αγίου Βενέδικτου καθοδηγεί την καθημερινή ζωή στις Τραππιστικές κοινότητες, προδιαγράφοντας τη μελέτη και τη χειρωνακτική εργασία παράλληλα με την προσευχή ως μέσα αυτοσυντήρησης. Το κεφάλαιο 48 αναφέρει: «Otiositas inimica est animæ, et ideo certis temporibus occupari debent fratres in labore manuum, certis iterum horis in lectione divina […] vere monachi sunt, si labore manuum suarum vivunt.» («Η οκνηρία είναι εχθρός της ψυχής· γι’ αυτό, οι αδελφοί [και οι αδελφές] πρέπει να απασχολούνται με χειρωνακτική εργασία σε συγκεκριμένες ώρες, και με τη μελέτη των ιερών κειμένων σε άλλες καθορισμένες ώρες […] είναι αληθινοί μοναχοί [και μοναχές] αν ζουν από τον κόπο των χεριών τους.»)

Η πώληση προϊόντων που παράγονται από τις τραππιστικές κοινότητες στο Αβαείο Tre Fontane και στο Μοναστήρι της Valserena συμβάλλει στη διατήρηση των μοναστηριών και στη στήριξη φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών. (Φωτογραφία: Μοναστήρι της Valserena)

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, αυτή η δέσμευση στην εργασία και την αυτάρκεια οδήγησε τις τραππιστικές μοναστικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο να εξειδικευτούν σε ένα ευρύ φάσμα γεωργικών δραστηριοτήτων, προσαρμοζόμενες στις τοπικές συνθήκες και τις καλλιέργειες. Η πώληση των προϊόντων που παράγονται συμβάλλει στη διατήρηση των μοναστηριών και στη στήριξη φιλανθρωπικών πρωτοβουλιών.

Στην Ιταλία, η Μονή Tre Fontane στη Ρώμη, στο Λάτσιο, και το Μοναστήρι της Valserena στο Guardistallo, κοντά στην Πίζα, στην Τοσκάνη, παράγουν εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο από τους ελαιώνες των κτημάτων τους.

Με την άδεια να επισκεφθούμε την κλειστή κοινότητα, η Olive Oil Times συνάντησε την αδελφή Ντανιέλα, η οποία μας υποδέχτηκε στην αυλή της εισόδου της Μονής Τρε Φοντάνε πριν μας ξεναγήσει στον ελαιοτριβείο και στον ελαιώνα.

«Η ημέρα μας οργανώνεται γύρω από το Θεία Λειτουργία, τον κύκλο των προσευχών που ρυθμίζουν τις ώρες της ημέρας και της νύχτας, καθώς και τις περιόδους χειρωνακτικής εργασίας», είπε. «Συμμετέχουμε σε αγροτικές εργασίες όλο το χρόνο, συμπεριλαμβανομένων όλων των σταδίων της παραγωγής ελαιολάδου, από το κλάδεμα μέχρι τη συγκομιδή».

Η καθημερινή ζωή των Τραππιστών μοναχών και μοναχών καθοδηγείται από τον Κανόνα του Αγίου Βενέδικτου, ο οποίος, παράλληλα με την προσευχή, προδιαγράφει τη μελέτη και τη χειρωνακτική εργασία. (Φωτογραφία: Μοναστήρι της Βαλσερένα)

Η αδελφή Ντανιέλα εξήγησε ότι η μέρα ξεκινά στις 3:30 π.μ. με την Αγρυπνία, την πρώτη προσευχή της Θείας Λειτουργίας, που τελείται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ακολουθούν οι Λαύδες στις 6:45 π.μ., μετά τις οποίες η κοινότητα παρακολουθεί τη Θεία Λειτουργία πριν συγκεντρωθεί για την Τρίτη ώρα στις 8:30 π.μ., την Έκτη ώρα το μεσημέρι, την Ένατη ώρα στις 3 μ.μ., τον Εσπερινό στις 6 μ.μ. και την Κομπλίνη στις 8 μ.μ.

Κάθε μέρα αφιερώνεται επίσης χρόνος για τη «Lectio Divina», την πρακτική της διαλογιστικής ανάγνωσης και του στοχασμού πάνω στις Ιερές Γραφές.

«Ενώ εμείς προσευχόμαστε, ενεργούμε ως η φωνή ολόκληρης της ανθρωπότητας ενώπιον του Θεού», είπε η αδελφή Ντανιέλα. «Κατά τη διάρκεια των προσευχών μας, διαβάζουμε τους Ψαλμούς, οι οποίοι περικλείουν την ανθρώπινη εμπειρία σε όλη της την καθολικότητα και αφορούν όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το θρήσκευμα ή το υπόβαθρό τους. Όταν κάποιος απαγγέλλει αυτά τα λόγια, είναι σαν να ανακαλύπτει εκ νέου όχι μόνο τη δική του ανθρωπότητα, αλλά και την ανθρωπότητα που μοιράζονται όλοι οι άνθρωποι στη γη».

Οι περίοδοι στοχασμού και μελέτης συμπληρώνονται από τουλάχιστον πέντε ώρες εργασίας κάθε μέρα, σύμφωνα με τον Κανόνα του Αγίου Βενέδικτου.

Το ελαιοτριβείο και οι ελαιώνες εκτείνονται δίπλα στο μοναστηριακό συγκρότημα και τις τρεις εκκλησίες του: το Αβαείο των Αγίων Βικεντίου και Αναστασίου, τη Σάντα Μαρία Σκάλα Κοέλι και την Εκκλησία του Μαρτυρίου του Αγίου Παύλου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας, ο μύλος λειτουργούσε σε πλήρη δραστηριότητα. Καθώς πλησιάζαμε τις εγκαταστάσεις μέσω ενός πλευρικού διαδρόμου, η σιωπή που επικρατούσε στις αυλές της μονής έδωσε σταδιακά τη θέση της στον ρυθμικό παλμό των μηχανημάτων. Δύο τεχνικοί επεξεργάζονταν ελιές που είχαν μαζευτεί νωρίτερα εκείνη την ημέρα.

«Ενώ η μονή και ο ελαιώνας της έχουν μακρά ιστορία, το ελαιοτριβείο εγκαταστάθηκε πριν από περίπου 20 χρόνια», είπε ο Στέφανο Μπιβόνε, ο οποίος επιβλέπει τις εργασίες ελαιοτριβής. «Είναι εξοπλισμένο με μια γραμμή εκχύλισης της Pieralisi που μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε το πρότυπο ποιότητας που επιδιώκουμε. Για να αφιερώσουμε το μέγιστο επίπεδο φροντίδας στο ελαιόλαδό μας, επεξεργαζόμαστε ελιές για τρίτους μόνο τα Σάββατα και τις Κυριακές. Επιπλέον, το προϊόν μας είναι βιολογικό, κάτι που απαιτεί ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο προσοχής».

Οι κοινότητες των Τραππιστών συνδυάζουν την προσευχή και τη μελέτη με αρκετές ώρες εργασίας κάθε μέρα, σύμφωνα με τον Κανόνα του Αγίου Βενέδικτου. (Φωτογραφία: Μοναστήρι της Βαλσερένα)

Στη συνέχεια, η αδελφή Ντανιέλα μας οδήγησε στον ελαιώνα, όπου φυτρώνουν περίπου 4.000 ελιές, κυρίως των ποικιλιών Leccino και Frantoio, καθώς και αρχαίες αυτόχθονες ποικιλίες όπως η Κορσική.

Το ελαιώνα το περιβάλλουν πανύψηλα, αιωνόβια δέντρα ευκαλύπτου. Τα φύλλα τους συλλέγονται και αποστέλλονται σε εργαστήριο, όπου χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός λικέρ βάσει μιας αρχαίας συνταγής που διατηρεί η μονή.

«Το λικέρ χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα για ιατρικούς σκοπούς, καθώς είναι γνωστό για τις καταπραϋντικές του ιδιότητες στον λαιμό», εξήγησε η αδελφή Ντανιέλα. «Οι ευκαλύπτοι αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα της Μονής Τρε Φοντάνε. Πριν από αιώνες, η περιοχή αυτή ήταν ένα έλος όπου η ελονοσία αποτελούσε κίνδυνο, και φυτεύτηκαν για να βελτιώσουν τις υγειονομικές συνθήκες της περιοχής.»

Την ίδια περίοδο, το Μοναστήρι της Βαλσερένα συγκομίζει επίσης ελιές, όπου οι μοναχές που διαμένουν εκεί φροντίζουν έναν ελαιώνα 6,5 εκταρίων με περίπου 1.030 δέντρα, τα περισσότερα από τα οποία είναι προγενέστερα της ανέγερσης του μοναστηριού. Τα 200 νεότερα δέντρα φυτεύτηκαν το 2021.

Το μοναστήρι χρησιμοποιεί παραδοσιακές ποικιλίες της Τοσκάνης, όπως Leccino, Frantoio, Moraiolo και Lazzero, για την παραγωγή εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και μιας σειράς προϊόντων με βάση το ελαιόλαδο, συμπεριλαμβανομένων καλλυντικών.

Στη Μονή Tre Fontane, η συγκομιδή θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Τα φύλλα που συλλέχθηκαν πρόσφατα από το κτήμα αρωματίζουν την «Tertia», μία από τις τρεις μπύρες που παρασκευάζονται σε ειδικό χώρο του μοναστηριακού συγκροτήματος, μαζί με τις «Scala Coeli» και «Tripel». Μαζί, αποτελούν τις μόνες τραππιστικές μπύρες της Ιταλίας και φέρουν τη σφραγίδα «Αυθεντικό Τραππιστικό Προϊόν».

«Οι μπύρες Τραππιστών παράγονται σύμφωνα με αυστηρά κριτήρια που έχει θεσπίσει η Διεθνής Ένωση Τραππιστών», είπε ο αδελφός Pietro ενώ επιβλέπει μία από τις τελευταίες παρτίδες ζυθοποίησης της χρονιάς. «Ο ρόλος μου είναι να επιβλέπω τη διαδικασία, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τις τρεις θεμελιώδεις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί η μπύρα Τραππιστών».

Σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θεσπίσει η Διεθνής Ένωση Τραππιστών, το ζυθοποιείο πρέπει να βρίσκεται εντός ή σε άμεση γειτνίαση με το μοναστήρι· η παραγωγή πρέπει να πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη των μοναχών· και τα έσοδα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της μοναστικής κοινότητας, του Τάγματος των Τραππιστών, αναπτυξιακών έργων και φιλανθρωπικών σκοπών, χωρίς σκοπό τον ατομικό πλουτισμό ή το εμπορικό κέρδος.

«Εκτός από την επίβλεψη της παραγωγής, συνεργάζομαι με τους άλλους αδελφούς στα τελικά στάδια της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ετικετοποίησης, της συσκευασίας σε κουτιά και της αποστολής», εξήγησε ο αδελφός Pietro.

Η «Τραππιστική» δεν είναι ένα συγκεκριμένο είδος μπύρας, αλλά μια ονομασία που συνδέεται με την προέλευση της μπύρας και τη μοναστική παραγωγή. Οι τραππιστικές μπύρες χαρακτηρίζονται παραδοσιακά από γεμάτο σώμα, σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και φρουτώδεις ή πικάντικες νότες. Πολλές από αυτές υποβάλλονται σε δευτερογενή ζύμωση μέσα στη φιάλη. Σήμερα, λιγότερα από δώδεκα μοναστήρια σε όλο τον κόσμο παράγουν αυθεντική τραππιστική μπύρα.

Και οι άλλες μπύρες της μονής περιέχουν επίσης ξεχωριστά φυτικά συστατικά: η «Scala Coeli» αρωματίζεται με φλούδα πορτοκαλιού, ενώ η «Tripel» παρασκευάζεται με φύλλα ευκαλύπτου από το κτήμα.

Οι Τραππιστικές κοινότητες στο Αβαείο Tre Fontane στη Ρώμη και στο Μοναστήρι της Valserena στο Guardistallo συμμετέχουν σε κάθε στάδιο της παραγωγής ελαιολάδου, από το κλάδεμα μέχρι τη συγκομιδή. (Φωτογραφία: Μοναστήρι της Valserena)

«Τα φύλλα ελιάς επιλέγονται προσεκτικά και καθαρίζονται από τυχόν μικρά κλαδάκια», εξήγησε ο Κλάουντιο Κόντι, ο μάστερ ζυθοποιός που υποστηρίζει την κοινότητα στην παραγωγή μπύρας. «Χρησιμοποιούμε ένα κιλό για κάθε 1.400 λίτρα ζυθογλεύκου, προσθέτοντάς τα κατά τα τελευταία 10 έως 15 λεπτά του βρασμού και αφήνοντάς τα να εμποτιστούν, ώστε τα αρωματικά τους συστατικά να εμποτίσουν τη μπύρα. Η Tertia είναι μια μπύρα αγγλικού τύπου, επιφανειακής ζύμωσης, που παρασκευάζεται με βύνη Pilsner, υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκό λυκίσκο και ζάχαρη για τη δευτερογενή ζύμωση στη φιάλη.»

Καθώς η επίσκεψή μας έφτανε στο τέλος της και αφήναμε την ησυχία του μοναστηριού για να επιστρέψουμε στη φασαρία της πόλης, η αδελφή Ντανιέλα και ο αδελφός Πιέτρο είχαν ακόμα καθήκοντα να ολοκληρώσουν πριν επιστρέψουν στην εκκλησία του μοναστηριού για τις προσευχές που θα έκλειναν μια ακόμη μέρα εργασίας και περισυλλογής.