Εντοπίστηκε νέα «Μπλε Ζώνη» στη Σαρδηνία, όπου οι γυναίκες ζουν εξαιρετικά μακρά ζωή

Οι ερευνητές εντόπισαν μια νέα «ζώνη μακροζωίας» στην κεντρική Σαρδηνία, όπου τα εξαιρετικά ποσοστά επιβίωσης των γυναικών διακρίνουν το χωριό αυτό από την αρχική «Μπλε Ζώνη» του νησιού.

Η Μπολοτάνα, που βρίσκεται στην περιοχή Μαργκίν της κεντρικής Σαρδηνίας, παρουσιάζει μια εξαιρετική συγκέντρωση εκατοντάχρονων, με ποσοστά δέκα φορές υψηλότερα από τον μέσο όρο της Σαρδηνίας και έντεκα φορές υψηλότερα από το ποσοστό των Ηνωμένων Πολιτειών. Η μακροζωία είναι ιδιαίτερα έντονη μεταξύ των γυναικών, των οποίων τα ποσοστά επιβίωσης σε προχωρημένη ηλικία συναγωνίζονται εκείνα των πιο μακροβιών πληθυσμών του κόσμου.

Πολλοί άνθρωποι στην κοινότητά μας εξακολουθούν να ακολουθούν έναν τρόπο ζωής στενά συνδεδεμένο με τις αγροτικές παραδόσεις και τους ρυθμούς της υπαίθρου.– Τζιάκομο Νιέντου, Τερακούζα

Αφού συμμετείχε σε μια μελέτη που εξέταζε τους δημογραφικούς παράγοντες πίσω από αυτή την αξιοσημείωτη μακροζωία, ο ερευνητής Νταν Μπούτνερ χαρακτήρισε το μικρό ορεινό χωριό στην επαρχία Νουόρο ως μια νέα «Μπλε Ζώνη».

Οι «Μπλε Ζώνες» είναι περιοχές γνωστές για την εξαιρετική μακροζωία τους, όπου οι κάτοικοι φτάνουν τα 100 έτη σε σημαντικά υψηλότερα ποσοστά από τον μέσο όρο και παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά χρόνιων παθήσεων, κάτι που ενδεχομένως αντανακλά την υγιεινή διατροφή και τον τρόπο ζωής τους.

Ο όρος προέρχεται από την πρωτοποριακή δημογραφική έρευνα των Gianni Pes του Πανεπιστημίου του Sassari και Michel Poulain του Πανεπιστημίου της Λουβαίν, οι οποίοι χρησιμοποίησαν μπλε κύκλους για να επισημάνουν σε χάρτη τις κοινότητες της Σαρδηνίας με μεγάλη διάρκεια ζωής κατά τα αρχικά στάδια των μελετών τους. Ο Buettner συνεργάστηκε αργότερα με τους δύο ερευνητές και άλλους επιστήμονες για να διερευνήσει τα σημεία με τη μεγαλύτερη μακροζωία σε όλο τον κόσμο.

Η ερευνητική ομάδα εντόπισε αρχικά μια ομάδα 14 δήμων στις περιοχές Μπαρμπάτζια και Ογκλιάστρα, στην κεντρική-ανατολική Σαρδηνία, λόγω της εξαιρετικής μακροζωίας και των υγιεινών προτύπων ζωής των κατοίκων τους, ορίζοντας την περιοχή ως την πρώτη «Μπλε Ζώνη» στον κόσμο το 2004.

«Η νέα «Μπλε Ζώνη» της Σαρδηνίας, η Μπολοτάνα, είναι ξεχωριστή και βρίσκεται περίπου 110 χιλιόμετρα μακριά από την πρώτη που εντοπίστηκε πριν από περισσότερα από 20 χρόνια», δήλωσε ο Πες, συν-συγγραφέας της μελέτης μαζί με τον Μπούτνερ.

«Για την έρευνά μας, συλλέξαμε δημογραφικά στοιχεία από το δημοτικό ληξιαρχείο, ενώ βασιστήκαμε σε ιστορικά εκκλησιαστικά μητρώα ως ανεξάρτητη πηγή για τη διασταυρωτική επαλήθευση των δεδομένων», εξήγησε ο Pes.

«Συγκεκριμένα, τα ληξιαρχικά μητρώα γεννήσεων συσχετίστηκαν με μεταγενέστερα ληξιαρχικά και, όπου ήταν διαθέσιμα, εκκλησιαστικά μητρώα, χρησιμοποιώντας την αντιστοίχιση αναγραφικών δεδομένων, γονικής καταγωγής, οικογενειακών σχέσεων και άλλων στοιχείων ταυτοποίησης. Επιπλέον, ανακατασκευάστηκαν γενεαλογικά χρονοδιαγράμματα όπου ήταν απαραίτητο, προκειμένου να αποκλειστεί η συσχέτιση με αδέλφια ή ομώνυμους συγγενείς».

Η πρόσφατα χαρακτηρισμένη «Μπλε Ζώνη» της Μπολοτάνα βρίσκεται στην ορεινή περιοχή Μαργκίν της κεντρικής Σαρδηνίας. (Φωτογραφία: Giacomo Nieddu, Terracuza)

Η μελέτη επικεντρώθηκε κυρίως στην περίοδο από το 2021 έως το 2025, όταν η Μπολοτάνα είχε μέσο πληθυσμό κατοίκων 2.266, συμπεριλαμβανομένων δέκα ατόμων ηλικίας 100 ετών και άνω. Αυτό αντιστοιχούσε σε περίπου 442 εκατοντάχρονους ανά 100.000 κατοίκους, με το πιο έντονο πλεονέκτημα μακροζωίας να παρατηρείται στις γυναίκες.

Οι ερευνητές ανέλυσαν επίσης δεδομένα από το 2020 για να λάβουν υπόψη τις πιθανές επιπτώσεις της Covid-19 και πραγματοποίησαν μια σύγκριση για την αντίστοιχη περίοδο από το 2015 έως το 2019.

Διαπίστωσαν ότι οι γυναίκες που έφταναν στην ηλικία των 70 ετών είχαν πρόσθετο προσδόκιμο ζωής 20,85 ετών, ενώ το 13,83% των γυναικών που έφταναν σε αυτή την ηλικία έζησαν μέχρι τα 100. Και οι δύο αριθμοί ξεπέρασαν τους μέσους όρους και τις υψηλότερες ετήσιες τιμές που καταγράφηκαν στην επαρχία Νουόρο και στην Ιταλία κατά την ίδια περίοδο.

Οι εκτιμήσεις για τη μακροζωία των γυναικών της Μπολοτάνα κατατάχθηκαν επίσης εξαιρετικά υψηλά σε σύγκριση με τα διεθνή σημεία αναφοράς της Βάσης Δεδομένων Ανθρώπινης Θνησιμότητας (Human Mortality Database), καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση μετά το Χονγκ Κονγκ και στα δύο μεγέθη.

Συνολικά, οι γυναίκες στη Μπολοτάνα παρουσίασαν ένα από τα πιο ευνοϊκά προφίλ επιβίωσης στα τελευταία στάδια της ζωής που έχουν καταγραφεί διεθνώς. Η πιθανότητά τους να επιβιώσουν από την ηλικία των 70 έως τα 100 ήταν πάνω από τρεις φορές μεγαλύτερη από εκείνη των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι το πλεονέκτημα μακροζωίας που παρατηρείται κυρίως στις γυναίκες της Μπολοτάνα από το 2021 έως το 2025 έρχεται σε αντίθεση με το μοτίβο που παρατηρήθηκε ιστορικά στην αρχική «Μπλε Ζώνη» της Σαρδηνίας, όπου η εξαιρετική μακροζωία ήταν ιδιαίτερα έντονη στους άνδρες και η διαφορά μεταξύ των φύλων ήταν σχετικά μικρή.

Η αντίθεση αυτή υποδηλώνει ότι η εξαιρετική επιβίωση στα προχωρημένα χρόνια στη Σαρδηνία ενδέχεται να ακολουθεί διαφορετικά δημογραφικά πρότυπα ανάλογα με τις κοινότητες και τις χρονικές περιόδους.

«Αυτή η ετερογένεια θα μπορούσε να αντανακλά διαφορές στη σύνθεση των κοόρτων, καθώς και σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά, συμπεριφορικά ή άλλα χαρακτηριστικά που αφορούν συγκεκριμένα τον πληθυσμό», εξήγησε ο Pes.

«Αρκετοί μηχανισμοί θα μπορούσαν εύλογα να συμβάλλουν στο έντονο πλεονέκτημα επιβίωσης των γυναικών που παρατηρήθηκε, συμπεριλαμβανομένου του γενετικού υπόβαθρου, των διατροφικών συνηθειών, της σωματικής δραστηριότητας, της οικογενειακής υποστήριξης, της κοινωνικής συνοχής, της συνέχειας της διαμονής και της πρόσβασης σε φροντίδα».

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης ιστορικές διατροφικές έρευνες και πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με τοπικούς γιατρούς, προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τους παράγοντες του τρόπου ζωής που ενδέχεται να συμβάλλουν στη μακροζωία της κοινότητας.

Τα ευρήματά τους έδειξαν ότι η παραδοσιακή διατροφή βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε φυτικά τρόφιμα, ενώ το κρέας καταναλωνόταν μόνο περίπου πέντε φορές το μήνα κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής των κατοίκων. Μεγάλο μέρος των τροφίμων προερχόταν από την τοπική παραγωγή, όπως το ελαιόλαδο, οι ελιές, το τυρί και το σιτάρι που παρήγαγαν οι ίδιοι οι κάτοικοι.

Αν και αυτά τα ευρήματα σχετικά με τον τρόπο ζωής δεν αποτελούσαν μέρος της βασικής ανάλυσης της μελέτης, παρείχαν το πλαίσιο για την ερμηνεία των δημογραφικών αποτελεσμάτων.

«Η παρούσα δημογραφική ανάλυση δεν μπορεί να προσδιορίσει εάν κάποιος από τους παράγοντες της διατροφής και του τρόπου ζωής συνέβαλε στο παρατηρούμενο μοτίβο ούτε να αξιολογήσει τη σχετική τους σημασία», δήλωσε ο Pes.

«Θα απαιτηθούν συγκριτικές μελέτες σε ατομικό επίπεδο για την αξιολόγηση πιθανών βιολογικών, συμπεριφορικών και κοινωνικών καθοριστικών παραγόντων της εξαιρετικής μακροζωίας στο χωριό. Τώρα εστιάζουμε σε αυτή την κατεύθυνση της έρευνας.»

Οι κάτοικοι της περιοχής υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό την ανακοίνωση της ανακήρυξης της Μπολοτάνα ως νέας «Μπλε Ζώνης». Η αναγνώριση αυτή συζητήθηκε σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, όπου ο Pes παρέδωσε επίσημα ένα πιστοποιητικό που βεβαιώνει την ένταξη του δήμου στις «Μπλε Ζώνες» του κόσμου.

Το ελαιόλαδο αποτελεί βασικό διατροφικό στοιχείο για τους κατοίκους της Μπολοτάνα, των οποίων οι διατροφικές συνήθειες βασίζονται κυρίως σε φυτικά τρόφιμα. (Φωτογραφία: Giacomo Nieddu, Terracuza)

Μαζί του ήταν ο Salvatore Pedde, πρόεδρος του «Ormìnas», ενός πολιτιστικού συλλόγου αφιερωμένου στην προώθηση της περιοχής και των παραδόσεών της, καθώς και ο Vittorio Romerio από τη Σχολή Αρχειονομίας, Παλαιογραφίας και Διπλωματικών Σπουδών των Κρατικών Αρχείων του Κάλιαρι. Και οι δύο συνέβαλαν στη δημογραφική έρευνα.

«Αυτή η αναγνώριση είναι σημαντική για την κοινότητά μας, καθώς αναδεικνύει την ταυτότητα, τον πολιτισμό και τις παραδόσεις μας», δήλωσε ο δήμαρχος της Μπολοτάνα, Francesco Manconi, στην Olive Oil Times.

«Μεταξύ των παραγόντων που συνέβαλαν στην αξιοσημείωτη μακροζωία της κοινότητάς μας, η υγιεινή διατροφή αποτελεί αναμφίβολα βασικό στοιχείο. Ένα από τα χαρακτηριστικά της γεωργικής μας παράδοσης είναι το ελαιόλαδο, το οποίο κατείχε πάντα κεντρική θέση στη διατροφή μας και συνεχίζει να χρησιμοποιείται καθημερινά ως συστατικό σε ένα ευρύ φάσμα παραδοσιακών πιάτων.»

Μεταξύ των ελαιοκαλλιεργητών της Μπολοτάνα βρίσκεται ο Τζιάκομο Νιέντου, ο οποίος παράγει εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο στο κτήμα «Τερακούζα», στις πλαγιές που περιβάλλουν το χωριό. Το αγρόκτημα ήταν μία από τις τοποθεσίες που επισκέφθηκαν οι ερευνητές πέρυσι, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την τοπική κοινότητα.

«Αυτή η αναγνώριση επικυρώνει το όραμά μας και ενισχύει τη δέσμευσή μας ως παραγωγών εξαιρετικής ποιότητας εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, τα οφέλη του οποίου για την υγεία είναι ευρέως αναγνωρισμένα», δήλωσε ο Nieddu στην Olive Oil Times.

Οι ελαιώνες του, πολλοί από τους οποίους είναι αιώνων, είναι διάσπαρτοι σε απότομες αναβαθμίδες, όπου η ελαιοκαλλιέργεια θεωρείται μια μορφή «ηρωικής» γεωργίας. Μέσω της Terracuza, ο Νιέντου ηγείται ενός έργου αποκατάστασης με στόχο την αναβίωση των εγκαταλελειμμένων ελαιώνων της περιοχής και τη διατήρηση του τοπίου.

Η εταιρεία προωθεί επίσης τοπικές ποικιλίες ελιάς, όπως η Bosana, η Majorca και η Cariasina, τις οποίες χρησιμοποιεί για την παραγωγή επιτραπέζιων ελιών που υποβάλλονται σε παραδοσιακή επεξεργασία.

«Πέρα από το ελαιόλαδο και μια ισορροπημένη διατροφή, η διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής είναι ζωτικής σημασίας», πρόσθεσε ο Nieddu. «Πολλοί άνθρωποι στην κοινότητά μας εξακολουθούν να ακολουθούν έναν τρόπο ζωής στενά συνδεδεμένο με τις αγροτικές παραδόσεις και τους ρυθμούς της υπαίθρου, κάτι που σίγουρα συμβάλλει στην ευημερία των ανθρώπων.»