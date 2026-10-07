Στη λίμνη Γκάρντα, οι εγκαταλελειμμένοι ελαιώνες αποκτούν νέα ζωή

Στη λίμνη Γκάρντα, η Videlle Bionatura επαναφέρει στην παραγωγή χιλιάδες παραμελημένα ελαιόδεντρα, διατηρώντας παράλληλα τις τοπικές ποικιλίες, υποστηρίζοντας την έρευνα και εκπαιδεύοντας νέους εργαζόμενους.

Περιτριγυρισμένο από τους ήπιους μοραϊτικούς λόφους της Valtenesi, το Puegnago βρίσκεται μόλις λίγα χιλιόμετρα από τις νοτιοδυτικές όχθες της λίμνης Γκάρντα. Χάρη στις μετριάζουσες επιδράσεις της μεγαλύτερης λίμνης γλυκού νερού της Ιταλίας, αυτή η περιοχή της Λομβαρδίας προσφέρει ευνοϊκές συνθήκες για την καλλιέργεια αμπέλου και ελιάς για περισσότερο από ένα χιλιετία.

Η διαφύλαξη αυτής της κληρονομιάς παραμένει το κίνητρό μας και είναι αυτό που μας ωθεί μπροστά με το πάθος και την αποφασιστικότητα που ενέπνευσαν το έργο από την αρχή.– Μάρκο Πενιτέντι, γεωπόνος και ιδρυτής της Videlle Bionatura

Εδώ, ο γεωπόνος Μάρκο Πενιτέντι άρχισε να αποκαθιστά εγκαταλελειμμένους ελαιώνες πριν από 15 χρόνια, ξεκινώντας ένα έργο που έκτοτε έχει επεκταθεί σε 16.000 ελαιόδεντρα.

«Όλα ξεκίνησαν από το πάθος μου για την ελαιοκαλλιέργεια», δήλωσε στην Olive Oil Times. «Εργαζόμουν ως σύμβουλος για εταιρείες της περιοχής και κάθε μέρα συναντούσα πολλούς ακαλλιέργητους και παραμελημένους ελαιώνες. Τελικά, αποφάσισα να επικοινωνήσω με τον ιδιοκτήτη ενός αγροτεμαχίου με 250 ελαιόδεντρα και να του προσφέρω να το διαχειριστώ. Συμφώνησε και άρχισα να εργάζομαι για την αποκατάστασή του.»

Αυτή η πρώτη πρωτοβουλία εξελίχθηκε αργότερα σε επαγγελματική δραστηριότητα, θέτοντας τα θεμέλια για την σημερινή εταιρεία του Penitenti, τη Videlle Bionatura.

Η επιχείρηση μεγάλωσε καθώς όλο και περισσότερα εγκαταλελειμμένα ελαιόδεντρα τέθηκαν υπό τη φροντίδα της. Ο πιο πρόσφατος ελαιώνας που προστέθηκε στο έργο περιλαμβάνει 600 δέντρα τα οποία σύντομα θα υποβληθούν σε κλάδεμα και λίπανση, στο πλαίσιο ενός σχεδίου αποκατάστασης που στοχεύει στην επαναφορά τους στην παραγωγή εντός δύο ή τριών ετών.

Ο Penitenti δήλωσε ότι η εγκατάλειψη των ελαιώνων παραμένει μια σημαντική πρόκληση στην Ιταλία, όπου η έλλειψη γενεακής ανανέωσης, το δύσκολο έδαφος και τα εμπόδια στη μηχανοποίηση αυξάνουν το κόστος και καθιστούν την ελαιοκαλλιέργεια όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί.

Ο πιο πρόσφατος ελαιώνας που προστέθηκε στο πρόγραμμα αποκατάστασης υπό την ηγεσία της Videlle Bionatura του Μάρκο Πενιτέντι περιλαμβάνει 600 δέντρα, τα οποία σύντομα θα υποβληθούν σε κλάδεμα και λίπανση πριν επανέλθουν στην παραγωγή.

«Πρόκειται σίγουρα για δαπανηρές εργασίες, αλλά είναι θεμελιώδεις για την ανάπτυξη της περιοχής και της κοινότητας», δήλωσε ο Penitenti. «Εδώ στη Valtenesi, όπως και αλλού, η ελαιοκαλλιέργεια δεν αφορά απλώς την αξία της παραγωγής. Διαδραματίζει επίσης σημαντικό περιβαλλοντικό ρόλο σε ένα τοπίο που έχει διαμορφωθεί από την ανθρώπινη δραστηριότητα, συμβάλλοντας στην πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους.»

«Επιπλέον, οι ελιές πρέπει να διατηρηθούν ως χαρακτηριστικό γνώρισμα της περιοχής, η οποία αποτελεί φημισμένο τουριστικό προορισμό», πρόσθεσε. «Τέλος, η ελαιοκαλλιέργεια στηρίζει ένα κοινωνικό ιστό ανθρώπων των οποίων τα μέσα διαβίωσης συνδέονται με αυτήν, συμπεριλαμβανομένων αγροτών, τεχνικών, ελαιοτριβέων, προμηθευτών και πολλών άλλων.»

Σύντομα, η σύζυγος του Πενιτέντι, Μαρία Κριστίνα Πλόδαρι, εντάχθηκε στη διοίκηση της εταιρείας και σήμερα είναι υπεύθυνη για τις σχέσεις με τους πελάτες και την επικοινωνία.

Το ζευγάρι, που σήμερα είναι γονείς δύο εφήβων παιδιών, του Ντανιέλε και της Σοφίας, έχει κρατήσει αρκετές θέσεις στην ομάδα του για νέους με ελάχιστη ή καθόλου προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.

Από τα 10 άτομα που απασχολούνται όλο το χρόνο στη Videlle Bionatura, τα τέσσερα είναι 18 ή 19 ετών και αποκτούν την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία. Η Λίβια είναι υπεύθυνη για την εμφιάλωση και την ιχνηλασιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ ο Στέφανο και ο Κρις εργάζονται στους ελαιώνες μαζί με τον Πάολο, ο οποίος αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει μια σχολική πρακτική άσκηση.

«Στόχος μας είναι να τους εφοδιάσουμε με την απαραίτητη τεχνογνωσία ώστε να μπορούν να εργάζονται ανεξάρτητα και να χτίσουν μια καριέρα στην ελαιοκαλλιέργεια με έμφαση στην ποιότητα», δήλωσε ο Penitenti. «Πρόκειται για μια πραγματικά διαμορφωτική εμπειρία και για τις δύο πλευρές. Ενώ εμείς τους παρέχουμε εκπαίδευση και καθοδήγηση, εκείνοι δίνουν νέα πνοή στην εταιρεία».

Για να αναδείξει τις ποικιλίες της λίμνης Γκάρντα, ο Μάρκο Πενιτέντι παράγει μια σειρά μονοποικιλιακών ελαιολάδων από τους ανακαινισμένους ελαιώνες του, συμπεριλαμβανομένων των γηγενών ποικιλιών Casaliva, Gargnà και Trepp, παράλληλα με την Leccino.

«Φέρνουν μαζί τους μια πολύ πιο ανοιχτή νοοτροπία, αξιοσημείωτες ψηφιακές δεξιότητες και μια μοναδική αίσθηση ζωντάνιας, φρεσκάδας και πάθους, μαζί με μια πραγματική επιθυμία να αφήσουν το στίγμα τους και να επιδιώξουν τις φιλοδοξίες τους», πρόσθεσε. «Πρόκειται για μια αμοιβαία εμπλουτιστική ανταλλαγή, και μας δίνουν κίνητρο εξίσου όσο και εμείς τους υποστηρίζουμε».

Η εταιρεία συνεργάζεται με τα προγράμματα γεωπονικών επιστημών του Πανεπιστημίου της Μπρέσια και, μέσω της δέσμευσής της για περιβαλλοντική διαχείριση, έχει προσελκύσει φοιτητές που έχουν επιλέξει το αγρόκτημα ως θέμα της ερευνητικής τους εργασίας.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί δύο μελέτες. Η πρώτη εξέτασε και συνέκρινε τα αποτυπώματα άνθρακα διαφορετικών συστημάτων καλλιέργειας ελαιόδεντρων. Η δεύτερη επέκτεινε την ανάλυση σε μεταγενέστερα στάδια της παραγωγής, αξιολογώντας το αποτύπωμα άνθρακα των δραστηριοτήτων ελαιοτριβείου και εμφιάλωσης.

Ένα τρίτο ερευνητικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάδοβας. Εξετάζει την υγεία του εδάφους σε σχέση με τις πρακτικές δενδροκαλλιέργειας, εστιάζοντας στα θρεπτικά συστατικά, τη μικροπανίδα, τη χλωρίδα και τις βακτηριακές κοινότητες εντός των ελαιώνων.

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί μία από τις βασικές αποστολές της εταιρείας. Προκειμένου να αναδείξει τις τοπικές ποικιλίες, παράγει μια σειρά μονοποικιλιακών ελαιολάδων από τους ανασυσταθέντες ελαιώνες της, συμπεριλαμβανομένης της αυτόχθονης ποικιλίας Casaliva, καθώς και των ποικιλιών Gargnà και Trepp, αμφότερες χαρακτηριστικές της περιοχής της Άνω Γκάρντα, παράλληλα με την ποικιλία Leccino.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας ειδικής «oleoteca» που θα αναδεικνύει την ποικιλομορφία των μονοποικιλιακών ελαιολάδων της λίμνης Γκάρντα.

Αξιοποιώντας την εκτεταμένη εμπειρογνωμοσύνη του, ο Penitenti εντόπισε, κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης, αρκετά δέντρα κοντά στη λίμνη που φαινόταν να διαφέρουν από τις πιο γνωστές τοπικές ποικιλίες. Υπέβαλε δείγματα στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας για γενετικές αναλύσεις, οι οποίες έδειξαν ότι δύο από τα δέντρα διαθέτουν μοναδικά γενετικά προφίλ.

Η Videlle Bionatura συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο της Μπρέσια και, χάρη στη δέσμευσή της για την περιβαλλοντική διαχείριση, έχει καταστεί προορισμός για φοιτητές που διεξάγουν ερευνητικά έργα για τις διατριβές τους.

Το επόμενο βήμα θα είναι η πολλαπλασιασμός των νεοαναγνωρισμένων ποικιλιών και η παρακολούθηση της απόδοσής τους, της παραγωγικότητάς τους και της ανθεκτικότητάς τους στις τρέχουσες κλιματικές πιέσεις.

Παράλληλα με έναν κεντρικό πυρήνα 6.000 δέντρων, η εταιρεία επιβλέπει άλλα 10.000 δέντρα, κατανεμημένα σε μικρότερα δασάκια των 500 έως 1.500 δέντρων, που εκτείνονται από την ενδοχώρα έως τις όχθες της λίμνης Γκάρντα και καλύπτουν πέντε δήμους.

Τα περισσότερα δάση ακολουθούν παραδοσιακές διατάξεις φύτευσης 6 × 6 και 6 × 7 μέτρων. Ένα μικρότερο τμήμα, που φυτεύτηκε τη δεκαετία του 1990, παρουσιάζει πυκνότερες αποστάσεις 6 × 3 και 5 × 3 μέτρων. Η εταιρεία έχει επίσης δημιουργήσει μερικά εντατικά δάση με διαφορετικές ποικιλίες υπό αξιολόγηση, τα οποία χρησιμεύουν ως πειραματικά αγροτεμάχια για έρευνα.

Η τυπική μικτή φύτευση των παλαιότερων ελαιώνων απαιτεί από τους εργάτες να αναγνωρίζουν και να συγκομίζουν συγκεκριμένα δέντρα ανά ποικιλία, προκειμένου να παραχθεί κάθε μονοποικιλιακό ελαιόλαδο. Σε συνδυασμό με τον κατακερματισμό της γης και τη συχνή παρουσία απότομων πλαγιών και αρχαίων αναβαθμίδων, αυτό απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και επιπλέον εργασία για τον συντονισμό του προσωπικού, των μηχανημάτων και του εξοπλισμού.

Ως μέλος ενός τοπικού συνεταιρισμού ελαιοκαλλιεργητών, η εταιρεία επεξεργάζεται επί του παρόντος τις ελιές της στο ελαιοτριβείο του συνεταιρισμού. Το επόμενο βήμα είναι η εγκατάσταση δικού της ελαιοτριβείου και η ολοκλήρωση ολόκληρου του κύκλου παραγωγής εντός της εταιρείας.

Ένας άλλος τομέας δραστηριότητας της εταιρείας είναι η αποκατάσταση εγκαταλελειμμένων αμπελώνων, από τους οποίους παράγει κρασί και βαλσάμικο ξύδι. Παράλληλα με τα ελαιόλαδά της, η εταιρεία παρουσιάζει αυτά τα προϊόντα στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εμπειριών για τους επισκέπτες, όπως καθοδηγούμενες γευσιγνωσίες, πεζοπορίες και πικνίκ ανάμεσα στους ελαιώνες.

«Μία από τις βασικές αποστολές της εταιρείας είναι η προώθηση μιας κουλτούρας ποιοτικού ελαιολάδου και της σύνδεσής της με τον σεβασμό προς το περιβάλλον», δήλωσε ο κ. Penitenti. «Οι ελαιώνες μας αποτελούν μέρος ενός ευαίσθητου και εύθραυστου οικοσυστήματος, και είναι δική μας ευθύνη να το διαφυλάξουμε για τις μελλοντικές γενιές.»

«Συνεχίζουμε να λαμβάνουμε κλήσεις από όλη την περιοχή της Λίμνης Γκάρντα από ιδιοκτήτες γης που ζητούν τη βοήθειά μας και προσφέρουν ελαιώνες προς μίσθωση», είπε ο Penitenti. «Διαθέτουμε τους πόρους και το ανθρώπινο δυναμικό για να υποστηρίξουμε αυτού του είδους την επιχείρηση, ακόμη και αν, προς το παρόν, η περαιτέρω επέκταση του έργου γίνεται όλο και πιο δύσκολη, κυρίως λόγω των χαρακτηριστικών του εδάφους και του κατακερματισμού της γης».

«Η αποκατάσταση ενός εγκαταλελειμμένου οπωρώνα με 1.000 δέντρα, για παράδειγμα, απαιτεί σημαντική επένδυση και δύο έως τρία χρόνια εργασίας», πρόσθεσε. «Μια καθιερωμένη εταιρεία μπορεί να απορροφήσει αυτά τα κόστη ως μέρος του ετήσιου προϋπολογισμού της, αλλά για έναν νεαρό αγρότη που ξεκινά από το μηδέν, τα εμπόδια είναι πολύ μεγαλύτερα.»

«Στόχος μας, επομένως, είναι να πραγματοποιήσουμε τις αρχικές εργασίες αποκατάστασης και, τελικά, να μεταβιβάσουμε τη διαχείριση ορισμένων από αυτά τα δασάκια σε νέους αγρότες ή νέες επιχειρήσεις που επιθυμούν να διαφυλάξουν και να αναδείξουν την αξία τους», δήλωσε ο Penitenti. «Η διαφύλαξη αυτής της κληρονομιάς παραμένει το κίνητρό μας, και είναι αυτό που μας ωθεί προς τα εμπρός με το πάθος και την αποφασιστικότητα που ενέπνευσαν το έργο από την αρχή.»