«Desde el punto de vista de la producción, ha sido un buen año», declaró a Olive Oil Times Domenico Buondioli, olivarero de cuarta generación de Carpino, en la península del Gargano, en Apulia.

No podemos esperar que los agricultores asuman los costes de proporcionar beneficios a la sociedad. El paisaje es un bien público, pero el coste de mantener los olivares tradicionales recae sobre el agricultor. – Gabriele Scozzafava, Universidad de Florencia

Las temperaturas estivales inusualmente altas limitaron las infestaciones de la mosca del olivo en la región. Sin embargo, las condiciones favorables de cultivo han contribuido poco a aliviar las preocupaciones del sector.

«Es una pena que las cosas hayan salido así», afirmó Buondioli, al describir una temporada marcada por la caída de los precios del aceite de oliva, importantes existencias sin vender y una incertidumbre generalizada entre olivicultores y molineros a medida que avanza la cosecha 2026/27.

Impulsados por la recuperación de la producción en todo el Mediterráneo, los precios del aceite de oliva en los mercados nacionales e internacionales han caído drásticamente. Según el Instituto de Servicios para el Mercado Agrícola y Alimentario (ISMEA), el precio medio del aceite de oliva virgen extra italiano en origen se situó en 4,75 € por kilogramo en octubre de 2026, lo que supone un descenso del 47,6 % respecto al mismo mes del año anterior.

Los trabajadores recogen aceitunas recién cosechadas en redes en los olivares de la familia Buondioli, en Apulia, donde el aumento de los costes laborales se suma a la presión que supone la caída de los precios del aceite de oliva.

Las existencias de aceite de oliva en Italia también son considerablemente superiores a las de hace un año. El último informe de la Inspección de Calidad Alimentaria y Lucha contra el Fraude del Ministerio de Agricultura italiano muestra que, a finales de octubre, había 194 539 toneladas métricas almacenadas, lo que supone un aumento del 40 % respecto al año anterior.

En octubre, olivicultores, molineros y cooperativas se manifestaron en Apulia contra la caída de los precios. Entre los organizadores, el comité «Orgoglio Olivicolo» reclamó el reconocimiento oficial de una crisis sectorial, una trazabilidad más estricta de las importaciones y controles antifraude, así como medidas de almacenamiento de emergencia para respaldar los precios al productor.

«Los motivos de las protestas están totalmente justificados», afirmó Buondioli. «El problema radica, en parte, en el momento elegido y, en parte, en la organización. El momento coincidió con un periodo en el que o bien se cosechan las aceitunas o bien se pierden».

«En mi opinión, hay que distinguir entre dos productos: el aceite de oliva de base y el aceite de oliva de calidad», añadió. «Las protestas de los últimos días se han centrado esencialmente en el producto de base».

Según Angelo Frascarelli, catedrático de economía agrícola de la Universidad de Perugia, las tendencias actuales de los precios deben considerarse en el contexto de las excepcionales condiciones del mercado de los últimos años.

Los precios del aceite de oliva virgen extra italiano oscilaron entre los 4,20 y los 4,30 € por kilogramo durante el primer semestre de 2022, antes de superar los 9,50 € debido a la grave escasez de producción que afectó a España y a otros productores mediterráneos.

«La pregunta es: ¿por qué subieron los precios? ¿Por qué algo que valía 4,20 € llegó a costar 9,70 €?», señaló, explicando que la escasez de aceite de oliva estándar en los mercados internacionales también había impulsado al alza los precios italianos.

«Los productores llegaron a creer que ese era el precio adecuado. Pero no lo era», señaló Frascarelli. «Bastó con que España y el Mediterráneo reanudaran la producción».

La cotización actual de 4,75 € no dista mucho, por tanto, del nivel de entre 4,20 € y 4,30 € que Frascarelli recordaba de antes de la subida de precios.

España, el mayor productor mundial de aceite de oliva, ha previsto una producción de aproximadamente 1,6 millones de toneladas métricas para la campaña 2026/27, un 23 % más que en la temporada anterior.

Por el contrario, una previsión de octubre publicada por Olive Oil Times situaba la producción italiana de aceite de oliva entre 270 000 y 290 000 toneladas métricas para 2026/27, aproximadamente un 20 % por debajo de la temporada anterior, a pesar de las condiciones favorables que Buondioli describió en el Gargano.

Buondioli estimó que solo la cosecha puede suponer a una empresa olivarera consolidada de su zona un coste de entre 3 y 3,50 € por cada kilogramo de aceite de oliva que se produzca finalmente. Describió una operación de cosecha en la que participan cinco trabajadores y maquinaria, cuyo coste puede rondar los 1.200 € por un solo día. Estos gastos no incluyen los costes anuales de gestión del olivar ni los de molienda.

Domenico Buondioli recoge aceitunas recién cosechadas en los olivares de su familia en Apulia, donde el aumento de los costes de producción y la caída de los precios del aceite de oliva están reduciendo los márgenes de los productores.

Buondioli señaló los fuertes aumentos registrados en los últimos años en los costes del combustible agrícola, la mano de obra, el mantenimiento de la maquinaria y el envasado.

«Todo ha subido», afirmó Buondioli. «Han subido las botellas, han subido las cajas, han subido las etiquetas, han subido los tapones». Citó un componente de maquinaria cuyo coste de sustitución había pasado de 260 a 560 euros.

Estos retos no afectan a todos los productores italianos por igual. Frascarelli advirtió que no se debe considerar el cultivo del olivo en Italia como un único sistema de producción.

Identificó tres grandes categorías, cada una de las cuales se enfrenta a condiciones económicas diferentes: olivares «heroicos» mantenidos en zonas difíciles, como laderas empinadas o en terrazas; olivares tradicionales con una mecanización limitada; y explotaciones modernas y más productivas que han invertido en tecnología y eficiencia.

«La perspectiva de no cosechar aceitunas afecta principalmente a la segunda categoría, que se encuentra en el límite entre la rentabilidad y las pérdidas operativas, especialmente en un momento en el que cada vez es más difícil encontrar mano de obra», afirmó, refiriéndose a los olivares tradicionales.

«El problema hoy en día puede tener menos que ver con los precios que con los costes, en particular los costes laborales», declaró Gabriele Scozzafava, economista agrícola de la Universidad de Florencia, a Olive Oil Times. «Más allá de la carga financiera, también existe la dificultad de encontrar trabajadores. La recolección manual se ha convertido en un reto especialmente complicado».

En un estudio reciente, Scozzafava y su colega Tommaso Fantechi examinaron la viabilidad económica a largo plazo de los olivares tradicionales, intensivos y de densidad muy alta en una zona montañosa de la Toscana.

En el estudio, se partió de la hipótesis de que los olivares tradicionales producían 400 kilogramos de aceite de oliva por hectárea, con unos costes anuales de cosecha de 1.800 € por hectárea. Por el contrario, se estimó que los olivares de densidad superalta producirían 1 500 kilogramos por hectárea, con unos costes anuales de cosecha de 1 000 € por hectárea.

Según el modelo de los investigadores, la sostenibilidad económica sin el apoyo de la Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea requeriría un precio del aceite de oliva de 9,60 € por kilogramo para los olivares tradicionales de esas colinas toscanas, frente a los 6,97 € para los sistemas intensivos y los 4,13 € para los de densidad superalta.

Frascarelli señaló que las indicaciones geográficas y la diferenciación de productos pueden ayudar a los productores a obtener precios más altos, pero la certificación por sí sola no ofrece ninguna garantía.

«La diferenciación es sin duda la vía más prometedora, siempre que los consumidores la reconozcan», afirmó.

Los datos del ISMEA correspondientes a octubre de 2026 muestran que el aceite de oliva virgen extra certificado bajo la Denominación de Origen Protegida (DOP) «Terra di Bari» se cotizó a una media de 4,59 € por kilogramo. Durante ese mismo mes, el aceite de oliva con Indicación Geográfica Protegida (IGP) «Toscano» alcanzó una media de 12 € por kilogramo, mientras que el aceite de oliva con DOP «Garda» llegó a los 14 €.

Aunque la media nacional del aceite de oliva virgen extra italiano no es directamente comparable con la cotización de una única DOP, el precio de 4,59 € de la DOP «Terra di Bari» se situó por debajo de la media nacional de 4,75 € establecida por el ISMEA para el aceite de oliva virgen extra italiano en ese mes.

Frascarelli señaló que la abundante oferta y el menor reconocimiento por parte de los consumidores pueden mantener los aceites certificados cerca de los precios estándar del mercado.

«La gestión colectiva de la oferta podría permitir a los productores negociar directamente con la industria y los minoristas y conseguir cierta ventaja en el precio, aunque no sea sustancial», añadió Frascarelli.

Para Buondioli, cuya empresa familiar produce aceite de oliva virgen extra ecológico, convencer a los consumidores italianos de que paguen más por la calidad sigue siendo un gran reto.

Domenico Buondioli, olivarero de cuarta generación en Apulia, afirma que las condiciones favorables de la cosecha se han visto eclipsadas por la caída de los precios del aceite de oliva y el aumento de los costes de producción.

«Si encuentras un aceite de oliva virgen extra en la estantería del supermercado a 5 € el litro y otro a 12 €, ya te puedes imaginar lo que pasa», señaló.

«En Italia, todo el mundo tiene un tío o un primo en cuyo aceite de oliva confía», señaló Buondioli. «El boca a boca cuenta más que alguien desconocido que intenta venderles un producto».

Como consecuencia, su empresa familiar se ha orientado cada vez más hacia los mercados internacionales. «Producimos calidad y, básicamente, la exportamos», afirmó.

Dora Desantis, presidenta del grupo del aceite de oliva de Assitol, la asociación italiana de la industria de los aceites comestibles, señaló que el sector se enfrenta a sus propias presiones.

«Cuando los precios caen, el valor de las acciones de las empresas disminuye, y estas pueden verse obligadas a vender en un mercado que ya no reconoce sus costes de compra originales», explicó a Olive Oil Times.

En su opinión, las exigencias de los minoristas de precios al por mayor más bajos también complican la planificación y la inversión.

«Pedimos a los minoristas que reflexionen sobre el uso continuado del aceite de oliva virgen extra como producto reclamo en promociones por debajo del coste», señaló. «El riesgo es que un precio excepcionalmente bajo se convierta en lo que los consumidores perciben como normal».

La contribución de los olivares tradicionales y «heroicos» va mucho más allá de la producción de aceite de oliva.

«No podemos esperar que los agricultores asuman los costes de proporcionar beneficios a la sociedad. El paisaje es un bien público, pero el coste de mantener los olivares tradicionales recae sobre el agricultor», señaló Scozzafava.

Los olivares tradicionales pueden contribuir a la preservación del paisaje, a la conservación de la biodiversidad y a la protección de las laderas mediante muros de piedra seca. Estos beneficios, a menudo descritos por los economistas como externalidades positivas, no se traducen necesariamente en precios más elevados para el aceite de oliva producido.

El estudio de Scozzafava y Fantechi estimó que, incluso con las ayudas actuales de la PAC, los olivares tradicionales se enfrentan a un déficit de rentabilidad anual de aproximadamente 950 € por hectárea en comparación con los sistemas intensivos y de 3.104 € en comparación con los olivares de densidad muy alta.

Estas cifras podrían servir de orientación para las ayudas públicas, pero Scozzafava subrayó que no miden el valor de los beneficios medioambientales y culturales, lo cual requiere una evaluación específica para cada lugar.

También advirtió de que la modernización por sí sola no puede cerrar esa brecha. La mecanización limitada, el envejecimiento de la población agrícola y la asistencia técnica insuficiente siguen siendo obstáculos importantes, lo que hace que la intervención pública específica sea esencial para preservar los paisajes olivareros económicamente vulnerables.

Para Desantis, preservar el cultivo del olivo en Italia también significa proteger la diversidad de sus variedades y los perfiles regionales del aceite de oliva. Sin embargo, los olivares modernos y altamente mecanizados suelen basarse en una gama limitada de variedades.

«Si queremos que la modernización evite una pérdida gradual de nuestra identidad varietal, debemos invertir en investigación», afirmó. «En algunas zonas podemos mejorar significativamente la competitividad mediante la innovación, la mecanización y una mejor organización de la producción. En otras zonas, muchas intervenciones resultan mucho más difíciles».

Para esos territorios, Desantis abogó por políticas públicas específicas destinadas a preservar los paisajes, la biodiversidad y el patrimonio cultural, cuyo valor va más allá de la producción de aceite de oliva.

«Debemos tener el valor de reconocer que no existe un único futuro para el cultivo del olivo en Italia», señaló.

La ley de apoyo a la agricultura ColtivaItalia, aprobada definitivamente por el Senado el 4 de noviembre, destina 300 millones de euros a medidas para el sector olivarero en el marco del Plan Nacional del Olivo para el periodo 2026-2030.

El ISMEA también ha puesto en marcha 40 millones de euros en préstamos sin intereses para las almazaras que se enfrentan a problemas de liquidez.

Ambas medidas abordan necesidades estructurales de inversión o de liquidez, pero ninguna de ellas garantiza directamente a los productores unos precios más altos.

Desantis señaló que Italia debe decidir qué tipo de olivicultura quiere desarrollar, reconociendo que los distintos territorios requerirán soluciones diferentes.

«De lo contrario, corremos el riesgo de prometer a los olivicultores un nivel de remuneración que el mercado por sí solo no puede garantizar», concluyó.