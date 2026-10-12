Jordania prevé un repunte del aceite de oliva mientras las almazaras se preparan para la cosecha

Se prevé que la producción de aceite de oliva de Jordania casi se duplique hasta alcanzar las 30 000 toneladas métricas, lo que podría reactivar las exportaciones y moderar los precios tras la difícil cosecha del año pasado.

Jordania se prepara para una fuerte recuperación de la producción de aceite de oliva; tanto los responsables gubernamentales como los representantes del sector prevén que la producción casi se duplique con respecto a la temporada anterior.

Khalil Al-Amro, secretario general adjunto del Ministerio de Agricultura responsable de comercialización y calidad agrícola, afirmó que las estimaciones preliminares sobre el terreno sugieren que la producción podría alcanzar aproximadamente las 30 000 toneladas métricas en la campaña agrícola 2026/27, frente a unas necesidades nacionales anuales de alrededor de 27 000 toneladas. Esta previsión podría dejar margen para las exportaciones.

Según el Departamento de Estadística de Jordania, la producción de aceite de oliva descendió a 16 342 toneladas métricas en la campaña agrícola 2025/26, lo que supone un descenso del 54,4 % respecto a las 35 828 toneladas de la temporada anterior.

El departamento informó de que la cantidad de aceitunas procesadas descendió de 184 903 a 84 154 toneladas. La producción de aceite de oliva también se situó un 34,4 % por debajo de la media histórica del país para el periodo 2012-2024, que era de 24 923 toneladas.

El ciclo natural de alternancia de la producción del olivo y las variaciones en las precipitaciones se identificaron como factores clave detrás de las fluctuaciones en la producción. La cosecha de 2025 fue la más escasa registrada desde 2009.

Los representantes del sector han publicado previsiones de producción muy similares, aunque sus estimaciones sobre el consumo interno difieren.

Fayad Al-Ziyoud, miembro de la Asociación Jordana de Productores y Exportadores de Productos del Olivo y del comité consultivo del Consejo Oleícola Internacional, estimó que la producción total de aceitunas para la nueva campaña se situaría entre 220 000 y 230 000 toneladas.

Aproximadamente 30 000 toneladas de aceitunas se destinarían a la producción de aceitunas de mesa, mientras que unas 200 000 toneladas se procesarían para la obtención de aceite.

Al-Ziyoud pronosticó una producción de aceite de oliva de entre 28 000 y 31 000 toneladas. Basándose en su estimación más baja del consumo interno, que situó entre 24 000 y 25 000 toneladas anuales, preveía un excedente exportable de entre 4 000 y 5 000 toneladas.

También señaló que las importaciones, que se habían autorizado para compensar la escasez de la temporada pasada, ya no serían necesarias. Se mantendrían las restricciones a la exportación de aceitunas sin procesar para proteger la industria transformadora nacional.

El Ministerio de Agricultura ha autorizado a las almazaras del país a iniciar sus operaciones el 15 de octubre y ha dado instrucciones a las autoridades agrícolas regionales para que velen por el cumplimiento de la fecha de apertura. La molienda antes de esa fecha está prohibida en virtud de la normativa que regula el funcionamiento de las almazaras.

Según Taysir Najdawi, presidente de la Asociación de Propietarios y Productores de Prensas de Aceitunas, 153 almazaras autorizadas de toda Jordania se están preparando para recibir aceitunas.

El aumento de las precipitaciones ha contribuido a mejorar las expectativas para la nueva cosecha, especialmente en las regiones olivareras del norte de Jordania.

En Ajloun, una de las principales zonas productoras del país, el director agrícola Sitan Sarhan informó de que durante la anterior temporada de lluvias se registraron aproximadamente 600 milímetros de precipitaciones. La provincia prevé cosechar alrededor de 43 000 toneladas de aceitunas de unas 8 600 hectáreas de olivares.

Además de unas condiciones meteorológicas más favorables, las autoridades han proseguido con sus esfuerzos para mejorar la protección de los cultivos y la calidad de las aceitunas.

En abril, el Ministerio de Agricultura puso en marcha su programa nacional de gestión integrada de plagas del olivo para 2026, distribuyendo 35 000 trampas adhesivas amarillas para el seguimiento y el control, y organizando 16 cursos de formación para agricultores.

La iniciativa se enmarca en una campaña nacional del sector olivarero de la que ya informó Olive Oil Times, centrada en el control de la mosca del olivo, la reducción de los residuos de plaguicidas y la mejora de las prácticas agrícolas.

Solo en Ajloun, las autoridades agrícolas informaron de la distribución de más de 3.000 trampas con alimento y 3.000 trampas de colores como parte de las medidas de gestión integrada de plagas.

También se espera que el aumento de la producción influya en los precios internos del aceite de oliva, aunque los productores y los operadores de almazaras siguen enfrentándose a unos costes operativos elevados.

Najdawi prevé que los precios al por menor oscilen entre 90 (113,20 €) y 110 (138,36 €) dinares jordanos por una lata tradicional de 16 litros de aceite de oliva, en función de la calidad y las condiciones del mercado.

Esto supondría un descenso con respecto a los 130 a 150 dinares registrados durante la temporada anterior, cuando la fuerte caída de la producción provocó un aumento de los precios.

En una entrevista reciente con Roya News, Najdawi señaló que las tarifas de molienda habían aumentado en 0,10 dinares por kilogramo de aceite de oliva producido, tras permanecer sin cambios durante aproximadamente 12 años.

Según Najdawi, la tarifa anterior de 0,65 dinares por kilogramo se había mantenido a pesar del aumento de los costes operativos. El incremento a 0,75 dinares supondría un aumento de aproximadamente dos dinares en el coste de molienda de una lata de aceite de oliva.

Najdawi atribuyó parte de la presión sobre los costes a las piezas de recambio y la maquinaria importadas, que no se fabrican a nivel local. Al-Ziyoud estimó que los agricultores se enfrentan a unos costes de producción de al menos entre 75 y 80 dinares por lata de aceite de oliva.

El impacto final en los precios al consumo dependerá de los volúmenes de producción reales, la calidad de las aceitunas cosechadas y la demanda durante la temporada.

La proximidad de la cosecha también ha reavivado el debate sobre las prácticas agrícolas tradicionales, en particular la costumbre generalizada de esperar a las primeras lluvias otoñales antes de recolectar las aceitunas.

Conocida localmente como «shtwat al-zaytoun», o «la lluvia de las aceitunas», esta práctica refleja la creencia arraigada de que las lluvias aumentan el contenido de aceite del fruto.

Sin embargo, los especialistas agrícolas entrevistados por la Agencia de Noticias de Jordania, Petra, entre ellos Al-Ziyoud, instaron a los productores a centrarse más bien en la madurez del fruto. Explicaron que las lluvias pueden aumentar el contenido de agua del fruto sin que ello implique necesariamente un aumento de su contenido en aceite.

Mientras las almazaras se preparan para iniciar sus operaciones, las autoridades jordanas también están intensificando sus esfuerzos para proteger a los consumidores del fraude en el aceite de oliva.

El Ministerio de Agricultura ha instado a los consumidores a comprar aceite de oliva a productores de confianza, almazaras autorizadas y minoristas consolidados, y ha advertido contra las ofertas sospechosamente baratas y los productos de origen incierto.

En agosto, la Administración de Alimentos y Medicamentos y los representantes del sector debatieron medidas de protección adicionales para la próxima temporada, entre las que se incluyen medidas para mejorar la trazabilidad, indicar la temporada de producción en las etiquetas y restringir la venta de latas metálicas vacías.

Entre las recomendaciones se encuentra un llamamiento a los consumidores para que perforen las latas vacías de aceite de oliva antes de desecharlas. La medida tiene por objeto evitar que los envases se reutilicen para vender productos adulterados, lo que permite a los consumidores participar en la protección de la autenticidad del aceite de oliva jordano.

Para los agricultores de Ajloun, la recuperación prevista reviste una importancia especial tras la difícil cosecha del año pasado.

En octubre de 2025, cuando comenzaba la cosecha anterior, el agricultor local Jamil Abu Wissam declaró al periódico jordano Al-Ghad que algunas almazaras aún no habían recibido suficientes aceitunas para empezar a funcionar. Muchos árboles tenían tan pocos frutos que los agricultores no podían satisfacer ni siquiera las necesidades de sus propios hogares.

Algunos agricultores, explicó, habían decidido no recolectar las pocas aceitunas que quedaban en sus árboles, por temor a que el esfuerzo pudiera dañar las ramas y comprometer la siguiente temporada.

En declaraciones a Al-Ghad de nuevo en septiembre de 2026, Abu Wissam describió la renovada expectación en torno a la cosecha que se avecinaba, la cual proporciona a las familias aceite de oliva y aceitunas en conserva para su propio consumo, así como ingresos por la venta del excedente.

«Todo el mundo espera con impaciencia los beneficios de un árbol que se ha aferrado a las laderas de Ajloun durante siglos», declaró Abu Wissam a Al-Ghad.