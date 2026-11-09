Un recorrido por las comunidades trapenses italianas que producen aceite de oliva y cerveza

El molino de la Abadía de Tre Fontane, uno de los pocos molinos de aceitunas que funcionan dentro del término municipal de Roma, es el único situado en el corazón de la Ciudad Eterna. Gestionado por la comunidad trapista residente, el molino forma parte de la finca de la abadía, que produce aceite de oliva virgen extra, miel y las únicas cervezas trapistas de Italia, incluida una aromatizada con hojas de los olivos de la finca.

Los trapistas deben su nombre a la abadía de Notre-Dame de la Trappe, en Soligny (Francia). Son una rama de la orden cisterciense, fundada por monjes benedictinos en 1098.

Nuestra jornada se estructura en torno al Oficio Divino, el ciclo de oraciones que marca las horas del día y de la noche, así como a los periodos de trabajo manual. – Hermana Daniela, Abadía de Tre Fontane

Durante siglos, la Regla de San Benito ha guiado la vida cotidiana en las comunidades trapistas, prescribiendo el estudio y el trabajo manual junto con la oración como medio de autosuficiencia. El capítulo 48 establece: «Otiositas inimica est animæ, et ideo certis temporibus occupari debent fratres in labore manuum, certis iterum horis in lectione divina […] vere monachi sunt, si labore manuum suarum vivunt». («La ociosidad es enemiga del alma; por lo tanto, los hermanos [y hermanas] deben ocuparse en el trabajo manual en determinados momentos, y en la lectura divina en otras horas fijas […] son verdaderamente monjes [y monjas] si viven del trabajo de sus propias manos.»)

La venta de productos elaborados por las comunidades trapistas de la Abadía de Tre Fontane y el Monasterio de Valserena contribuye al sustento de los monasterios y al apoyo de iniciativas benéficas. (Foto del Monasterio de Valserena)

A lo largo de los siglos, este compromiso con el trabajo y la autosuficiencia llevó a las comunidades monásticas trapenses de todo el mundo a especializarse en una amplia gama de actividades agrícolas, adaptándose a las condiciones y cultivos locales. La venta de los productos resultantes contribuye al sustento de los monasterios y al apoyo de iniciativas benéficas.

En Italia, la Abadía de Tre Fontane, en Roma (Lacio), y el Monasterio de Valserena, en Guardistallo, cerca de Pisa (Toscana), producen aceite de oliva virgen extra a partir de los olivares de sus fincas.

Con permiso para visitar la comunidad de clausura, Olive Oil Times se reunió con la hermana Daniela, quien nos recibió en el patio de entrada de la Abadía de Tre Fontane antes de guiarnos por la almazara y el olivar.

«Nuestra jornada se estructura en torno al Oficio Divino, el ciclo de oraciones que marca las horas del día y de la noche, así como a los periodos de trabajo manual», explicó. «Participamos en las labores agrícolas durante todo el año, incluyendo todas las fases de la producción de aceite de oliva, desde la poda hasta la recolección».

La vida cotidiana de los monjes y monjas trapenses se rige por la Regla de San Benito, que, junto a la oración, prescribe el estudio y el trabajo manual. (Foto del Monasterio de Valserena)

La hermana Daniela explicó que el día comienza a las 3:30 de la madrugada con las Vísperas, la primera oración del Oficio Divino, que se celebra durante la noche. A las 6:45 de la mañana le siguen las Laudes, tras las cuales la comunidad asiste a la misa antes de reunirse para la Tercia a las 8:30 de la mañana, la Sexta al mediodía, la Nona a las 3 de la tarde, las Vísperas a las 6 de la tarde y las Completas a las 8 de la tarde.

Cada día también se reserva un tiempo para la Lectio Divina, la práctica de la lectura meditativa y la contemplación de la Sagrada Escritura.

«Aunque seamos nosotras las que rezamos, actuamos como la voz de toda la humanidad ante Dios», afirmó la hermana Daniela. «Durante nuestras oraciones, proclamamos los Salmos, que abarcan la experiencia humana en toda su universalidad y se refieren a todas las personas, independientemente de su credo u origen. Cuando uno recita estas palabras, es como si redescubriera no solo su propia humanidad, sino la humanidad compartida por todas las personas de la tierra».

Los períodos de contemplación y estudio se complementan con al menos cinco horas de trabajo cada día, de acuerdo con la Regla de San Benito.

La almazara y los olivares se extienden junto al complejo monástico y sus tres iglesias: la Abadía de San Vicente y San Anastasio, Santa María Scala Cœli y la Iglesia del Martirio de San Pablo.

Durante nuestra visita, el molino funcionaba a pleno rendimiento. Al acercarnos a las instalaciones por un pasaje lateral, el silencio que reinaba en los patios de la abadía fue dando paso poco a poco al latido rítmico de la maquinaria. Dos técnicos estaban procesando las aceitunas recolectadas ese mismo día.

«Aunque la abadía y su olivar cuentan con una larga historia, la almazara se instaló hace unos 20 años», explicó Stefano Bivone, responsable de las operaciones de molienda. «Está equipada con una línea de extracción Pieralisi que nos permite alcanzar el nivel de calidad al que aspiramos. Para dedicar el máximo cuidado a nuestro aceite, procesamos aceitunas para terceros únicamente los sábados y domingos. Además, nuestro producto es ecológico, lo que requiere un nivel de atención aún mayor».

Las comunidades trapenses complementan la oración y el estudio con varias horas de trabajo cada día, de acuerdo con la Regla de San Benito. (Foto del Monasterio de Valserena)

A continuación, la hermana Daniela nos guió hasta el olivar, que alberga alrededor de 4.000 olivos, principalmente de las variedades Leccino y Frantoio, junto con antiguas variedades autóctonas como la Córsica.

El olivar está bordeado por imponentes eucaliptos centenarios. Sus hojas se recogen y se envían a un laboratorio, donde se utilizan para elaborar un licor basado en una antigua receta conservada por la abadía.

«En realidad, el licor se utiliza con fines medicinales, ya que es conocido por sus efectos calmantes para la garganta», explicó la hermana Daniela. «Los eucaliptos son un rasgo distintivo de la Abadía de Tre Fontane. Hace siglos, esta zona era un pantano donde la malaria suponía un riesgo, y se plantaron para mejorar las condiciones sanitarias de la zona».

Durante el mismo periodo, el monasterio de Valserena también cosecha aceitunas: las monjas residentes cuidan un olivar de 6,5 hectáreas con unos 1.030 árboles, la mayoría de los cuales son anteriores a la construcción del monasterio. Los 200 árboles más jóvenes se plantaron en 2021.

El monasterio utiliza variedades tradicionales toscanas, como Leccino, Frantoio, Moraiolo y Lazzero, para producir aceite de oliva virgen extra y una gama de productos a base de aceite de oliva, entre los que se incluyen cosméticos.

En la Abadía de Tre Fontane, la cosecha continuará durante todo el mes de noviembre. Las hojas recién recolectadas en la finca aportan sabor a la «Tertia», una de las tres cervezas elaboradas en una zona específica del complejo monástico, junto con la «Scala Coeli» y la «Tripel». En conjunto, son las únicas cervezas trapenses de Italia y llevan el sello «Auténtico producto trapense».

«Las cervezas trapenses se elaboran según criterios estrictos establecidos por la Asociación Internacional Trapense», explicó el hermano Pietro mientras supervisaba uno de los últimos lotes de elaboración del año. «Mi función es supervisar el proceso, garantizando el cumplimiento de los tres requisitos fundamentales que debe cumplir la cerveza trapense».

Según los criterios establecidos por la Asociación Internacional de Trapenses, la fábrica de cerveza debe estar situada dentro de la abadía o en sus inmediaciones; la producción debe llevarse a cabo bajo la supervisión de los monjes; y los ingresos deben destinarse a mantener a la comunidad monástica, a la Orden Trapense, a proyectos de desarrollo y a causas benéficas, sin ánimo de enriquecimiento personal ni de lucro comercial.

«Además de supervisar la producción, colaboro con los demás hermanos en las etapas finales del proceso, como el etiquetado, el embalaje y el envío», explicó el hermano Pietro.

«Trappist» no es un estilo específico de cerveza, sino una denominación vinculada al origen de la cerveza y a su elaboración monástica. Las cervezas trapenses se caracterizan tradicionalmente por un cuerpo pleno, un grado alcohólico relativamente alto y notas afrutadas o especiadas. Muchas de ellas se someten a una fermentación secundaria en botella. En la actualidad, menos de una docena de monasterios en todo el mundo producen auténtica cerveza trapense.

Las demás cervezas de la abadía también incorporan ingredientes botánicos distintivos: la «Scala Coeli» está aromatizada con piel de naranja, mientras que la «Tripel» se elabora con hojas de eucalipto de la finca.

Las comunidades trapenses de la abadía de Tre Fontane, en Roma, y del monasterio de Valserena, en Guardistallo, participan en todas las fases de la producción de aceite de oliva, desde la poda hasta la recolección. (Foto del monasterio de Valserena)

«Las hojas de olivo se seleccionan cuidadosamente y se limpian de cualquier ramita pequeña», explicó Claudio Conti, el maestro cervecero que colabora con la comunidad en la elaboración de la cerveza. «Utilizamos un kilogramo por cada 1.400 litros de mosto, añadiéndolas durante los últimos 10 a 15 minutos de la ebullición y dejándolas en infusión para que sus componentes aromáticos se impregnen en la cerveza. La Tertia es una cerveza de estilo inglés, de fermentación alta, elaborada con malta Pilsner, lúpulo europeo de alta calidad y azúcar para la fermentación secundaria en botella».

Al finalizar nuestra visita y abandonar la tranquilidad de la abadía para regresar al bullicio de la ciudad, la hermana Daniela y el hermano Pietro aún tenían tareas que completar antes de volver a la iglesia del monasterio para las oraciones que pondrían fin a otro día de trabajo y contemplación.