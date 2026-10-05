Une étude retrace l'histoire de la culture de l'olivier à Jaén depuis 2 000 ans

Une étude archéologique menée pendant deux ans a permis de retracer l'histoire de la culture de l'olivier à Jaén sur environ 2 000 ans, en établissant un lien entre son expansion et la domination romaine et en mettant au jour des traces de pratiques agricoles sophistiquées.

Une étude de deux ans consacrée aux origines de la culture de l'olivier à Jaén s'est achevée cet été, et ses résultats ont été présentés lors du premier colloque sur l'archéologie de l'oléiculture, qui s'est tenu dans la capitale provinciale.

À l’aide de diverses techniques, dont l’analyse des isotopes stables, les chercheurs ont mis en évidence que la culture de l’olivier dans la région remonte à environ deux millénaires, son expansion correspondant étroitement à l’avancée de l’Empire romain à travers la péninsule ibérique.

Dès le Ier siècle avant J.-C., les agriculteurs de la région utilisaient peut-être déjà systématiquement des engrais organiques.

Menées par la chercheuse Eva María Montes Moya de l’université de Jaén, ces recherches se sont concentrées sur les vestiges archéologiques provenant de sites romains antiques de la province, notamment El Cerro de la Atalaya et El Cerro de los Vientos, où ont été répertoriées certaines des plus anciennes fosses de culture d’oliviers de la région.

À l’aide d’une analyse des isotopes stables, notamment du carbone 13 et de l’azote 15, les chercheurs ont reconstitué plus de 1 000 ans d’histoire agricole. Ces travaux ont permis d’établir le premier enregistrement isotopique issu de plantes ligneuses à croissance lente en Méditerranée occidentale.

L’analyse des vestiges archéologiques a également fourni des informations sur les conditions naturelles des sols et de l’eau, ainsi que sur l’évolution des pratiques agricoles au fil du temps.

Selon les chercheurs, la culture de l’olivier s’est progressivement étendue sur la péninsule ibérique, suivant de près l’expansion de l’Empire romain dans la région.

« C’est à partir du Ier siècle de notre ère que nous trouvons des preuves directes de la production d’huile d’olive dans des lieux tels que Cástulo et Marroquíes Bajos », a déclaré Montes Moya.

Cette période a fait suite à la conquête de la péninsule ibérique par Rome en 19 avant notre ère et à l’intégration croissante de la région dans l’Empire romain. Les systèmes administratifs, économiques et territoriaux romains allaient rester dominants pendant des siècles.

Cástulo, par exemple, était une ville romaine importante en Oretanie, le territoire historiquement associé au peuple des Oretani. La région devint une source importante de matières premières pour l’empire, notamment de minerais et d’huile d’olive.

Outre le fait d’apporter un éclairage sur la chronologie de la culture de l’olivier en Espagne, ces recherches ont mis au jour des preuves de pratiques agricoles sophistiquées et organisées.

L’analyse des isotopes stables de l’azote, par exemple, a indiqué qu’au Ier siècle avant J.-C., les agriculteurs utilisaient peut-être déjà systématiquement des engrais organiques. Selon les chercheurs, cette découverte suggère que la péninsule disposait de connaissances agricoles bien développées avant même que les systèmes agricoles romains à grande échelle ne s’y établissent.

Les chercheurs ont également examiné les conditions environnementales au cours de la période étudiée et ont constaté d’importantes fluctuations de la disponibilité en eau, de l’époque romaine jusqu’au Moyen Âge.

Les périodes de plus grande disponibilité en eau, notamment au début de l’Empire romain et, plus tard, sous les émirats et le califat, ont coïncidé avec des phases de culture de l’olivier plus intensive sur plusieurs sites.

Dans l’ensemble, cependant, les données indiquent des contraintes hydriques persistantes, des conditions qui ne sont pas sans rappeler celles auxquelles sont confrontées aujourd’hui de nombreuses oliveraies traditionnelles espagnoles pratiquant l’agriculture pluviale.

L’Institut universitaire de recherche en archéologie ibérique a organisé cette conférence, avec Montes Moya en tant que coordinateur scientifique.

Les organisateurs ont indiqué qu’ils souhaitaient que ce colloque soit le premier d’une série d’événements visant à faire connaître la recherche sur la culture de l’olivier à un public plus large et à améliorer la compréhension du grand public concernant l’oléiculture et son histoire.