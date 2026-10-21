Les oléiculteurs dalmates récompensés après une performance sans faille

Les producteurs d'huile d'olive du comté de Split-Dalmatie, en Croatie, ont remporté des prix pour l'ensemble de leurs 25 produits présentés au NYIOOC 2026, ce qui a incité les responsables régionaux à s'engager à continuer de soutenir ce secteur.

Les responsables régionaux ont rendu hommage aux producteurs d’huile d’olive du comté de Split-Dalmatie, en Croatie, après que ceux-ci ont remporté des distinctions pour l’ensemble de leurs 25 échantillons présentés au Concours mondial de l’huile d’olive NYIOOC 2026.

Les producteurs de ce comté ont remporté 17 médailles d’or et 8 médailles d’argent, contribuant ainsi à l’excellente performance des producteurs d’huile d’olive croates, qui ont récolté 128 récompenses à l’échelle nationale, dont 103 médailles d’or et 25 médailles d’argent.

« En matière de qualité, nous sommes le pays le plus régulier au monde. » – Filip Erceg, œnologue à Zadar

La Croatie s’est classée deuxième au nombre de récompenses, derrière l’Italie, qui a reçu 166 distinctions, dont 121 médailles d’or et 45 d’argent. La Grèce s’est classée troisième avec 106 récompenses, suivie des États-Unis avec 94 et de l’Espagne avec 85.

« Nous sommes deuxièmes au monde », a déclaré Zlata Šunjić, oléicultrice du comté de Split-Dalmatie.

Les producteurs croates ont également affiché un taux de réussite particulièrement élevé. Sur les 144 huiles présentées, 128 ont été primées, soit un taux de réussite de près de 89 %, contre 79 % pour l’Italie.

Les autorités régionales rendent hommage aux producteurs

Pour les producteurs du comté de Split-Dalmatie, cette reconnaissance revêt une importance particulière : les 25 huiles présentées ont toutes été primées.

« Ces récompenses comptent énormément pour nous », a déclaré Mme Šunjić. « Nous voulons produire des huiles d’olive extra vierges encore meilleures. C’est notre raison d’être, nous y consacrons toute notre énergie, et cela nous encourage énormément. »

Le préfet du comté de Split-Dalmatie, Blaženko Boban, a organisé une réception en l’honneur des producteurs primés, les a félicités pour leurs réalisations et a réaffirmé l’engagement du comté à soutenir le secteur.

Ce taux de réussite parfait au NYIOOC a valu une reconnaissance aux oléiculteurs dalmates, alors même que la hausse des coûts et la concurrence des importations moins chères menacent leur rentabilité.

M. Boban a mis en avant une initiative lancée par les dirigeants de quatre comtés dalmates visant à protéger et à renforcer l’identité régionale de l’huile d’olive dalmate de haute qualité.

Il a également appelé à une promotion accrue et à une coopération plus étroite entre les producteurs et les experts agricoles afin de façonner l’avenir de la filière, notamment en matière d’irrigation et de restauration des zones endommagées par les feux de forêt.

Une grande partie des terres brûlées était auparavant couverte de forêts de pins. Face à l’évolution des conditions climatiques, les producteurs se sont prononcés en faveur de la plantation d’oliviers dans les zones propices plutôt que de la restauration du couvert forestier de pins.

M. Boban a déclaré que le comté continuerait à financer l’achat d’oliviers et d’autres plants d’arbres fruitiers. Il a encouragé les producteurs à solliciter régulièrement les programmes d’aide du comté.

Selon M. Boban, le comté de Split-Dalmatie a contribué au financement de plus de quatre millions de plants d’arbres fruitiers méditerranéens, d’oliviers et de vignes dans le cadre d’un programme qui se poursuivra.

La production traditionnelle confrontée aux pressions du marché

Ivica Ljubenkov, président de l’Association croate des oléiculteurs et des producteurs d’huile d’olive, a appelé à renforcer la commercialisation des huiles d’olive dalmates et à améliorer l’irrigation des terres agricoles délaissées.

Il a déclaré que les concours internationaux offraient une visibilité précieuse aux producteurs, mais qu’ils exigeaient également des frais d’inscription que les agriculteurs devaient souvent payer de leur poche.

Bien que les collectivités départementales apportent déjà une aide financière, M. Ljubenkov a fait valoir qu’un soutien accru pour couvrir les frais liés aux concours contribuerait à accroître la visibilité de la Dalmatie sur les marchés internationaux.

Il a également averti que les producteurs nationaux ont de plus en plus de mal à vendre leurs huiles, car des importations moins chères gagnent du terrain sur le marché croate. M. Ljubenkov a remis en question la qualité de certains produits importés et a déclaré que les méthodes de production traditionnelles contribuaient à des prix plus élevés pour les huiles produites localement.

Interrogé sur les prix atteignant 40 € le litre pour certaines huiles d’olive d’Istrie, il a souligné le caractère très exigeant en main-d’œuvre de la production croate.

Contrairement aux grands producteurs espagnols, italiens et d’autres pays méditerranéens, de nombreux oléiculteurs croates s’appuient fortement sur le travail manuel. Selon M. Ljubenkov, la récolte représente à elle seule environ 40 à 50 % du prix final de l’huile.

Si la mécanisation permettrait de réduire les coûts, il a toutefois soutenu que la récolte manuelle permet aux producteurs de sélectionner soigneusement les fruits et de maintenir des normes de qualité élevées.

La qualité plutôt que la quantité

Les deux principales régions oléicoles de Croatie, l’Istrie et la Dalmatie, produisent ensemble entre 3 500 et 5 000 tonnes d’huile d’olive par an, soit une fraction des plus de 1,3 million de tonnes produites en Espagne.

Malgré cette différence d’échelle, les producteurs croates affirment que leurs résultats lors des concours internationaux démontrent la force et la constance de leurs huiles.

« En matière de qualité, nous sommes le pays le plus constant au monde », a déclaré Filip Erceg, œnologue originaire de Zadar.

Lors du NYIOOC 2026, l’Istrie et la région voisine du Kvarner ont remporté 54 distinctions, dont 51 médailles d’or. Les quatre comtés de Dalmatie ont quant à eux reçu au total 74 distinctions, dont 52 médailles d’or.

Ces résultats reflètent également le succès durable de certains producteurs croates. Le producteur istrien Avistria occupe la huitième place du classement des producteurs cités lors de ces concours internationaux, tandis que le producteur dalmate Ivica Vlatković a accumulé 25 récompenses à New York depuis 2017.