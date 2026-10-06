Le régime méditerranéen serait associé à une prévalence plus faible de l'acné chez l'adulte

Une vaste étude britannique a révélé que les adultes qui suivaient de plus près un régime de type méditerranéen étaient moins susceptibles de souffrir d'acné, avec des différences notables entre les hommes et les femmes.

Selon une étude menée par des chercheurs du King’s College de Londres, les adultes qui suivent rigoureusement un régime de type méditerranéen, riche en graisses saines, en fruits, en légumes et en céréales complètes, sont moins susceptibles de souffrir d’acné.

Les chercheurs ont analysé les données de la UK Biobank afin d’étudier le lien entre la qualité globale de l’alimentation et l’acné chez les adultes, un domaine qui a fait l’objet de moins d’attention que l’acné chez les adolescents.

L’acné est une affection cutanée inflammatoire courante, particulièrement fréquente à l’adolescence, mais qui peut persister ou apparaître à l’âge adulte. Les recherches antérieures se sont largement concentrées sur les jeunes et sur les effets potentiels de certains aliments, notamment le lait et les produits à indice glycémique élevé.

L’étude a analysé les données de 228 757 participants âgés de 37 à 73 ans. À l’aide de dossiers médicaux croisés, les chercheurs ont classé les participants selon qu’ils souffraient d’acné à ce moment-là, avaient des antécédents d’acné ou n’en avaient jamais souffert.

Les participants ont également rempli des questionnaires alimentaires et répondu à des évaluations de rappel alimentaire. Les chercheurs ont comparé la prévalence de l’acné à la qualité globale de l’alimentation et ont mené une analyse secondaire portant sur les différents groupes d’aliments et les produits laitiers.

Les résultats ont montré un lien entre une meilleure qualité de l’alimentation et une prévalence plus faible de l’acné chez l’adulte. Les participants dont les habitudes alimentaires se rapprochaient davantage d’un régime de type méditerranéen présentaient généralement une prévalence plus faible de cette affection.

Cette association était particulièrement marquée chez les femmes, dont les habitudes alimentaires différaient significativement de celles des hommes. Les femmes qui consommaient davantage d’aliments d’origine végétale présentaient une prévalence d’acné plus faible.

Chez les hommes, les régimes riches en aliments d’origine animale, en particulier la viande, et pauvres en glucides étaient associés à une prévalence plus élevée d’acné. Une consommation plus importante de légumes cuits, de yaourts et de fromages était en revanche associée à une prévalence plus faible.

Les chercheurs ont également mis en évidence des associations contrastées entre différents types de produits laitiers. Le lait écrémé et les desserts à base de lait étaient associés à une prévalence plus élevée d’acné, tandis que le yaourt et le fromage étaient associés à une prévalence plus faible.

La consommation de viande de porc était également associée à une prévalence plus élevée d’acné chez les hommes.

Dans l’ensemble, ces résultats suggèrent que la qualité de l’alimentation pourrait jouer un rôle dans l’acné chez l’adulte et que la relation entre la consommation alimentaire et cette affection pourrait varier entre les hommes et les femmes.

Toutefois, le caractère observationnel de cette étude signifie que ces résultats mettent en évidence des associations et n’établissent pas que certains aliments ou régimes alimentaires provoquent ou préviennent l’acné.

L’auteur principal, Bochen Li, doctorant au King’s College de Londres, a déclaré que les différences observées entre les hommes et les femmes pourraient à terme aider les chercheurs à élaborer des recommandations alimentaires plus personnalisées.

Li a également souligné des associations contrastées entre les produits laitiers fermentés, tels que le yaourt et le fromage, et des produits comme le lait écrémé et les desserts à base de lait. Les chercheurs ont indiqué que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour déterminer comment différents produits laitiers pouvaient affecter la santé de la peau.

La co-auteure Wendy Hall a ajouté que les participants souffrant d’acné avaient globalement tendance à avoir une alimentation moins saine, soulignant ainsi l’importance potentielle des habitudes alimentaires globales plutôt que de se concentrer exclusivement sur des aliments individuels.

Les chercheurs ont indiqué que des études supplémentaires étaient nécessaires pour déterminer si des changements alimentaires pouvaient contribuer à prévenir l’acné ou à en réduire les symptômes, et si des recommandations alimentaires spécifiques au sexe pourraient à terme jouer un rôle dans la prise en charge de cette affection.