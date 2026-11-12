Un olivier centenaire rend hommage à un ancien conservateur à la Biennale de Venise

Un olivier centenaire trône au cœur de l’installation de Theo Eshetu intitulée Garden of the Broken Hearted, présentée dans le cadre de la 61e Exposition internationale d’art de la Biennale de Venise, qui se tiendra aux Giardini, à l’Arsenale et dans divers lieux à travers Venise, du 9 mai au 22 novembre 2026.

Cet événement artistique majeur à l’échelle mondiale, la Biennale de Venise, est organisée cette année par Koyo Kouoh sous le titre In Minor Keys. Elle rassemble 111 artistes issus de 99 pays et un jury entièrement féminin présidé par Solange Oliveira Farkas.

Il s’agit également d’une œuvre traitant d’une présence puissante, car la force puissante qui perdure, c’est la nature. – Theo Eshetu, vidéaste et cinéaste

« Cette œuvre est la première que j’ai créée où la vidéo reste invisible, bien qu’elle ne soit pas totalement absente. Au fond, c’est une réflexion sur l’absence », a déclaré Eshetu à Olive Oil Times.

Vidéaste et cinéaste, Eshetu est né à Londres en 1958. Il a passé une partie de sa vie en Éthiopie, au Sénégal, aux Pays-Bas et en ex-Yougoslavie, et vit aujourd’hui entre Berlin, en Allemagne, et Rome, en Italie. Son œuvre, qui englobe des installations vidéo, des films expérimentaux, des photographies et des documentaires, figure dans plusieurs collections, notamment celles du Museum of Modern Art (MoMA), du Metropolitan Museum of Art (The Met) et du Smithsonian National Museum of African Art.

Garden of the Broken Hearted met en scène un olivier de 4,5 mètres de haut placé sur une scène tournante, sur laquelle sont projetées des images vidéo surexposées de ce même arbre, accompagnées d’une douce mélodie de boîte à musique.

« J’avais participé à de nombreuses expositions organisées par Koyo, et j’étais également un de ses amis très proches », a déclaré Eshetu à propos de la défunte directrice artistique du département des arts visuels de la Biennale de Venise, décédée le 10 mai 2025, presque exactement un an avant l’ouverture de l’exposition. « Après sa disparition, je n’ai plus souhaité poursuivre l’idée que j’avais initialement proposée. Je voulais plutôt réfléchir à son absence, et ce faisant, j’ai choisi de me rendre moi-même absente en tant qu’artiste vidéo. »

Largement reconnue comme une figure de proue de la scène artistique contemporaine internationale, Kouoh est née au Cameroun et a grandi en Suisse. Elle a fondé la RAW Material Company à Dakar, au Sénégal, puis a occupé le poste de directrice générale du Zeitz Museum of Contemporary Art Africa (Zeitz MOCAA) au Cap, en Afrique du Sud.

Le projet In Minor Keys de Kouoh a été achevé à titre posthume par son équipe, composée de Gabe Beckhurst Feijoo, Marie Hélène Pereira, Rasha Salti, Siddhartha Mitter et Rory Tsapayi.

Un olivier, choisi pour sa forme expressive, prend une nouvelle vie dans l’installation de Theo Eshetu, où sa croissance fait partie intégrante de l’œuvre d’art. (Photo : Anna Faragona)

« C’est aussi une œuvre qui traite d’une présence puissante, car la force puissante qui perdure, c’est la nature », a souligné Eshetu. « Je travaillais sur une série de jardins, et pendant les préparatifs pour Venise, j’ai dit à Koyo que j’en créerais un. Lorsque j’ai décidé de changer de cap, j’ai choisi de ne présenter que l’olivier comme incarnation de l’essence absolue d’un jardin. »

Eshetu a déclaré qu’il avait l’intention d’explorer le jardin en tant qu’espace à la racine de notre conscience, d’où nos cultures ont émergé, et en tant que lieu secret d’où jaillit l’imagination. Alors que la tradition évoque un jardin paradisiaque dont les humains ont été chassés, son intention était de représenter un retour au jardin en tant que lieu de guérison, un espace où écouter ce que la nature pourrait révéler sur la condition humaine.

« L’olivier, en particulier, est capable de dévoiler une multitude de significations, offrant quelque chose d’unique à chaque individu », a ajouté Eshetu. « Ainsi, sans qu’une intervention artistique manifeste soit nécessaire, l’arbre lui-même est capable de communiquer avec chacun. Il véhicule de nombreuses significations, la plus largement reconnue étant la paix. C’est une plante qui transcende les cultures, revêtant une signification profonde pour les chrétiens, les musulmans et les juifs, ainsi que pour de nombreuses autres communautés et traditions à travers le monde. »

L’essence même du travail d’Eshetu a toujours été de jeter des ponts entre différentes cultures. Que ce soit à travers les images, les sujets ou les thèmes, son approche favorise le dialogue interculturel et interdisciplinaire. Le choix de l’olivier s’inscrit dans la continuité de cette pratique artistique et, conformément à celle-ci, il a décidé de ne pas révéler le lieu d’origine de l’arbre.

« Les gens demandent souvent d’où vient l’arbre, et en refusant de répondre, celui-ci peut révéler un éventail plus large de significations », a expliqué Eshetu. « Comme je ne souhaite pas me définir par mes origines, je ne souhaite pas non plus révéler l’origine de l’olivier, afin que le spectateur soit amené à le considérer pour ce qu’il est, plutôt qu’à travers les récits qui pourraient autrement découler de sa provenance ou de son contexte. En bref, un être humain est un être humain, et un arbre est un arbre. »

Eshetu a déclaré que, lors du choix de l’arbre, il avait été attiré par la double nature que celui-ci semblait incarner à travers deux facettes distinctes. D’un côté, il semblait sain et vigoureux, avec ce qu’il a décrit comme une qualité vaguement masculine, tandis que de l’autre, il était visiblement endommagé et évoquait des formes féminines. L’interaction entre ces différentes dimensions constituait un récit que l’arbre pouvait déployer à travers son mouvement sur scène.

« Cet olivier centenaire possédait un certain charisme », a déclaré Elisabetta Margheriti, agronome et directrice commerciale de la pépinière Vivai Torsanlorenzo à Ardea, près de Rome, qui a fourni l’arbre et supervisé la logistique de son transport.

L’olivier centenaire sélectionné par Theo Eshetu pour *Garden of the Broken Hearted*, une installation présentée à la Biennale de Venise 2026 explorant les thèmes de la perte, du renouveau et de la présence durable de la nature. (Photo avec l’aimable autorisation de Theo Eshetu)

« J’avais d’abord proposé à Theo quelques oliviers imposants, mais lorsqu’il est tombé sur ce groupe particulier, qui avait été négligé en raison de ses troncs creux et de ses couronnes abîmées, il a immédiatement été séduit par celui-ci et par ses formes expressives », se souvient-elle. « Sa grande motte posait également des défis logistiques considérables, et un arbre plus petit aurait certainement été plus facile à gérer. Pourtant, Theo était complètement captivé par ce spécimen et l’a choisi pour son œuvre. J’étais ravie de participer à ce projet. J’ai relevé avec beaucoup d’enthousiasme le défi d’acheminer l’arbre jusqu’à la Biennale de Venise et de superviser son entretien tout au long de l’exposition. Le voir prendre vie était merveilleux. »

Au cours de l’exposition, l’arbre a produit de nouvelles feuilles. Margheriti a guidé les jardiniers chargés de s’en occuper et est restée en contact permanent avec eux, recevant régulièrement des mises à jour et des photos documentant son évolution.

« Veiller au bien-être de l’arbre était l’un de nos principaux objectifs », a déclaré Margheriti. « S’en occuper a présenté quelques défis, d’autant plus que l’irrigation devait être gérée avec soin pour éviter d’endommager le pavillon. Cependant, il a finalement produit de nouvelles feuilles à son sommet et de nouvelles pousses à sa base. Nous avons consacré des efforts considérables à favoriser cette croissance, qui faisait elle-même partie intégrante de l’œuvre d’art. Voir l’arbre recommencer à s’épanouir pendant l’exposition a été profondément émouvant. Au final, il s’est imposé comme l’une des présences les plus marquantes de la Biennale de Venise. »

Eshetu a expliqué que le fait d’amener l’olivier à Venise signifiait le faire passer du domaine de la nature à celui de la culture. À l’instar d’une personne qui voyage et revient transformée par son expérience, l’olivier a suivi son propre parcours, passant d’un objet naturel à un objet culturel.

Afin de préserver le souvenir de la signification culturelle qu’il a acquise à la Biennale de Venise, l’olivier sera planté dans le jardin d’une institution culturelle une fois l’exposition terminée.

« Dans ce contexte, le jardin est un espace imaginaire qui nous permet de revenir à une époque antérieure à la pensée humaine, à une époque qui précède l’émergence de toute culture, lorsque les racines mêmes de nos identités se formaient, pour écouter les leçons offertes par la nature et, si nous le choisissons, pour placer notre confiance dans l’intelligence des plantes », a déclaré Eshetu. « C’est un retour à une forme archaïque de conscience, dans laquelle toute la nature était imprégnée d’esprit. La présence d’un olivier offre un socle à partir duquel nous pouvons écouter et apprendre ; en nous inspirant de cette leçon, nous pouvons envisager de nouvelles formes créatives et de nouveaux récits, de nouvelles pierres angulaires pour naviguer vers l’avenir. »

« L’œuvre est un chant en mineur », a conclu Eshetu, répondant à l’invitation de Kouoh dans son texte de commissariat pour la Biennale de Venise « à passer à la vitesse inférieure et à se mettre à l’écoute des fréquences des tonalités mineures ».

« Car, bien qu’elle se perde souvent dans la cacophonie angoissante du chaos actuel qui fait rage à travers le monde, la musique continue », a écrit Kouoh. « Les chants de ceux qui créent de la beauté malgré la tragédie, les mélodies des fugitifs qui se remettent des ruines, les harmonies de ceux qui pansent les blessures et réparent les mondes. »