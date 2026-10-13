Les oléiculteurs suisses font de la récolte dans leur jardin une tradition qui prend de l'ampleur

Dans le sud de la Suisse, une initiative menée par des bénévoles permet de transformer les olives issues de jardins privés en huile pressée localement, tout en encourageant de nouvelles plantations et de meilleures pratiques culturales.

Les importations suisses d'huile d'olive ont augmenté d'environ 20 % au cours de la dernière décennie, malgré des fluctuations d'une année à l'autre, passant d'environ 15 000 tonnes métriques en 2016 à 17 939 tonnes métriques en 2025, selon les données de SwissImpex. Les importations ont atteint un pic de plus de 19'000 tonnes en 2020.

Claudio Premoli, président de l’association Amici dell’Olivo (« Les Amis de l’olivier ») dans le canton du Tessin, au sud de la Suisse, a déclaré que les chiffres officiels du commerce ne reflétaient peut-être pas la totalité de la consommation d’huile d’olive dans la région.

« Il faut également tenir compte du fait que de nombreux consommateurs traversent la frontière pour se rendre en Italie afin d’y faire leurs courses, car les prix y sont moins élevés », a-t-il déclaré à Olive Oil Times. « Une grande partie des bouteilles d’huile d’olive achetées à l’étranger par les Suisses n’apparaît pas dans les statistiques officielles d’importation. »

Au Tessin, a ajouté M. Premoli, l’intérêt pour l’huile d’olive s’est également accru. L’initiative de récolte collective de l’association, qui en est désormais à sa dixième édition, permet de ramasser les olives dans les jardins et autres petites parcelles privées où, traditionnellement, une grande partie des fruits n’était pas cueillie.

« Jusqu’à il y a dix ans, très peu de gens au Tessin utilisaient leurs olives, que ce soit pour en faire de l’huile d’olive ou même pour les conserver en saumure », a expliqué M. Premoli. « L’olivier était surtout une plante ornementale dans le jardin. Il arrivait que quelqu’un possède deux ou trois arbres, mais ils restaient tout de même ornementaux. Les olives n’étaient pas récoltées. Elles restaient sur l’arbre, puis tombaient. Outre le gaspillage que cela représentait, en laissant les fruits au sol, les gens faisaient également entrer la mouche de l’olivier dans leurs propres jardins. »

L’initiative a débuté en 2017 avec seulement deux contributeurs, qui ont livré 28 kilogrammes d’olives, permettant d’obtenir quatre litres d’huile.

L’année suivante, le nombre de participants est passé à 13 personnes, qui ont apporté 156 kilogrammes. En 2022, 66 contributeurs ont livré plus d’une tonne métrique d’olives, soit une moyenne d’environ 16 kilogrammes par personne. La récolte a permis d’obtenir environ 118 litres d’huile.

La production d’huile d’olive au Tessin reste limitée. En 2020, les moulins locaux ont transformé environ 18,3 tonnes d’olives et produit environ 2 000 litres d’huile.

La production connaît de fortes fluctuations d’une année à l’autre. En 2023, les moulins ont transformé 4,5 tonnes d’olives. En 2024, ce chiffre est passé à 11,7 tonnes, pour un rendement d’environ 870 litres d’huile d’olive. L’association a attribué le rendement en huile relativement faible de cette année-là aux fortes précipitations survenues pendant la maturation et une partie de la récolte.

M. Premoli espère que la récolte de cette année se rapprochera du niveau de 2024.

« Nous plaçons de grands espoirs dans cette campagne au Tessin, car il n’y a pratiquement pas de mouche de l’olivier et c’est une année de production abondante », a-t-il déclaré, faisant référence au cycle naturel d’alternance de production de l’olivier. « Si la tendance observée ces cinq ou six dernières années se poursuit, nos années de production abondante sont très peu touchées par la mouche de l’olivier, tandis que lors des années de production réduite, où il y a moins d’olives, nous en avons beaucoup. Pour nous, cette année s’annonce très bonne. »

Toutes les olives données dans le cadre de la récolte collective sont regroupées et pressées ensemble. Les participants reçoivent des bouteilles de l’huile ainsi obtenue, plutôt que de l’huile produite séparément à partir de leurs propres fruits. Il n’y a en effet aucune quantité minimale requise pour participer.

« Notre principe est que tout le monde peut venir, même avec seulement un demi-kilo », explique M. Premoli. « Par exemple, nous avons une dame âgée qui vient généralement avec un récipient Tupperware contenant 400, 500 ou 600 grammes d’olives provenant de son petit olivier. Quelle que soit la quantité qu’ils nous apportent, nous offrons à chacun une bouteille de 250 millilitres d’huile d’olive en cadeau. »

« Ils nous donnent les olives et nous leur donnons l’huile », a-t-il ajouté. « Évidemment, si quelqu’un apporte dix kilogrammes et que le rendement est de 10 %, nous ne pouvons pas lui donner un litre, car nous devons prendre en compte les coûts de broyage, la bouteille, l’étiquette, la filtration, le bec verseur et le bouchon. Mais si quelqu’un apporte un ou deux kilogrammes, il reçoit l’une de nos petites bouteilles, tandis que celui qui en apporte 20 pourrait en recevoir trois ou quatre. »

Le Frantoio Atena à Mezzana, l’un des deux moulins à huile d’olive en activité dans le Tessin et l’installation au service de l’association, a commencé son exploitation régulière en 2025. Il a remplacé un moulin beaucoup plus petit qui traitait environ 50 kilogrammes d’olives par heure. La nouvelle installation utilise la technologie Mori et peut traiter environ 150 kilogrammes par heure.

La capacité de traitement horaire diffère de la quantité minimale requise pour un broyage individuel. Le moulin accepte des lots d’environ 100 kilogrammes, bien que sa tarification standard soit basée sur 150 kilogrammes. Les producteurs dont la récolte est plus modeste peuvent regrouper leurs olives avec celles de leurs voisins ou d’autres producteurs. Ceux qui disposent de moins de 50 kilogrammes environ peuvent, à la place, contribuer à la récolte collective.

M. Premoli a expliqué que la capacité de la nouvelle installation avait été délibérément adaptée à la production d’olives du Tessin.

«Ça ne sert à rien d’avoir un moulin capable de traiter 500 kilogrammes par heure alors que nous n’avons pas la matière première», a-t-il déclaré. «Il vaut mieux garder le moulin ouvert quelques jours de plus.»

Amici dell’Olivo encourage également de nouvelles plantations chaque année et organise des achats collectifs de jeunes oliviers, généralement âgés de deux à quatre ans. Les variétés sont sélectionnées en concertation avec l’agronome de l’association afin de s’adapter aux conditions du Tessin, où les oliviers poussent souvent dans un climat plus frais et à des altitudes plus élevées que dans les principales régions oléicoles de l’Italie voisine.

De jeunes oliviers prêts à être distribués aux membres d’Amici dell’Olivo, qui organise des achats groupés de variétés adaptées aux conditions de culture de la région suisse du Tessin.

« Le Leccino est la variété la plus répandue dans notre région », a déclaré M. Premoli. « Nous avons également le Frantoio, tandis que le Maurino et le Pendolino sont utilisés comme pollinisateurs. Il existe ensuite d’autres variétés que nous recommandons, car nous avons constaté qu’elles donnaient de bons résultats ici. »

L’association organise également des stages de taille et conseille les oléiculteurs sur la gestion de leurs oliviers.

« Nous couvrons pratiquement l’ensemble du processus, de la plantation à ce que les gens doivent faire par la suite, y compris les traitements et la gestion », a expliqué M. Premoli. « Nous surveillons la mouche de l’olivier et encourageons les gens à récolter leurs olives et à trouver un moyen de les valoriser. »

Participants à un séminaire sur les bienfaits de l’huile d’olive extra vierge pour la santé, organisé par Amici dell’Olivo dans la région du Tessin, en Suisse.

Les dégustations annuelles d’huiles d’olive du Tessin s’inscrivent également dans le cadre des efforts de l’association pour promouvoir la culture de l’huile d’olive. Parmi les autres activités figurent des visites dans des régions oléicoles d’Italie, des dégustations ponctuelles d’huiles provenant de ces régions et des événements marquant la Journée mondiale de l’olivier.

« Nous sommes un comité de six personnes et nous faisons tout cela à titre bénévole », a déclaré M. Premoli. « Les membres s’acquittent d’une modeste cotisation et reçoivent toutes les informations, y compris une lettre d’information mensuelle. Nous comptons aujourd’hui près de 400 membres, dont certains ne possèdent même pas un seul olivier. »