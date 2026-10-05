Izvoz libanonskog maslinovog ulja naglo opada jer sukob ometa berbu i trgovinu.

Izvoz libanonskog maslinovog ulja pao je za više od polovice u prvih sedam mjeseci 2026. godine jer je sukob poremetio prijevoz, ograničio pristup južnim nasadima i izazvao zabrinutost među međunarodnim kupcima.

Izvoz libanonskog maslinovog ulja oštro je pao u prvih sedam mjeseci 2026., a službeni podaci pokazuju da je u inozemstvo isporučeno 2.575 tona, u usporedbi s 5.559 tona u istom razdoblju 2025., što je pad od 53,7 posto.

Vrijednost izvoza također je pala za 52,3 posto, s 2,28 bilijuna libanonskih funti (otprilike 21,7 milijuna eura u to vrijeme) na 1,09 bilijuna funti (otprilike 10,7 milijuna eura).

Nadamo se da će međunarodni kupci ponovno početi kupovati izvrsno libanonsko ekstra djevičansko maslinovo ulje, koje je također izvor prihoda za tisuće obitelji diljem regije. – Rose Bechara Perini, Darmmess

Međutim, proizvodnja maslinovog ulja u Libanonu nije doživjela sličan pad. Procjene Međunarodnog vijeća za masline navode da je proizvodnja iznosila 19.000 tona u berbi 2024./25. i 19.500 tona u 2025./26. godini.

Ova potonja procjena znatno se razlikuje od ranije službene prognoze koju je naveo ministar poljoprivrede Nizar Hani, a koja je predviđala pad od 40 posto za berbu 2025./26.

Iza naglog pada izvoza stoje rastući logistički troškovi, ograničen pristup južnim maslinicima i zabrinutost zbog percepcije na tržištu maslinovog ulja proizvedenog u područjima pogođenim sukobom.

Obnovljeni sukob od ožujka 2026. poremetio je prijevoz i lance opskrbe diljem zemlje, dok se vojne operacije nastavljaju u južnom Libanonu. Tamo je tijekom sukoba uništeno mnogo maslinika, dok su drugi ostali netaknuti.

Prema libanonskim proizvođačima, prijevoz i otprema postali su sve kompliciraniji, što zahtijeva dodatna odobrenja i preusmjeravanje.

"Ove sezone vjerujemo da ćemo moći redovito izvoziti naše maslinovo ulje iz Bejruta", izjavila je za Olive Oil Times Rose Bechara Perini, osnivačica nagrađivanog poduzeća Darmmess.

Darmmess, koji nabavlja masline iz nasada na sjeveru i jugu Libanona, planira prešati plodove u lokalnim mlinovima prije transporta ulja u Bejrut radi izvoza.

Bechara Perini rekla je da putovanje između Bejruta i Deir Mimasa, koje obično traje oko 90 minuta, sada zahtijeva sigurnosni zaobilazak kroz dolinu Bekaa, što putovanje produžuje za tri do četiri sata i povećava troškove prijevoza materijala i maslinovog ulja.

Prema riječima Bechare Perinija, oko 350.000 stabala masline raste oko Deir Mimasa i sela Kawkaba i Rashaya El Foukhar, područja poznatog lokalno kao Staza objave. Mnogi su to monumentalni maslinici smješteni na područjima koja nisu izravno uključena u borbe.

Bechara Perini je rekla da se do otprilike 20 posto maslinika Deir Mimasa trenutno ne može doći jer se nalaze unutar izraelski definirane vojne tampon zone. Pristup drugim područjima pod kontrolom libanonske vojske zahtijeva posebne dozvole.

"Prije nismo mogli pristupiti nekim područjima ili jednostavno planirati rad u nasadima", rekla je. "Sada poljoprivrednici traže dozvolu za berbu. Za pristup morate predati dokumentaciju, uključujući imena i identifikacijske podatke onih koji će tamo raditi. Sada započinjemo berbu."

Poljoprivrednici se također brinu da sukob šteti ugledu maslinovog ulja proizvedenog u regiji, što bi dodatno moglo opteretiti izvoz.

"Na internetu se mnogo pričalo o sigurnosti maslinovog ulja proizvedenog u ovim područjima", rekao je Bechara Perini. "Zato smo poduzeli neviđenu inicijativu kako bismo suzbili te glasine."

Zajedno s lokalnim poljoprivrednicima, Darmmess je slijedio protokole uzorkovanja koje je razvio CIHEAM Bari. Bechara Perini rekao je da su prikupili oko jednog kilograma maslina iz skupina od 15 stabala diljem područja, od zapada prema istoku i od juga prema sjeveru.

Uzorci, prikupljeni u rujnu 2026., poslani su u Laboratorio Juan Antonio Tello u Jaénu u Španjolskoj, koji je priznat od strane IOC-a, i analizirani su kasnije tog mjeseca. Laboratorij je u ulju izvađenom iz uzoraka ispitivao ostatke herbicida i pesticida, policikličnih aromatskih ugljikovodika, teških metala i radionuklida.

Glicinat i srodna spojeva bili su ispod 0,01 mg/kg, u usporedbi s maksimalnom referentnom vrijednošću izvješća od 1 mg/kg za glicinat. Olovo je bilo ispod 0,02 mg/kg, u usporedbi s maksimalnom vrijednošću od 0,10 mg/kg, dok je benzo[a]piren, jedan od ispitivanih policikličnih aromatskih ugljikovodika, bio ispod 0,5 µg/kg, a maksimalna dopuštena vrijednost iznosi 2 µg/kg.

Arsen, kadmij i živa također su bili ispod 0,02 mg/kg. Jod-131, cesij-134, cesij-137 i americij-241 bili su ispod granica kvantifikacije laboratorija.

Prema laboratorijskim analizama, uzorci nisu pokazali značajnu kontaminaciju među ispitivanim tvarima.

"Nadamo se da će međunarodni kupci ponovno početi kupovati izvrsno libanonsko ekstra djevičansko maslinovo ulje, koje je također izvor prihoda za tisuće obitelji diljem regije", rekao je Bechara Perini.

Šire libanonsko gospodarstvo također ostaje pod velikim pritiskom. Svjetska banka očekuje da će se bruto domaći proizvod smanjiti za 6,4 posto u 2026. godini, čime će se preokrenuti krhki oporavak zabilježen u 2025. godini.

Izvoz je stoga posebno važan za sektor maslinovog ulja u zemlji. Međutim, u kratkom roku poljoprivrednici s juga moraju prvo doći do svojih stabala, održavati nasade i dovesti masline do mlina.

Ibrahim, poljoprivrednik iz Deir Mimasa čija obitelj posjeduje oko 200 stabala masline, rekao je da tri godine nisu mogli obaviti berbu unatoč tome što ovise o maslinama za prihod. S početkom berbe 2026. godine, još uvijek ne zna hoće li obitelj moći doći do svih stabala.

"Ako uspijemo požnjeviti, uroda će biti dovoljna da obitelji osigura pristojnu razinu života", rekao je u komentaru poslanom za Olive Oil Times. "Masline su izvrsne kvalitete i i mi i obitelj bili bismo presretni da ih možemo požnjeviti."

U Rashaya El Foukharu, 68-godišnji Ghaith Maalouf upravlja s oko osam hektara maslinika i tri hektara drugih usjeva. Tijekom protekle četiri godine njegova je obitelj više puta morala napuštati selo na mjesece tijekom razdoblja intenzivnih borbi.

"Nismo potpuno prestali raditi, obrađivati ili brati zemlju", rekao je Maalouf. "Međutim, bilo je opasnih razdoblja kada smo bili prisiljeni napustiti selo na mjesece, vraćajući se tek kada su sigurnosni uvjeti to dopuštali."

Ponekad je bilo previše opasno doći do nekih parcela, pa su dijelovi usjeva ostali neubrani. Maalouf je rekao da je održavanje nasada ponekad bilo još teže od njihova branja, budući da su kontrola korova i oranje ključni za smanjenje rizika od požara koji bi mogli uništiti drevna stabla.

Pristup otprilike 30 posto zemljišta obitelji i dalje je ograničen. Ipak, Maalouf očekuje da bi ovogodišnji urod mogao doseći otprilike polovicu normalnog uroda, budući da je obilna kiša ostavila voće u izvrsnom stanju.

"Ovogodišnja berba će nam zasigurno omogućiti da nastavimo pružati ključne usluge potrebne za održavanje produktivnosti nasada u nadolazećim godinama, istovremeno osiguravajući minimalnu razinu životnog standarda za tri obitelji koje se prvenstveno oslanjaju na ove usjeve kako bi zadovoljile svoje osnovne potrebe", rekao je.

Drugi uzgajivač, 62-godišnji Joseph Sleiman, vlasnik je otprilike 1200 stoljetnih maslina. Njegova obitelj nije mogla doći do velikih dijelova nasada tijekom nekih od najgorih razdoblja sukoba, kada je proizvodnja pala na djelić uobičajene razine.

"Ako se žetva ove godine dovrši, financijski će podržati obitelj i osigurati nam sredstva za život", rekao je Sleiman, dodavši da su stabla u dobrom stanju.

Bechara Perini rekao je da većina proizvodnje na tom području dolazi od autohtone sorte masline Souri, čija su drevna stabla usko povezana s tisućljetnom baštinom uzgoja maslina južnog Libanona.

"Ako bude dobra ova berba, kao što se nadamo, i ako prodaja bude kakva treba biti, većina obitelji koje su uključene vidjet će obnovu svojih dana", rekao je Bechara Perini. "Tri su godine odustajali od branja maslina zbog rata. Vrijeme je da se vrate na svoja polja."