La Turchia si avvia verso un raccolto eccezionale di olio d’oliva: secondo le prime stime, la produzione nazionale dovrebbe attestarsi tra le 400.000 e le 500.000 tonnellate metriche nella campagna agricola 2026/27.

Gli esperti attribuiscono queste prospettive al fatto che gli olivi stanno entrando in un anno di piena produzione nel loro ciclo di alternanza e al numero crescente di alberi piantati negli ultimi decenni.

«Con l’entrata in produzione degli olivi piantati circa 20 anni fa e il conseguente aumento del raccolto, è evidente che i record di produzione battuti dalla Turchia negli ultimi anni non sono frutto del caso», ha affermato Mustafa Tan, presidente del Consiglio Nazionale Turco per l’Olivo e l’Olio d’Oliva (UZZK).

Il calo dei prezzi dell’olio d’oliva, unito all’aumento del costo del lavoro, fa sì che in alcune regioni i coltivatori possano decidere di lasciare le olive sugli alberi, poiché la raccolta costerebbe più di quanto il raccolto frutterebbe. – Ece Er Aydin, fondatrice di Olizzi

Secondo le stime ufficiali, la Turchia conta circa 200 milioni di ulivi, rispetto ai 90 milioni di 15 anni fa. Tuttavia, i dati dell’Istituto turco di statistica (TÜİK) indicano che circa 155 milioni di alberi sono produttivi. Anche un rapporto dell’USDA esamina la crescente capacità produttiva agricola del Paese.

Queste prospettive emergono in un contesto di cambiamento nel modo in cui vengono elaborate le previsioni ufficiali. Secondo quanto riportato dai media turchi, il Ministero dell’Agricoltura e delle Foreste turco ha assunto la gestione del processo dall’UZZK, che coordinava le stime di produzione dal 2007.

La ripresa fa seguito a una deludente campagna agricola 2025/26, quando la siccità e il ciclo naturale di alternanza della produzione degli alberi hanno mantenuto la produzione al di sotto delle 300.000 tonnellate metriche.

Nel 2024/25, le stime ufficiali collocavano il raccolto di olio d’oliva della Turchia a un livello record di 475.000 tonnellate metriche, sebbene le stime definitive sulla resa fossero discordanti.

Il Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) e alcuni esperti del settore avevano stimato una produzione più vicina alle 400.000 tonnellate metriche per quella stagione, a seguito delle previsioni di un raccolto eccezionale.

In questa stagione, le condizioni favorevoli potrebbero spingere la produzione turca di olio d’oliva a un nuovo massimo storico.

«Sulla base delle nostre valutazioni, prevediamo che la produzione nazionale di olio d’oliva raggiunga circa 500.000-550.000 tonnellate nella stagione 2026/2027», ha dichiarato a Olive Oil Times Murat Akman, socio amministratore di Artem Oliva, uno dei maggiori produttori ed esportatori di olio d’oliva della Turchia.

Akman ha precisato che le cifre rimangono provvisorie. La produzione effettiva dipenderà dalla quantità di olive destinata alla produzione di olio, dal contenuto oleoso dei frutti e dall’andamento della raccolta.

Ha inoltre avvertito che un raccolto più abbondante non si tradurrebbe necessariamente in maggiori profitti per coltivatori e produttori.

«I costi di produzione sono aumentati in modo significativo negli ultimi anni, in particolare per quanto riguarda la manodopera per la raccolta, i fattori di produzione agricoli, l’energia e le spese di finanziamento», ha affermato.

«Nel contempo, le aspettative di un’offerta abbondante stanno esercitando una pressione al ribasso sui prezzi dell’olio d’oliva all’origine», ha aggiunto Akman. «In alcune regioni produttrici, secondo quanto riferito, gli attuali prezzi sul mercato all’ingrosso si stanno avvicinando ai costi di produzione o addirittura scendendo al di sotto di essi».

I prezzi alla produzione dell’olio extravergine di oliva in Turchia rimangono al di sotto dei 5 euro al litro, oscillando tra le 195 lire turche (3,51 euro) a Nazilli, le 220 lire (3,96 euro) ad Aydın e le 274 lire (4,94 euro) a Edremit.

Ece Er Aydin, fondatrice di Olizzi con sede a Izmir, ha concordato sul fatto che la Turchia potrebbe andare incontro a un raccolto record. Ha fatto eco alle preoccupazioni di Akman riguardo alla contrazione dei margini di profitto.

«La sfida più urgente è la redditività dei coltivatori», ha dichiarato Aydin a Olive Oil Times.

«Il calo dei prezzi dell’olio d’oliva, unito all’aumento del costo del lavoro, fa sì che in alcune regioni i coltivatori possano decidere di lasciare le olive sugli alberi, poiché la raccolta costerebbe più di quanto il raccolto frutterebbe».

Aydin, degustatrice certificata di olio d’oliva, ha affermato che il settore ha compiuto progressi significativi in termini di qualità, parallelamente alla crescita della produzione.

“Molti produttori con cui collaboro hanno investito in attrezzature di molitura all’avanguardia e hanno modernizzato i propri impianti, garantendo una maggiore precisione nella lavorazione e producendo oli extravergini di oliva eccezionali”, ha affermato.

Nonostante le condizioni meteorologiche irregolari e la carenza idrica in alcune regioni produttrici, Aydin intravede opportunità di ulteriore crescita rafforzando la presenza dell’olio d’oliva turco all’estero.

«L’opportunità per la Turchia è quella di costruirsi una reputazione internazionale più solida in termini di qualità, garantendo al contempo che la produzione di tale qualità rimanga economicamente sostenibile per chi la realizza», ha affermato.

A Balıkesir, nella regione nord-occidentale di Marmara, la produzione di olio d’oliva dovrebbe raggiungere circa 40.000 tonnellate in questa stagione.

La produttrice locale Nermin Gökduman ha affermato che il calo dei prezzi dell’olio d’oliva e l’aumento costante dei costi stanno scoraggiando alcuni agricoltori dal raccogliere i frutti dei propri oliveti.

«L’operazione non copre i costi di produzione e quest’anno molti agricoltori non raccoglieranno [le loro olive] con le loro famiglie», ha detto Gökduman. «Purtroppo, c’è la possibilità che il loro raccolto rimanga negli uliveti».

Altri produttori della zona hanno riferito che la paga giornaliera dei raccoglitori di olive è salita quest’anno a quasi 1.500 lire turche (27 euro), rispetto alle 900 lire (17,20 euro) dell’anno scorso.

Un raccolto abbondante potrebbe inoltre lasciare la Turchia con una quantità di olio d’oliva disponibile per l’esportazione notevolmente maggiore. Tuttavia, i recenti risultati delle esportazioni del Paese sono stati deludenti.

Le esportazioni turche di olio d’oliva sono diminuite del 53% da gennaio a settembre 2026 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestandosi a sole 15.700 tonnellate metriche.

A titolo di confronto, nella campagna agricola 2022/23 la Turchia ha esportato 146.000 tonnellate metriche di olio d’oliva per un valore superiore a 700 milioni di dollari (627 milioni di euro).

I produttori che hanno parlato in precedenza con Olive Oil Times hanno sottolineato la necessità di costruire un’identità più forte per l’olio d’oliva turco sui mercati internazionali.

Per stimolare le esportazioni, l’Associazione degli esportatori di olive e olio d’oliva dell’Egeo (EZZIB) chiede l’eliminazione delle barriere commerciali che ostacolano i produttori turchi.

L’associazione ha esortato l’Unione Europea ad aumentare la quota di importazione di olio d’oliva in esenzione doganale dalla Turchia da 100 tonnellate metriche ad almeno 60.000 tonnellate metriche.

L’olio extravergine e l’olio vergine importati nell’UE dalla Turchia al di fuori di tale quota sono soggetti a un dazio di 1,12 euro al chilogrammo.

Con i prezzi alla produzione nei paesi produttori di olio d’oliva dell’UE che in questa stagione si attestano tra i 3,50 e i 4,50 euro, gli esperti hanno affermato che il dazio ammonta a circa un terzo del valore del prodotto, rendendo l’olio d’oliva turco meno competitivo per gli importatori e gli acquirenti all’ingrosso europei.

L’EZZIB ha inoltre chiesto l’abolizione di un dazio aggiuntivo del 12,5% sui prodotti turchi che entrano negli Stati Uniti, una delle principali destinazioni di esportazione dell’olio d’oliva del Paese insieme a Spagna e Italia.

Il presidente dell’associazione, Mehmet Emre Uygun, ha individuato nel Regno Unito un altro mercato promettente. La Turchia e il Regno Unito hanno in vigore un accordo di libero scambio dal 2021 e, secondo Uygun, i prossimi negoziati potrebbero aprire la strada alle esportazioni di olio d’oliva turco esenti da dazi.

Con l’avanzare della raccolta, i produttori sostengono che un maggiore accesso ai mercati esteri sarà essenziale.

«La stagione 2026/27 rappresenta sia un’opportunità che una sfida per l’industria turca dell’olio d’oliva», ha affermato Akman.

«Un aumento della produzione potrebbe rafforzare la posizione della Turchia sui mercati internazionali, in particolare migliorando la disponibilità dell’offerta e la competitività dei prezzi», ha aggiunto. «Tuttavia, la concorrenza da parte di altri produttori mediterranei, in particolare la Spagna, rimarrà un fattore importante».

Akman ha affermato che il settore deve privilegiare le esportazioni a valore aggiunto e di marca rispetto alle spedizioni alla rinfusa, differenziare i propri oli in base alla qualità e sviluppare relazioni a lungo termine con gli acquirenti internazionali.

“In definitiva, un raccolto record dovrebbe essere valutato non solo in base alla quantità di olio d’oliva prodotta, ma anche al valore che tale produzione genera per gli agricoltori e le aziende che ne sono all’origine”, ha concluso.