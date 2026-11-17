トルコではオリーブオイルの豊作が見込まれており、2026/27年産期の国内生産量は40万～50万メートルトンになるとの初期推計が出ている。

専門家たちは、この見通しについて、オリーブの木が隔年結実サイクルの「豊作年」に入ったこと、およびここ数十年で植樹数が増加していることを要因として挙げている。

「約20年前に植えられたオリーブの木が生産期に入り、それに伴い収穫量が増加していることから、トルコが近年打ち立てた生産記録が単なる偶然の結果ではないことは明らかだ」と、トルコ国立オリーブ・オリーブオイル評議会（UZZK）のムスタファ・タン会長は述べた。

オリーブオイル価格の下落と人件費の高騰が相まって、一部の地域では、収穫にかかる費用が収穫高を上回るため、生産者がオリーブを木に残したままにする可能性もある。 ――オリッツィ（Olizzi）創設者、エチェ・エル・アイディン

公式の推計によると、トルコには約2億本のオリーブの木があり、15年前の9,000万本から増加している。しかし、トルコ統計局（TÜİK）のデータによると、実をつける木は約1億5,500万本である。米国農務省（USDA）の報告書も、同国の拡大する農業生産能力について分析している。

こうした見通しは、公式予測の策定方法の変更を背景に示されている。トルコメディアの報道によると、2007年以降生産予測の調整を行ってきたUZZKから、トルコ農林省が策定プロセスを引き継いだ。

この回復は、干ばつとオリーブの木が持つ自然な隔年結実周期により、生産量が30万メートルトンを下回った不振な2025/26収穫年度に続くものである。

2024/25年度、トルコのオリーブオイル収穫量は公式推計で過去最高の47万5,000メートルトンとされたが、最終的な収量推計にはばらつきが見られた。

米国農務省（USDA）や一部の業界専門家は、豊作が予測されていたにもかかわらず、同シーズンの生産量を40万メートルトン近くと見積もっていた。

今シーズンは、好条件が重なり、トルコのオリーブオイル生産量が過去最高を更新する可能性がある。

「当社の独自評価によると、2026/2027年シーズンの国内オリーブオイル生産量は約50万～55万トンに達すると予想しています」 と、トルコ最大級のオリーブオイル生産・輸出企業の一つであるアルテム・オリバのマネージングパートナー、ムラト・アクマン氏は『オリーブオイル・タイムズ』に語った。

アクマン氏は、この数値はあくまで暫定的なものであると注意を促した。実際の生産量は、収穫されたオリーブのうちどれだけの量が搾油に回されるか、果実の油分含有量、そして収穫の進捗状況によって左右される。

また、収穫量が増えたからといって、必ずしも生産者や製造業者の利益増につながるわけではないと警告した。

「近年、生産コストは大幅に上昇しており、特に収穫作業の人件費、農業資材費、エネルギー費、および資金調達費用が顕著だ」と同氏は述べた。

「一方、供給が潤沢になるという見通しにより、産地でのオリーブオイル価格には下落圧力がかかっている」とアクマン氏は付け加えた。「一部の生産地域では、現在のバルク市場価格が生産コストに近づいている、あるいはそれを下回っているとの報告もある」

トルコにおけるエクストラバージンオリーブオイルの生産者価格は、1リットルあたり5ユーロを下回ったままであり、ナジリでは195トルコリラ（3.51ユーロ）、アイディンでは220リラ（3.96ユーロ）、エドレミットでは274リラ（4.94ユーロ）の範囲で推移している。

イズミルに拠点を置く「オリッツィ（Olizzi）」の創業者、エチェ・エル・アイディン氏も、トルコが過去最高の収穫量に向かっている可能性があると認めた。彼女は、利益率の縮小に関するアクマン氏の懸念に同調した。

「最も差し迫った課題は、生産者の収益性です」と、アイディン氏は『Olive Oil Times』に語った。

「オリーブオイル価格の下落と人件費の高騰が相まって、一部の地域では、収穫にかかる費用が収穫による収益を上回ってしまうため、生産者がオリーブを木に残したままにしてしまう可能性がある」

認定オリーブオイルテスターでもあるアイディン氏は、生産量の増加に伴い、業界の品質面でも著しい進歩が見られると述べた。

「私が協力している多くの生産者は、最先端の搾油設備に投資し、施設を近代化することで、加工の精度を高め、卓越したエクストラバージンオリーブオイルを生産しています」と彼女は語った。

一部の生産地域では天候の不安定さや水不足が見られるものの、アイディン氏は、トルコ産オリーブオイルの海外での存在感を高めることで、さらなる成長の機会があると考えている。

「トルコにとってのチャンスは、品質面での国際的な評価をさらに高めつつ、その品質を維持することが生産者にとって経済的に持続可能であることを確保することにある」と彼女は語った。

北西部のマルマラ地方にあるバルケシルでは、今シーズンのオリーブオイル生産量が約4万メートルトンに達すると見込まれている。

地元の生産者ネルミン・ゲクドゥマン氏は、オリーブオイル価格の下落と着実に上昇するコストが、一部の農家にオリーブ園の収穫を諦めさせていると語った。

「収穫作業の収益は生産コストを賄えず、今年は多くの農家が家族を連れて収穫を行わないだろう」とゲクドゥマン氏は語った。「残念ながら、収穫物がオリーブ園に残されたままになる可能性もある」

同地域の他の生産者によると、オリーブ収穫作業員の日給は、昨年の900トルコリラ（17.20ユーロ）から、今年は1,500リラ（27ユーロ）近くまで上昇したという。

豊作となれば、トルコから輸出可能なオリーブオイルの供給量が大幅に増える可能性もある。しかし、同国の最近の輸出実績は低迷している。

2026年1月から9月までのトルコのオリーブオイル輸出量は、前年同期比で53％減のわずか1万5,700メートルトンにとどまった。

これに対し、2022/23収穫年度には、トルコは14万6,000メートルトンのオリーブオイルを輸出しており、その価値は7億ドル（6億2,700万ユーロ）以上に達していた。

これまで『Olive Oil Times』の取材に応じた生産者たちは、国際市場においてトルコ産オリーブオイルのアイデンティティをさらに強固なものにする必要性を強調している。

輸出を活性化させるため、エーゲ海オリーブ・オリーブオイル輸出業者協会（EZZIB）は、トルコの生産者が直面している貿易障壁の撤廃を求めている。

同協会は欧州連合（EU）に対し、トルコからのオリーブオイルの無関税輸入割当量を100メートルトンから少なくとも60,000メートルトンに引き上げるよう要請している。

この割当枠を超えてトルコからEUに輸入されるエクストラバージンおよびバージンオリーブオイルには、1キログラムあたり1.12ユーロの関税が課される。

今シーズン、EUのオリーブオイル生産国における生産者価格は約3.50～4.50ユーロであることから、専門家らは、この関税が製品価格の約3分の1に相当し、欧州の輸入業者や卸売業者にとってトルコ産オリーブオイルの競争力を低下させていると指摘している。

EZZIBはまた、スペインやイタリアと並んでトルコの主要なオリーブオイル輸出先の一つである米国へのトルコ産製品に対する、12.5％の追加関税の撤廃も求めている。

同協会のメフメット・エムレ・ウユグン会長は、英国も有望な市場の一つであると指摘した。トルコと英国は2021年から自由貿易協定を結んでおり、ウユグン会長は、今後行われる交渉がトルコ産オリーブオイルの無関税輸出への道を開く可能性があると述べた。

収穫が進むにつれ、生産者らは海外市場へのアクセス拡大が不可欠になると指摘している。

「2026/27年シーズンは、トルコのオリーブオイル産業にとってチャンスであると同時に課題でもある」とアクマン氏は述べた。

「生産量の増加は、特に供給の安定性と価格競争力の向上を通じて、国際市場におけるトルコの地位を強化する可能性がある」と同氏は付け加えた。「しかし、他の地中海産国、とりわけスペインとの競争は、引き続き重要な要因となるだろう」。

アクマン氏は、業界はバルク出荷よりも付加価値の高いブランド品の輸出を重視し、品質によってオリーブオイルを差別化し、海外のバイヤーと長期的な関係を築く必要があると述べた。

「結局のところ、記録的な収穫量は、単にどれだけのオリーブオイルを生産したかだけでなく、その生産が背後にいる農家や企業にどれだけの価値を生み出したかによっても評価されるべきだ」と彼は結論付けた。