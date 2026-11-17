A Turquia caminha para uma safra excepcional de azeite de oliva, com estimativas preliminares apontando para uma produção nacional entre 400.000 e 500.000 toneladas métricas na safra de 2026/27.

Especialistas atribuem essa perspectiva ao fato de as oliveiras estarem entrando em um ano de “produção elevada” em seu ciclo de produção alternada e ao número crescente de árvores plantadas nas últimas décadas.

“Com a entrada em produção das oliveiras plantadas há cerca de 20 anos e o consequente aumento na colheita, fica evidente que os recordes de produção batidos pela Turquia nos últimos anos não são fruto do acaso”, afirmou Mustafa Tan, presidente do Conselho Nacional Turco da Azeitona e do Azeite (UZZK).

A queda nos preços do azeite, combinada com o aumento dos custos de mão de obra, significa que, em algumas regiões, os produtores podem deixar as azeitonas nas árvores, pois a colheita custaria mais do que a safra renderia. – Ece Er Aydin, fundadora da Olizzi

De acordo com estimativas oficiais, a Turquia possui cerca de 200 milhões de oliveiras, em comparação com 90 milhões há 15 anos. No entanto, dados do Instituto Turco de Estatística (TÜİK) indicam que cerca de 155 milhões de árvores estão em fase de produção. Um relatório do USDA também analisa a crescente capacidade de produção agrícola do país.

Essa perspectiva surge em meio a uma mudança na forma como as previsões oficiais são elaboradas. O Ministério da Agricultura e Florestas da Turquia assumiu o processo do UZZK, que coordenava as estimativas de produção desde 2007, de acordo com reportagens da mídia turca.

A recuperação ocorre após uma safra de 2025/26 decepcionante, quando a seca e o ciclo natural de produção alternada das árvores mantiveram a produção abaixo de 300.000 toneladas métricas.

Em 2024/25, as estimativas oficiais apontaram para uma safra recorde de azeite de oliva na Turquia, de 475.000 toneladas métricas, embora as estimativas finais de rendimento tenham variado.

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) e alguns especialistas do setor estimaram a produção em cerca de 400.000 toneladas métricas naquela safra, após previsões de uma safra excepcional.

Nesta safra, condições favoráveis podem levar a produção turca de azeite a um novo recorde.

“Com base em nossas próprias avaliações, esperamos que a produção nacional de azeite de oliva atinja aproximadamente 500.000 a 550.000 toneladas na safra de 2026/2027”, disse Murat Akman, sócio-gerente da Artem Oliva, uma das maiores produtoras e exportadoras de azeite da Turquia, ao Olive Oil Times.

Akman alertou que os números ainda são provisórios. A produção real dependerá da proporção da safra de azeitonas destinada à produção de azeite, do teor de óleo dos frutos e do andamento da colheita.

Ele também alertou que uma colheita maior não se traduziria necessariamente em lucros maiores para os agricultores e produtores.

“Os custos de produção aumentaram significativamente nos últimos anos, especialmente a mão de obra para a colheita, insumos agrícolas, energia e despesas financeiras”, disse ele.

“Enquanto isso, a expectativa de uma oferta abundante está exercendo pressão de baixa sobre os preços do azeite de oliva na origem”, acrescentou Akman. “Em algumas regiões produtoras, os preços atuais no mercado a granel estariam se aproximando ou até mesmo caindo abaixo dos custos de produção.”

Os preços ao produtor do azeite extravirgem na Turquia permanecem abaixo de € 5 por litro, variando de 195 liras turcas (€ 3,51) em Nazilli a 220 liras (€ 3,96) em Aydın e 274 liras (€ 4,94) em Edremit.

Ece Er Aydin, fundadora da Olizzi, com sede em Izmir, concordou que a Turquia pode estar caminhando para uma safra recorde. Ela compartilhou das preocupações de Akman quanto à redução das margens de lucro.

“O desafio mais urgente é a rentabilidade dos produtores”, disse Aydin ao Olive Oil Times.

“A queda nos preços do azeite, combinada com o aumento dos custos de mão de obra, significa que, em algumas regiões, os produtores podem deixar as azeitonas nas árvores, pois a colheita custaria mais do que a safra renderia.”

Aydin, degustadora certificada de azeite, disse que o setor também obteve ganhos significativos em qualidade, paralelamente ao crescimento da produção.

“Muitos produtores com quem trabalho investiram em equipamentos avançados de moagem e modernizaram suas instalações, trazendo maior precisão ao processamento e produzindo azeites extravirgens excepcionais”, disse ela.

Apesar do clima instável e da escassez de água em algumas regiões produtoras, Aydin vê oportunidades para um maior crescimento por meio do fortalecimento da presença do azeite turco no exterior.

“A oportunidade da Turquia é construir uma reputação internacional mais sólida em termos de qualidade, ao mesmo tempo em que garante que a produção dessa qualidade continue economicamente viável para as pessoas por trás dela”, disse ela.

Em Balıkesir, na região noroeste de Mármara, a produção de azeite deve atingir cerca de 40.000 toneladas métricas nesta safra.

A produtora local Nermin Gökduman disse que a queda nos preços do azeite e o aumento constante dos custos estão desmotivando alguns agricultores a colherem seus olivais.

“A operação não cobre os custos de produção e, este ano, muitos agricultores não colherão [suas azeitonas] com suas famílias”, disse Gökduman. “Infelizmente, existe a possibilidade de que a safra permaneça nos olivais.”

Outros produtores da região afirmaram que os salários diários dos colhedores de azeitonas subiram para quase 1.500 liras turcas (€ 27) este ano, ante 900 liras (€ 17,20) no ano passado.

Uma safra abundante também poderia deixar a Turquia com uma quantidade substancialmente maior de azeite disponível para exportação. Mas o desempenho recente do país nas exportações tem sido fraco.

As exportações turcas de azeite caíram 53% de janeiro a setembro de 2026 em comparação com o mesmo período do ano anterior, chegando a apenas 15.700 toneladas métricas.

Em comparação, a Turquia exportou 146.000 toneladas métricas de azeite, no valor de mais de US$ 700 milhões (€ 627 milhões), na safra de 2022/23.

Produtores que já conversaram com o Olive Oil Times enfatizaram a necessidade de construir uma identidade mais forte para o azeite turco nos mercados internacionais.

Para estimular as exportações, a Associação de Exportadores de Azeitonas e Azeite do Egeu (EZZIB) está pedindo a remoção das barreiras comerciais enfrentadas pelos produtores turcos.

A associação instou a União Europeia a aumentar sua cota de importação de azeite isenta de impostos para a Turquia de 100 toneladas métricas para pelo menos 60.000 toneladas métricas.

O azeite extravirgem e virgem importado da Turquia para a UE fora dessa cota está sujeito a um imposto de € 1,12 por quilograma.

Com os preços ao produtor nos países produtores de azeite da UE oscilando entre cerca de € 3,50 e € 4,50 nesta safra, especialistas afirmaram que o imposto equivale a aproximadamente um terço do valor do produto, tornando o azeite turco menos competitivo para importadores e compradores atacadistas europeus.

A EZZIB também pediu a remoção de uma tarifa adicional de 12,5% sobre os produtos turcos que entram nos Estados Unidos, um dos principais destinos de exportação de azeite do país, ao lado da Espanha e da Itália.

O presidente da associação, Mehmet Emre Uygun, identificou o Reino Unido como outro mercado promissor. A Turquia e o Reino Unido mantêm um acordo de livre comércio desde 2021, e Uygun afirmou que as próximas negociações poderiam abrir caminho para exportações de azeite turco isentas de impostos.

À medida que a colheita avança, os produtores afirmam que um acesso mais amplo aos mercados externos será essencial.

“A safra de 2026/27 representa tanto uma oportunidade quanto um desafio para a indústria turca de azeite de oliva”, disse Akman.

“Uma produção maior poderia fortalecer a posição da Turquia nos mercados internacionais, principalmente ao melhorar a disponibilidade de oferta e a competitividade de preços”, acrescentou ele. “No entanto, a concorrência de outros produtores do Mediterrâneo, especialmente da Espanha, continuará sendo um fator importante.”

Akman disse que o setor precisa priorizar as exportações de valor agregado e de marca em vez de remessas a granel, diferenciar seus azeites pela qualidade e desenvolver relações de longo prazo com compradores internacionais.

“Em última análise, uma safra recorde deve ser avaliada não apenas pela quantidade de azeite que produzimos, mas também pelo valor que essa produção gera para os agricultores e as empresas envolvidas”, concluiu.