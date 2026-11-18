“Üretim açısından bakıldığında, iyi bir yıl oldu,” dedi Puglia’nın Gargano yarımadasındaki Carpino kasabasında dördüncü kuşak zeytin yetiştiricisi Domenico Buondioli, Olive Oil Times’a.

Çiftçilerin topluma sağladıkları faydaların maliyetini üstlenmelerini bekleyemeyiz. Manzara kamu yararına olsa da, geleneksel zeytinliklerin bakım masrafları üreticinin sırtına yükleniyor. – Gabriele Scozzafava, Floransa Üniversitesi

Yaz aylarında görülen olağandışı yüksek sıcaklıklar, bölgedeki zeytin meyve sineği istilasını sınırladı. Ancak elverişli yetiştirme koşulları, sektörün endişelerini hafifletmede pek bir işe yaramadı.

“İşlerin bu şekilde gelişmesi çok yazık,” diyen Buondioli, 2026/27 hasat sezonu yaklaşırken zeytinyağı fiyatlarındaki düşüş, önemli miktarda satılmamış stok ve üreticiler ile yağhaneler arasında yaygın bir belirsizlikle karakterize edilen bir sezonu anlattı.

Akdeniz çevresinde üretimin toparlanmasıyla birlikte, ulusal ve uluslararası pazarlardaki zeytinyağı fiyatları keskin bir düşüş yaşadı. Tarım ve Gıda Piyasası Hizmetleri Enstitüsü’ne (ISMEA) göre, Ekim 2026’da İtalya’da menşe yerinde ortalama sızma zeytinyağı fiyatı kilogram başına 4,75 avro olarak gerçekleşti; bu rakam, bir yıl önceki aynı aya göre yüzde 47,6’lık bir düşüşe işaret ediyor.

İşçiler, Puglia’daki Buondioli ailesine ait zeytinliklerde taze hasat edilmiş zeytinleri ağlara topluyor; bu bölgede artan işgücü maliyetleri, düşen zeytinyağı fiyatları üzerindeki baskıyı daha da artırıyor.

İtalya’daki zeytinyağı stokları da bir yıl öncesine kıyasla keskin bir artış gösterdi. İtalya Tarım Bakanlığı’na bağlı Gıda Kalitesi ve Sahtekarlıkla Mücadele Müfettişliği’nin son raporuna göre, Ekim ayı sonunda depolarda bir yıl öncesine göre yüzde 40 artışla 194.539 metrik ton zeytinyağı bulunduğu ortaya çıktı.

Ekim ayında, zeytin yetiştiricileri, zeytin yağı üreticileri ve kooperatifler, düşen fiyatlara karşı Puglia’da protesto gösterileri düzenledi. Organizatörler arasında yer alan Orgoglio Olivicolo komitesi, sektördeki krizin resmi olarak tanınmasını, ithalatın izlenebilirliğinin ve sahtecilikle mücadele kontrollerinin daha sıkı hale getirilmesini ve üretici fiyatlarını desteklemek için acil depolama önlemlerinin alınmasını talep etti.

Buondioli, “Protestoların ardındaki nedenler kesinlikle haklıdır,” dedi. “Sorun kısmen zamanlamadan, kısmen de organizasyondan kaynaklanıyor. Zamanlama, ya zeytinleri hasat edeceğiniz ya da kaybedeceğiniz bir döneme denk geldi.”

“Bana göre, iki ürünü birbirinden ayırmamız gerekiyor: emtia zeytinyağı ve kaliteli zeytinyağı,” diye ekledi. “Son günlerdeki protestolar esasen emtia ürünüyle ilgiliydi.”

Perugia Üniversitesi tarım ekonomisi profesörü Angelo Frascarelli’ye göre, mevcut fiyat eğilimleri son yıllardaki olağanüstü piyasa koşulları bağlamında değerlendirilmelidir.

İtalyan sızma zeytinyağı fiyatları, 2022’nin ilk yarısında kilogram başına 4,20 ile 4,30 avro arasında seyretti; ardından İspanya ve diğer Akdeniz üreticilerinde yaşanan ciddi üretim kıtlığı nedeniyle 9,50 avronun üzerine çıktı.

“Asıl soru şu: Fiyatlar neden yükseldi? 4,20 avro değerindeki bir ürün neden 9,70 avroya ulaştı?” diyen Frascarelli, uluslararası pazarlardaki standart zeytinyağı kıtlığının İtalyan fiyatlarını da yukarı çektiğini açıkladı.

“Üreticiler bunun doğru fiyat olduğuna inanmaya başladılar. Ama öyle değildi,” dedi Frascarelli. “Tek gereken, İspanya ve Akdeniz bölgesinin üretime yeniden başlamasıydı.”

Dolayısıyla, şu anki 4,75 avroluk fiyat, Frascarelli’nin fiyat artışından önceki döneme ait olarak hatırladığı 4,20 ile 4,30 avro aralığından çok da uzak değil.

Dünyanın en büyük zeytinyağı üreticisi olan İspanya, 2026/27 hasat yılı için önceki sezona göre yüzde 23 artışla yaklaşık 1,6 milyon metrik ton üretim öngörüyor.

Buna karşılık, Olive Oil Times tarafından Ekim ayında yayınlanan bir tahminde, Buondioli’nin Gargano’da anlattığı elverişli koşullara rağmen, İtalya’nın 2026/27 ziraat yılı zeytinyağı üretiminin 270.000 ile 290.000 metrik ton arasında olacağı ve bunun bir önceki sezona göre yaklaşık yüzde 20 daha düşük olacağı belirtildi.

Buondioli, kendi bölgesindeki köklü bir zeytin yetiştiriciliği işletmesi için sadece hasat işleminin, nihayetinde üretilen her kilogram zeytinyağı başına 3 ila 3,50 avroya mal olabileceğini tahmin etti. Beş işçi ve mekanik ekipmanın kullanıldığı bir hasat işleminin tek bir gün için yaklaşık 1.200 avroya mal olabileceğini belirtti. Bu giderlere yıllık zeytinlik yönetimi ve sıkım maliyetleri dahil değildir.

Domenico Buondioli, artan üretim maliyetleri ve düşen zeytinyağı fiyatlarının üreticilerin kâr marjlarını daralttığı Puglia’daki ailesine ait zeytinliklerinde taze hasat edilmiş zeytinleri topluyor.

Buondioli, son yıllarda tarımsal yakıt, işçilik, ekipman bakımı ve ambalaj maliyetlerinde yaşanan keskin artışlara dikkat çekti.

“Her şey pahalandı,” dedi Buondioli. “Şişeler pahalandı, kutular pahalandı, etiketler pahalandı, kapaklar pahalandı.” Değiştirme maliyeti 260 avrodan 560 avroya çıkan bir makine parçasından örnek verdi.

Bu zorluklar, tüm İtalyan üreticileri eşit şekilde etkilemiyor. Frascarelli, İtalyan zeytin yetiştiriciliğini tek bir üretim sistemi olarak ele almamaya dikkat çekti.

Her biri farklı ekonomik koşullarla karşı karşıya olan üç genel kategori belirledi: dik veya teraslı yamaçlar gibi zorlu alanlarda sürdürülen “kahramanca” zeytinlikler; sınırlı makineleşmeye sahip geleneksel zeytinlikler; ve teknoloji ile verimliliğe yatırım yapmış, modern ve daha üretken işletmeler.

“Zeytin hasadı yapılamama ihtimali, özellikle işgücü bulmanın giderek zorlaştığı bir dönemde, kârlılık ile işletme zararı arasındaki sınırda bulunan ikinci kategoriyi en çok ilgilendiriyor,” diyerek geleneksel bahçelere atıfta bulundu.

Floransa Üniversitesi’nden tarım ekonomisti Gabriele Scozzafava, Olive Oil Times’a verdiği demeçte, “Günümüzde sorun, fiyatlardan çok maliyetlerle, özellikle de işgücü maliyetleriyle ilgili olabilir” dedi. “Mali yükün ötesinde, işçi bulma zorluğu da var. Elle hasat yapmak özellikle zor hale geldi.”

Scozzafava ve araştırmacı arkadaşı Tommaso Fantechi, yakın zamanda yaptıkları bir çalışmada, Toskana’nın tepelik bir bölgesindeki geleneksel, yoğun ve süper yüksek yoğunluklu zeytin bahçelerinin uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirliğini inceledi.

Çalışmada, geleneksel zeytin bahçelerinin hektar başına 400 kilogram zeytinyağı verimi sağladığı ve yıllık hasat maliyetinin hektar başına 1.800 avro olduğu varsayıldı. Buna karşılık, süper yüksek yoğunluklu bahçelerin hektar başına 1.500 kilogram verim verdiği ve yıllık hasat maliyetlerinin hektar başına 1.000 avro olduğu varsayılmıştır.

Araştırmacıların modeline göre, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası’ndan (CAP) destek alınmadan ekonomik sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için, Toskana’nın bu tepelerindeki geleneksel zeytinliklerde zeytinyağı fiyatının kilogram başına 9,60 avro olması gerekirken, yoğun sistemlerde bu rakam 6,97 avro, süper yüksek yoğunluklu sistemlerde ise 4,13 avro olarak hesaplandı.

Frascarelli, coğrafi işaretlerin ve ürün farklılaştırmasının üreticilerin daha yüksek fiyatlar talep etmesine yardımcı olabileceğini, ancak sertifikasyonun tek başına bir garanti sunmadığını belirtti.

“Tüketiciler bunu fark ederse, farklılaşma kesinlikle en umut verici yoldur,” dedi.

ISMEA’nın Ekim 2026 verileri, Terra di Bari Koruma Altındaki Menşe İsimlendirme (PDO) kapsamında sertifikalandırılmış sızma zeytinyağının kilogram başına ortalama 4,59 avro olarak fiyatlandırıldığını gösteriyor. Aynı ay içinde, Toscano Koruma Altındaki Coğrafi İşaret (PGI) zeytinyağının fiyatı kilogram başına ortalama 12 avro olurken, Garda MCO zeytinyağı 14 avroya ulaştı.

İtalyan sızma zeytinyağının ulusal ortalaması, tek bir PDO’nun fiyatıyla doğrudan karşılaştırılamasa da, 4,59 avroluk Terra di Bari PDO fiyatı, o ay ISMEA’nın İtalyan sızma zeytinyağı için belirlediği 4,75 avroluk ulusal ortalamanın altındaydı.

Frascarelli, bol arz ve tüketicilerde markaya yönelik farkındalığın zayıf olmasının, sertifikalı yağların fiyatlarını standart piyasa fiyatlarına yakın tutabileceğini belirtti.

Frascarelli, “Arzın toplu olarak yönetilmesi, üreticilerin sektör ve perakendecilerle doğrudan pazarlık yapmasına ve önemli olmasa da bir miktar fiyat avantajı elde etmesine olanak sağlayabilir” diye ekledi.

Aile işletmesi organik sızma zeytinyağı üreten Buondioli için, İtalyan tüketicileri kalite için daha fazla ödeme yapmaya ikna etmek hâlâ büyük bir zorluktur.

Puglia’da dördüncü nesil zeytin yetiştiricisi olan Domenico Buondioli, elverişli hasat koşullarının, düşen zeytinyağı fiyatları ve artan üretim maliyetleri nedeniyle gölgede kaldığını söylüyor.

“Süpermarket rafında bir litre sızma zeytinyağını 5 avroya, diğerini ise 12 avroya bulursanız, ne olacağını tahmin edebilirsiniz,” dedi.

“İtalya’da herkesin zeytinyağına güvendiği bir amcası ya da kuzeni vardır,” dedi Buondioli. “Ağızdan ağıza yayılan tavsiye, tanımadıkları birinin onlara bir ürün satmaya çalışmasından daha önemlidir.”

Sonuç olarak, aile işletmesi giderek daha fazla uluslararası pazarlara yönelmiştir. “Kaliteli ürün üretiyoruz ve esasen bunu ihraç ediyoruz,” dedi.

İtalyan yemeklik yağ endüstrisi birliği Assitol’un zeytinyağı grubu başkanı Dora Desantis, sektörün kendine özgü baskılarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

“Fiyatlar düştüğünde şirket hisselerinin değeri azalır ve işletmeler, artık orijinal satın alma maliyetlerini karşılamayan bir pazarda satış yapmak zorunda kalabilir,” diye konuştu Olive Oil Times’a.

Ona göre, perakendecilerin daha düşük toptan fiyat talepleri de planlama ve yatırımları zorlaştırıyor.

“Perakendecilerden, ekstra sızma zeytinyağını maliyetin altında yapılan promosyonlarda ‘zarar lideri’ olarak kullanmaya devam etmeleri konusunda yeniden düşünmelerini istiyoruz,” dedi. “Buradaki risk, olağanüstü düşük bir fiyatın tüketiciler tarafından normal olarak algılanmaya başlamasıdır.”

Geleneksel ve “kahramanca” zeytinliklerin katkısı, zeytinyağı üretiminin çok ötesine uzanıyor.

“Çiftçilerin topluma sağladıkları faydaların maliyetini üstlenmelerini bekleyemeyiz. Manzara bir kamu yararıdır, ancak geleneksel zeytinliklerin bakım maliyeti üreticinin omuzlarına biniyor,” dedi Scozzafava.

Geleneksel zeytinlikler, peyzajın korunmasına, biyolojik çeşitliliğin muhafaza edilmesine ve kuru taş duvarlar aracılığıyla yamaçların korunmasına katkıda bulunabilir. Ekonomistler tarafından genellikle olumlu dışsallıklar olarak tanımlanan bu faydalar, üretilen zeytinyağının fiyatının mutlaka yükselmesine yol açmaz.

Scozzafava–Fantechi çalışması, mevcut Ortak Tarım Politikası (CAP) desteğine rağmen, geleneksel zeytin bahçelerinin yoğun tarım sistemlerine kıyasla hektar başına yaklaşık 950 avro, süper yüksek yoğunluklu bahçelere kıyasla ise 3.104 avroluk yıllık kârlılık açığıyla karşı karşıya olduğunu tahmin etmiştir.

Bu rakamlar kamu desteğinin yönlendirilmesine yardımcı olabilir, ancak Scozzafava, bunların çevresel ve kültürel faydaların değerini ölçmediğini ve bunun için bölgeye özgü bir değerlendirme yapılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, modernizasyonun tek başına bu açığı kapatamayacağı konusunda da uyarıda bulundu. Sınırlı mekanizasyon, yaşlanan çiftçi nüfusu ve yetersiz teknik destek, önemli engeller olmaya devam ediyor; bu da ekonomik açıdan savunmasız zeytin manzaralarını korumak için hedefli kamu müdahalesini zorunlu kılıyor.

Desantis’e göre, İtalyan zeytin yetiştiriciliğini korumak, aynı zamanda çeşitlerin çeşitliliğini ve bölgesel zeytinyağı profillerini de korumak anlamına geliyor. Ancak modern, yüksek derecede mekanize edilmiş bahçeler genellikle sınırlı sayıda çeşide dayanıyor.

“Modernleşmenin, çeşitlilik kimliğimizin kademeli olarak yitirilmesini önlemesini istiyorsak, araştırmaya yatırım yapmalıyız,” dedi. “Bazı bölgelerde inovasyon, mekanizasyon ve üretimin daha iyi organize edilmesi yoluyla rekabet gücünü önemli ölçüde artırabiliriz. Diğer bölgelerde ise birçok müdahale çok daha zordur.”

Desantis, bu bölgeler için, değeri zeytinyağı üretiminin ötesine uzanan manzaraları, biyolojik çeşitliliği ve kültürel mirası korumak amacıyla hedef odaklı kamu politikaları çağrısında bulundu.

“İtalyan zeytin yetiştiriciliğinin tek bir geleceği olmadığını kabul etme cesaretine sahip olmalıyız,” dedi.

4 Kasım’da Senato tarafından nihai olarak onaylanan ColtivaItalia tarım destek yasası, 2026–2030 Ulusal Zeytin Planı kapsamında zeytin sektörüne yönelik önlemler için 300 milyon avro ayırıyor.

ISMEA ayrıca, likidite sıkıntısı yaşayan zeytin yağhaneleri için 40 milyon avroluk sıfır faizli kredi programı başlattı.

Her iki önlem de yapısal yatırım veya likidite ihtiyaçlarını ele alıyor, ancak hiçbiri üreticilere daha yüksek fiyatları doğrudan garanti etmiyor.

Desantis, farklı bölgelerin farklı çözümler gerektireceğini kabul ederek, İtalya’nın ne tür bir zeytin yetiştiriciliğini geliştirmek istediğine karar vermesi gerektiğini söyledi.

“Aksi takdirde, zeytin üreticilerine piyasanın tek başına garanti edemeyeceği bir gelir seviyesi vaat etme riskiyle karşı karşıya kalırız,” diye sözlerini tamamladı.