Zeytin yağında toparlanma beklenirken, zeytin yağhaneleri hasat için hazırlık yapıyor

Ürdün’ün zeytinyağı üretiminin, geçen yılki zorlu hasadın ardından neredeyse iki katına çıkarak 30.000 metrik tona ulaşacağı ve bunun da ihracatı yeniden canlandırabileceği ve fiyatları düşürebileceği tahmin ediliyor.

Ürdün, zeytinyağı üretiminde keskin bir toparlanmaya hazırlanıyor; hükümet yetkilileri ve sektör temsilcileri, üretimin bir önceki sezona kıyasla neredeyse iki katına çıkacağını öngörüyor.

Tarım Bakanlığı'nda tarımsal pazarlama ve kaliteden sorumlu genel sekreter yardımcısı Khalil Al-Amro, ön saha tahminlerine göre 2026/27 hasat yılında üretimin yaklaşık 30.000 metrik tona ulaşabileceğini, buna karşılık yıllık iç talebin ise yaklaşık 27.000 ton olduğunu belirtti. Bu tahmin, ihracata da olanak sağlayabilir.

Ürdün İstatistik Dairesi’ne göre, zeytinyağı üretimi 2025/26 hasat yılında 16.342 metrik tona geriledi; bu rakam, bir önceki sezonun 35.828 tonluk üretimine kıyasla yüzde 54,4’lük bir düşüşe işaret ediyor.

Kurum, işlenen zeytin miktarının 184.903 tondan 84.154 tona düştüğünü bildirdi. Zeytinyağı üretimi, ülkenin 2012–2024 dönemindeki 24.923 tonluk tarihsel ortalamasının da yüzde 34,4 altında kaldı.

Zeytin ağacının doğal alternatif verim döngüsü ve yağışlardaki dalgalanmalar, üretimdeki dalgalanmaların arkasındaki temel faktörler olarak belirlendi. 2025 hasadı, 2009'dan bu yana kaydedilen en düşük hasat oldu.

Sektör temsilcileri, iç tüketim tahminleri farklılık gösterse de genel olarak benzer üretim tahminleri yayınladı.

Ürdün Zeytin Ürünleri Üreticileri ve İhracatçıları Derneği ile Uluslararası Zeytin Konseyi danışma komitesi üyesi Fayad Al-Ziyoud, yeni hasat yılı için toplam zeytin üretimini 220.000 ile 230.000 ton arasında tahmin etti.

Yaklaşık 30.000 ton zeytin sofralık zeytin üretiminde kullanılırken, yaklaşık 200.000 ton ise zeytinyağı üretimi için işlenecek.

Al-Ziyoud, zeytinyağı üretiminin 28.000 ile 31.000 ton arasında olacağını öngördü. Yıllık 24.000 ila 25.000 ton olarak belirlediği düşük iç tüketim tahminine dayanarak, 4.000 ila 5.000 tonluk ihraç edilebilir bir fazlalık olacağını öngördü.

Ayrıca, geçen sezonki kıtlığı telafi etmek amacıyla izin verilen ithalatın artık gerekli olmayacağını da belirtti. Yurt içi işleme faaliyetlerini korumak amacıyla işlenmemiş zeytin ihracatına getirilen kısıtlamalar yürürlükte kalacaktır.

Tarım Bakanlığı, ülkedeki zeytin preslerinin 15 Ekim’de faaliyete geçmesine izin verdi ve bölgesel tarım yetkililerine bu açılış tarihini uygulamaları talimatını verdi. Zeytin preslerinin işleyişini düzenleyen yönetmelikler uyarınca, bu tarihten önce presleme yapılması yasaktır.

Zeytin Presi Sahipleri ve Üreticileri Derneği Başkanı Taysir Najdawi’ye göre, Ürdün genelinde 153 lisanslı zeytin değirmeni zeytin alımına hazırlanıyor.

Yağışların artması, özellikle Ürdün’ün kuzeyindeki zeytin yetiştirme bölgelerinde yeni hasatla ilgili beklentileri artırdı.

Ülkenin en önemli üretim bölgelerinden biri olan Ajloun’da, tarım müdürü Sitan Sarhan, önceki yağmur mevsiminde yaklaşık 600 milimetre yağış kaydedildiğini bildirdi. İl, yaklaşık 8.600 hektarlık zeytinlikten 43.000 ton civarında zeytin hasadı bekliyor.

Daha elverişli hava koşullarının yanı sıra, yetkililer mahsulün korunması ve zeytin kalitesinin iyileştirilmesi yönündeki çabalarını sürdürdü.

Nisan ayında Tarım Bakanlığı, 2026 ulusal entegre zeytin zararlıları yönetim programını başlattı; izleme ve kontrol amacıyla 35.000 adet sarı yapışkan tuzak dağıttı ve çiftçilere yönelik 16 eğitim kursu düzenledi.

Bu girişim, daha önce Olive Oil Times tarafından haber yapılan ve zeytin meyve sineğinin kontrolü, pestisit kalıntılarının azaltılması ve tarım uygulamalarının iyileştirilmesine odaklanan ulusal zeytin sektörü kampanyasının devamı niteliğindedir.

Sadece Ajloun’da bile tarım yetkilileri, entegre zararlı yönetimi çalışmaları kapsamında 3.000’den fazla yem tuzağı ve 3.000 renkli tuzak dağıttığını bildirdi.

Üreticiler ve yağhaneler yüksek işletme maliyetleriyle karşı karşıya kalmaya devam etse de, üretimin artmasının yurt içi zeytinyağı fiyatlarını da etkilemesi bekleniyor.

Najdawi, kaliteye ve piyasa koşullarına bağlı olarak, geleneksel 16 litrelik bir zeytinyağı tenekesinin perakende fiyatının 90 (113,20 €) ile 110 (138,36 €) Ürdün dinarı arasında olacağını öngördü.

Bu, üretimdeki keskin düşüşün fiyatları yukarı çektiği önceki sezonda bildirilen 130 ila 150 dinar aralığına kıyasla bir düşüş anlamına geliyor.

Roya News ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Najdawi, yaklaşık 12 yıl boyunca değişmeden kalan zeytinyağı sıkma ücretlerinin, üretilen her kilogram zeytinyağı başına 0,10 dinar arttığını belirtti.

Najdawi’ye göre, artan işletme maliyetlerine rağmen kilogram başına 0,65 dinar olan önceki ücret korunmuştu. 0,75 dinara yapılan artış, bir teneke zeytinyağının işleme maliyetine yaklaşık iki dinar ekleyecektir.

Najdawi, maliyet baskılarının bir kısmını, yerel olarak üretilmeyen ithal yedek parçalar ve makinelere bağladı. Al-Ziyoud, çiftçilerin bir teneke zeytinyağı başına en az 75 ila 80 dinarlık üretim maliyetiyle karşı karşıya olduğunu tahmin etti.

Tüketici fiyatları üzerindeki nihai etki, fiili üretim hacimlerine, hasat edilen zeytinlerin kalitesine ve sezon boyunca talebe bağlı olacaktır.

Yaklaşan hasat mevsimi, geleneksel tarım uygulamaları, özellikle de zeytinleri toplamadan önce ilk sonbahar yağmurunu bekleme geleneği hakkındaki tartışmaları da yeniden alevlendirdi.

Yerel olarak “shtwat al-zaytoun” ya da “zeytin yağmuru” olarak bilinen bu uygulama, yağmurun meyvenin yağ içeriğini artırdığına dair uzun süredir var olan bir inancı yansıtıyor.

Ancak, Petra Ürdün Haber Ajansı’nın röportaj yaptığı tarım uzmanları, aralarında Al-Ziyoud’un da bulunduğu, üreticilere bunun yerine meyvenin olgunluğuna odaklanmaları konusunda çağrıda bulundu. Uzmanlar, yağmurun meyvenin yağ içeriğini artırmadan su içeriğini artırabileceğini açıkladı.

Zeytin yağı imalathaneleri faaliyete geçmeye hazırlanırken, Ürdünlü yetkililer de tüketicileri zeytinyağı sahtekarlığından korumak için çabalarını artırıyor.

Tarım Bakanlığı, tüketicileri güvenilir üreticilerden, lisanslı yağhanelerden ve tanınmış perakendecilerden zeytinyağı satın almaya çağırdı ve şüpheli derecede ucuz tekliflere ve kaynağı belirsiz ürünlere karşı uyarıda bulundu.

Ağustos ayında, Gıda ve İlaç İdaresi ile sektör temsilcileri, izlenebilirliği artırmaya, etiketlerde üretim sezonunu belirtmeye ve boş metal tenekelerin satışını kısıtlamaya yönelik önlemler de dahil olmak üzere, önümüzdeki sezon için ek güvenlik tedbirlerini görüştü.

Öneriler arasında, tüketicilere boş zeytinyağı tenekelerini atmadan önce delmeleri yönünde bir çağrı da yer alıyor. Bu önlem, tenekelerin sahte ürünlerin satışı için yeniden kullanılmasını önlemeyi amaçlıyor ve tüketicilere Ürdün zeytinyağının orijinalliğini korumada bir rol veriyor.

Ajloun’daki çiftçiler için, geçen yılki zorlu hasat döneminin ardından beklenen toparlanma özel bir önem taşıyor.

Ekim 2025’te, bir önceki hasat mevsimi başlarken, yerel çiftçi Jamil Abu Wissam, Ürdün gazetesi Al-Ghad’a verdiği demeçte, bazı zeytin sıkma tesislerinin faaliyete geçmek için henüz yeterli miktarda zeytin almadığını söylemişti. Birçok ağaçta o kadar az meyve vardı ki, üreticiler kendi hane ihtiyaçlarını bile karşılayamıyordu.

Abu Wissam, bazı çiftçilerin, bu çabanın dallara zarar verebileceği ve bir sonraki mevsimi tehlikeye atabileceği endişesiyle, ağaçlarında kalan az sayıdaki zeytini hasat etmemeye karar verdiklerini açıkladı.

Eylül 2026’da Al-Ghad’a tekrar konuşan Abu Wissam, yaklaşan hasatla ilgili yeniden canlanan beklentileri anlattı; bu hasat, ailelere kendi tüketimleri için zeytinyağı ve konserve zeytin sağlamanın yanı sıra, fazlalıkların satışından gelir de getiriyor.

Abu Wissam, Al-Ghad’a “Herkes, yüzyıllardır Ajloun’un yamaçlarına tutunmuş olan bu ağacın vereceği meyveleri sabırsızlıkla bekliyor” dedi.