综述探讨了橄榄油在减缓认知功能衰退中的作用

一项新的科学综述探讨了特级初榨橄榄油和地中海饮食如何通过减轻炎症、氧化应激和血管风险来保护认知功能。

一项最新 研究综述 探讨了遵循 地中海 饮食和摄入 特级初榨橄榄油 如何对认知健康产生积极影响。

基于对73万名参与者的荟萃分析以及最新的磁共振成像证据，研究人员得出结论：橄榄油摄入和地中海饮食促进 心血管健康 、减轻炎症的许多机制，同样也能缓解轻度认知障碍、 阿尔茨海默病和 血管性痴呆的影响。

通过分析数据，研究人员考察了遵循地中海饮食对心血管风险因素的影响、特级初榨橄榄油的抗炎和抗氧化作用、橄榄油在预防中风中的作用，以及其他若干健康指标。

“简而言之，这项研究表明，橄榄油和地中海饮食中含有的抗炎多酚及其他成分，能够引发全身性反应以减轻血管风险因素，同时提供直接的神经保护作用，从而帮助预防痴呆症的发生，” 该研究的首席作者、巴斯克自治区大学六年级医学生艾托尔·冈萨雷斯-西达德表示。

不过，研究人员强调，还需要进行更多的安慰剂对照临床试验，以证实特级初榨橄榄油在延缓老年人年龄相关认知衰退方面的营养支持作用。

“未来的研究必须通过分离特级初榨橄榄油及其多酚，来确定这些机制如何转化为临床实践，”他们在论文中写道。

从改善心血管健康对认知功能障碍的作用入手，研究人员发现，遵循地中海饮食并摄入特级初榨橄榄油的患者，患高血压和肥胖的风险较低，而这两者均与心血管疾病以及与认知功能障碍相关的血管疾病症状密切相关。

此外，研究人员指出，地中海饮食直接影响心血管疾病主要病因之一——动脉粥样硬化的主要致病因素，而动脉粥样硬化在血管性痴呆的发病过程中起着根本性作用。

地中海饮食通过降低血压、改善血脂指标以及减轻炎症，从而实现了这一效果。

研究人员还探讨了地中海饮食和特级初榨橄榄油对血管健康的作用，而血管健康的恶化与血管性痴呆直接相关——血管性痴呆是仅次于阿尔茨海默病的最常见痴呆类型。

根据科学文献，脑血管疾病（包括中风、慢性脑缺血和皮质下缺血性小血管病）是血管性痴呆的主要病因。

研究人员发现，遵循地中海饮食有助于预防缺血性及出血性中风，进而降低血管性痴呆的发病率；他们还指出，地中海饮食通过改善这些代谢指标，有助于维持脑血管的完整性和功能。

研究人员进一步强调了特级初榨橄榄油在此保护机制中的具体作用，指出一项针对239名缺血性中风患者的观察性研究显示，与仅遵循地中海饮食相比，摄入特级初榨橄榄油可实现更高的动脉完全再通率。

这一发现表明，特级初榨橄榄油产生的独特血管效应，有别于仅遵循地中海饮食所能获得的效果。

此外，研究人员还发现，减轻氧化应激是地中海饮食和特级初榨橄榄油摄入对认知健康产生积极影响的最重要机制之一

他们指出，氧化应激是导致大脑衰老和神经退行性变的关键因素，因此也是旨在延缓认知衰退的干预措施的重要靶点。

科学文献已证实，中风和脑缺血（即大脑血流减少时发生）会进一步加剧氧化应激和线粒体功能障碍，而这些过程与神经元损伤和阿尔茨海默病有关。

通过分析，研究人员发现地中海饮食可能通过其抗氧化化合物（包括维生素C和E）来抵消这些影响——这些化合物能减轻氧化应激，且已被证实与认知功能的改善有关。

研究人员特别强调了油酸、 羟基酪醇和 油橄榄素 在减轻氧化应激、增强内皮功能以及调节与脑小血管病相关的炎症级联反应方面的作用，而脑小血管病与血管性痴呆的发病机制“密切相关”。

他们补充道，特级初榨橄榄油对腰围、甘油三酯、空腹血糖、高密度脂蛋白（HDL）以及全身性炎症因子的积极影响，也直接与降低脑血管风险相关。

研究人员还发现，特级初榨橄榄油能有效促进线粒体健康，在大鼠模型中可增加ATP生成并改善认知评分。

此外，他们指出，遵循地中海饮食可降低出血性中风的风险，这归因于炎症的减轻和内皮功能的改善。中风是血管性痴呆的主要病因之一。

在专门探讨特级初榨橄榄油摄入与认知功能障碍的关系时，研究人员进一步证实：富含 单不饱和脂肪酸 、抗氧化剂以及特级初榨橄榄油中所含多酚的饮食所产生的抗炎机制，能显著降低白细胞介素-6的水平——这种促炎性细胞因子与阿尔茨海默病有关。

为阐明特级初榨橄榄油与认知健康之间积极关联的相互作用机制，研究人员指出，这些化合物能改善线粒体功能，从而减轻氧化应激并改善内皮功能。

而内皮功能的改善，进而促使机体转向更健康的代谢表型，并通过多种机制调节与脂质代谢及胰岛素敏感性相关的基因表达。

回到特级初榨橄榄油对认知功能障碍的作用这一话题，研究人员强调，临床前试验表明，多酚可能影响tau蛋白过度磷酸化和β-淀粉样蛋白聚集，这两者是阿尔茨海默病的核心病理生理机制。

研究人员还探讨了特级初榨橄榄油中的多酚与认知能力下降之间的关系。

他们发现，在前临床研究中，羟基酪醇、奥勒坎塔尔、 橄榄苦苷 和木犀草素均被证实与调节阿尔茨海默病的关键机制有关。

更具体地说，他们发现奥勒坎塔尔和橄榄苦苷能抑制β-淀粉样蛋白组装成具有神经毒性的寡聚体和纤维，并促进已形成的淀粉样结构解聚。

研究还表明，奥勒坎塔尔能激活自噬过程，帮助清除细胞碎片并改善线粒体功能，从而预防阿尔茨海默病。

这些 多酚 同样能减少微管相关蛋白（tau）的磷酸化和聚集，而其他酚类化合物则通过降低小胶质细胞的活化程度和炎症细胞因子水平，从而减轻慢性神经炎症。

研究还表明，这些酚类化合物能抑制与氧化应激和神经退行性变相关的p38 MAPK通路，并有助于打破淀粉样蛋白毒性循环，从而减少神经元死亡。

从高度科学的研究到更日常的方面，研究人员还考察了地中海饮食对睡眠和情绪的影响。

他们发现，更严格地遵循地中海饮食与睡眠质量的提高和睡眠的更稳定相关，这“为神经保护提供了一个合理的机制”，因为睡眠质量差已被证实与认知功能障碍和痴呆风险有关。

他们补充道，遵循地中海饮食可改善炎症和氧化应激指标，这表明其对睡眠呼吸暂停具有积极影响，并能改善睡眠期间的脑淋巴循环，从而有益于认知功能。

随着未来数月将有更多相关研究成果发表，研究人员表示，临床医生应更加认真地考虑将地中海饮食纳入针对认知功能受损高危人群的治疗方案中。

“在未来专门针对减轻痴呆主要风险因素而设计的饮食和非药物干预策略中，临床医生应重点强调地中海饮食，”他们在论文中写道。

“尽管地中海饮食的总体益处已有充分文献记载，但仍有必要综合分析自2020年以来的最新数据，以阐明特级初榨橄榄油的具体神经保护机制，以及这些干预措施与可测量的临床结果之间的关联，”研究人员总结道。