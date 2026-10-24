Hohe Temperaturen und Wasserstress führen zu einer schlechten Olivenernte in Chile

Chile produzierte im Jahr 2026 16.600 Tonnen Olivenöl, was einem Rückgang von 17 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht, da ungünstige Wetterbedingungen und eine schrumpfende Olivenanbaufläche die Produktion beeinträchtigten.

Die Olivenölproduktion in Chile ging während der schwierigen Ernte 2026 um 17 Prozent auf 16.600 Tonnen zurück, wie aus Daten des Branchenverbands ChileOliva hervorgeht.

Der Rückgang setzt einen Trend schwankender Erträge in den letzten sechs Erntejahren fort, wobei die Erträge zwischen 20.000 Tonnen oder mehr und 15.000 bis 16.500 Tonnen schwankten.

Die Anbaufläche für Oliven in Chile nimmt weiter ab und liegt nun bei etwa 19.700 Hektar, gegenüber mehr als 22.000 im Jahr 2018. Dies ist hauptsächlich auf Wasserknappheit und Klimaschwankungen zurückzuführen, die die Entwicklung neuer Projekte erschweren. – José Manuel Reyes, Vertriebsleiter, Alonso Olive Oil

Daten von ChileOliva zeigen, dass die durchschnittliche Jahresproduktion in den letzten fünf Jahren bei 17.820 Tonnen lag, gegenüber 21.700 Tonnen im vorangegangenen Fünfjahreszeitraum.

Laut Gabriela Moglia, der Geschäftsführerin von ChileOliva, waren klimatische Faktoren maßgeblich für den diesjährigen Rückgang verantwortlich, wobei einige Regionen stärker betroffen waren als andere.

„Im Norden Chiles wurden erhebliche Produktionsrückgänge verzeichnet, und die Klimaanalyse ergab eine mittlere bis geringe Akkumulation an Winterkältestunden“, erklärte sie gegenüber der Olive Oil Times. „Diese Bedingungen schränkten die Fähigkeit der Olivenbäume ein, ihre physiologischen Anforderungen zu erfüllen – ein Problem, das durch die begrenzte Verfügbarkeit von Bewässerungswasser noch verschärft wurde.“

Der Mangel an Kältestunden und die begrenzte Wasserverfügbarkeit trafen Coquimbo am stärksten – etwa 400 Kilometer nördlich von Santiago gelegen, wo 16 Prozent der Olivenhaine des Landes liegen.

„In anderen, weiter südlich gelegenen Gebieten, im zentralen und südlichen Chile, fiel der Rückgang geringer aus und wird auf Phasen von Hitzestress im Winter sowie in Zeiten zurückgeführt, in denen die Bäume aktiv wuchsen“, fügte Moglia hinzu.

Claudio Lovazzano, Marketingleiter bei Chiles größtem Olivenölproduzenten, sagte, Olivos del Sur habe die Produktion im Jahr 2026 trotz „herausfordernder Wetterbedingungen“ – darunter „sehr hohe Temperaturen im Sommer und Frost während der Ernte“ – um 28 Prozent gesteigert.

Abgesehen von den klimatischen Bedingungen führte er die geringere Produktion in Coquimbo darauf zurück, dass viele der Olivenhaine der Region im natürlichen Wechselzyklus der Olivenbäume in ein „Ruhejahr“ eingetreten seien.

José Manuel Reyes, kaufmännischer Leiter des preisgekrönten Unternehmens Alonso Olive Oil in der Region O’Higgins, sagte, das Unternehmen habe 2026 7,6 Prozent weniger Öl produziert als 2025.

„Die geringere Fruchtlast war hauptsächlich auf die klimatischen Bedingungen während der Blüte zurückzuführen“, sagte er. „Zudem hatten wir nach einer äußerst ertragreichen Saison 2025 bereits mit einem Jahr mit geringerer Ernte gerechnet. Was uns half, den Rückgang auszugleichen, war eine höhere Ausbeute bei der Ölgewinnung: Wir erhielten qualitativ hochwertigere Früchte mit gutem Ölgehalt.“

Reyes erklärte, der Produktionsrückgang sei nach einem „außergewöhnlichen Jahr“ im Jahr 2025 in gewisser Weise zu erwarten gewesen. Den längerfristigen Rückgang der chilenischen Produktion führte er teilweise auf eine Verringerung der Anbaufläche produktiver Olivenhaine zurück.

„Die Anbaufläche für Oliven in Chile nimmt weiter ab und liegt nun bei etwa 19.700 Hektar, gegenüber mehr als 22.000 im Jahr 2018“, sagte er. „Dies ist hauptsächlich auf Wasserknappheit und Klimaschwankungen zurückzuführen, die die Entwicklung neuer Projekte erschweren.“

Reyes erklärte, dass Wasserknappheit und zunehmende Klimaschwankungen nach wie vor die größten Herausforderungen für den chilenischen Olivenölsektor darstellen.

„Hinzu kommen steigende Produktionskosten, insbesondere für Arbeitskräfte und Energie, sowie ein komplexeres Handelsumfeld“, sagte er. „Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass Effizienz und die Konzentration auf Qualität entscheidend sind, um sicherzustellen, dass Chile auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig bleibt.“

Moglia schloss sich diesen Bedenken an und bezeichnete Klimaschwankungen als die größte Herausforderung für die Erzeuger.

„Die größte Herausforderung bestand darin, die Produktivität trotz der Klimaschwankungen aufrechtzuerhalten, die sich direkt auf die Ernte auswirkten und zu einem geringeren Ertrag an Früchten pro Hektar führten“, sagte sie. „Um dem entgegenzuwirken, ist es unerlässlich, Temperaturen (Kältestunden, Frost und Hitzestress) sowie Niederschläge zu überwachen, effektive Bewässerungsstrategien umzusetzen und die Ernten anhand von Qualitäts- und Ertragskriterien zu planen.“

Allerdings meldete nicht jeder Erzeuger einen Rückgang. Viera Martínez Vasquez, kaufmännische Leiterin der Hacienda Choromba, sagte, das Unternehmen mit Sitz in der Metropolregion nahe Santiago habe eine „relativ normale“ Ernte verzeichnet.

„Wir hatten keinen Produktionsrückgang“, sagte sie. „Für die kommende Saison rechnen wir in einigen Gebieten mit einer geringeren Produktion, insbesondere in solchen mit niedrigeren Temperaturen, wo wir etwas weniger Kilogramm Oliven ernten werden. Aber die vergangene Saison war für uns in Bezug auf die Produktion gut.“

Martínez Vasquez stimmte zu, dass der Mangel an neuen Olivenanpflanzungen zum langfristigen Rückgang der chilenischen Olivenölproduktion beitrage. Sie erklärte jedoch, dass die Hacienda Choromba plane, bis Ende des Jahres weitere 100 Hektar mit Olivenbäumen zu bepflanzen.

„Wir werden etwa 100 Hektar bepflanzen, um unsere Gesamtfläche auf 700 zu erhöhen“, sagte sie. „Wir expandieren, aber das liegt daran, dass wir einige Walnussbäume entfernen und durch Olivenbäume ersetzen.“

Trotz des Produktionsrückgangs berichtete ChileOliva, dass die Olivenölexporte in der ersten Hälfte des Jahres 2026 ein Rekordhoch erreichten, mit einem Wert von fast 35 Millionen US-Dollar (31 Millionen Euro), was einem Anstieg von 32 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Zwar seien die Produktionsentwicklungen ein Grund für diesen Anstieg, so Moglia, doch werde chilenisches Olivenöl zunehmend als hochwertiges Produkt anerkannt.

Die Vereinigten Staaten und Brasilien blieben Chiles wichtigste Exportziele und machten zusammen 80 Prozent der Exporte nach Menge und 82 Prozent nach Wert aus. Spanien belegte den dritten Platz.

„Unser Hauptmarkt ist Brasilien“, sagte Lovazzano. „Dort sind die Einzelhandelspreise für europäische Produkte Anfang 2026 sehr schnell gefallen, aber es ist uns gelungen, in der zweiten Jahreshälfte einen erheblichen Teil unserer Exportmengen wieder aufzuholen.“

Auch Alonso Olive Oil gehörte zu den Unternehmen, die in diesem Jahr steigende Exporte verzeichneten.

„In diesem Jahr haben wir unsere Exporte gesteigert. Unsere Hauptmärkte sind die Vereinigten Staaten, Mexiko, Japan und Taiwan“, sagte Reyes. „Wir verzeichnen in all diesen Märkten ein besonders positives Wachstum, da die Verbraucher dort zunehmend hochwertige Öle mit einem etablierten internationalen Ruf schätzen.“

Er fügte hinzu, dass das Unternehmen von dem Zoll in Höhe von 12,5 Prozent, den die Vereinigten Staaten im Juli auf chilenische Olivenölexporte erhoben haben, nicht betroffen sei.

„Bislang haben wir keine Auswirkungen festgestellt. Da wir im Premium-Segment tätig sind, sind unsere Verbraucher weniger preissensibel“, sagte er. „Dennoch hat uns die aktuelle Situation dazu veranlasst, unsere Präsenz in Europa und Asien zu stärken, um unser Geschäft zu diversifizieren und unsere Abhängigkeit von einem einzelnen Markt zu verringern. Die Vereinigten Staaten bleiben für uns ein strategischer Markt, angesichts unserer dortigen Geschichte und des Profils der dortigen Verbraucher.“

Moglia stimmte zu, dass die US-Zölle keine nennenswerten Auswirkungen auf die chilenischen Olivenölexporteure gehabt hätten.

„Aber natürlich ist es ein komplexes Thema für chilenische Produkte, und die Regierung arbeitet daran, es anzugehen“, sagte sie.

Unterdessen erklärte Lovazzano, die US-Zölle hätten die Exporte von Olivos del Sur beeinflusst, was dem Unternehmen zwar einen leichten Vorteil gegenüber europäischen Wettbewerbern verschaffe, es aber gegenüber Produzenten aus anderen Ländern benachteilige.

„Das gibt uns die Möglichkeit, mit Spanien, dem Hauptlieferanten von Olivenöl in die USA, zu konkurrieren“, sagte er. „Allerdings haben Länder wie Tunesien und Marokko dank niedrigerer Zölle oder sogar Nullzöllen eine größere Marktdurchdringung erreicht.“

„Aus diesem Grund wollen wir, obwohl die USA für uns nach wie vor ein sehr strategischer Markt sind, auch unsere Beziehungen zu Ländern wie Kanada stärken“, fügte Lovazzano hinzu.

Martínez Vasquez erklärte, dass die Vereinigten Staaten ebenfalls ein wichtiger Markt für Hacienda Choromba seien, das etwa die Hälfte seines Olivenöls als Großware an US-amerikanische Abfüller verkaufe.

Zwar stimmte sie zu, dass Zölle kein großes Hindernis darstellten, doch sagte sie, die Unsicherheit über mögliche Erhöhungen oder Senkungen erschwere die Ausgestaltung von Geschäften.

Hacienda Choromba verkauft die andere Hälfte seines Olivenöls in Chile abgefüllt, wo laut Martínez Vasquez eine technische Rezession nach zwei aufeinanderfolgenden Quartalen mit wirtschaftlichem Rückgang die Konsumausgaben belastet habe.

„Alles ist viel teurer geworden, und die Lebenshaltungskosten sind deutlich gestiegen“, sagte Martínez Vasquez. „Die Inflation bleibt ein großes Problem. Infolgedessen ist der Olivenölverbrauch – ich spreche hier von verpackten Einzelhandelsprodukten, die in Supermärkten verkauft werden – zurückgegangen.“

„Infolgedessen ist diese Produktkategorie geschrumpft, was die Käufe der Verbraucher aus den Regalen angeht“, fügte sie hinzu. „Die Gehälter der Menschen reichen einfach nicht mehr so weit wie früher, sodass ihre Kaufkraft gesunken ist. Und wenn es um den Kauf von Olivenöl geht, denken die Menschen oft: ‚Ich bin besser beraten, stattdessen ein anderes Öl wie Raps- oder Sonnenblumenöl zu kaufen, weil es billiger ist.‘“