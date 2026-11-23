Die uruguayische Olivenölproduktion stieg 2026 zum zweiten Mal in Folge und erreichte nach Angaben des Ministeriums für Viehzucht, Landwirtschaft und Fischerei 1.300 Tonnen.

Die Ernte 2026 übertraf die 1.273 Tonnen aus dem Jahr 2025 und die 614 Tonnen aus dem Jahr 2024, obwohl die Produktion weiterhin 10 Prozent unter dem Fünfjahresdurchschnitt lag.

Die Erzeuger im ganzen Land profitierten vom Eintreffen des El Niño, der dazu beitrug, das durch die anhaltende Dürre in den Jahren 2023 und 2024 verursachte gravierende Wassermangel zu lindern. Diese Bedingungen hatten zu einer historisch niedrigen Ernte im Jahr 2024 beigetragen.

Reichliche Winterregenfälle im Vorfeld der Ernte 2026, gefolgt von einem sonnigen, trockenen Sommer, trugen landesweit zu einem starken Fruchtansatz bei. Viele Erzeuger meldeten zudem überdurchschnittliche Ölerträge.

Nach Angaben des Ministeriums wurden mehr als 11 Millionen Kilogramm Oliven für die Ölproduktion geerntet, dazu kamen weitere 6.065 Kilogramm für Tafeloliven. Die selbst gemeldeten Zahlen von 33 vom Ministerium befragten Ölmühlen ergaben eine durchschnittliche Ölausbeute von 11,7 Prozent.

Die Daten des Ministeriums deuten zudem auf einen relativ gesunden Binnenmarkt hin: Die Erzeuger gaben an, 64 Prozent ihres Olivenöls in Uruguay verkauft und weitere 20 Prozent exportiert zu haben.

Brasilien, Spanien und die Vereinigten Staaten blieben die wichtigsten Zielmärkte für uruguayische Olivenölexporte, wobei kleinere Mengen auch in das Nachbarland Argentinien geliefert wurden.

Trotz steigender Produktion und Exporte bleibt Uruguay ein Nettoimporteur von Olivenöl. Ein aktueller Bericht des spanischen Instituts für Außenhandel (ICEX) stufte das Land als strategischen Markt für spanische Olivenölexporteure ein.

Laut ICEX importierte Uruguay im Jahr 2025 2.200 Tonnen Olivenöl im Wert von 11,6 Millionen US-Dollar (10,6 Millionen Euro), während die Exporte bei 285 Tonnen im Wert von 1,2 Millionen US-Dollar (1,1 Millionen Euro) lagen.

Das Institut gab an, dass der Olivenölverbrauch in den letzten Jahren gestiegen ist und 0,5 Liter pro Kopf erreicht hat. Spanien war im Jahr 2025 Uruguays führender Olivenöllieferant, gefolgt von Argentinien und Italien.

„Natives Olivenöl extra gewinnt aufgrund wachsender Gesundheitsbedenken und einer Vorliebe für qualitativ hochwertigere Produkte zunehmend an Bedeutung“, schrieb das ICEX. „Olivenöl genießt weiterhin das Image eines Premiumprodukts, obwohl das Wachstum im mittleren Marktsegment den Konsum bei einem breiteren Publikum fördert.“

Während spanische Exporteure in Uruguay ein „erhebliches Wachstumspotenzial“ sehen, befürchten einige lokale Produzenten, dass die steigenden Importe die heimische Industrie schwächen könnten.

Produzenten erklärten gegenüber der „Olive Oil Times“, dass immer mehr uruguayische Unternehmen Olivenöl importieren, um sich gegen schwankende Ernten abzusichern und strenge Lieferverträge mit Supermärkten zu erfüllen.

Einige Produzenten und Branchenvertreter haben zudem hinter verschlossenen Türen Bedenken darüber geäußert, dass uruguayische Unternehmen importierte Öle abfüllen und als „Produkt aus Uruguay“ kennzeichnen.

Diese Trends haben laut den Erzeugern dazu beigetragen, die Preise für uruguayisches Olivenöl relativ stabil zu halten, obwohl die Kosten für Flaschen, Pflanzenschutzmittel und andere Produktionsfaktoren weiter steigen. Auch die allgemeine Inflation hat den Druck erhöht: Regierungsdaten zeigen einen Anstieg um 4,82 Prozent seit Jahresbeginn.

Nach Angaben des Ministeriums lag der durchschnittliche Großhandelspreis vor Steuern für uruguayisches Olivenöl bei 388 uruguayischen Pesos (8,77 €), während der durchschnittliche Einzelhandelspreis 478,6 Pesos (10,80 €) pro Liter betrug.

Ein Wettbewerbsvorteil für lokale Erzeuger ist ein Zollsatz von 8,4 Prozent auf Olivenölimporte aus der Europäischen Union.

Dieser Zoll soll jedoch im Rahmen des Freihandelsabkommens der Europäischen Union mit dem Mercosur, zu dessen vier Mitgliedsländern Uruguay gehört, in den nächsten zehn Jahren schrittweise abgeschafft werden, sobald das Abkommen in Kraft tritt.

„Es besteht ein erhebliches Wachstumspotenzial darin, Verbraucher zu gewinnen, die von Samenölen auf Olivenöl umsteigen“, schrieb ICEX. „Das Abkommen zwischen der EU und dem Mercosur wird die Wettbewerbsfähigkeit europäischer Olivenöle schrittweise verbessern.“

„Die Chancen für natives Olivenöl extra, Bio-Produkte und innovative Verpackungsformate nehmen zu, insbesondere bei jüngeren Verbrauchern“, so das Fazit des Berichts.