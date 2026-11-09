Ein Blick in Italiens Trappistengemeinschaften, die Olivenöl und Bier herstellen

Die Ölmühle der Abtei Tre Fontane ist eine der wenigen Ölmühlen im Stadtgebiet von Rom und die einzige im Herzen der Ewigen Stadt. Die von der dort ansässigen Trappistengemeinschaft betriebene Mühle ist Teil des Abteigeländes, auf dem natives Olivenöl extra, Honig und Italiens einzige Trappistenbiere hergestellt werden, darunter eines, das mit Blättern der Olivenbäume des Anwesens aromatisiert ist.

Die Trappisten haben ihren Namen von der Abtei Notre-Dame de la Trappe in Soligny, Frankreich. Sie sind ein Zweig des Zisterzienserordens, der 1098 von Benediktinermönchen gegründet wurde.

Unser Tag ist um das Stundengebet herum strukturiert, den Zyklus von Gebeten, die die Tag- und Nachtstunden unterteilen, sowie um Zeiten der körperlichen Arbeit. – Schwester Daniela, Abtei Tre Fontane

Seit Jahrhunderten bestimmt die Regel des heiligen Benedikt das tägliche Leben in den Trappistengemeinschaften und schreibt neben dem Gebet auch Studium und körperliche Arbeit als Mittel zum Selbstunterhalt vor. In Kapitel 48 heißt es: „Otiositas inimica est animæ, et ideo certis temporibus occupari debent fratres in labore manuum, certis iterum horis in lectione divina […] vere monachi sunt, si labore manuum suarum vivunt.“ („Müßiggang ist der Feind der Seele; daher sollen die Brüder [und Schwestern] zu bestimmten Zeiten mit körperlicher Arbeit beschäftigt sein und zu anderen festgelegten Stunden mit der Lektio Divina […] sie sind wahre Mönche [und Nonnen], wenn sie von der Arbeit ihrer eigenen Hände leben.“)

Der Verkauf von Produkten, die von den Trappistengemeinschaften in der Abtei Tre Fontane und im Kloster Valserena hergestellt werden, trägt zum Unterhalt der Klöster und zur Unterstützung karitativer Initiativen bei. (Foto: Kloster Valserena)

Im Laufe der Jahrhunderte führte dieses Bekenntnis zu Arbeit und Selbstversorgung dazu, dass sich trappistische Klostergemeinschaften weltweit auf eine breite Palette landwirtschaftlicher Tätigkeiten spezialisierten und sich dabei an die lokalen Gegebenheiten und Anbauprodukte anpassten. Der Verkauf der daraus gewonnenen Produkte trägt zum Unterhalt der Klöster bei und unterstützt karitative Initiativen.

In Italien produzieren die Abtei Tre Fontane in Rom (Latium) und das Kloster Valserena in Guardistallo bei Pisa (Toskana) natives Olivenöl extra aus den Olivenhainen ihrer Ländereien.

Mit der Erlaubnis, die Klausurgemeinschaft zu besuchen, traf „Olive Oil Times“ Schwester Daniela, die uns im Eingangshof der Abtei Tre Fontane empfing, bevor sie uns durch die Ölmühle und den Olivenhain führte.

„Unser Tag ist um das Stundengebet herum strukturiert, den Zyklus von Gebeten, die die Tag- und Nachtstunden unterteilen, sowie um Phasen der körperlichen Arbeit“, sagte sie. „Wir beteiligen uns das ganze Jahr über an landwirtschaftlichen Arbeiten, einschließlich aller Phasen der Olivenölproduktion, vom Beschneiden bis zur Ernte.“

Der Alltag der Trappistenmönche und -nonnen richtet sich nach der Regel des heiligen Benedikt, die neben dem Gebet auch das Studium und die körperliche Arbeit vorschreibt. (Foto: Kloster Valserena)

Schwester Daniela erklärte, dass der Tag um 3:30 Uhr morgens mit der Vigil beginnt, dem ersten Gebet des Stundengebets, das in der Nacht gefeiert wird. Um 6:45 Uhr folgt die Laudes, woraufhin die Gemeinschaft an der Messe teilnimmt, bevor sie sich um 8:30 Uhr zur Terz, um 12 Uhr zur Sext, um 15 Uhr zur Non, um 18 Uhr zur Vesper und um 20 Uhr zur Komplet versammelt.

Jeden Tag ist auch Zeit für die „Lectio Divina“ vorgesehen, die Praxis des meditativen Lesens und der Betrachtung der Heiligen Schrift.

„Auch wenn wir es sind, die beten, treten wir vor Gott als Stimme der gesamten Menschheit auf“, sagte Schwester Daniela. „Während unserer Gebete verkünden wir die Psalmen, die die menschliche Erfahrung in ihrer ganzen Universalität umfassen und sich auf alle Menschen beziehen, unabhängig von ihrem Glauben oder ihrer Herkunft. Wenn man diese Worte rezitiert, ist es, als würde man nicht nur die eigene Menschlichkeit wiederentdecken, sondern die Menschlichkeit, die alle Menschen auf der Erde teilen.“

Die Zeiten der Kontemplation und des Studiums werden gemäß der Regel des heiligen Benedikt durch mindestens fünf Stunden Arbeit pro Tag ergänzt.

Die Ölmühle und die Olivenhaine erstrecken sich entlang des Klosterkomplexes und seiner drei Kirchen: der Abtei der Heiligen Vinzenz und Anastasius, Santa Maria Scala Cœli und der Kirche des Martyriums des Heiligen Paulus.

Während unseres Besuchs lief die Mühle auf Hochtouren. Als wir uns der Anlage durch einen Seitengang näherten, wich die Stille, die in den Innenhöfen der Abtei herrschte, allmählich dem rhythmischen Pochen der Maschinen. Zwei Techniker verarbeiteten Oliven, die früher am Tag geerntet worden waren.

„Während die Abtei und ihr Olivenhain auf eine lange Geschichte zurückblicken, wurde die Ölmühle erst vor etwa 20 Jahren errichtet“, erklärte Stefano Bivone, der den Mühlenbetrieb leitet. „Sie ist mit einer Pieralisi-Extraktionsanlage ausgestattet, die es uns ermöglicht, den Qualitätsstandard zu erreichen, den wir anstreben. Um unserem Öl höchste Sorgfalt zu widmen, verarbeiten wir Oliven für Dritte nur samstags und sonntags. Zudem ist unser Produkt biologisch, was ein noch höheres Maß an Aufmerksamkeit erfordert.“

Trappistengemeinschaften ergänzen Gebet und Studium gemäß der Regel des heiligen Benedikt durch mehrere Stunden Arbeit pro Tag. (Foto: Kloster Valserena)

Schwester Daniela führte uns anschließend in den Hain, in dem rund 4.000 Olivenbäume stehen, hauptsächlich der Sorten Leccino und Frantoio, aber auch alte einheimische Sorten wie Corsica.

Hoch aufragende, jahrhundertealte Eukalyptusbäume säumen den Hain. Ihre Blätter werden gesammelt und an ein Labor geschickt, wo sie zur Herstellung eines Likörs nach einem alten, von der Abtei bewahrten Rezept verwendet werden.

„Der Likör wird tatsächlich zu medizinischen Zwecken verwendet, da er für seine lindernde Wirkung auf den Hals bekannt ist“, erklärte Schwester Daniela. „Die Eukalyptusbäume sind ein charakteristisches Merkmal der Abtei Tre Fontane. Vor Jahrhunderten war dieses Gebiet ein Sumpfgebiet, in dem Malaria eine Gefahr darstellte, und sie wurden gepflanzt, um die hygienischen Bedingungen in der Gegend zu verbessern.“

Zur gleichen Zeit erntet auch das Kloster Valserena Oliven. Dort pflegen die dort lebenden Nonnen einen 6,5 Hektar großen Olivenhain mit etwa 1.030 Bäumen, von denen die meisten bereits vor dem Bau des Klosters gepflanzt wurden. Die jüngsten 200 Bäume wurden im Jahr 2021 gepflanzt.

Das Kloster verwendet traditionelle toskanische Sorten wie Leccino, Frantoio, Moraiolo und Lazzero, um natives Olivenöl extra und eine Reihe von Produkten auf Olivenölbasis, darunter Kosmetika, herzustellen.

In der Abtei Tre Fontane wird die Ernte den ganzen November über andauern. Die kürzlich geernteten Blätter des Anwesens verleihen „Tertia“ seinen Geschmack – eines von drei Bieren, die in einem eigens dafür vorgesehenen Bereich des Klosterkomplexes gebraut werden, neben „Scala Coeli“ und „Tripel“. Zusammen sind sie Italiens einzige Trappistenbiere und tragen das Siegel „Authentisches Trappistenprodukt“.

„Trappistenbiere werden nach strengen Kriterien hergestellt, die von der Internationalen Trappistenvereinigung festgelegt wurden“, erklärte Bruder Pietro, während er eine der letzten Brauchargen des Jahres beaufsichtigte. „Meine Aufgabe ist es, den Prozess zu überwachen und sicherzustellen, dass die drei grundlegenden Anforderungen, die Trappistenbier erfüllen muss, eingehalten werden.“

Gemäß den von der Internationalen Trappistenvereinigung festgelegten Kriterien muss sich die Brauerei innerhalb oder in unmittelbarer Nähe der Abtei befinden; die Herstellung muss unter der Aufsicht der Mönche erfolgen; und die Erlöse müssen zur Unterstützung der Klostergemeinschaft, des Trappistenordens, von Entwicklungsprojekten und wohltätigen Zwecken verwendet werden, ohne dass eine persönliche Bereicherung oder kommerzielle Gewinnabsicht im Vordergrund steht.

„Neben der Überwachung der Produktion arbeite ich gemeinsam mit den anderen Brüdern an den letzten Schritten des Prozesses, darunter Etikettierung, Verpackung und Versand“, erklärte Bruder Pietro.

„Trappist“ ist keine bestimmte Biersorte, sondern eine Bezeichnung, die sich auf die Herkunft des Bieres und die klösterliche Herstellung bezieht. Trappistenbiere zeichnen sich traditionell durch einen vollmundigen Körper, einen relativ hohen Alkoholgehalt sowie fruchtige oder würzige Noten aus. Viele durchlaufen eine Nachgärung in der Flasche. Heute stellen weltweit weniger als ein Dutzend Klöster authentisches Trappistenbier her.

Auch die anderen Biere der Abtei enthalten unverwechselbare pflanzliche Zutaten: „Scala Coeli“ wird mit Orangenschalen aromatisiert, während das „Tripel“ mit Eukalyptusblättern vom eigenen Anwesen gebraut wird.

Die Trappistengemeinschaften in der Abtei Tre Fontane in Rom und im Kloster Valserena in Guardistallo sind an allen Phasen der Olivenölproduktion beteiligt, vom Rebschnitt bis zur Ernte. (Foto: Kloster Valserena)

„Die Olivenblätter werden sorgfältig ausgewählt und von kleinen Zweigen befreit“, erklärte Claudio Conti, der Braumeister, der die Gemeinschaft bei der Bierherstellung unterstützt. „Wir verwenden ein Kilogramm pro 1.400 Liter Würze, geben sie in den letzten 10 bis 15 Minuten des Kochvorgangs hinzu und lassen sie ziehen, damit ihre Aromastoffe ins Bier übergehen. Tertia ist ein obergäriges Bier nach englischer Art, gebraut mit Pilsner Malz, hochwertigem europäischem Hopfen und Zucker für die Nachgärung in der Flasche.“

Als unser Besuch zu Ende ging und wir die Stille der Abtei verließen, um in das geschäftige Treiben der Stadt zurückzukehren, hatten Schwester Daniela und Bruder Pietro noch Aufgaben zu erledigen, bevor sie in die Klosterkirche zurückkehrten, um mit den Gebeten einen weiteren Tag der Arbeit und Besinnung ausklingen zu lassen.