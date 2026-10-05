Libanesische Olivenölexporte brechen ein, da der Konflikt die Ernte und den Handel beeinträchtigt

Die libanesischen Olivenölexporte gingen in den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 um mehr als die Hälfte zurück, da der Konflikt den Transport behinderte, den Zugang zu den Olivenhainen im Süden einschränkte und bei internationalen Käufern Besorgnis auslöste.

Die libanesischen Olivenölexporte gingen in den ersten sieben Monaten des Jahres 2026 stark zurück. Offiziellen Zahlen zufolge wurden 2.575 Tonnen ins Ausland geliefert, verglichen mit 5.559 Tonnen im gleichen Zeitraum des Jahres 2025 – ein Rückgang um 53,7 Prozent.

Auch der Exportwert sank um 52,3 Prozent, von 2,28 Billionen libanesischen Lira (damals etwa 21,7 Millionen Euro) auf 1,09 Billionen Lira (etwa 10,7 Millionen Euro).

Wir hoffen, dass internationale Abnehmer wieder auf das hervorragende libanesische native Olivenöl extra zurückgreifen werden, das zudem die Einkommensquelle für Tausende von Familien in der gesamten Region darstellt. – Rose Bechara Perini, Darmmess

Die libanesische Olivenölproduktion verzeichnete jedoch keinen vergleichbaren Rückgang. Schätzungen des Internationalen Olivenrats gehen von einer Erzeugung von 19.000 Tonnen im Erntejahr 2024/25 und 19.500 Tonnen im Erntejahr 2025/26 aus.

Letztere Schätzung weicht deutlich von einer früheren offiziellen Prognose ab, auf die sich Landwirtschaftsminister Nizar Hani berufen hatte, der für das Erntejahr 2025/26 einen Rückgang um 40 Prozent prognostiziert hatte.

Hinter dem starken Rückgang der Exporte stehen steigende Logistikkosten, der eingeschränkte Zugang zu den Olivenhainen im Süden sowie Bedenken hinsichtlich der Marktwahrnehmung von Olivenöl aus Konfliktgebieten.

Der seit März 2026 erneut aufflammende Konflikt hat den Transport und die Lieferketten im ganzen Land unterbrochen, während im Südlibanon weiterhin militärische Operationen stattfinden. Dort wurden viele Olivenhaine während des Konflikts zerstört, während andere unversehrt geblieben sind.

Laut libanesischen Erzeugern sind Transport und Versand zunehmend kompliziert geworden und erfordern zusätzliche Genehmigungen sowie Umleitungen.

„Wir gehen davon aus, dass wir in der kommenden Saison unser Olivenöl regelmäßig von Beirut aus exportieren können“, erklärte Rose Bechara Perini, Gründerin des preisgekrönten Unternehmens Darmmess, gegenüber der Olive Oil Times.

„Darmmess“, das Oliven aus Hainen im Norden und Süden des Libanon bezieht, plant, die Früchte in lokalen Ölmühlen zu pressen, bevor das Öl zum Export nach Beirut transportiert wird.

Bechara Perini erklärte, dass die Fahrt zwischen Beirut und Deir Mimas, die normalerweise etwa 90 Minuten dauert, nun aus Sicherheitsgründen einen Umweg durch das Bekaa-Tal erfordert, was drei bis vier Stunden zusätzliche Fahrzeit bedeutet und die Transportkosten für Material und Olivenöl in die Höhe treibt.

Laut Bechara Perini wachsen rund um Deir Mimas und die Dörfer Kawkaba und Rashaya El Foukhar – ein Gebiet, das vor Ort als „Weg der Offenbarung“ bekannt ist – etwa 350.000 Olivenbäume. Viele davon sind monumentale Olivenbäume, die in Gebieten stehen, die nicht direkt von den Kämpfen betroffen sind.

Bechara Perini erklärte, dass etwa 20 Prozent der Olivenhaine von Deir Mimas derzeit nicht erreichbar sind, da sie in einer von Israel festgelegten militärischen Pufferzone liegen. Für den Zugang zu anderen Gebieten, die unter der Kontrolle der libanesischen Armee stehen, sind Sondergenehmigungen erforderlich.

„Früher hatten wir zu einigen Gebieten keinen Zugang und konnten die Arbeit in den Hainen nicht ohne Weiteres planen“, sagte sie. „Jetzt beantragen die Landwirte die Erlaubnis zur Ernte. Um Zugang zu erhalten, muss man Unterlagen einreichen, darunter die Namen und Ausweisdaten derjenigen, die dort arbeiten werden. Wir beginnen nun mit der Ernte.“

Die Landwirte befürchten zudem, dass der Konflikt dem Ruf des in der Region produzierten Olivenöls schadet, was die Exporte möglicherweise weiter belasten könnte.

„Im Internet wurde viel über die Sicherheit des in diesen Gebieten produzierten Olivenöls spekuliert“, sagte Bechara Perini. „Deshalb haben wir eine beispiellose Initiative ergriffen, um diesen Gerüchten entgegenzuwirken.“

Gemeinsam mit lokalen Landwirten hielt sich Darmmess an die vom CIHEAM Bari entwickelten Probenahmevorschriften. Bechara Perini erklärte, man habe etwa ein Kilogramm Oliven von Gruppen von jeweils 15 Bäumen im gesamten Gebiet gesammelt, von West nach Ost und von Süd nach Nord.

Die im September 2026 entnommenen Proben wurden an das vom IOC anerkannte Laboratorio Juan Antonio Tello in Jaén, Spanien, geschickt und noch im selben Monat analysiert. Das Labor untersuchte das aus den Proben gewonnene Öl auf Herbizid- und Pestizidrückstände, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, Schwermetalle und Radionuklide.

Glyphosat und verwandte Verbindungen lagen unter 0,01 mg/kg, verglichen mit dem im Bericht angegebenen maximalen Referenzwert von 1 mg/kg für Glyphosat. Der Bleigehalt lag unter 0,02 mg/kg, verglichen mit einem Höchstwert von 0,10 mg/kg, während Benzo[a]pyren, eines der untersuchten polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, unter 0,5 µg/kg lag, bei einem Höchstwert von 2 µg/kg.

Arsen, Cadmium und Quecksilber lagen ebenfalls unter 0,02 mg/kg. Jod-131, Cäsium-134, Cäsium-137 und Americium-241 lagen alle unter den Bestimmungsgrenzen des Labors.

Den Laboranalysen zufolge wiesen die Proben keine nennenswerte Kontamination mit den untersuchten Substanzen auf.

„Wir hoffen, dass internationale Abnehmer wieder auf das hervorragende libanesische native Olivenöl extra zurückgreifen werden, das zudem die Einkommensquelle für Tausende von Familien in der gesamten Region darstellt“, sagte Bechara Perini.

Auch die libanesische Wirtschaft insgesamt steht weiterhin unter starkem Druck. Die Weltbank rechnet für 2026 mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,4 Prozent, wodurch sich der fragile Aufschwung aus dem Jahr 2025 umkehren würde.

Daher sind Exporte für den Olivenölsektor des Landes besonders wichtig. Kurzfristig müssen die Landwirte im Süden jedoch zunächst ihre Bäume erreichen, ihre Haine pflegen und die Oliven zur Ölmühle bringen.

Ibrahim, ein Landwirt aus Deir Mimas, dessen Familie etwa 200 Olivenbäume besitzt, sagte, sie hätten seit drei Jahren nicht mehr ernten können, obwohl sie auf die Oliven als Einkommensquelle angewiesen seien. Zu Beginn der Ernte 2026 weiß er noch immer nicht, ob die Familie alle Bäume erreichen kann.

„Wenn wir es schaffen, sie zu ernten, wird der Ertrag ausreichen, um der Familie einen angemessenen Lebensstandard zu sichern“, sagte er in einer Stellungnahme gegenüber der Olive Oil Times. „Die Oliven sind von ausgezeichneter Qualität, und sowohl wir als auch die Familie wären überglücklich, wenn wir sie ernten könnten.“

In Rashaya El Foukhar bewirtschaftet der 68-jährige Ghaith Maalouf etwa acht Hektar Olivenhaine und drei Hektar mit anderen Kulturen. In den vergangenen vier Jahren musste seine Familie während Phasen intensiver Kämpfe wiederholt für Monate das Dorf verlassen.

„Wir haben die Arbeit, die Bewirtschaftung und die Ernte auf dem Land nicht vollständig eingestellt“, sagte Maalouf. „Es gab jedoch gefährliche Phasen, in denen wir gezwungen waren, das Dorf für Monate zu verlassen und erst zurückzukehren, wenn die Sicherheitslage es zuließ.“

Manchmal waren einige Parzellen zu gefährlich, um sie zu erreichen, und Teile der Ernte blieben ungesammelt. Maalouf sagte, die Pflege der Haine sei manchmal sogar schwieriger gewesen als die Ernte selbst, da Unkrautbekämpfung und Pflügen unerlässlich sind, um die Gefahr von Bränden zu verringern, die uralte Bäume zerstören könnten.

Etwa 30 Prozent des Familienlandes unterliegen nach wie vor Zugangsbeschränkungen. Dennoch rechnet Maalouf damit, dass der diesjährige Ertrag etwa die Hälfte einer normalen Ernte erreichen könnte, da die Früchte dank reichlicher Niederschläge in ausgezeichnetem Zustand sind.

„Die diesjährige Ernte wird es uns sicherlich ermöglichen, weiterhin die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Obstgärten in den kommenden Jahren produktiv zu halten, und gleichzeitig einen Mindestlebensstandard für drei Familien zu sichern, die zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse in erster Linie auf diese Erträge angewiesen sind“, sagte er.

Ein weiterer Obstbauer, der 62-jährige Joseph Sleiman, besitzt etwa 1.200 jahrhundertealte Olivenbäume. Seine Familie konnte während einiger der schlimmsten Phasen des Konflikts große Teile des Hains nicht erreichen, wodurch die Erträge auf einen Bruchteil des normalen Niveaus sanken.

„Wenn die Ernte in diesem Jahr abgeschlossen wird, wird sie die Familie finanziell unterstützen und uns den Lebensunterhalt sichern“, sagte Sleiman und fügte hinzu, dass sich die Bäume in gutem Zustand befinden.

Bechara Perini erklärte, ein Großteil der Produktion der Region stamme von der einheimischen Olivensorte „Souri“, deren uralte Bäume eng mit der jahrtausendealten Tradition des Olivenanbaus im Südlibanon verbunden seien.

„Sollte diese Ernte so gut ausfallen, wie wir hoffen, und sollten die Verkaufszahlen den Erwartungen entsprechen, wird dies für die meisten betroffenen Familien einen Neuanfang bedeuten“, sagte Bechara Perini. „Wegen des Krieges haben sie drei Jahre lang auf die Olivenernte verzichtet. Es ist an der Zeit, dass sie auf ihre Felder zurückkehren.“