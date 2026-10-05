Las exportaciones de aceite de oliva libanés se desploman debido a que el conflicto interrumpe la cosecha y el comercio

Las exportaciones de aceite de oliva libanés se redujeron a más de la mitad en los primeros siete meses de 2026, ya que el conflicto interrumpió el transporte, restringió el acceso a los olivares del sur y suscitó inquietud entre los compradores internacionales.

Las exportaciones de aceite de oliva libanés registraron una fuerte caída en los primeros siete meses de 2026; según las cifras oficiales, se exportaron 2.575 toneladas, frente a las 5.559 toneladas del mismo periodo de 2025, lo que supone un descenso del 53,7 %.

El valor de las exportaciones también se redujo un 52,3 %, pasando de 2,28 billones de liras libanesas (aproximadamente 21,7 millones de euros en aquel momento) a 1,09 billones de liras (aproximadamente 10,7 millones de euros).

Esperamos que los compradores internacionales vuelvan a apostar por el excelente aceite de oliva virgen extra libanés, que además es la fuente de ingresos de miles de familias de toda la región.– Rose Bechara Perini, Darmmess

Sin embargo, la producción de aceite de oliva del Líbano no experimentó una caída comparable. Las estimaciones del Consejo Oleícola Internacional sitúan la producción en 19 000 toneladas para la campaña 2024/25 y en 19 500 toneladas para la de 2025/26.

Esta última estimación difiere notablemente de una previsión oficial anterior citada por el ministro de Agricultura, Nizar Hani, quien había pronosticado un descenso del 40 % para la campaña 2025/26.

Detrás de la fuerte caída de las exportaciones se encuentran el aumento de los costes logísticos, el acceso restringido a los olivares del sur y la preocupación por la percepción que tiene el mercado del aceite de oliva producido en zonas afectadas por el conflicto.

La reanudación del conflicto desde marzo de 2026 ha interrumpido el transporte y las cadenas de suministro en todo el país, mientras continúan las operaciones militares en el sur del Líbano. Allí, muchos olivares han sido destruidos durante el conflicto, mientras que otros permanecen intactos.

Según los productores libaneses, el transporte y el envío se han vuelto cada vez más complicados, ya que requieren autorizaciones adicionales y cambios de ruta.

«Creemos que, en la próxima temporada, podremos exportar nuestro aceite de oliva con regularidad desde Beirut», declaró a Olive Oil Times Rose Bechara Perini, fundadora de la galardonada empresa Darmmess.

Darmmess, que se abastece de aceitunas de olivares del norte y el sur del Líbano, prevé prensar la fruta en almazaras locales antes de transportar el aceite a Beirut para su exportación.

Bechara Perini señaló que el trayecto entre Beirut y Deir Mimas, que normalmente dura unos 90 minutos, ahora requiere un desvío por motivos de seguridad a través del valle de la Bekaa, lo que añade entre tres y cuatro horas y aumenta el coste del transporte de los materiales y del aceite de oliva.

Según Bechara Perini, alrededor de Deir Mimas y de las localidades de Kawkaba y Rashaya El Foukhar —una zona conocida localmente como el «Camino de la Revelación»— crecen aproximadamente 350 000 olivos. Muchos de ellos son olivos monumentales situados en zonas que no se ven directamente afectadas por los combates.

Bechara Perini señaló que, en la actualidad, no se puede acceder a alrededor del 20 % de los olivares de Deir Mimas, ya que se encuentran dentro de una zona de seguridad militar definida por Israel. El acceso a otras zonas bajo control del ejército libanés requiere permisos especiales.

«Antes no podíamos acceder a algunas zonas ni planificar fácilmente el trabajo en los olivares», explicó. «Ahora los agricultores están solicitando permiso para cosechar. Para obtener acceso, hay que presentar documentación, incluidos los nombres y la identificación de quienes van a trabajar allí. Ya estamos empezando la cosecha».

A los agricultores también les preocupa que el conflicto esté dañando la reputación del aceite de oliva producido en la región, lo que podría afectar aún más a las exportaciones.

«Ha habido muchos rumores en Internet sobre la seguridad del aceite de oliva producido en estas zonas», señaló Bechara Perini. «Por eso hemos tomado una iniciativa sin precedentes para contrarrestar esos rumores».

Junto con los agricultores locales, Darmmess siguió los protocolos de muestreo desarrollados por el CIHEAM de Bari. Bechara Perini explicó que recogieron aproximadamente un kilogramo de aceitunas de grupos de 15 árboles repartidos por toda la zona, de oeste a este y de sur a norte.

Las muestras, recogidas en septiembre de 2026, se enviaron al Laboratorio Juan Antonio Tello de Jaén (España), reconocido por el COI, y se analizaron a finales de ese mismo mes. El laboratorio analizó el aceite extraído de las muestras en busca de residuos de herbicidas y plaguicidas, hidrocarburos aromáticos policíclicos, metales pesados y radionucleidos.

El glifosato y los compuestos relacionados se situaron por debajo de 0,01 mg/kg, en comparación con el valor de referencia máximo del informe, que es de 1 mg/kg para el glifosato. El plomo se situó por debajo de 0,02 mg/kg, frente a un valor máximo de 0,10 mg/kg, mientras que el benzo[a]pireno, uno de los hidrocarburos aromáticos policíclicos analizados, se situó por debajo de 0,5 µg/kg, frente a un máximo de 2 µg/kg.

El arsénico, el cadmio y el mercurio también se situaron por debajo de 0,02 mg/kg. El yodo-131, el cesio-134, el cesio-137 y el americio-241 se situaron todos por debajo de los límites de cuantificación del laboratorio.

Según los análisis de laboratorio, las muestras no presentaban contaminación significativa de ninguna de las sustancias analizadas.

«Esperamos que los compradores internacionales vuelvan a apostar por el excelente aceite de oliva virgen extra libanés, que también es la fuente de ingresos de miles de familias de toda la región», afirmó Bechara Perini.

La economía libanesa en general también sigue sometida a una fuerte presión. El Banco Mundial prevé que el producto interior bruto se contraiga un 6,4 % en 2026, revirtiendo la frágil recuperación registrada en 2025.

Por lo tanto, las exportaciones revisten una importancia especial para el sector del aceite de oliva del país. A corto plazo, sin embargo, los agricultores del sur deben, en primer lugar, acceder a sus árboles, mantener sus olivares y llevar las aceitunas a la almazara.

Ibrahim, un agricultor de Deir Mimas cuya familia posee unos 200 olivos, explicó que llevan tres años sin poder cosechar, a pesar de que dependen de las aceitunas como fuente de ingresos. Ahora que comienza la cosecha de 2026, aún no sabe si la familia podrá llegar a todos los árboles.

«Si conseguimos cosecharlas, el rendimiento será suficiente para proporcionar a la familia un nivel de vida digno», afirmó en un comentario enviado a Olive Oil Times. «Las aceitunas son de excelente calidad, y tanto nosotros como la familia estaríamos encantados si pudiéramos cosecharlas».

En Rashaya El Foukhar, Ghaith Maalouf, de 68 años, gestiona unas ocho hectáreas de olivares y tres hectáreas de otros cultivos. Durante los últimos cuatro años, su familia se ha visto obligada en repetidas ocasiones a abandonar el pueblo durante meses en períodos de intensos combates.

«No hemos dejado por completo de trabajar, cultivar o cosechar la tierra», explicó Maalouf. «Sin embargo, hubo períodos peligrosos en los que nos vimos obligados a abandonar el pueblo durante meses, y solo regresábamos cuando las condiciones de seguridad lo permitían».

En ocasiones, era demasiado peligroso llegar a algunas parcelas, por lo que parte de la cosecha quedó sin recoger. Maalouf señaló que el mantenimiento de los olivares ha resultado a veces incluso más difícil que la propia cosecha, ya que el control de las malas hierbas y el arado son esenciales para reducir el riesgo de incendios que podrían destruir árboles centenarios.

Alrededor del 30 % de las tierras de la familia siguen sujetas a restricciones de acceso. Aun así, Maalouf espera que la producción de este año pueda alcanzar aproximadamente la mitad de una cosecha normal, ya que las abundantes lluvias han dejado la fruta en excelentes condiciones.

«La cosecha de este año nos permitirá sin duda seguir prestando los servicios esenciales necesarios para mantener los olivares productivos en los próximos años, al tiempo que garantiza un nivel de vida mínimo para tres familias que dependen principalmente de estos cultivos para satisfacer sus necesidades básicas», afirmó.

Otro agricultor, Joseph Sleiman, de 62 años, es propietario de aproximadamente 1.200 olivos centenarios. Su familia no pudo acceder a gran parte del olivar durante algunos de los peores momentos del conflicto, cuando la producción se redujo a una fracción de los niveles normales.

«Si este año se completa la cosecha, esto supondrá un apoyo económico para la familia y nos proporcionará un medio de vida», afirmó Sleiman, añadiendo que los árboles se encuentran en buen estado.

Bechara Perini señaló que gran parte de la producción de la zona procede de la variedad autóctona de aceituna «Souri», cuyos árboles centenarios están estrechamente vinculados a la tradición milenaria del cultivo del olivo en el sur del Líbano.

«Si esta cosecha es tan buena como esperamos, y si las ventas son las que deberían ser, la mayoría de las familias implicadas verán renovadas sus perspectivas», afirmó Bechara Perini. «Llevan tres años sin recoger aceitunas a causa de la guerra. Es hora de que vuelvan a sus campos».