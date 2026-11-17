Turquía se encamina hacia una cosecha récord de aceite de oliva; según las primeras estimaciones, la producción nacional se situará entre 400 000 y 500 000 toneladas métricas en la campaña 2026/27.

Los expertos atribuyen estas perspectivas a que los olivos están entrando en un «año de producción» dentro de su ciclo de producción alterna y al creciente número de árboles plantados en las últimas décadas.

«Con la entrada en producción de los olivos plantados hace unos 20 años y el consiguiente aumento de la cosecha, es evidente que los récords de producción batidos por Turquía en los últimos años no son fruto de la casualidad», afirmó Mustafa Tan, presidente del Consejo Nacional Turco del Olivo y el Aceite de Oliva (UZZK).

La caída de los precios del aceite de oliva, unida al aumento de los costes laborales, hace que, en algunas regiones, los agricultores puedan dejar las aceitunas en los árboles, ya que la cosecha costaría más de lo que reportaría la cosecha. – Ece Er Aydin, fundadora de Olizzi

Según estimaciones oficiales, Turquía cuenta con unos 200 millones de olivos, frente a los 90 millones de hace 15 años. Sin embargo, los datos del Instituto Turco de Estadística (TÜİK) indican que unos 155 millones de árboles están en producción. Un informe del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA) también analiza la creciente capacidad de producción agrícola del país.

Estas perspectivas se producen en medio de un cambio en la forma en que se elaboran las previsiones oficiales. El Ministerio de Agricultura y Silvicultura de Turquía ha asumido el proceso, que hasta ahora llevaba a cabo la UZZK, la cual había coordinado las estimaciones de producción desde 2007, según informan los medios de comunicación turcos.

Este repunte se produce tras una decepcionante campaña agrícola 2025/26, en la que la sequía y el ciclo natural de producción alterna de los olivos mantuvieron la producción por debajo de las 300 000 toneladas métricas.

En 2024/25, las estimaciones oficiales situaron la cosecha de aceite de oliva de Turquía en una cifra récord de 475 000 toneladas métricas, aunque las estimaciones finales del rendimiento difirieron.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y algunos expertos del sector situaron la producción más cerca de las 400 000 toneladas métricas esa temporada, tras las previsiones de una cosecha excepcional.

Esta temporada, las condiciones favorables podrían impulsar la producción turca de aceite de oliva a un nuevo máximo.

«Según nuestras propias evaluaciones, esperamos que la producción nacional de aceite de oliva alcance aproximadamente entre 500 000 y 550 000 toneladas en la temporada 2026/2027», declaró a Olive Oil Times Murat Akman, socio gerente de Artem Oliva, uno de los mayores productores y exportadores de aceite de oliva de Turquía.

Akman advirtió de que las cifras siguen siendo provisionales. La producción real dependerá de la cantidad de aceitunas que se destine a la producción de aceite, del contenido en aceite de la fruta y del avance de la cosecha.

También advirtió de que una cosecha más abundante no se traduciría necesariamente en mayores beneficios para los agricultores y productores.

«Los costes de producción han aumentado significativamente en los últimos años, sobre todo la mano de obra para la cosecha, los insumos agrícolas, la energía y los gastos de financiación», señaló.

«Mientras tanto, la expectativa de una oferta abundante está ejerciendo una presión a la baja sobre los precios del aceite de oliva en origen», añadió Akman. «En algunas regiones productoras, según se informa, los precios actuales en el mercado al por mayor se están acercando a los costes de producción o incluso cayendo por debajo de ellos».

Los precios al productor del aceite de oliva virgen extra en Turquía se mantienen por debajo de los 5 € por litro, oscilando entre las 195 liras turcas (3,51 €) en Nazilli, las 220 liras (3,96 €) en Aydın y las 274 liras (4,94 €) en Edremit.

Ece Er Aydin, fundadora de Olizzi, con sede en Esmirna, coincidió en que Turquía podría encaminarse hacia una cosecha récord. Se hizo eco de las preocupaciones de Akman sobre la reducción de los márgenes de beneficio.

«El reto más acuciante es la rentabilidad de los productores», declaró Aydin a Olive Oil Times.

«La caída de los precios del aceite de oliva, unida al aumento de los costes laborales, hace que, en algunas regiones, los productores puedan dejar las aceitunas en los árboles porque la cosecha costaría más de lo que reportaría la cosecha».

Aydin, catadora certificada de aceite de oliva, señaló que el sector también ha logrado avances significativos en materia de calidad, paralelamente al crecimiento de la producción.

«Muchos productores con los que trabajo han invertido en equipos avanzados de molienda y han modernizado sus instalaciones, lo que ha aportado una mayor precisión al procesamiento y permite producir aceites de oliva virgen extra excepcionales», afirmó.

A pesar de las condiciones meteorológicas irregulares y la escasez de agua en algunas regiones productoras, Aydin ve oportunidades para un mayor crecimiento mediante el fortalecimiento de la presencia del aceite de oliva turco en el extranjero.

«La oportunidad de Turquía consiste en forjarse una reputación internacional más sólida en materia de calidad, al tiempo que se garantiza que producir esa calidad siga siendo económicamente viable para las personas que hay detrás», afirmó.

En Balıkesir, en la región noroccidental de Mármara, se prevé que la producción de aceite de oliva alcance unas 40 000 toneladas métricas esta temporada.

La productora local Nermin Gökduman señaló que la caída de los precios del aceite de oliva y el aumento constante de los costes están disuadiendo a algunos agricultores de cosechar sus olivares.

«La cosecha no cubre los costes de producción y, este año, muchos agricultores no recogerán [sus aceitunas] con sus familias», señaló Gökduman. «Por desgracia, existe la posibilidad de que su cosecha se quede en los olivares».

Otros productores de la zona señalaron que los salarios diarios de los recolectores de aceitunas han subido este año hasta casi 1.500 liras turcas (27 €), frente a las 900 liras (17,20 €) del año pasado.

Una cosecha abundante también podría dejar a Turquía con una cantidad considerablemente mayor de aceite de oliva disponible para la exportación. Sin embargo, los resultados recientes del país en materia de exportación han sido débiles.

Las exportaciones turcas de aceite de oliva cayeron un 53 % entre enero y septiembre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta situarse en apenas 15 700 toneladas métricas.

En comparación, Turquía exportó 146 000 toneladas métricas de aceite de oliva por un valor superior a 700 millones de dólares (627 millones de euros) en la campaña agrícola 2022/23.

Los productores que han hablado anteriormente con Olive Oil Times han hecho hincapié en la necesidad de forjar una identidad más sólida para el aceite de oliva turco en los mercados internacionales.

Para estimular las exportaciones, la Asociación de Exportadores de Aceitunas y Aceite de Oliva del Egeo (EZZIB) pide que se eliminen las barreras comerciales a las que se enfrentan los productores turcos.

La asociación ha instado a la Unión Europea a aumentar su cuota de importación de aceite de oliva libre de aranceles para Turquía de 100 toneladas métricas a al menos 60 000 toneladas métricas.

El aceite de oliva virgen extra y virgen importado a la UE desde Turquía fuera de esa cuota está sujeto a un arancel de 1,12 € por kilogramo.

Dado que los precios al productor en los países productores de aceite de oliva de la UE oscilan esta temporada entre 3,50 y 4,50 euros, los expertos señalan que el arancel supone aproximadamente un tercio del valor del producto, lo que hace que el aceite de oliva turco resulte menos competitivo para los importadores y compradores mayoristas europeos.

La EZZIB también ha pedido la eliminación de un arancel adicional del 12,5 % sobre los productos turcos que entran en Estados Unidos, uno de los principales destinos de exportación de aceite de oliva del país, junto con España e Italia.

El presidente de la asociación, Mehmet Emre Uygun, señaló al Reino Unido como otro mercado prometedor. Turquía y el Reino Unido mantienen un acuerdo de libre comercio desde 2021, y Uygun afirmó que las próximas negociaciones podrían allanar el camino para las exportaciones de aceite de oliva turco libre de aranceles.

A medida que avanza la cosecha, los productores afirman que será esencial contar con un mayor acceso a los mercados extranjeros.

«La campaña 2026/27 supone tanto una oportunidad como un reto para el sector del aceite de oliva turco», afirmó Akman.

«Un aumento de la producción podría reforzar la posición de Turquía en los mercados internacionales, sobre todo al mejorar la disponibilidad de la oferta y la competitividad de los precios», añadió. «Sin embargo, la competencia de otros productores mediterráneos, especialmente de España, seguirá siendo un factor importante».

Akman señaló que el sector debe dar prioridad a las exportaciones de valor añadido y de marca frente a los envíos a granel, diferenciar sus aceites por su calidad y establecer relaciones a largo plazo con los compradores internacionales.

«En última instancia, una cosecha récord no debería medirse únicamente por la cantidad de aceite de oliva que producimos, sino también por el valor que esa producción genera para los agricultores y las empresas que hay detrás», concluyó.