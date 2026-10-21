Les élections anticipées en Espagne compliquent la vente du géant de l'huile d'olive Deoleo

Les élections anticipées en Espagne ont semé le doute quant à une éventuelle intervention du gouvernement dans la vente de Deoleo, ce qui renforce la position du groupe italien Coricelli, candidat à l'acquisition.

La décision du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez de convoquer des élections anticipées le 29 novembre a compliqué la vente de Deoleo, le plus grand embouteilleur et distributeur d’huile d’olive au monde.

À l'approche des élections, il pourrait s'avérer difficile de faire avancer le dossier. – Antonio Luque, président de DCoop

Selon le European Policy Center, un groupe de réflexion, le dirigeant socialiste espère transformer le rejet par le Parlement de deux décrets d’urgence sur le logement, à la suite de manifestations nationales sur ce thème, en élan électoral et s’assurer ainsi une majorité absolue.

Cependant, la décision de Sánchez pourrait avoir pour conséquence inattendue de compromettre les efforts de deux entreprises espagnoles candidates à l’acquisition de Deoleo.

Deoleo, qui détient les marques Carbonell, Bertolli, Carapelli, Koipe et Maestros de Hojiblanca, est détenue majoritairement par CVC Capital Partners. Cette société de capital-investissement basée à Jersey contrôle environ 57 % de Deoleo S.A., qui opère par l’intermédiaire de plusieurs filiales.

Le groupe Coricelli, entreprise familiale italienne spécialisée dans l’huile d’olive, est le principal soumissionnaire pour la participation de CVC Capital Partners, avec une offre de 500 millions d’euros.

Cependant, DCoop, le plus grand producteur d’huile d’olive d’Espagne, et Acesur espéraient que le gouvernement invoquerait un « bouclier anti-OPA » afin de favoriser les acquéreurs espagnols avant la date limite du 26 octobre.

DCoop avait initialement proposé 470 millions d’euros pour la participation de CVC Capital Partners et a jusqu’à présent refusé de revoir son offre à la hausse. Acesur a quant à elle proposé environ 460 millions d’euros.

Le gouvernement avait initialement manifesté son intérêt pour que Deoleo redevienne une entreprise espagnole. Madrid a créé un précédent en empêchant un groupe d’investisseurs hongrois d’acquérir le constructeur ferroviaire Talgo, invoquant la protection des intérêts commerciaux espagnols et la sécurité nationale.

«La position du gouvernement serait favorable à ce que l’acquéreur potentiel soit une entité espagnole, dans le respect du cadre juridique actuel et des conditions du marché», ont déclaré des sources gouvernementales à Economía Digital en août.

Cependant, le gouvernement a par la suite reconnu que le groupe Coricelli avait soumis l’offre la plus compétitive et qu’il n’existait aucune alternative espagnole claire.

Les élections étant désormais prévues pour fin novembre, le gouvernement pourrait ne pas disposer de suffisamment de temps pour invoquer un mécanisme similaire à celui utilisé dans l’affaire Talgo.

CVC Capital Partners ne s’est pas exprimé publiquement sur cette vente, alors que la date limite de dépôt des offres approche, fin octobre.

« À vrai dire, on ne sait pas vraiment si le gouvernement et le ministère ont encore le temps d’agir », a déclaré Antonio Luque, président de DCoop, à Agropopular. « À l’approche des élections, il pourrait être difficile d’aller de l’avant. »

« De toute évidence, un soumissionnaire semble avoir une longueur d’avance sur l’autre », a-t-il ajouté. « Ce que nous avons toujours dit, c’est que notre principale préoccupation est que Deoleo soit rachetée par une entreprise qui valorise et continue de défendre la qualité, plutôt que de se lancer dans ce que j’appellerais d’autres transactions compliquées. »

Le groupe Coricelli, qui a récemment inauguré une nouvelle usine à Spoleto, en Italie, a déclaré un chiffre d’affaires annuel de 400 millions d’euros pour l’exercice 2025, avec plus de 78 millions de litres d’huile d’olive vendus sous ses marques Pietro Coricelli et Olio Cirio.

Parallèlement, DCoop explore d’autres possibilités d’acquisition, notamment Pompeian, un producteur et embouteilleur d’huile d’olive basé aux États-Unis. Cependant, Economía Digital a rapporté que la coopérative espagnole restait concentrée sur l’acquisition de Deoleo.

« Je pense qu’il reste encore beaucoup à faire. Il faudra attendre pour voir », a déclaré M. Luque. « Je pense que nous en sommes déjà au kilomètre 35 ou 36 du marathon [qui en compte 42], donc la ligne d’arrivée se rapproche. Voyons ce qui va se passer. »