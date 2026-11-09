La décision espagnole de retirer de l'huile d'olive du marché divise les producteurs et les exportateurs

Le ministère espagnol de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation (MAPA) a publié une résolution obligeant les moulins à retirer temporairement du marché environ 188 000 tonnes d’huile d’olive.

Le marché de l'huile d'olive a besoin de stabilité pour éviter les redoutables fluctuations de prix qui nuisent tant aux producteurs qu'aux consommateurs. – Cristóbal Cano, secrétaire général de l'Union des petits agriculteurs (UPA)

En vertu de cette mesure, les moulins espagnols doivent retirer 12 % de l’huile d’olive produite au cours de la campagne 2026/27 et la stocker dans leurs propres installations ou celles de tiers jusqu’au 30 septembre 2027.

Cette mesure est entrée en vigueur début novembre, l’huile produite en octobre étant exemptée.

Elle s’applique à toutes les catégories d’huile d’olive, permettant aux moulins de choisir s’ils souhaitent mettre en réserve de l’huile d’olive extra vierge, de l’huile d’olive vierge ou de l’huile lampante.

Le MAPA a déclaré que cette mesure « vise à réguler l’offre afin d’améliorer et de stabiliser le fonctionnement du marché et du secteur ».

« Cette mesure vise à garantir la rentabilité des agriculteurs et à protéger les intérêts des acheteurs d’huile d’olive », a ajouté le ministère. « L’objectif est d’assurer une plus grande stabilité du marché, ce qui profitera tant aux producteurs qu’aux consommateurs. »

Selon le ministère, l’Espagne devrait produire 1,6 million de tonnes d’huile d’olive au cours de la campagne 2026/27, soit une hausse de plus de 23 % par rapport à la saison précédente. Le pays a entamé la nouvelle campagne avec 357 040 tonnes de stocks, soit également 23 % de plus qu’un an auparavant.

« Sur la base de ces données, les critères techniques fixés dans le règlement de commercialisation pour l’activation du mécanisme de retrait du produit sont remplis, puisque la somme des prévisions pour la nouvelle campagne et des stocks reportés de la campagne précédente atteint 120 % de la production moyenne d’huile d’olive des six campagnes précédentes », a indiqué le ministère.

Le ministère a ajouté qu’il pourrait modifier cette mesure après le 31 décembre 2026, en fonction de l’évolution de la récolte.

Cette décision intervient également dans un contexte de hausse des coûts des intrants, les médias locaux faisant état d’une augmentation d’environ 60 % du prix du carburant et de 50 % de celui des engrais. Ces hausses sont en partie attribuées à des pénuries liées au conflit impliquant l’Iran et d’autres régions du Moyen-Orient.

Quatre grands syndicats agricoles, qui avaient milité en faveur de cette mesure, ont salué l’intervention du gouvernement, dans l’espoir que des prix plus élevés à la production contribuent à compenser la hausse des coûts de production.

« Le marché de l’huile d’olive a besoin de stabilité pour éviter les redoutables fluctuations de prix qui nuisent tant aux producteurs qu’aux consommateurs. Nous espérons que cette réglementation contribuera à résoudre ce problème », a déclaré Cristóbal Cano, secrétaire général de l’Union des petits agriculteurs (UPA).

Francisco Elvira, responsable du secteur oléicole au sein de la Coordination des organisations d’agriculteurs et d’éleveurs (COAG), a fait valoir que ce mécanisme contribuerait à prévenir la volatilité des prix pour les consommateurs.

«Cela permettra d’éviter des situations extrêmes, comme de voir l’huile d’olive vendue à neuf euros au supermarché ou les oléiculteurs vendre à perte», a-t-il déclaré.

Cependant, d’autres producteurs, embouteilleurs et exportateurs se sont montrés plus critiques à l’égard de cette mesure.

L’Association nationale des conditionneurs et raffineurs d’huiles alimentaires (Anierac) a annoncé qu’elle ferait appel de cette résolution, la qualifiant de « solution peu appropriée » pour faire face à la récolte exceptionnelle attendue.

Le directeur de l’Anierac, Primitivo Fernández, a estimé qu’une meilleure approche consisterait à « rechercher de nouveaux marchés et débouchés » pour la production d’huile d’olive que le marché intérieur ne peut absorber.

Jerónimo Palacios, cofondateur de Molino & Cata, une entreprise basée à Grenade, a indiqué que les producteurs d’huile d’olive de haute qualité s’opposaient également à cette mesure.

Il a fait valoir que cette politique pourrait inciter les moulins à produire des huiles de moindre qualité, car leur retrait du marché permettrait de soutenir leurs prix tout en répartissant le risque entre les producteurs d’huiles d’olive extra vierges de haute qualité.

Rafael Picó, directeur général de l’association d’exportateurs Asoliva, a déclaré que cette mesure pourrait nuire à la compétitivité internationale de l’Espagne, étant donné qu’environ 70 % de la production nationale d’huile d’olive est exportée.

D’autres détracteurs ont fait valoir que le gouvernement devrait d’abord chercher à freiner les importations d’huile d’olive avant de retirer la production nationale du marché.

Selon les données du ministère de l’Économie, du Commerce et des Entreprises, les importations espagnoles d’huile d’olive entre octobre 2025 et août 2026 ont légèrement dépassé les 230 000 tonnes, soit une hausse de plus de 17 % par rapport à la même période en 2024/25.

« Cela n’a aucun sens de nous obliger à stocker notre huile pour empêcher les prix de baisser tout en autorisant les produits marocains et tunisiens à entrer sur le marché à des prix bien inférieurs », a déclaré un producteur mécontent à La Gaceta.