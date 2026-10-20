Les producteurs d'huile d'olive espagnols réclament des mesures de régulation de l'offre pour stabiliser les prix

Alors que l'Espagne se prépare à une récolte d'olives qui s'annonce exceptionnellement abondante, les producteurs exhortent le gouvernement à retirer l'excédent d'huile du marché afin de stabiliser les prix en baisse, ce qui suscite l'opposition des embouteilleurs et des exportateurs.

Le président de DCoop, la plus grande coopérative agricole d’Espagne, s’est joint à quatre grandes organisations agricoles pour réclamer la mise en place d’un mécanisme de stabilisation du marché visant à soutenir les cours de l’huile d’olive, en baisse alors que le premier producteur mondial se prépare à une récolte exceptionnelle.

Début octobre, l’Association des jeunes agriculteurs (Asaja), la Coordination des organisations d’agriculteurs et d’éleveurs (COAG), l’Union des petits agriculteurs et éleveurs (UPA) et les coopératives agroalimentaires espagnoles ont exhorté le ministère de l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation (MAPA) de retirer du marché les excédents d’huile d’olive afin de mieux aligner l’offre sur la demande.

Selon la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC), l’autorité indépendante espagnole de la concurrence, « la mesure sera activée lorsque les stocks initiaux, ajoutés à la production, atteindront au moins 120 % de la moyenne des deux niveaux de commercialisation les plus élevés des six dernières saisons. Le retrait ne pourra pas dépasser 20 % de la production estimée. »

« Nous en sommes arrivés à un point où de nombreux oléiculteurs ne parviennent tout simplement plus à subvenir à leurs besoins avec les prix actuels de l’huile d’olive. » – Antonio Luque, président de DCoop

Dans son évaluation, la CNMC a averti que cette mesure « présente des risques pour la concurrence et les consommateurs », estimant que toute décision de la mettre en œuvre devrait reposer « sur une analyse approfondie du marché ».

Cependant, le président de la DCoop, Antonio Luque, a déclaré à Agropopular qu’il estimait que l’activation de ce mécanisme « ne nuit à personne tout en profitant à tout le monde ».

« L’idée est de retirer du marché, de manière obligatoire, une partie de l’huile d’olive qui, selon nos prévisions, pourrait constituer un excédent cette saison, le coût étant financé par les producteurs eux-mêmes », a-t-il expliqué.

« Malheureusement, les prix de l’huile d’olive sont déjà bas, et ils ne cessent de baisser », a ajouté M. Luque. « Ils continuent de baisser parce que le ministère de l’Agriculture n’a pas mis en œuvre cette mesure. Nous pourrions l’utiliser pour enrayer cette tendance à la baisse. Je pense qu’elle pourrait atténuer les difficultés auxquelles sont confrontés les oléiculteurs en raison de ces prix. »

Selon les données d’Infaoliva, les prix de l’huile d’olive extra vierge à l’origine ont chuté de 35 % au cours des 12 derniers mois, passant de 4,90 € à 3,19 € le kilogramme. Les prix de l’huile d’olive vierge et de l’huile d’olive lampante ont connu une baisse plus modérée, reculant chacun de 17 %.

Face à la hausse des coûts de production, notamment du gazole et de la main-d’œuvre, l’Asaja, le COAG, l’UPA et les coopératives agroalimentaires espagnoles ont averti que les prix actuels à la production sont tombés en dessous du coût de production pour de nombreux oléiculteurs.

« Nous avons atteint un point où de nombreux oléiculteurs ne parviennent tout simplement plus à subvenir à leurs besoins avec les prix actuels de l’huile d’olive », a déclaré M. Luque.

Les autorités espagnoles prévoient que la production d’huile d’olive pourrait atteindre 1,6 million de tonnes métriques au cours de la campagne 2026/27, soit une hausse de 23 % par rapport à la saison précédente. Les données du MAPA montrent également que l’Espagne a entamé la nouvelle campagne avec 175 745 tonnes métriques de stocks d’huile d’olive.

Les producteurs et les organisations agricoles craignent que la consommation intérieure et les exportations, qui ont totalisé 1,33 million de tonnes au cours de la campagne 2025/26, ne progressent pas suffisamment pour absorber l’offre supplémentaire, ce qui exercerait une pression à la baisse supplémentaire sur les prix.

M. Luque a fait valoir que le fait de retenir temporairement l’excédent d’huile pourrait également contribuer à stabiliser les prix en cas de mauvaise récolte l’année suivante.

« Dans le même temps, cela pourrait contribuer à prévenir les pénuries », a-t-il déclaré. « En d’autres termes, si nous reportons une partie des stocks d’huile d’olive sur l’année prochaine et que nous n’avons pas assez de pluie ou que la récolte n’est pas bonne, nous pourrions éviter une forte hausse des prix. Au contraire, nous pourrions maintenir un prix plus raisonnable pour les consommateurs tout en garantissant un prix plus acceptable pour les producteurs. »

Cependant, l’association des embouteilleurs Anierac et l’association des exportateurs Asoliva s’opposent au retrait d’huile d’olive du marché, estimant que la mesure de stabilisation proposée « n’est pas suffisamment justifiée ».

Les deux organisations ont plutôt exhorté le ministère à évaluer l’évolution de la récolte avant de décider d’intervenir. Elles ont également appelé à une stratégie à plus long terme visant à accroître la consommation intérieure et la demande internationale d’huile d’olive espagnole.

La CNMC a exprimé des préoccupations similaires, avertissant que limiter la quantité d’huile d’olive disponible pourrait nuire à la concurrence et porter préjudice aux consommateurs.

«Des mesures restrictives de ce type pourraient avoir des effets très négatifs sur la concurrence et les consommateurs», a déclaré l’autorité de régulation. «Elles limiteraient la quantité de produit disponible sur le marché. Elles auraient une incidence sur les prix, la qualité et la diversité de l’offre. Elles perturberaient le fonctionnement concurrentiel de la chaîne de valeur.»