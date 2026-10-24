Les températures élevées et le stress hydrique entraînent une mauvaise récolte d'olives au Chili

Le Chili a produit 16 600 tonnes d'huile d'olive en 2026, soit une baisse de 17 % par rapport à l'année précédente, les conditions météorologiques défavorables et la réduction de la superficie consacrée à la culture de l'olivier ayant pesé sur la production.

La production d'huile d'olive au Chili a reculé de 17 % lors d'une récolte 2026 difficile, pour s'établir à 16 600 tonnes métriques, selon les données de l'association professionnelle ChileOliva.

Cette baisse s'inscrit dans la continuité d'une tendance à la fluctuation de la production observée au cours des six dernières saisons, les rendements oscillant entre 20 000 tonnes ou plus et 15 000 à 16 500 tonnes.

La superficie plantée en oliviers au Chili continue de diminuer ; elle s'élève désormais à environ 19 700 hectares, contre plus de 22 000 en 2018. Cette situation s'explique principalement par la pénurie d'eau et la variabilité climatique, qui rendent difficile le développement de nouveaux projets. – José Manuel Reyes, directeur commercial, Alonso Olive Oil

Les données de ChileOliva montrent que la production annuelle moyenne au cours des cinq dernières années s’est élevée à 17 820 tonnes, contre 21 700 tonnes au cours de la période quinquennale précédente.

Selon Gabriela Moglia, directrice générale de ChileOliva, les facteurs climatiques ont largement contribué à la baisse enregistrée cette année, certaines régions ayant été plus durement touchées que d’autres.

« Dans le nord du Chili, des baisses significatives de production ont été enregistrées, et l’analyse climatique a révélé une accumulation moyenne à faible d’heures de froid hivernal », a-t-elle déclaré à Olive Oil Times. « Cette situation a limité la capacité des oliviers à satisfaire leurs besoins physiologiques, un problème aggravé par la disponibilité limitée en eau d’irrigation. »

Le manque d’heures de froid et la disponibilité limitée en eau ont particulièrement touché Coquimbo, à environ 400 kilomètres au nord de Santiago, qui représente 16 % des oliveraies du pays.

« Dans d’autres régions plus au sud, dans le centre-sud du Chili, la baisse a été moins importante et est attribuée à des épisodes de stress thermique pendant l’hiver et à des moments où les arbres étaient en pleine croissance », a ajouté Mme Moglia.

Claudio Lovazzano, responsable marketing chez le plus grand producteur d’huile d’olive du Chili, a déclaré qu’Olivos del Sur avait augmenté sa production de 28 % en 2026 malgré des « conditions météorologiques difficiles », notamment « des températures très élevées en été et des gelées pendant la récolte ».

Au-delà des conditions climatiques, il a attribué la baisse de production à Coquimbo au fait que de nombreuses oliveraies de la région entraient dans une « année de repos » dans le cycle naturel d’alternance de production des oliviers.

José Manuel Reyes, directeur commercial de la société primée Alonso Olive Oil, située dans la région d’O’Higgins, a indiqué que l’entreprise avait produit 7,6 % d’huile en moins en 2026 par rapport à 2025.

« La charge en fruits plus faible était principalement due aux conditions climatiques pendant la floraison », a-t-il expliqué. « De plus, après une saison 2025 très productive, nous nous attendions déjà à une année avec une récolte plus modeste. Ce qui nous a aidés à compenser cette baisse, c’est un rendement d’extraction plus élevé : nous avons obtenu des fruits de meilleure qualité avec une bonne teneur en huile. »

M. Reyes a indiqué que la baisse de production était dans une certaine mesure prévisible après une « année exceptionnelle » en 2025. Il a attribué le recul à long terme de la production chilienne en partie à une réduction de la superficie des oliveraies productives.

« La superficie oléicole du Chili continue de diminuer ; elle s’élève désormais à environ 19 700 hectares, contre plus de 22 000 en 2018 », a-t-il déclaré. « Cela s’explique principalement par la pénurie d’eau et la variabilité climatique, qui rendent difficile le développement de nouveaux projets. »

M. Reyes a indiqué que la pénurie d’eau et la variabilité climatique croissante restaient les défis les plus importants auxquels est confronté le secteur de l’huile d’olive chilien.

« À cela s’ajoutent la hausse des coûts de production, notamment en matière de main-d’œuvre et d’énergie, ainsi qu’un environnement commercial plus complexe », a-t-il ajouté. « Dans ce contexte, je pense que l’efficacité et la priorité accordée à la qualité sont essentielles pour garantir que le Chili reste compétitif sur le marché mondial. »

Mme Moglia a fait écho à ces préoccupations, identifiant la variabilité climatique comme le principal défi auquel sont confrontés les producteurs.

« Le principal défi consistait à maintenir la productivité face à la variabilité climatique, qui a directement affecté la récolte et entraîné une baisse du rendement en fruits par hectare », a-t-elle déclaré. « Pour y remédier, il est essentiel de surveiller les températures (heures de froid, gel et stress thermique) et les précipitations, de mettre en œuvre des stratégies d’irrigation efficaces et de planifier les récoltes en fonction de critères de qualité et de rendement. »

Cependant, tous les producteurs n’ont pas signalé de baisse. Viera Martínez Vasquez, directrice commerciale de l’Hacienda Choromba, a indiqué que l’entreprise, située dans la région métropolitaine près de Santiago, avait connu une récolte « relativement normale ».

« Nous n’avons pas connu de baisse de production », a-t-elle déclaré. « Nous prévoyons une production en baisse pour la saison à venir dans certaines zones, en particulier celles où les températures sont plus basses, où nous nous attendons à récolter un peu moins de kilogrammes d’olives. Mais la saison écoulée a été bonne pour nous en termes de production. »

Mme Martínez Vasquez a reconnu que l’absence de nouvelles plantations d’oliviers contribuait au déclin à long terme de la production chilienne d’huile d’olive. Elle a toutefois précisé que l’Hacienda Choromba prévoyait de planter 100 hectares supplémentaires d’oliviers d’ici la fin de l’année.

« Nous allons planter environ 100 hectares pour porter notre superficie totale à 700 », a-t-elle déclaré. « Nous nous développons, mais c’est parce que nous retirons certains noyers pour les remplacer par des oliviers. »

Malgré ce recul de la production, ChileOliva a indiqué que les exportations d’huile d’olive avaient atteint un niveau record au premier semestre 2026, avec une valeur de près de 35 millions de dollars (31 millions d’euros), soit une hausse de 32 % par rapport à l’année précédente.

Si les tendances de production ont en partie contribué à cette hausse, Mme Moglia a souligné que l’huile d’olive chilienne est de plus en plus reconnue comme un produit de grande qualité.

Les États-Unis et le Brésil sont restés les principales destinations des exportations chiliennes, représentant à eux deux 80 % des exportations en volume et 82 % en valeur. L’Espagne occupe la troisième place.

« Notre principal marché est le Brésil », a déclaré M. Lovazzano. « Là-bas, les prix de détail des produits européens ont chuté très rapidement début 2026, mais nous avons réussi à récupérer une part substantielle de nos volumes d’exportation au cours du second semestre. »

Alonso Olive Oil figure également parmi les entreprises ayant enregistré une hausse de leurs exportations cette année.

« Cette année, nous avons augmenté nos exportations. Nos principaux marchés sont les États-Unis, le Mexique, le Japon et Taïwan », a déclaré M. Reyes. « Nous observons une croissance particulièrement positive sur tous ces marchés, où les consommateurs apprécient de plus en plus les huiles haut de gamme jouissant d’une réputation internationale bien établie. »

Il a ajouté que l’entreprise n’avait pas été affectée par le droit de douane de 12,5 % imposé par les États-Unis sur les exportations d’huile d’olive chilienne en juillet.

« Jusqu’à présent, nous n’avons constaté aucun impact. Comme nous opérons dans le segment haut de gamme, nos consommateurs sont moins sensibles au prix », a-t-il expliqué. « Néanmoins, la situation actuelle nous a incités à diversifier nos activités et à réduire notre dépendance vis-à-vis d’un marché unique en renforçant notre présence en Europe et en Asie. Les États-Unis restent un marché stratégique pour nous, compte tenu de notre histoire dans ce pays et du profil de ses consommateurs. »

Mme Moglia a reconnu que les droits de douane américains n’avaient pas eu d’incidence significative sur les exportateurs chiliens d’huile d’olive.

« Mais bien sûr, il s’agit d’une question complexe pour les produits chiliens, et le gouvernement s’efforce d’y remédier », a-t-elle déclaré.

De son côté, M. Lovazzano a indiqué que les droits de douane américains avaient affecté les exportations d’Olivos del Sur, conférant à l’entreprise un léger avantage sur ses concurrents européens, mais la plaçant en position défavorable face aux producteurs d’autres pays.

« Cela nous offre l’opportunité de rivaliser avec l’Espagne, principal fournisseur d’huile d’olive des États-Unis », a-t-il déclaré. « Cependant, des pays comme la Tunisie et le Maroc ont renforcé leur présence sur le marché grâce à des droits de douane plus bas, voire nuls. »

« C’est pourquoi, bien que les États-Unis restent un marché très stratégique pour nous, nous cherchons également à renforcer nos relations avec des pays tels que le Canada », a ajouté M. Lovazzano.

Mme Martínez Vasquez a indiqué que les États-Unis constituaient également un marché important pour Hacienda Choromba, qui vend environ la moitié de son huile d’olive en vrac à des embouteilleurs américains.

Bien qu’elle ait reconnu que les droits de douane ne constituaient pas un obstacle majeur, elle a indiqué que l’incertitude quant à d’éventuelles hausses ou baisses rendait plus difficile la conclusion d’accords.

Hacienda Choromba vend l’autre moitié de son huile d’olive mise en bouteille au Chili, où, selon Mme Martínez Vasquez, une récession technique, suite à deux trimestres consécutifs de contraction économique, a pesé sur les dépenses de consommation.

« Tout est devenu beaucoup plus cher, et le coût de la vie a considérablement augmenté », a déclaré Mme Martínez Vasquez. « L’inflation reste un problème majeur. En conséquence, la consommation d’huile d’olive — je parle ici des produits conditionnés vendus au détail dans les supermarchés — a diminué. »

« En conséquence, cette catégorie a connu une contraction en termes d’achats effectués par les consommateurs en magasin », a-t-elle ajouté. « Les salaires des gens ne suffisent tout simplement plus autant qu’avant, leur pouvoir d’achat a donc diminué. Et lorsqu’il s’agit d’acheter de l’huile d’olive, les gens se disent souvent : “Je ferais mieux d’acheter une autre huile à la place, comme l’huile de colza ou de tournesol, car elle est moins chère.” »