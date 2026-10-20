L'Italie s'apprête à enregistrer une récolte d'huile d'olive en baisse, dans un contexte de chute des prix et d'augmentation des stocks

La production italienne d'huile d'olive devrait reculer pour s'établir entre 270 000 et 290 000 tonnes, la canicule estivale ayant réduit les rendements dans le sud du pays, tandis que la baisse des prix et l'importance des stocks pèsent sur les producteurs et les moulins.

La production italienne d’huile d’olive devrait reculer d’environ 20 % au cours de la campagne 2026/27, pour s’établir entre 270 000 et 290 000 tonnes métriques, la baisse de la production dans le sud n’étant que partiellement compensée par un rebond dans les régions du centre et du nord.

Une certaine inquiétude règne actuellement dans les campagnes. Les producteurs doivent faire face aux coûts de la récolte, et nous devons espérer que les prix restent rémunérateurs pour eux. – Massimo Ragno, Monini

« Notre enquête menée dans les différentes régions italiennes indique que la production nationale pourrait être inférieure d’environ 20 % à celle de la campagne agricole qui vient de s’achever », a déclaré à Olive Oil Times Massimo Ragno, responsable du panel et directeur des achats chez Monini.

« Pour obtenir un tableau véritablement scientifique, il faudrait disposer d’un réseau national d’oliveraies témoins et d’un suivi continu, mais cela ne serait pas viable économiquement », a-t-il ajouté. « Les estimations proviennent d’enquêtes sur le terrain et de contacts étroits avec les producteurs et les moulins dans les différentes régions. »

Dans le sud de l’Italie, les Pouilles, première région productrice d’huile d’olive du pays, devraient produire entre 130 000 et 140 000 tonnes. « Son potentiel est bien supérieur, de l’ordre de 210 000 tonnes, mais l’été a été très chaud, de fin mai jusqu’à la première quinzaine de septembre », a expliqué M. Ragno.

« Ceux qui avaient accès à l’irrigation se trouvent dans une situation nettement plus favorable que les oliveraies pluviales », a-t-il ajouté, évoquant les coûts élevés de l’eau et de l’énergie. « Ces coûts étant très élevés, certains producteurs ont choisi d’irriguer moins que ne l’auraient recommandé les conditions agronomiques. »

La Sicile et la Calabre devraient également enregistrer une production inférieure à celle de la campagne précédente.

« L’année dernière, la récolte d’olives en Sicile — et non la production d’huile d’olive — se situait entre 400 000 et 450 000 tonnes ; cette année, nous tablons sur environ 350 000 tonnes, avec 320 000 à 330 000 tonnes d’olives en Calabre », a déclaré M. Ragno.

« On ne peut pas voir l’huile d’olive à l’intérieur des olives à l’œil nu », a-t-il plaisanté, soulignant que le tonnage d’olives ne se traduit pas directement par la production d’huile.

Après une saison de floraison prometteuse ce printemps, une chaleur prolongée a réduit le nombre et la taille des fruits. Cependant, les températures élevées ont également contribué à tenir à distance les maladies fongiques et la mouche de l’olivier.

« On ne les voit pratiquement nulle part et les olives sont en très bonne santé », a déclaré M. Ragno. Les premières dégustations se sont également révélées prometteuses. « Il y a sans aucun doute le potentiel pour une production d’huile d’olive de très haute qualité. »

Les régions du centre et du nord devraient se remettre de la récolte de l’année dernière. « Pour la plupart de ces régions, l’année dernière était une année de repos, et cette saison, nous observons au contraire beaucoup de fruits sur les arbres », a expliqué M. Ragno, faisant référence au cycle naturel d’alternance de production de l’olivier.

Ces meilleurs résultats devraient compenser en partie le recul observé dans le sud, ce qui maintiendra la production nationale en dessous du niveau de l’année dernière, mais probablement au-dessus de certaines des premières prévisions.

L’Italie aborde la campagne 2026/27 avec des volumes importants d’huile d’olive encore en stock. Fin juillet, les stocks s’élevaient à environ 233 000 tonnes, contre 162 000 tonnes un an plus tôt, soit une hausse de plus de 40 %.

« Je pense que nous pourrions arriver en novembre avec encore entre 70 000 et 100 000 tonnes d’huile d’olive italienne en stock, probablement aux alentours de 80 000 ou 90 000 tonnes », a déclaré M. Ragno. « Si la nouvelle production se situe entre 270 000 et 290 000 tonnes, cela représente tout de même une quantité importante d’huile. »

M. Ragno a attribué cette accumulation de stocks en partie à l’écart de prix inhabituellement important qui s’est creusé au cours de la campagne agricole précédente entre l’huile d’olive italienne et celle produite ailleurs dans l’Union européenne.

« À un moment donné, le prix de l’huile d’olive européenne était tombé à environ 4 à 4,50 € le kilogramme, tandis que celui de l’huile italienne se situait toujours entre 7 et 8 € », a-t-il expliqué. « Cet écart est devenu trop important et a rendu difficile la vente de l’huile d’olive italienne pour de nombreux opérateurs. »

M. Ragno a souligné qu’il restait essentiel de maintenir une prime pour l’huile d’olive italienne afin de récompenser la qualité et de soutenir les producteurs. Il a toutefois averti qu’un écart de prix excessif par rapport aux origines concurrentes pouvait affaiblir la demande.

«Nous avons toujours soutenu une politique fondée sur la valeur, car seules la valeur et la qualité peuvent protéger le produit », a-t-il déclaré. « Mais lorsque l’écart devient excessif par rapport à ce qui se passe sur le marché international, des problèmes peuvent surgir. Nous constatons depuis un certain temps une contraction de la consommation d’huile d’olive italienne, qui n’a commencé à s’atténuer que récemment, à mesure que les prix baissaient. »

La correction des prix a été substantielle. Selon l’Ismea, l’institut italien des services des marchés agricoles et alimentaires, les prix moyens de l’huile d’olive extra vierge à l’origine sont tombés à 4,86 € le kilogramme en août, soit 49,3 % de moins qu’au même mois en 2025. À la troisième semaine de septembre, l’Ismea indiquait que les prix de l’huile d’olive extra vierge espagnole s’établissaient à 3,67 € le kilogramme.

Cette baisse a entraîné des difficultés croissantes pour les oléiculteurs et les moulins à l’approche de la récolte. « Il règne actuellement une certaine crainte dans les campagnes », a déclaré M. Ragno. « Les oléiculteurs doivent faire face aux coûts de la récolte, et nous devons espérer que les prix restent rémunérateurs pour eux. »

« Si les olives offrent un bon rendement, les opérateurs peuvent les acheter plus cher et rémunérer le travail des oléiculteurs », a-t-il ajouté. « Mais si les rendements sont faibles et que l’huile d’olive ainsi produite coûte 7 ou 8 € le kilogramme alors que l’huile européenne se négocie à un prix bien inférieur, la situation devient alors difficile. »

Les associations italiennes de moulins AIFO et AFP ont récemment averti que d’importantes quantités d’huile d’olive invendues immobilisaient le fonds de roulement dans les Pouilles, réduisant ainsi la trésorerie disponible pour les moulins à l’aube de la nouvelle récolte.

Les associations ont appelé les autorités régionales à permettre aux moulins d’utiliser la valeur de leurs stocks d’huile d’olive dans le cadre du dispositif de financement à court terme du programme « Puglia Moltiplica » afin d’obtenir des financements à court terme.

Elles ont averti qu’une liquidité insuffisante pourrait limiter la capacité des moulins à acheter des olives pendant la récolte et à payer les agriculteurs dans les délais.

Dans ce contexte, le gouvernement italien a demandé à la Commission européenne d’activer la réserve agricole de l’UE, invoquant une pression à la baisse persistante sur les prix à la production, l’augmentation des stocks et des coûts de production élevés.

Le gouvernement a également annoncé le « Documento di Accompagnamento Elettronico Olivicolo » (DAO), un nouveau document de traçabilité numérique conçu pour s’intégrer au système SIAN et au registre télématique de l’huile d’olive.

Cette mesure vise à renforcer la traçabilité et à resserrer les contrôles sur les mouvements des olives et de l’huile d’olive. Elle permettrait également de réduire le délai d’enregistrement des opérations de six à trois jours et devrait entrer en vigueur au cours de la campagne agricole 2027/2028.

«Orgoglio Olivicolo», un comité regroupant des producteurs et des mouliniers qui milite en faveur de mesures de soutien plus fortes, a salué cette initiative comme un pas en avant, mais a déclaré qu’il poursuivrait ses manifestations et autres actions afin d’obtenir un plus grand soutien public pour le secteur.

La récolte ayant commencé dans plusieurs régions, les chiffres définitifs de production pourraient encore évoluer, notamment si des températures plus fraîches et des précipitations améliorent la taille des fruits avant la cueillette.

« Nous avons besoin d’un temps un peu plus frais et d’un peu de pluie », a déclaré M. Ragno. « Si les conditions restent favorables, il est possible de récolter et de produire de très bonnes huiles. »