L'entreprise sud-africaine Kielder mise sur la croissance après avoir remporté la médaille d'or au NYIOOC

Dans la province du Cap-Occidental, en Afrique du Sud, Kielder associe l'extension de ses vergers, la mise en place de systèmes d'irrigation modernes et le développement d'une pépinière, en mettant l'accent sur la production d'huile d'olive haut de gamme.

Une entreprise d'huile d'olive relativement jeune, implantée en Afrique du Sud, a remporté sa première médaille d'or dès sa première participation au Concours mondial d'huile d'olive du NYIOOC 2026, grâce à sa « Premium Selection », un assemblage des variétés Favolosa, Frantoio et Arbequina.

« New York est l’un des concours les plus prestigieux qui soient. C’est toujours un moment de suspense lorsque les résultats commencent à être publiés. Il faut sans cesse actualiser la page. L’équipe était vraiment, vraiment ravie quand nous avons enfin vu que nous avions remporté la médaille d’or. Ce fut un soulagement », a déclaré à Olive Oil Times Nicolaas Roodt, directeur du domaine et directeur général de Kielder South Africa, la filiale agricole sud-africaine du groupe Kielder Agro.

Au bout du compte, cependant, le mieux que l’on puisse faire, c’est d’être sur le terrain, dans l’oliveraie. – Nicolaas Roodt, Kielder South Africa

Pour M. Roodt, cette récompense a validé l’approche de l’entreprise. « Nous essayons de produire une huile d’olive de très haute qualité », a-t-il déclaré.

M. Roodt a précisé que l’Afrique du Sud ne représentait qu’une infime part de la production mondiale d’huile d’olive, mais il estime que les principaux producteurs du pays peuvent rivaliser au plus haut niveau de qualité.

Cette reconnaissance intervient alors que Kielder s’apprête à étendre son exploitation oléicole dans la vallée de Nuy, près de Worcester, le long de la R60 en direction de Robertson, dans la province du Cap-Occidental en Afrique du Sud.

Les oliveraies de l’exploitation s’étendent sur 155 hectares de sols principalement riches en calcaire, entrecoupés de poches d’argile. La propriété, d’une superficie totale de 364 hectares, comprend également des cerisiers et des vignes.

Bien que bon nombre d’oliveraies aient plus de 25 ans, Kielder Agro Group a lancé sa division « Specialty » en 2025, l’huile d’olive extra vierge sud-africaine figurant parmi les produits qu’il prévoit de développer pour les marchés nationaux et internationaux.

Kielder cultive actuellement huit variétés d’oliviers. M. Roodt a déclaré qu’il préférerait à terme concentrer la production sur un nombre réduit de variétés qui se sont révélées particulièrement bien adaptées aux conditions locales.

« Nous voulons cultiver davantage, mais je souhaiterais me concentrer sur un nombre réduit de cultivars capables de nous garantir durablement de bonnes récoltes année après année, ainsi que la qualité d’huile dont nous avons besoin », a-t-il déclaré.

Le choix des variétés est étroitement lié au climat de la vallée de la Nuy, qui offre relativement peu d’heures de froid hivernal. M. Roodt a expliqué que cela limite l’adéquation de certaines variétés et peut contribuer à un phénomène d’alternance de production après des hivers particulièrement doux.

Parallèlement à la sélection des variétés, Kielder expérimente différentes configurations de vergers. L’exploitation comprend à la fois des vergers traditionnels et des plantations plus intensives, et recourt de plus en plus à des systèmes à très haute densité.

Pour M. Roodt, cette évolution reflète à la fois des considérations agronomiques et des pressions économiques. La hausse des coûts de la main-d’œuvre, du carburant, des intrants agricoles et de l’électricité rend l’efficacité de plus en plus importante pour maintenir la rentabilité.

L’industrie oléicole sud-africaine s’est historiquement développée autour de vergers traditionnels, a-t-il expliqué, mais les producteurs envisagent de plus en plus des systèmes à très haute densité pour maîtriser les coûts et mécaniser davantage leurs opérations.

L’extension prévue de l’exploitation s’appuie sur sa pépinière d’oliviers, qui fournit également des arbres à des producteurs extérieurs.

Les jeunes oliviers poussent dans des bacs de multiplication sous des filets d’ombrage à la pépinière de Kielder South Africa, qui soutient l’expansion de l’entreprise et fournit des arbres à d’autres producteurs.

Cependant, la demande dépasse la capacité de production actuelle de la pépinière. « Nous ne pouvons pas produire suffisamment d’arbres pour le marché aussi rapidement que l’Afrique du Sud se développe », a déclaré M. Roodt.

Kielder investit dans les techniques de multiplication et étudie la manière dont chaque cultivar réagit en pépinière, dans le but d’améliorer progressivement les taux de réussite de la multiplication.

« Nous mettons vraiment tout en œuvre pour établir une norme définissant ce qu’est un olivier de qualité, comment nous pouvons confirmer qu’il possède le patrimoine génétique adéquat, et si nous disposons de l’historique des récoltes du lieu d’origine du cultivar », a déclaré M. Roodt.

Il participe également à une initiative de SA Olive visant à améliorer la qualité et la traçabilité du matériel de pépinière.

À mesure que Kielder s’agrandit et met en place des vergers plus intensifs, la disponibilité en eau, la gestion de l’irrigation et les coûts d’exploitation prennent de plus en plus d’importance.

La vallée de la Nuy reçoit relativement peu de précipitations, et les agriculteurs doivent faire face à l’évolution des régimes pluviométriques. « On a la même quantité de pluie, mais elle est beaucoup plus concentrée sur une période donnée », a expliqué M. Roodt.

Le moment et l’intensité des précipitations influent sur l’humidité du sol et sur l’efficacité avec laquelle les réservoirs d’irrigation peuvent être réapprovisionnés. Pour M. Roodt, l’eau est « la ressource la plus sacrée dont nous disposons ».

Des systèmes d’irrigation informatisés contrôlent la distribution de l’eau, tandis que des variateurs de vitesse permettent aux pompes de fonctionner à la pression requise à tout moment, plutôt que de tourner en continu à pleine capacité.

Les oliveraies de Kielder South Africa, situées dans la vallée de Nuy, dans la province du Cap-Occidental, où l’entreprise développe sa production et investit dans des systèmes de culture et d’irrigation plus efficaces.

M. Roodt a déclaré que ce système permettait d’économiser de l’électricité et de réduire la contrainte exercée sur les canalisations et les autres infrastructures d’irrigation.

L’entreprise utilise la surveillance de l’humidité du sol pour déterminer les besoins en irrigation et des images satellites de l’indice de végétation par différence normalisée (NDVI) pour évaluer le développement des arbres et identifier les problèmes potentiels dans les oliveraies.

Le NDVI mesure les différences de lumière rouge et proche infrarouge réfléchies par la végétation afin d’indiquer la densité et la vigueur des plantes.

La technologie est également intégrée aux machines agricoles. M. Roodt a souligné l’importance d’adapter le matériel de pulvérisation à la densité du verger afin de garantir que les traitements pénètrent dans le feuillage et assurent une couverture adéquate.

Il a toutefois souligné que la technologie ne peut se substituer à l’observation directe et à l’expérience pratique de l’agriculture.

« En fin de compte, cependant, le mieux que vous puissiez faire est d’aller sur le terrain, dans le verger », a-t-il déclaré. « Vous observez vos arbres et identifiez où se situent les problèmes. La technologie peut vous aider considérablement, mais il y a certaines choses qu’elle ne peut pas faire. Si vous savez cultiver, vous savez ce qu’il faut faire. Il faut le voir de vos propres yeux », a-t-il ajouté.

Les efforts de Kielder en matière de développement durable consistent également à explorer des utilisations à plus forte valeur ajoutée pour les sous-produits de la transformation des olives, bien que cette initiative en soit encore au stade de la planification.

Les résidus de la transformation des olives sont déjà compostés et réintroduits dans les vergers, ce qui permet de réinjecter des nutriments dans le sol.

« En faire du compost et le réintroduire dans le verger a une très grande valeur à mes yeux », a déclaré M. Roodt.

Le développement du marché intérieur représente un autre défi. L’Afrique du Sud importe environ les deux tiers de l’huile d’olive qu’elle consomme, selon les estimations du secteur, ce qui oblige les producteurs locaux à rivaliser avec une large gamme de produits importés.

M. Roodt estime que pour relever ce défi, il faut aider les consommateurs à reconnaître une huile d’olive extra vierge de haute qualité et à comprendre la valeur des huiles produites localement.

Le programme de certification «Commitment to Compliance» de SA Olive en est un exemple : les huiles d’olive participantes y sont soumises à des analyses chimiques et organoleptiques avant de recevoir un label reconnaissable apposé sur la bouteille.

À l’international, Kielder cible des marchés spécifiques sur lesquels l’entreprise estime que l’huile d’olive sud-africaine peut rivaliser en termes de qualité, en mettant l’accent sur l’établissement de relations commerciales durables plutôt que sur la recherche de ventes ponctuelles.

« Nous ne cherchons pas à vendre notre huile ici et là, ni aucun de nos produits de manière ponctuelle », a déclaré M. Roodt. « Il s’agit en réalité de nouer des relations à long terme afin de pouvoir continuer à les approvisionner. Nous souhaitons exporter de plus en plus d’huile d’olive sud-africaine vers des marchés cibles spécifiques. »

M. Roodt a ajouté que la reconnaissance internationale pouvait contribuer à démontrer les capacités des producteurs sud-africains. Pour Kielder, la médaille d’or remportée à New York a constitué une première validation de ses efforts visant à établir une marque d’huile d’olive haut de gamme.

« Je veux que cette couleur dorée continue de briller jusqu’au bout », a-t-il conclu.