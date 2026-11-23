Alors que nous empruntions la route menant à la colline de Garavicchio, près de Capalbio, un majestueux rapace a surgi de la végétation, a plané au-dessus de notre chemin et s’est perché sur une branche d’un olivier tout proche. Nous nous sommes arrêtés quelques instants pour admirer ce rapace, signe de la faune florissante de la Maremme, avant de poursuivre notre route vers le domaine de Sant’Angelica.

Ce qui n’était au départ qu’un coup de cœur pour la Toscane et notre magnifique oliveraie est devenu quelque chose de bien plus significatif que nous ne l’aurions jamais imaginé. – Laura Miller, Sant’Angelica

Laura et Ed Miller, originaires de Dublin, en Irlande, se sont installés ici l’été dernier. Nous sommes dans la partie la plus méridionale de la Toscane, là où la campagne vallonnée cède la place à la côte, et Sant’Angelica offre un point de vue privilégié pour admirer le paysage. À notre arrivée sur la propriété, le soleil éclatant de l’automne rendait le panorama encore plus saisissant : à droite s’élevait une colline couronnée par le centre historique fortifié de Capalbio ; à gauche s’étendait le promontoire du Monte Argentario, s’avançant dans la mer Tyrrhénienne.

Devant nous s’étendait une oliveraie de 900 oliviers des variétés Frantoio, Leccino, Moraiolo et Pendolino, qui semblait embrasser le paysage, son agencement traditionnel épousant les contours du terrain. Les olives sont broyées dans une installation ultramoderne pour produire un assemblage raffiné aux notes vives d’herbes sauvages, d’herbe, de chardon et d’artichaut.

« Nous avons découvert cette région pour la première fois il y a une vingtaine d’années, et nous avons très vite été séduits par sa beauté naturelle et son authenticité », se souvient Laura. « Nous séjournions dans la ville balnéaire voisine de Porto Ercole ; nous avons commencé à explorer les environs et sommes tombés amoureux de cette région, de sa gastronomie et de ses habitants. »

Après avoir pris sa retraite de sa carrière d’avocat d’affaires, Ed s’est mis d’accord avec Laura, qui a une formation en économie et en marketing, pour dire qu’il était temps de passer plus de temps dans ce coin de Toscane, qui semblait être l’endroit idéal pour entamer un nouveau chapitre de leur vie. Après avoir acquis le domaine, ils se sont retrouvés à s’occuper de l’oliveraie qui en faisait partie.

« Nous n’avions jamais vraiment envisagé de cultiver des oliviers avant d’arriver ici, et nous avons volontiers relevé le défi de redonner vie à cet oliveraie, plantée il y a quinze ans et qui n’avait jamais été entretenue dans un but de production », a déclaré Laura. « Le nom du domaine vient d’Angelica, l’épouse de son ancien propriétaire. Nous avons adoré l’idée de conserver son nom pour qu’il fasse partie de l’histoire de la ferme. À mesure que nous nous impliquions davantage dans le travail de l’oliveraie, la décision de produire une huile d’olive extra vierge haut de gamme s’est imposée naturellement. »

Au début de leur aventure, les Miller se sont appuyés sur des professionnels expérimentés tout en acquérant progressivement les connaissances et les compétences nécessaires pour mener eux-mêmes une oléiculture axée sur la qualité.

Les résultats de leur première récolte expérimentale se sont révélés si prometteurs qu’ils ont finalement décidé de lancer leur marque. Dès ses débuts au Concours mondial de l’huile d’olive du NYIOOC, Sant’Angelica a remporté une médaille d’or, confirmant très tôt la qualité à laquelle les Miller aspiraient.

Animés par une passion de longue date pour l’art, Laura et Ed ont choisi de créer une étiquette sur mesure pour leur huile d’olive extra vierge. Elle met en avant une œuvre de l’artiste contemporain irlandais Al Maser, dont plusieurs tableaux font partie de leur collection personnelle.

Laura et Ed Miller reversent un pourcentage des recettes des ventes de Sant’Angelica à des associations caritatives soutenant des causes qu’ils partagent avec l’artiste irlandais Maser, dont l’œuvre figure sur l’étiquette. (Photo : Sant’Angelica)

« Depuis le lancement du projet, chacune de nos trois récoltes a été représentée par une œuvre différente de Maser », a expliqué Ed. « C’est un artiste de rue renommé, et ses installations et projets font partie intégrante du paysage urbain ; pourtant, les couleurs et le style graphique distinctif qui caractérisent son œuvre semblent faire écho à la beauté naturelle de cet endroit. »

« Ses peintures reflètent tout ce que nous voyons ici, entre la terre, la mer et le ciel », a souligné Ed. « Le dynamisme de son art résonne véritablement avec les éléments naturels qui nous entourent et avec le caractère vif de notre huile, tout en exprimant la joie du travail dans l’oliveraie. »

Chaque récolte étant accompagnée d’une œuvre différente de Maser, chaque édition est unique, invitant ceux qui utilisent cette huile à apprécier des œuvres d’art qui capturent l’essence même de la vie à la ferme.

Laura et Ed ont expliqué qu’en mettant ces œuvres en avant sur leurs étiquettes, ils souhaitent transformer chaque bouteille en un objet d’art. C’est avant tout leur façon de promouvoir les arts, qui ont toujours joué un rôle important dans leur vie.

Fidèles à l’engagement éthique qui sous-tend leur approche de l’entrepreneuriat, les Miller reversent un pourcentage des recettes des ventes de Sant’Angelica à des associations caritatives soutenant des causes qu’ils partagent avec Maser.

Un autre lien avec le monde de l’art se trouve au pied de la colline. Le Jardin du Tarot, un parc de sculptures créé par l’artiste franco-américaine Niki de Saint Phalle entre 1979 et 2002, est une création artistique unique en son genre, composée de sculptures monumentales dont les structures en fer et en béton sont recouvertes de mosaïques de miroirs et de céramiques.

Dans un ouvrage consacré à ce projet, Niki de Saint Phalle a déclaré avoir puisé son inspiration dans le Parc Güell d’Antoni Gaudí à Barcelone. « Je savais qu’un jour, moi aussi, je construirais un jardin de joie. Un petit coin de paradis. Une rencontre entre l’homme et la nature », écrivait-elle, exprimant ainsi la joie qu’elle trouvait dans cette partie de la Maremme toscane.

Alors que notre visite du domaine touchait à sa fin, deux membres de l’équipe de la ferme préparaient avec soin des caisses d’huile d’olive en bouteille en vue de leur expédition. Elles étaient destinées à l’Irlande, où Sant’Angelica figure sur les cartes d’une sélection de restaurants gastronomiques.

Les enfants des Miller, Herry et Jessy, font également leurs études en Irlande. Ed et Laura ont déclaré qu’ils soutenaient pleinement le projet de leurs parents en Toscane et qu’ils revenaient au domaine dès qu’ils le pouvaient pendant les vacances universitaires.

« Notre fils et notre fille adorent cet endroit et s’intéressent de plus en plus à notre nouvelle aventure », a fait remarquer Ed. « Ce travail est très différent de mon précédent et tout aussi exigeant, mais je pense que c’est un mode de vie bien plus sain, car nous sommes toujours dehors, à profiter de l’air frais et à rester actifs. »

Le domaine de Sant’Angelica bénéficie d’une vue imprenable s’étendant du village médiéval de Capalbio jusqu’au promontoire du Monte Argentario et à la mer Tyrrhénienne. Rocco, leur animal de compagnie bien-aimé, se promène en toute liberté, profitant de l’air pur et d’un environnement préservé. (Photo : Sant’Angelica)

Aujourd’hui, il supervise les activités agricoles du domaine et le processus de production, tandis que Laura est responsable de la communication et du marketing de l’entreprise.

« Ed et moi nous sentons incroyablement chanceux d’avoir opéré ce changement dans nos vies », a-t-elle déclaré. « Ce qui a commencé par un amour pour la Toscane et notre magnifique oliveraie est devenu quelque chose de bien plus significatif que nous ne l’aurions jamais imaginé. Nous avons tellement appris en chemin, et il y a quelque chose de très spécial à travailler avec la nature, à prendre soin de nos oliviers et à produire une huile d’olive dont nous sommes sincèrement fiers. Chaque récolte apporte son lot de nouveaux défis, mais aussi une immense satisfaction. »

« Faire entrer l’art à Sant’Angelica grâce à notre collaboration avec Maser a rendu ce parcours encore plus spécial, en reliant nos racines irlandaises à notre vie ici en Italie », a ajouté Laura. « Nous nous sentons également très chanceux d’être en mesure de donner en retour en soutenant des associations caritatives et des causes qui nous tiennent à cœur. Plus que tout, je pense que nous éprouvons de la gratitude. Nous n’aurions jamais imaginé que notre petit coin de Toscane nous ouvrirait autant de portes, nous ferait rencontrer tant de personnes merveilleuses et deviendrait une partie si importante de nos vies. Cela a demandé beaucoup de travail, mais nous ne changerions cela pour rien au monde. »