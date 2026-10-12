La Finlande remporte le championnat du monde de cueillette d'olives en Croatie

Des concurrents venus de dix pays se sont retrouvés sur l'île croate de Brač pour célébrer la récolte traditionnelle des olives, et c'est la Finlande qui a remporté le premier prix.

La Finlande s'est imposée comme la grande surprise du neuvième Championnat du monde de cueillette d'olives, qui s'est déroulé sur l'île croate de Brač, devançant les équipes de neuf autres pays alors qu'elle ne possède aucune tradition oléicole.

L'équipe finlandaise a récolté 55,4 kilogrammes d'olives en seulement 45 minutes, devançant la République tchèque et la Pologne dans une compétition qui allie la récolte traditionnelle des olives au tourisme international et à une rivalité amicale.

Le championnat s’est déroulé à Postira, une pittoresque ville côtière d’environ 1 500 habitants. L’événement a débuté jeudi par une présentation officielle des équipes à l’hôtel Pastura, suivie vendredi matin de la compétition dans l’oliveraie Saint-Joseph surplombant la ville.

« Nous créons une marque de destination qui n’imite pas, mais qui inspire », a déclaré Ivana Jelinčić, directrice de l’Office du tourisme de Postira, à Olive Oil Times.

« Nous sommes fiers que notre petite ville soit devenue le centre d’un événement aussi merveilleux, célébrant et promouvant la culture de l’olive et de l’huile d’olive à travers des expériences inoubliables et les nombreuses amitiés nouées ici au fil des ans », a-t-elle ajouté.

Organisé avec le soutien de l’Office du tourisme de Postira, de la municipalité, de la coopérative agricole de Postira et d’Aldura Sport, ce championnat a contribué à faire connaître cette petite communauté de pêcheurs et d’agriculteurs sur la scène touristique internationale.

Dix équipes en lice pour le titre

La compétition de cette année a réuni 40 participants représentant dix équipes : la Finlande, la Suède, la Serbie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, les États-Unis, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et une équipe internationale de nomades numériques.

Chaque équipe comptait quatre concurrents : deux femmes et deux hommes. En l’absence de la France, tenante du titre, cette année, le titre était à prendre.

La Croatie a aligné une équipe composée d’athlètes et d’artistes de renom, parmi lesquels la nageuse de fond Dina Levačić, la journaliste de télévision croate Ivana Šilović, le joueur olympique de water-polo Tomislav Paškvalin et le rappeur Ante Cash.

Des concurrents issus de dix pays ont pris part à la neuvième édition du Championnat du monde de cueillette des olives à Postira, en Croatie, avec 40 participants répartis en équipes de quatre.

« Nous sommes bien coordonnés et compétitifs », a déclaré Levačić lorsqu’on lui a demandé si l’avantage du terrain pouvait compenser le manque d’expérience de l’équipe en matière de récolte d’olives.

Paškvalin, une poignée d’olives fraîchement cueillies à la main, a souligné le lien entre cet événement et le patrimoine croate.

« C’est une merveilleuse histoire qui met en avant notre olive croate, notre patrimoine et notre tradition », a-t-il déclaré. « Quand cela se transforme en un événement sportif comme celui-ci, c’est fantastique. On ne peut pas rêver mieux. »

Brendan O’Hara, représentant les États-Unis, s’est montré tout aussi enthousiaste.

« Nous avons adoré cette expérience », a-t-il déclaré. « Nous espérons également obtenir un bon résultat. »

La Serbe Nevena Marinovski s’est réjouie des conditions favorables, alors que les prévisions laissaient présager le contraire.

« Nous sommes prêtes. C’est merveilleux, et la météo a été de notre côté », a-t-elle déclaré. « Une belle journée ensoleillée malgré les mauvaises prévisions. »

Une récolte traditionnelle sous pression

Les concurrents ont dû relever un défi exigeant : récolter autant d’olives que possible en exactement 45 minutes, en utilisant uniquement leurs mains et sans aucun équipement mécanique.

Conformément à la tradition locale, les participants ont récolté les olives dans des « sakete », des tabliers de récolte traditionnels en toile de jute, avant de les transférer dans les caisses de leur équipe.

Travaillant entièrement à la main, les concurrents n’avaient que 45 minutes pour récolter autant d’olives que possible, en les recueillant dans des tabliers traditionnels en toile de jute.

Une fois le temps écoulé, les olives ont été pesées sous la supervision du contrôleur en chef de la coopérative agricole de Postira.

Les résultats ont été gardés secrets, et seuls le contrôleur et les capitaines d’équipe pouvaient consulter les poids. Le classement final n’a été dévoilé que lors de la cérémonie de remise des prix, samedi soir à l’hôtel Pastura.

Une victoire surprise pour la Finlande

Lorsque les résultats ont été annoncés, la Finlande a été sacrée championne du monde, un résultat inattendu pour un pays plus connu pour ses forêts, ses lacs et ses longs hivers que pour la culture de l’olivier.

« Nous sommes ravis, et nous adorons Postira, Brač et la Croatie », a déclaré le capitaine de l’équipe finlandaise, Petri Utriainen.

« Cette année, nous voulions faire mieux que notre quatrième place de l’année dernière, mais remporter le titre était quelque chose que nous n’osions même pas espérer. Nous n’avons pas un seul olivier en Finlande, et voilà que nous sommes champions du monde. C’est irréel ! »

La République tchèque a terminé deuxième avec 48,4 kilogrammes, suivie de la Pologne avec 46,6 kilogrammes. Les trois équipes médaillées provenaient toutes de pays sans grande tradition oléicole.

Avec une récolte de 55,4 kg, la Finlande a devancé de sept kilogrammes la République tchèque, qui a terminé deuxième avec 48,4 kg. La Pologne a pris la troisième place avec 46,6 kg.

La Bosnie-Herzégovine a terminé quatrième avec 43,6 kg, devançant de justesse la Croatie (43,2 kg) et la Lituanie (43,0 kg).

Les États-Unis se sont classés septièmes avec 42,4 kg, suivis de la Serbie avec 38,0 kg, de la Suède avec 34,4 kg et de l’équipe des nomades numériques avec 31,6 kg.

Les trois places du podium ont été remportées par des pays sans tradition oléicole marquée, ce qui souligne l’attrait international de cette compétition atypique.

Célébrer le patrimoine oléicole de Brač

Au-delà de la compétition, les organisateurs ont mis en place des activités visant à faire découvrir aux participants la culture de l’huile d’olive, les traditions agricoles et les sites historiques de Brač.

Le programme du samedi comprenait une visite du musée de l’huile d’olive à Škrip et une promenade à Dol, un village traditionnel réputé pour son architecture caractéristique et son patrimoine rural.

Ces activités reflétaient l’objectif plus large de l’événement : promouvoir l’identité agricole de l’île tout en développant l’agrotourisme et en renforçant les liens entre les participants de différents pays.

La République tchèque a terminé deuxième avec 48,4 kg, suivie de la Pologne avec 46,6 kg. Les trois équipes médaillées provenaient toutes de pays sans tradition oléicole significative.

« Je ne pourrais pas être plus fier », a déclaré M. Jelinčić après la cérémonie de remise des prix. « Postira est une petite ville de seulement 1 500 habitants, mais grâce à cet événement, nous avons réussi à toucher les quatre coins du monde, en partageant l’histoire de Postira et de la culture de l’olivier d’une manière aussi dynamique, intéressante et joyeuse. »

Organisé pour la première fois en 2017, le Championnat du monde de cueillette des olives est devenu un événement international reconnu. En 2019, il a reçu un prix du Creative Tourism Network pour la meilleure expérience de tourisme créatif.

Ce championnat illustre comment une pratique agricole séculaire peut devenir le fondement d’une expérience touristique unique, attirant des visiteurs dans une petite communauté méditerranéenne tout en préservant son lien avec la culture de l’olivier.

Pour la Finlande, la compétition s’est soldée par un titre mondial inattendu. Pour Postira, cela a marqué une nouvelle édition réussie d’un événement qui continue de faire découvrir aux visiteurs du monde entier le patrimoine oléicole de l’île.