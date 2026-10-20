À Rome, une récolte d'olives organisée par la communauté permet de fournir de l'huile aux familles dans le besoin

À Rome, des bénévoles récoltent les olives de 65 oliviers dans un parc public afin de produire de l'huile d'olive extra vierge destinée aux familles dans le besoin, dans le cadre d'une initiative communautaire en plein essor qui bénéficie désormais du soutien de la municipalité.

La récolte des olives bat son plein au Parco dei Romanisti, dans le quartier de Torre Spaccata à Rome, où les 65 oliviers du parc produiront bientôt de l’huile d’olive extra vierge destinée à être distribuée aux familles et aux personnes dans le besoin.

Désormais placé sous le patronage de la Ville de Rome (Roma Capitale), le projet « Olio Bene Comune » (l’huile, bien commun) remonte à 2012, lorsqu’un groupe de bénévoles a commencé à s’occuper des oliviers disséminés dans ce parc public situé à la périphérie est de la ville.

Au fil des années, nous avons pu constater à quel point ce type d’initiatives menées dans les espaces publics peut lutter contre la désaffection civique et encourager les gens à jouer un rôle plus actif au sein de leur communauté. – Antonio Carosi, Gli Olivari

En 2024, Olive Oil Times a rendu compte de cette initiative, qui n’a cessé de prendre de l’ampleur. L’année dernière, de nouveaux oliviers ont été plantés, et Roma Capitale a officiellement reconnu le projet par le biais d’un accord de collaboration. Un financement ultérieur de la Fondation Charlemagne a permis de poursuivre l’extension de l’oliveraie et l’achat de nouveaux équipements.

Le service de protection de l’environnement de Rome, le groupe d’achat solidaire Gaspar8 APS et Gli Olivari, l’association d’engagement citoyen créée par les promoteurs initiaux de l’initiative, ont signé cet accord, et Gli Olivari continue de diriger le projet.

« Il s’agit d’une initiative remarquable qui allie l’agriculture urbaine à un projet de solidarité profondément significatif », a déclaré Sabrina Alfonsi, conseillère municipale de Roma Capitale chargée de l’agriculture, de l’environnement et de la gestion des déchets. « Les accords de collaboration s’avèrent, une fois de plus, être un outil extrêmement efficace pour la subsidiarité horizontale entre l’administration et les groupes communautaires locaux. »

« Au-delà du rôle extraordinaire que jouent les jardins urbains dans le renforcement de la communauté et de l’inclusion, l’expérience de l’oliveraie du Parco dei Romanisti met en évidence la valeur de l’agriculture urbaine », a ajouté Mme Alfonsi. « Non seulement elle apporte des avantages environnementaux, tels que la préservation des sols et de la biodiversité, mais elle a également un impact social et solidaire considérable. »

En 2025, Roma Capitale a officiellement reconnu le projet « Olio Bene Comune » par le biais d’un accord de collaboration. (Photo : Alfredo Vittorio)

Conformément à la réglementation de Roma Capitale relative à la gouvernance partagée des biens communs, cet accord d’une durée de trois ans porte sur la restauration et la gestion partagée des oliviers du parc.

Il promeut également l’éducation à l’environnement auprès des enfants et des jeunes, en collaboration avec les écoles locales, ainsi que des débats publics sur la culture alimentaire et une alimentation saine.

« Cet accord constituait la dernière étape nécessaire pour officialiser notre initiative, qui a débuté comme un mouvement citoyen visant à préserver le patrimoine vert de la communauté et à soutenir les habitants défavorisés, et qui, au fil des ans, a été reconnue comme une bonne pratique en matière de promotion de la cohésion communautaire, de la solidarité et de la gestion responsable de l’environnement », a déclaré Antonio Carosi, porte-parole de Gli Olivari, à Olive Oil Times.

M. Carosi a précisé que le projet avait pris un nouvel élan quelques mois avant la signature de l’accord, lorsque la ville de Rome a ajouté 13 oliviers aux 35 qui poussaient déjà dans le parc.

Ces arbres ont été déplacés depuis le Viale Mazzini, dans le nord de Rome, où un projet de réaménagement était en cours afin de redonner à cette avenue bordée d’arbres son aspect d’origine, tel que l’avait conçu l’architecte Raffaele De Vico.

Plus tôt cette année, la Fondation Charlemagne, qui soutient le projet par le biais de son programme « Periferia Capitale », a planté 17 oliviers supplémentaires des variétés Leccino, Frantoio, Moraiolo et Pendolino.

« La Fondation Charlemagne a approuvé notre demande de financement, qui comprenait l’agrandissement de l’oliveraie existante, l’achat de matériel indispensable et le soutien à une série d’activités pédagogiques que nous prévoyons d’organiser dans les mois à venir », a déclaré M. Carosi.

Avant que l’association ne puisse planter les nouveaux oliviers au printemps dernier, elle a dû accomplir les démarches administratives nécessaires pour en faire don à Roma Capitale, conformément à la réglementation municipale.

Après la récolte et le broyage, les bénévoles de Gli Olivari mettent l’huile d’olive en bouteille et l’étiquettent avant de la remettre aux centres Caritas locaux pour qu’elle soit distribuée aux personnes dans le besoin. (Photo : Alfredo Vittorio)

Gli Olivari documente la plantation et le travail tout au long de l’année dans l’oliveraie en vue de la réalisation d’un film pédagogique qui sera projeté dans les écoles, mettant en avant les avantages environnementaux et sociaux du projet.

Le week-end dernier, une vingtaine d’habitants du quartier se sont réunis dans le parc pour récolter les olives. Cet événement a également été l’occasion pour les voisins de faire connaissance, les participants ayant apporté des plats faits maison à partager avec les autres bénévoles.

Le nouveau matériel a permis à la récolte de se dérouler sans encombre, et les bénévoles ont rapidement livré les olives à un moulin situé dans la ville voisine de Monte Compatri.

Les bénévoles de Gli Olivari s’occupent désormais de la mise en bouteille et de l’étiquetage de l’huile avant de la remettre aux centres Caritas locaux des paroisses de San Bonaventura et de Santa Maria Regina Mundi, qui se chargeront de sa distribution aux personnes dans le besoin.

« Nous pensons qu’un autre aspect important de ce projet consiste à prévenir le gaspillage alimentaire et à veiller à ce que les olives soient mises à profit », a déclaré M. Carosi. « Au fil des ans, nous avons constaté à quel point des activités comme celle-ci, menées dans des espaces publics, peuvent lutter contre la désaffection civique et encourager les gens à jouer un rôle plus actif au sein de leur communauté. »

Il a ajouté que de telles initiatives favorisent la citoyenneté active et renforcent les liens des habitants avec leur quartier. En prenant soin des oliviers et en faisant don de l’huile ainsi obtenue aux habitants en situation de précarité, les bénévoles créent un cercle de solidarité tout en sensibilisant à la valeur des espaces publics partagés.

« Ce projet repose sur trois grands piliers », a déclaré M. Carosi. « Le premier est le soin. En prenant soin d’un espace partagé, nous contribuons à créer un environnement sûr, propre et beau. Nous pensons que la beauté incite les gens à l’apprécier et à la protéger, ce qui confère à cette initiative une forte dimension éducative. »

L’huile d’olive extra vierge produite à partir des oliviers du Parco dei Romanisti à Rome est distribuée aux membres de la communauté dans le besoin. (Photo : Alfredo Vittorio)

« Le deuxième pilier est la solidarité, incarnée par le don d’huile aux plus vulnérables, l’un des aspects les plus significatifs du projet », a-t-il poursuivi. « Le troisième pilier est le renforcement de la communauté. Ce travail exige l’engagement et le temps de personnes issues de milieux très différents, mais il les rassemble autour d’un objectif commun : prendre soin d’un bien commun de manière totalement désintéressée, sans autre récompense que l’impact positif généré par l’initiative elle-même. »

Gli Olivari organise actuellement une formation sur la taille et la gestion des oliviers, qui se tiendra dans le parc dans les mois à venir et sera animée par des formateurs experts.

Le succès de l’initiative du Parco dei Romanisti a également suscité l’intérêt d’autres groupes communautaires. Dans les semaines à venir, des associations locales prévoient d’organiser des récoltes d’olives au Parco Salvador Allende, situé à proximité, au Parco Sergio Albani dans le quartier de Casal Brunori et dans le quartier du Statuario.