Une nouvelle « zone bleue » a été identifiée en Sardaigne, où les femmes jouissent d'une longévité exceptionnelle

Des chercheurs ont identifié un nouveau « point chaud » de longévité dans le centre de la Sardaigne, où les taux de survie exceptionnels chez les femmes distinguent ce village de la « Zone bleue » d’origine de l’île.

Nichée dans la région de Marghine, au centre de la Sardaigne, Bolotana présente une concentration exceptionnelle de centenaires, avec des taux dix fois supérieurs à la moyenne sarde et onze fois supérieurs à ceux des États-Unis. La longévité est particulièrement marquée chez les femmes, dont les taux de survie à un âge avancé rivalisent avec ceux des populations les plus longévives au monde.

De nombreux habitants de notre communauté mènent encore un mode de vie étroitement lié aux traditions rurales et aux rythmes de la campagne. – Giacomo Nieddu, Terracuza

Après avoir participé à une étude examinant les facteurs démographiques à l’origine de cette longévité remarquable, le chercheur Dan Buettner a identifié ce petit village de montagne de la province de Nuoro comme une nouvelle « Zone Bleue ».

Les « Zones bleues » sont des régions réputées pour leur longévité exceptionnelle, où les habitants atteignent l’âge de 100 ans à des taux nettement supérieurs à la moyenne et présentent des taux de maladies chroniques plus faibles, ce qui pourrait s’expliquer par une alimentation et un mode de vie sains.

Ce terme trouve son origine dans les recherches démographiques pionnières menées par Gianni Pes, de l’université de Sassari, et Michel Poulain, de l’université de Louvain, qui avaient utilisé des cercles bleus pour marquer sur une carte les communautés sardes à la longévité exceptionnelle au début de leurs travaux. Buettner s’est ensuite associé à ces deux chercheurs et à d’autres scientifiques pour étudier les « points chauds » de longévité à travers le monde.

L’équipe de recherche a d’abord identifié un groupe de 14 communes réparties entre la Barbagia et l’Ogliastra, dans le centre-est de la Sardaigne, en raison de leur longévité exceptionnelle et de leurs modes de vie sains, désignant cette région comme la première « Zone bleue » au monde en 2004.

« La nouvelle Zone bleue sarde de Bolotana est distincte et située à environ 110 kilomètres de la première identifiée il y a plus de 20 ans », a déclaré Pes, coauteur de l’étude avec Buettner.

« Pour notre enquête, nous avons obtenu des informations démographiques auprès des registres d’état civil municipaux, tout en nous appuyant sur les registres paroissiaux historiques comme source indépendante pour la validation croisée des données », a expliqué Pes.

« Plus précisément, les actes de naissance ont été recoupés avec les registres d’état civil ultérieurs et, lorsqu’ils étaient disponibles, avec les registres paroissiaux, en s’appuyant sur la concordance des données anagraphiques, la filiation, les liens familiaux et d’autres informations d’identification. Des chronologies généalogiques ont en outre été reconstituées lorsque cela s’avérait nécessaire afin d’exclure tout lien avec des frères et sœurs ou des parents homonymes. »

La « Zone bleue » de Bolotana, récemment désignée, est nichée dans la région montagneuse de Marghine, au centre de la Sardaigne. (Photo de Giacomo Nieddu, Terracuza)

L’étude s’est principalement concentrée sur la période allant de 2021 à 2025, durant laquelle Bolotana comptait une population résidente moyenne de 2 266 habitants, dont dix personnes âgées de 100 ans ou plus. Cela représentait environ 442 centenaires pour 100 000 habitants, l’avantage en matière de longévité le plus marqué étant observé chez les femmes.

Les chercheurs ont également analysé les données de 2020 afin de prendre en compte les effets potentiels de la Covid-19 et ont effectué une comparaison sur une période équivalente couvrant les années 2015 à 2019.

Ils ont constaté que les femmes ayant atteint l’âge de 70 ans avaient une espérance de vie résiduelle de 20,85 ans, tandis que 13,83 % des femmes atteignant cet âge vivaient jusqu’à 100 ans. Ces deux chiffres dépassaient les moyennes et les valeurs annuelles les plus élevées enregistrées dans la province de Nuoro et en Italie au cours de la même période.

Les estimations de longévité féminine à Bolotana se sont également classées à un niveau exceptionnellement élevé par rapport aux références internationales issues de la Human Mortality Database, n’étant devancées que par Hong Kong pour ces deux indicateurs.

Dans l’ensemble, les femmes de Bolotana présentaient l’un des profils de survie en fin de vie les plus favorables jamais enregistrés à l’échelle internationale. Leur probabilité de survivre de 70 à 100 ans était plus de trois fois supérieure à celle des femmes aux États-Unis.

Les chercheurs ont noté que l’avantage de longévité, principalement féminin, observé à Bolotana entre 2021 et 2025 contraste avec la tendance historiquement observée dans la « Zone bleue » d’origine de la Sardaigne, où la longévité exceptionnelle était particulièrement marquée chez les hommes et où la différence entre les sexes était relativement faible.

Ce contraste suggère que la longévité exceptionnelle en Sardaigne pourrait suivre des schémas démographiques différents selon les communautés et les périodes.

« Une telle hétérogénéité pourrait refléter des différences dans la composition des cohortes, ainsi que des caractéristiques environnementales, sociales, comportementales ou autres propres à la population », a expliqué Pes.

« Plusieurs mécanismes pourraient plausiblement contribuer à l’avantage de survie féminin marqué observé, notamment le patrimoine génétique, les habitudes alimentaires, l’activité physique, le soutien familial, la cohésion sociale, la continuité de résidence et l’accès aux soins. »

Les chercheurs ont également passé en revue des enquêtes alimentaires historiques et interrogé des médecins locaux afin de mieux comprendre les facteurs liés au mode de vie susceptibles de contribuer à la longévité de la communauté.

Leurs conclusions ont montré que le régime alimentaire traditionnel était en grande partie végétal, la viande n’étant consommée qu’environ cinq fois par mois pendant la majeure partie de la vie des habitants. La plupart des aliments provenaient de sources locales, notamment l’huile d’olive, les olives, le fromage et le blé produits par les habitants eux-mêmes.

Bien que ces conclusions relatives au mode de vie ne faisaient pas partie de l’analyse principale de l’étude, elles ont fourni un contexte permettant d’interpréter les résultats démographiques.

« La présente analyse démographique ne permet pas de déterminer si certains facteurs liés à l’alimentation et au mode de vie ont contribué à la tendance observée, ni d’évaluer leur importance relative », a déclaré M. Pes.

« Des études comparatives menées au niveau individuel seront nécessaires pour évaluer les déterminants biologiques, comportementaux et sociaux potentiels de la longévité exceptionnelle observée dans ce village. Nous nous concentrons désormais sur cette piste de recherche. »

Les habitants ont accueilli favorablement l’annonce de la désignation de Bolotana comme nouvelle « Zone bleue ». Cette reconnaissance a fait l’objet d’une discussion lors d’une réunion du conseil municipal, au cours de laquelle M. Pes a officiellement remis un certificat attestant de l’inclusion de la commune parmi les « Zones bleues » du monde.

L’huile d’olive est un aliment de base chez les habitants de Bolotana, dont les habitudes alimentaires sont principalement végétales. (Photo de Giacomo Nieddu, Terracuza)

Il était accompagné de Salvatore Pedde, président d’Ormìnas, une association culturelle dédiée à la promotion du territoire local et de ses traditions, ainsi que de Vittorio Romerio, de l’École d’archives, de paléographie et d’études diplomatiques des Archives d’État de Cagliari. Tous deux ont contribué à cette étude démographique.

« Cette reconnaissance est importante pour notre communauté, car elle met en valeur notre identité, notre culture et nos traditions », a déclaré Francesco Manconi, maire de Bolotana, à Olive Oil Times.

« Parmi les facteurs qui ont contribué à la longévité remarquable de notre communauté, une alimentation saine est sans aucun doute un élément clé. L’huile d’olive, qui a toujours occupé une place centrale dans notre alimentation et continue d’être utilisée quotidiennement comme ingrédient dans un large éventail de plats traditionnels, est l’une des caractéristiques de notre tradition agricole. »

Parmi les oléiculteurs de Bolotana figure Giacomo Nieddu, qui produit de l’huile d’olive extra vierge au domaine de Terracuza, situé sur les coteaux entourant le village. Cette exploitation figurait parmi les sites visités l’année dernière par les chercheurs dans le cadre de leurs échanges avec la communauté locale.

« Cette reconnaissance valide notre vision et renforce notre engagement en tant que producteurs d’huile d’olive extra vierge de haute qualité, dont les bienfaits pour la santé sont largement reconnus », a déclaré M. Nieddu à Olive Oil Times.

Ses oliveraies, dont beaucoup sont centenaires, sont disséminées sur des terrasses escarpées où la culture de l’olivier est considérée comme une forme d’agriculture « héroïque ». À travers Terracuza, M. Nieddu mène un projet de restauration visant à redonner vie aux vergers abandonnés de la région et à préserver le paysage.

L’entreprise promeut également des variétés d’olives locales, notamment la Bosana, la Majorca et la Cariasina, qu’elle utilise pour produire des olives de table transformées selon des méthodes traditionnelles.

« Au-delà de l’huile d’olive et d’une alimentation équilibrée, il est essentiel de mener une vie saine », a ajouté M. Nieddu. « De nombreux habitants de notre communauté continuent de suivre un mode de vie étroitement lié aux traditions rurales et aux rythmes de la campagne, ce qui contribue sans aucun doute au bien-être des gens. »