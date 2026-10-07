Au bord du lac de Garde, des oliveraies abandonnées renaissent à la vie

Au bord du lac de Garde, Videlle Bionatura remet en production des milliers d'oliviers délaissés, tout en préservant les variétés locales, en soutenant la recherche et en formant de jeunes travailleurs.

Nichée au cœur des douces collines morainiques de la Valtenesi, la ville de Puegnago se trouve à quelques kilomètres seulement des rives sud-ouest du lac de Garde. Bénéficiant des effets modérateurs du plus grand lac d’eau douce d’Italie, cette région de Lombardie offre depuis plus d’un millénaire des conditions propices à la culture de la vigne et de l’olivier.

La préservation de ce patrimoine reste notre motivation, et c’est ce qui nous anime avec la passion et la détermination qui ont inspiré ce projet dès le début. – Marco Penitenti, agronome et fondateur de Videlle Bionatura

C’est ici que l’agronome Marco Penitenti a commencé, il y a 15 ans, à restaurer des oliveraies abandonnées, lançant ainsi un projet qui s’est depuis étendu à 16 000 oliviers.

« Tout a commencé par ma passion pour l’oléiculture », a-t-il déclaré à Olive Oil Times. « Je travaillais comme consultant pour des entreprises de la région, et chaque jour, je croisais de nombreuses oliveraies en friche et négligées. Finalement, j’ai décidé de contacter le propriétaire d’une parcelle plantée de 250 oliviers et de lui proposer de la gérer. Il a accepté, et je me suis attelé à sa restauration. »

Cette première initiative s’est ensuite transformée en une activité professionnelle, jetant les bases de l’entreprise actuelle de M. Penitenti, Videlle Bionatura.

L’entreprise s’est développée à mesure que de nouveaux oliviers abandonnés étaient pris en charge. Le dernier verger ajouté au projet compte 600 arbres qui feront bientôt l’objet d’une taille et d’une fertilisation dans le cadre d’un plan de remise en état visant à les ramener à la production d’ici deux ou trois ans.

M. Penitenti a déclaré que l’abandon des oliveraies reste un défi majeur en Italie, où l’absence de relève générationnelle, la difficulté du terrain et les obstacles à la mécanisation font grimper les coûts et rendent la culture de l’olivier de plus en plus difficile à maintenir.

Le dernier verger intégré au projet de remise en état mené par Videlle Bionatura, l’entreprise de Marco Penitenti, compte 600 oliviers qui feront bientôt l’objet d’une taille et d’un apport d’engrais avant d’être remis en production.

« Ce sont certes des opérations coûteuses, mais elles sont fondamentales pour le développement du territoire et de la communauté », a déclaré M. Penitenti. « Ici, dans la Valtenesi, comme ailleurs, l’oléiculture ne se résume pas à sa valeur de production. Elle joue également un rôle environnemental important dans un paysage façonné par l’activité humaine, en contribuant à prévenir l’érosion des sols. »

« De plus, les oliviers doivent être préservés en tant qu’élément caractéristique de la région, qui est une destination touristique de renom », a-t-il ajouté. « Enfin, l’oléiculture soutient un tissu social composé de personnes dont les moyens de subsistance y sont liés, notamment les agriculteurs, les techniciens, les mouliniers, les fournisseurs et bien d’autres encore. »

Penitenti a rapidement été rejoint à la tête de l’entreprise par son épouse, Maria Cristina Plodari, qui supervise désormais les relations clients et la communication.

Le couple, désormais parents de deux adolescents, Daniele et Sofia, a réservé plusieurs postes au sein de son équipe à des jeunes ayant peu ou pas d’expérience professionnelle.

Sur les dix personnes employées à l’année par Videlle Bionatura, quatre ont 18 ou 19 ans et acquièrent ainsi leur première expérience professionnelle. Livia est responsable de la mise en bouteille et de la traçabilité de la chaîne d’approvisionnement, tandis que Stefano et Chris travaillent dans les oliveraies aux côtés de Paolo, qui effectue actuellement un stage scolaire.

« Notre objectif est de leur transmettre l’expertise nécessaire pour travailler de manière autonome et se construire une carrière dans une oléiculture axée sur la qualité », a déclaré M. Penitenti. « C’est une expérience véritablement formatrice pour les deux parties. Tandis que nous leur apportons formation et accompagnement, ils insufflent un nouveau souffle à l’entreprise. »

Pour mettre en valeur les variétés du lac de Garde, Marco Penitenti produit une gamme d’huiles monovariétales issues de ses oliveraies restaurées, notamment les variétés autochtones Casaliva, Gargnà et Trepp, ainsi que la variété Leccino.

« Ils apportent un état d’esprit beaucoup plus ouvert, des compétences numériques remarquables et un sentiment unique de vitalité, de fraîcheur et de passion, ainsi qu’une réelle envie de laisser leur empreinte et de poursuivre leurs ambitions », a-t-il ajouté. « C’est un échange mutuellement enrichissant, et ils nous motivent tout autant que nous les soutenons. »

L’entreprise collabore avec les programmes de sciences agricoles de l’université de Brescia et, grâce à son engagement en faveur de la gestion environnementale, a attiré des étudiants qui ont choisi l’exploitation comme sujet de leur mémoire de fin d’études.

Deux études ont déjà été menées à bien. La première a examiné et comparé les empreintes carbone de différents systèmes de conduite des oliviers. La seconde a étendu l’analyse aux étapes ultérieures de la production, en évaluant l’empreinte carbone des activités de broyage et de mise en bouteille.

Un troisième projet de recherche est en cours en collaboration avec l’université de Padoue. Il examine la santé des sols en relation avec les pratiques arboricoles, en se concentrant sur les nutriments, la microfaune, la flore et les communautés bactériennes au sein des oliveraies.

La préservation de la biodiversité est l’une des missions fondamentales de l’entreprise. Afin de mettre en valeur les variétés locales, elle produit une gamme d’huiles monovariétales issues de ses oliveraies restaurées, notamment la variété autochtone Casaliva, ainsi que les variétés Gargnà et Trepp, toutes deux typiques de la région du Haut-Garda, aux côtés de la variété Leccino.

L’objectif est de créer une «oleoteca» dédiée, qui mette en valeur la diversité des huiles d’olive monovariétales du lac de Garde.

S'appuyant sur sa grande expertise, M. Penitenti a identifié, lors des travaux de restauration, plusieurs oliviers situés près du lac qui semblaient différer des variétés locales les plus connues. Il a soumis des échantillons au Conseil national de la recherche pour des analyses génétiques, qui ont révélé que deux de ces oliviers possèdent des profils génétiques uniques.

Videlle Bionatura collabore avec l’université de Brescia et, grâce à son engagement en faveur de la gestion responsable de l’environnement, est devenue une destination de choix pour les étudiants menant des projets de recherche dans le cadre de leur mémoire.

La prochaine étape consistera à multiplier les variétés nouvellement identifiées et à surveiller leurs performances, leur productivité et leur résilience face aux pressions climatiques actuelles.

Outre un bloc central de 6 000 arbres, l’entreprise gère 10 000 autres arbres répartis dans des bosquets plus petits de 500 à 1 500 arbres, s’étendant de l’arrière-pays aux rives du lac de Garde et couvrant cinq communes.

La plupart des oliveraies suivent des schémas de plantation traditionnels de six sur six et six sur sept mètres. Une part plus réduite, plantée dans les années 1990, présente des espacements plus denses de six sur trois et cinq sur trois mètres. L’entreprise a également mis en place quelques oliveraies intensives avec différents cultivars en cours d’évaluation, qui servent de parcelles d’essai pour la recherche.

La plantation mixte typique des oliveraies plus anciennes oblige les ouvriers à identifier et à récolter des arbres spécifiques par variété afin de produire chaque huile monovariétale. Combinée au morcellement des terres et à la présence fréquente de pentes raides et de terrasses anciennes, cette situation exige une planification minutieuse et un travail supplémentaire pour coordonner le personnel, les machines et les équipements.

En tant que membre d’une coopérative locale d’oléiculteurs, l’entreprise transforme actuellement ses olives au moulin du groupe. La prochaine étape consiste à installer son propre moulin et à réaliser l’intégralité du cycle de production en interne.

Une autre branche d’activité de l’entreprise consiste à restaurer des vignobles abandonnés, à partir desquels elle produit du vin et du vinaigre balsamique. Parallèlement à ses huiles d’olive, l’entreprise met ces produits en avant dans le cadre d’expériences pédagogiques destinées aux visiteurs, notamment des dégustations guidées, des randonnées et des pique-niques au milieu des oliveraies.

« L’une des missions fondamentales de l’entreprise est de promouvoir une culture de l’huile d’olive de qualité et son lien avec le respect de l’environnement », a déclaré M. Penitenti. « Nos oliveraies font partie d’un écosystème délicat et fragile, et il est de notre responsabilité de le préserver pour les générations futures. »

« Nous continuons de recevoir des appels de toute la région du lac de Garde de la part de propriétaires fonciers qui sollicitent notre aide et nous proposent des oliveraies à louer », a déclaré M. Penitenti. « Nous disposons des ressources et de la main-d’œuvre nécessaires pour soutenir ce type d’initiative, même si, pour l’instant, l’expansion du projet devient de plus en plus difficile, principalement en raison des caractéristiques du terrain et de la fragmentation des parcelles. »

« La restauration d’un verger abandonné de 1 000 arbres, par exemple, nécessite un investissement important et deux à trois ans de travail », a-t-il ajouté. « Une entreprise bien établie peut absorber ces coûts dans le cadre de son budget annuel, mais pour un jeune agriculteur qui part de zéro, les obstacles sont bien plus importants. »

« Notre objectif est donc de mener à bien les premiers travaux de restauration, puis de transférer à terme la gestion de certains de ces bosquets à de jeunes agriculteurs ou à de nouvelles entreprises désireuses de préserver et de valoriser ce patrimoine », a déclaré M. Penitenti. « La sauvegarde de ce patrimoine reste notre motivation, et c’est ce qui nous pousse à aller de l’avant avec la passion et la détermination qui ont inspiré le projet dès le début. »