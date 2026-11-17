« Depuis le 7 octobre, je n’ai pas pu mettre les pieds dans mon oliveraie », a déclaré Abbas Milhem, directeur exécutif de l’Union des agriculteurs palestiniens (PFU), à Olive Oil Times.

Les terres de M. Milhem se trouvent dans la zone B de la Cisjordanie occupée. En vertu des accords d’Oslo, la zone A est placée sous contrôle civil et sécuritaire palestinien, la zone B sous administration civile palestinienne, Israël conservant les responsabilités en matière de sécurité, tandis que la zone C reste sous contrôle civil et sécuritaire total d’Israël.

Selon M. Milhem, ce genre de situation est de plus en plus courant pour les oléiculteurs palestiniens de toute la Cisjordanie.

La PFU estime qu’environ 140 000 familles palestiniennes dépendent entièrement ou partiellement du secteur oléicole, dont environ 100 000 possèdent des oliveraies et 40 000 autres comptent sur le travail saisonnier de la récolte.

« Environ 700 000 personnes tirent au moins une partie de leurs moyens de subsistance de la culture de l’olivier et de la production d’huile d’olive », a déclaré Milhem.

Voir aussi : La pression persistante sur les oléiculteurs israéliens six mois après une attaque dévastatrice

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA), 199 attaques de colons liées à la récolte des olives ont été recensées entre le 1er septembre et le 12 octobre. Ces incidents ont fait un mort palestinien, 124 blessés et causé des dégâts à plus de 2 500 oliviers et jeunes plants.

La PFU, qui utilise une définition plus large, a déclaré avoir recensé 1 910 attaques et violations au cours du mois d’octobre, notamment des vols, des agressions physiques et des actes de vandalisme. Elle a fait état de quatre Palestiniens tués, de plus de 140 blessés, de 7 346 oliviers endommagés et de plus de 50 tonnes d’olives volées.

Dans un rapport transmis à Olive Oil Times, la PFU a considéré comme des violations non seulement les agressions physiques et les dégâts matériels, mais aussi les incidents au cours desquels les agriculteurs ont été empêchés d’accéder à leurs oliveraies.

« Si des colons d’un village bloquaient la route, empêchant les agriculteurs d’accéder à leur zone, à leur oliveraie, pour nous, il s’agit d’une violation recensée », a déclaré M. Milhem.

Le syndicat a indiqué avoir recueilli ces chiffres grâce à un réseau de terrain mis en place avant la récolte des olives. En collaboration avec le Secteur de la sécurité alimentaire des Nations unies et d’autres organisations, la PFU a identifié 178 villages comportant des zones à haut risque, organisé une aide dans 104 d’entre eux et déployé 208 agents de terrain pour accompagner les agriculteurs, leur fournir du matériel et consigner les incidents.

Fin octobre, la PFU estimait que 55 % de la récolte d’olives restait inaccessible ou non récoltée, en particulier dans les zones à haut risque.

Sur la base de son évaluation des conditions pendant la récolte, le syndicat a estimé la production palestinienne d’huile d’olive entre 10 000 et 11 000 tonnes, soit environ la moitié de son estimation initiale de 21 000 tonnes. La PFU a cité les attaques des colons et les restrictions militaires israéliennes sur les terres agricoles parmi les facteurs ayant perturbé la récolte.

Cette projection est préliminaire et reflète l’évaluation de la PFU plutôt qu’un total de production définitif.

Les autorités israéliennes ont présenté une version différente des conditions de récolte et des mesures prises pour faciliter l’activité agricole.

Dans un communiqué du 27 octobre, les Forces de défense israéliennes (FDI) ont indiqué qu’environ 220 000 dunams avaient été récoltés en Cisjordanie et qu’une centaine de sites de récolte coordonnés avaient fonctionné sous la protection de personnel de sécurité.

Les FDI ont indiqué avoir renforcé leurs effectifs en Cisjordanie afin de faciliter la récolte et de prévenir ce qu’elles ont qualifié de « tensions, violences et actes de terrorisme », ajoutant que les forces de sécurité prenaient très au sérieux les actes de violence et les activités criminelles, quelle qu’en soit l’origine.

Pour les agriculteurs qui doivent obtenir une autorisation pour accéder à leurs vergers, l’accès peut toutefois être limité à des périodes déterminées, voire totalement interdit.

Selon les données de Peace Now citées par l’OCHA, les ordres militaires israéliens émis avant la récolte de 2026 ont porté à environ 88 300 dunams la superficie de terres nécessitant une coordination préalable pour les agriculteurs palestiniens, soit près de 30 % de plus qu’en 2025. Un dunam équivaut à 1 000 mètres carrés.

Plus de 40 % de la zone nouvellement désignée se trouve dans le gouvernorat de Jénine, au nord de la Cisjordanie, où une douzaine d’avant-postes de colonie ont été établis au cours de l’année précédente.

L’OCHA a souligné que l’autorisation ne garantit pas nécessairement aux agriculteurs un délai suffisant ni des conditions appropriées pour mener à bien la récolte. La PFU a signalé des restrictions sur plus de 54 sites agricoles au cours du mois d’octobre, notamment des blocages de la récolte, des expulsions des champs, des travaux de nivellement au bulldozer et la saisie de terres agricoles.

Un membre des forces israéliennes se tient dans une oliveraie tandis que des Palestiniens récoltent des olives dans le village d’Abu Falah, en Cisjordanie. (Photo Itai Ron/picture-alliance/dpa/AP Images)

L’OCHA a également recensé des allégations selon lesquelles les forces israéliennes auraient accompagné des colons lors d’incidents impliquant des terres agricoles palestiniennes.

À Deir Abu Mash’al, dans le gouvernorat de Ramallah, au nord de Jérusalem, des colons auraient récolté des olives à plusieurs reprises sur des terres appartenant à des Palestiniens dans la zone B, accompagnés par les forces israéliennes qui ont empêché les propriétaires fonciers de s’approcher de leurs oliveraies.

« Au-delà des préjudices immédiats et des pertes économiques, ces conditions compromettent la capacité des agriculteurs à accéder à leurs terres, à les cultiver et à les protéger », a déclaré l’OCHA.

La PFU a signalé des incidents similaires impliquant des interdictions d’accès, des expulsions et des récoltes volées dans plusieurs villages de Cisjordanie.

À Kharas, dans le gouvernorat d’Hébron, l’organisation a signalé que des agriculteurs avaient été expulsés de leurs terres et que leur récolte d’olives avait été volée. À Ramin, dans le gouvernorat de Tulkarm, elle a recensé des agressions et des expulsions, des vols de récoltes et de matériel, ainsi que des blocages d’accès aux terres.

Reuters a documenté de manière indépendante des cas où des colons ont cueilli des olives sur des oliviers palestiniens et transporté la récolte vers un avant-poste de colonie voisin pour y être pressée. L’agence a également rapporté que des appels circulaient parmi les colons israéliens, encourageant les gens à récolter les olives sur des terres auxquelles les Palestiniens ne pouvaient plus accéder.

Le journal israélien Israel Hayom a rapporté en octobre qu’une source haut placée des services de sécurité israéliens avait qualifié ces récoltes de « vol de récolte » et souligné que les restrictions imposées aux agriculteurs palestiniens n’autorisaient pas les Israéliens à prendre les olives.

Les opinions divergent également parmi les responsables israéliens et les personnalités religieuses quant au statut des olives récoltées sur des terres auxquelles les agriculteurs palestiniens n’ont pas accès.

Le rabbin Dov Lior, une figure religieuse de premier plan associée au mouvement des colons, a fait valoir que les Israéliens pouvaient récolter les olives des oliveraies auxquelles les Palestiniens n’avaient pas accès, car on pouvait considérer que les propriétaires avaient renoncé à leur récolte.

Un porte-parole du gouvernement israélien, dans des propos rapportés par Reuters, a également contesté le fait de qualifier de vol en soi la récolte effectuée par les colons sur ces oliviers, tout en précisant que les individus ne devaient pas se faire justice eux-mêmes.

La récolte de 2026 s’est déroulée dans un contexte d’expansion des avant-postes de colonisation israéliens et d’évolutions concernant l’accès aux terres, documentées par des organisations européennes et israéliennes.

Selon le rapport de 2025 de l’Union européenne sur les colonies israéliennes en Cisjordanie occupée, 86 nouvelles avant-postes ont été érigés au cours de l’année, un record historique représentant plus de trois fois le précédent record de 26 avant-postes établis en 2023. Parmi ces nouveaux avant-postes, 58 ont été classés comme « exploitations agricoles ».

L’UE a décrit l’année 2025 comme marquant une « évolution qualitative » de la politique de colonisation israélienne, la planification, le développement des infrastructures, l’administration foncière et la régularisation des avant-postes s’inscrivant de plus en plus dans une stratégie territoriale plus large.

Une étude menée par les organisations israéliennes Peace Now et Kerem Navot, citée par l’UE, a estimé que les avant-postes agricoles contrôlaient effectivement plus de 1,07 million de dunams à la fin de l’année 2025, soit environ 18 % de la Cisjordanie.

Rien qu’en 2025, environ 300 000 dunams ont été ajoutés au territoire sur lequel les colons exerçaient un contrôle par le biais d’avant-postes agricoles. Selon le rapport de l’UE, ces avant-postes sont devenus un facteur majeur de déplacement des Palestiniens.

Les responsables israéliens ont également exprimé leur soutien à l’extension et à la légalisation des avant-postes agricoles.

En février 2026, le ministre de la Défense, Israel Katz, a annoncé qu’il s’employait à légaliser environ 140 avant-postes agricoles non autorisés, avec le soutien du Premier ministre Benjamin Netanyahu et du ministre des Finances Bezalel Smotrich.

M. Katz a déclaré que cette initiative renforcerait la colonisation israélienne tout en « affaiblissant les efforts des Palestiniens pour s’établir dans la région ».

PFU a signalé que sept nouvelles avant-postes de colonie avaient été créés au cours du seul mois d’octobre.

Par ailleurs, Peace Now et Kerem Navot ont constaté que les colons avaient pris le contrôle d’au moins 11 520 dunams supplémentaires à des fins agricoles, en labourant, en plantant et en empêchant les Palestiniens d’accéder à leurs terres. Des centaines de kilomètres de nouvelles routes en terre ont également été ouvertes à travers la Cisjordanie.

Cette expansion a également touché des zones situées en dehors de la zone C. Le rapport de l’UE a fait état d’une augmentation marquée de l’activité des colons et des actes de violence dans la zone B au cours de l’année 2025, tandis que Peace Now et Kerem Navot ont estimé qu’environ 4,4 % des terres placées sous le contrôle des colons par le biais d’avant-postes pastoraux se trouvaient déjà à l’intérieur des zones A et B.

Le territoire concerné par les avant-postes agricoles comprend des terres présentant différentes classifications juridiques et différents régimes de propriété.

Selon Peace Now et Kerem Navot, seuls environ 40 % du territoire contrôlé par le biais d’avant-postes agricoles sont définis par l’Administration civile israélienne comme des terres d’État. Le reste comprend des terres palestiniennes privées, des terres relevant du waqf (fondation religieuse) et des terres non cartographiées.

Parallèlement, l’UE a indiqué qu’Israël avait déclaré 25 959 dunams en Cisjordanie comme terres d’État entre 2023 et 2025, soit près de la moitié de l’ensemble des terres ayant reçu cette classification depuis les accords d’Oslo relatifs à la Cisjordanie en 1995. Selon l’UE, de telles déclarations peuvent faciliter la création de nouvelles colonies.

L’administration civile israélienne considère la classification et la gestion des terres d’État comme faisant partie du régime juridique qu’elle applique dans la zone C et met en œuvre des procédures d’attribution de ces terres tant pour les colonies israéliennes que pour les logements et l’agriculture palestiniens.

La classification des terres, la propriété et l’autorisation de cultiver ou de récolter sont des questions distinctes, bien que chacune puisse affecter la capacité des agriculteurs à utiliser les terres agricoles.

Pour la récolte de 2026, la presse israélienne a rapporté que, pour la première fois, les Palestiniens ne seraient pas autorisés à récolter des olives sur des terres classées comme appartenant à l’État, y compris dans des zones où ils avaient récolté les années précédentes.

La récolte sur les terres palestiniennes privées reconnues se poursuivrait, sous réserve d’une coordination préalable en matière de sécurité dans les zones sensibles.

Les autorités de sécurité israéliennes ont déclaré que ces restrictions visaient à réduire les points de friction entre les Palestiniens et les colons israéliens.

M. Milhem a déclaré que les classifications actuelles ne reflétaient pas pleinement l’histoire de l’utilisation agricole en Cisjordanie.

Certaines terres, historiquement administrées comme biens publics ou domaniaux sous les régimes ottoman, britannique et jordanien, a-t-il expliqué, avaient néanmoins été cultivées par des agriculteurs palestiniens depuis des générations.

« Elles étaient gérées par le gouvernement en termes d’organisation de la propriété, mais elles étaient utilisées par les agriculteurs pour cultiver, exploiter et produire de la nourriture depuis plus d’un siècle », a-t-il déclaré.

M. Milhem soutient que l’utilisation actuelle de cette classification par Israël peut ouvrir la voie à une affectation, à terme, des terres cultivées par les Palestiniens à la colonisation israélienne. Son analyse met en évidence la distinction entre l’utilisation agricole de longue date et la propriété officiellement reconnue, qui peuvent conférer des droits différents au sein du système administratif.

Pour les familles d’agriculteurs palestiniens, la préoccupation immédiate reste l’impact économique d’une récolte interrompue.

« La quasi-totalité des revenus des Palestiniens provenait du secteur agricole, et la récolte d’olives en était le pilier », a déclaré Milhem à Olive Oil Times.

Une part importante de la récolte étant restée inaccessible ou non récoltée, a-t-il ajouté, « cela peut vraiment compliquer la situation de centaines de milliers de personnes et d’agriculteurs en Palestine ».