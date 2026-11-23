Globalna proizvodnja maslinovog ulja predviđa se dosegnuti 3,74 milijuna metričkih tona u proizvodnoj godini 2026./27., što je porast od 6,4 posto u odnosu na prethodnu sezonu, prema procjenama koje je u ponedjeljak objavio Međunarodni vijeće za maslinu (IOC).

Predviđeno povećanje, potaknuto uglavnom oporavkom europske proizvodnje, očekuje se da će nadmašiti rast potrošnje i pomoći u obnovi svjetskih zaliha maslinovog ulja. U međuvremenu se predviđa smanjenje međunarodne trgovine, što predstavlja mješovite izglede za proizvođače i izvoznike koji se već suočavaju s pritiskom pada cijena.

Procjene, sastavljene na temelju podataka koje su dostavile zemlje članice IOC-a tijekom njihovog godišnjeg sastanka statističara u studenom, ukazuju na oporavak globalne ponude nakon nekoliko godina izražene tržišne volatilnosti.

"Najnovije procjene za berbu 2026./27. ukazuju na veću berbu, stabilnu globalnu potražnju i značajan oporavak globalnih zaliha", rekao je Abderraouf Laajimi, zamjenik izvršnog direktora IOC-a za operativne poslove.

"Istovremeno potrošnja ostaje visoka, dok se međunarodna trgovina usporava", dodao je.

Europska proizvodnja pokreće globalni oporavak

Očekuje se da će Europska unija proizvesti gotovo 2,4 milijuna tona maslinovog ulja, što čini 63,9 posto svjetske proizvodnje.

Španjolska, najveći svjetski proizvođač, predviđa se da će doprinijeti s otprilike 1,6 milijuna tona, što predstavlja gotovo 43 posto svjetske proizvodnje.

Ta se brojka podudara s listopadskom prognozom španjolskog Ministarstva poljoprivrede od 1,603 milijuna tona, što je povećanje od 23 posto u odnosu na prethodnu berbu. Povoljne proljetne oborine i uvjeti za cvatnju podržali su izglede, iako su visoke ljetne temperature i uvjeti za berbu i dalje važne varijable.

Očekivani porast već je potaknuo državnu intervenciju. Kako je ranije ovog mjeseca izvijestio Olive Oil Times, španjolske vlasti naredile su mlinovima da povuku 12 posto svoje proizvodnje iz 2026./27. s tržišta do 30. rujna 2027. kako bi stabilizirale cijene.

Mjera, koja odgovara procijenjenih 188.000 tona, podijelila je industriju. Poljoprivredne organizacije uglavnom su podržale napore za zaštitu prihoda proizvođača, dok su punači, izvoznici i neki proizvođači vrhunske maslinovine doveli u pitanje ograničenja.

Drugdje u Europi izgledi za proizvodnju su neujednačeni.

U Grčkoj industrijske procjene ukazuju na berbu od približno 300.000 tona, što bi potencijalno bila najveća u zemlji od sezone 2022./23. Proizvođači koje je Olive Oil Times intervjuirao u listopadu izvijestili su o poboljšanim uvjetima nakon nekoliko teških sezona, osobito u dijelovima Krete, iako niske cijene i visoki operativni troškovi i dalje predstavljaju problem.

Italija se suočava s drugačijim izgledima. Procjena iz listopada, koju je objavio Olive Oil Times, stavlja talijansku proizvodnju između 270.000 i 290.000 tona, što je otprilike 20 posto manje nego u prethodnoj sezoni. Dugotrajna ljetna vrućina smanjila je prinose u južnim regijama, osobito u Pugliji, dok su bolji uvjeti u središnjoj i sjevernoj Italiji samo djelomično nadoknadili gubitke.

IOC je također uvrstio Tursku i Tunis među vodeće svjetske proizvođače. U Tunisu je ranija industrijska prognoza sugerirala da bi proizvodnja mogla pasti na oko 300.000 tona s približno 500.000 tona iz prethodne sezone, što odražava naizmjenično plodonošenje i vremenske pritiske.

Potrošnja raste sporije od proizvodnje

Očekuje se da će globalna potrošnja maslinovog ulja dosegnuti 3,42 milijuna tona u sezoni 2026./27., što je povećanje od samo 0,8 posto u odnosu na prethodnu sezonu.

Prognozirani obujam proizvodnje premašio bi godišnju potrošnju za otprilike 320.000 tona. Iako se ta razlika ne prevodi izravno u odgovarajući porast završnih zaliha, ona podupire očekivanje IOC-a o znatnom oporavku zaliha.

Očekuje se da će potražnja znatno varirati među tržištima. Prognozira se da će potrošnja u Europskoj uniji porasti za 6,6 posto, dok se u ostalim zemljama članicama IOC-a očekuje rast od 3,6 posto.

Nasuprot tome, predviđa se da će potrošnja u zemljama izvan IOC-a pasti za 8,3 posto, što ukazuje na to da potražnja ostaje ranjiva na nekim od važnih međunarodnih tržišta industrije.

Španjolska i Italija ostat će najveći potrošači u Europskoj uniji, s predviđenom potrošnjom od 510.000, odnosno 497.100 tona.

Raskorak između rastuće proizvodnje i relativno skromnog rasta potrošnje mogao bi pojačati pritisak na cijene maslinovog ulja, osobito na tržištima na kojima se proizvođači već bore s pokrivanjem troškova proizvodnje.

U Španjolskoj su poljoprivredne organizacije upozorile da opadajuće cijene na farmi ugrožavaju održivost tradicionalnih maslinika. U izvješću iz listopada navodi se 35-postotni godišnji pad cijena ekstra djevičanskog maslinovog ulja na podrijetlu, s 4,90 na 3,19 eura po kilogramu.

Talijanski proizvođači suočeni su sa sličnim pritiscima. U nedavnom izvješću Olive Oil Timesa, proizvođači su opisali smanjenje marži jer su niže tržišne cijene bile u sukobu s neprestano visokim troškovima berbe, rada i mljevenja.

Sjedinjene Države ostaju najveće tržište uvoza

IOC očekuje pad globalnog uvoza maslinovog ulja od 10,5 posto na 1,152 milijuna tona u razdoblju 2026./27., unatoč predviđenom porastu svjetske proizvodnje.

Sjedinjene Američke Države ostat će najveći uvoznik, s predviđenom kupnjom od 406.400 tona, što je jednako 35,3 posto globalnog uvoza.

Očekuje se da će i Brazil, Kanada, Japan, Kina i Australija ostati među glavnim odredištima za međunarodnu trgovinu maslinovim uljem.

Američki izgledi dolaze usred stalnih zabrinutosti zbog maloprodajnih cijena i trgovinske politike. U listopadu je Olive Oil Times izvijestio da carine ograničavaju pogodnosti koje bi američki potrošači inače mogli dobiti od nižih međunarodnih cijena maslinovog ulja.

Joseph R. Profaci, izvršni direktor Sjevernoameričke udruge za maslinovo ulje, rekao je da su carine stvorile dodatnu cjenovnu barijeru za potrošače, čak i dok je industrija nastojala iskoristiti rastuće zanimanje za zdravstvene dobrobiti maslinovog ulja.

IOC također očekuje da će uvoz u Europsku uniju iz zemalja izvan bloka iznositi ukupno približno 188.800 tona, pri čemu Španjolska i Italija čine oko 92 posto tih nabava.

Ta koncentracija odražava važnost te dvije zemlje ne samo kao proizvođača i potrošača, već i kao prerađivača, punitelja i distributera maslinovog ulja iz drugih zemalja proizvođača.

Očekuje se pad globalnog izvoza od 11,4 posto

Predviđa se da će globalni izvoz maslinovog ulja pasti za 11,4 posto, na otprilike 1,194 milijuna tona, pri čemu se očekuju niže isporuke iz Europske unije i Tunisa.

Očekuje se da će povećanja izvoza iz Turske i drugih dobavljača djelomično nadoknaditi taj pad.

Ovaj je izgled značajna promjena za Tunis, gdje su izvozi porasli tijekom usjevne godine 2025./26. Pošiljke su dosegle 381.200 tona tijekom prvih deset mjeseci te sezone, što je porast od 50,8 posto u odnosu na isti razdoblje godinu dana ranije.

Međutim, stalna ovisnost zemlje o izvozu u rasutom stanju izazvala je zabrinutost oko udjela vrijednosti koji zadržavaju tuniski proizvođači. Više od 85 posto maslinovog ulja izvezene tijekom tog razdoblja isporučeno je u rasutom stanju, a velik dio toga u Španjolsku i Italiju.

Unutar Europske unije očekuje se da će Španjolska i Italija činiti 85,8 posto izvoza maslinovog ulja u odredišta izvan bloka.

Prognoze IOC-a naglašavaju ključni izazov s kojim se suočava međunarodna industrija maslinovog ulja: oporavak proizvodnje ne mora nužno značiti veće prihode za proizvođače.

Za potrošače bi poboljšana dostupnost mogla pomoći ublažiti cijene nakon godina poremećaja u opskrbi. Međutim, za proizvođače veći prinosi, obnova zaliha i sporija trgovina mogu učiniti profitabilnost sve ovisnijom o troškovima proizvodnje, diferencijaciji proizvoda i pristupu tržištima.

Procjene su i dalje preliminarne i mogu se promijeniti kako žetva bude napredovala. Stvarna proizvodnja, potrošnja i trgovinski tokovi odredit će koliko će se predviđenog viška prenijeti u sljedeću žetvenu godinu.