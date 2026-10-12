Kako Trumpov drugi mandat utječe na industriju maslinovog ulja

Sjevernoamerička udruga za maslinovo ulje kaže da je Trumpova administracija promocijom maslinovog ulja putem poruka o javnom zdravlju stvorila prilike za industriju, ali carine povećavaju troškove potrošača i potencijalno ograničavaju potrošnju.

Izbori na pola mandata u Sjedinjenim Državama brzo se približavaju, a na glasačkim listićima nalaze se svi 435 članova Zastupničkog doma i 35 senatora, uz široko nezadovoljstvo vladajućom Republikanskom strankom tijekom drugog mandata predsjednika Donalda J. Trumpa.

Međutim, izvršni direktor Sjevernoameričke udruge za maslinovo ulje Joseph R. Profaci rekao je da prve dvije godine Trumpova drugog mandata nisu bile loše za industriju maslinovog ulja, čak ni uzimajući u obzir povremene utjecaje carina na uvoz američkog maslinovog ulja.

"Dostajemo do demografske skupine koja nije bila dio svijeta maslinovog ulja." – Joseph R. Profaci, Sjevernoameričko udruženje za maslinovo ulje

"Bilo je mnogo pozitivnih stvari pod [vodstvom Roberta F. Kennedyja Jr. u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi], i mislim da dobro od onoga što se dogodilo u posljednje dvije godine daleko nadmašuje loše", rekao je Profaci za Olive Oil Times.

"Okupio je tim savjetnika koji su očito vrlo svjesni prednosti maslinovog ulja za zdravlje . Među njima je [viša savjetnica] Calley Means, za koju vjerujem da podržava maslinovo ulje", dodao je.

Jedan od načina na koji je Trumpova administracija podržala industriju maslinovog ulja jest revizija i dovršetak pravila o zdravstvenim tvrdnjama Agencije za hranu i lijekove, koje je pokrenula prethodna administracija predsjednika Josepha R. Bidena Jr.

"Kad je Trump preuzeo dužnost, nova je administracija imala razdoblje pregleda prije nego što je pravilo stupilo na snagu. Pregledali su ga nekoliko tjedana i potvrdili", rekao je Profaci. "Maslinovo ulje istaknuto je kao jedan od proizvoda koji se sada mogu označiti kao zdravi."

"Nova se pravila odnose na gotovo sve biljne ulja za kuhanje s manje od 20 posto zasićenih masti, što je u osnovi sve osim kokosovog ulja ", dodao je. "Ali što su odabrali kao simbol? Bočicu maslinovog ulja, s malom grančicom masline i maslinama ispod nje."

Profaci je također istaknuo istaknutu ulogu posude s maslinovim uljem u središtu preoblikovane piramide prehrane Trumpove administracije, pozdravljajući napor administracije da preporučene smjernice za prehranu zamijeni preporučenom pravom hranom, za što vjeruje da je u skladu s modernijim razumijevanjem znanosti o hrani i prehrani — ne ulazeći u to koja se hrana, osim maslinovog ulja, zaslužuju biti promovirani.

Međutim, bilo je mnogo kritika na račun nove prehrambene piramide, uključujući nepostojanje ograničenja preporuka za konzumaciju crvenog mesa ili zasićenih masti, unatoč desetljećima dokaza koji povezuju visoku konzumaciju zasićenih masti s višim stopama moždanih udara ili srčanih udara.

Profaci je rekao da radije želi usredotočiti se na odnos administracije prema maslinovom ulju nego komentirati druge zdravstvene politike administracije. Umjesto toga, pohvalio je preporuku novih prehrambenih smjernica da Amerikanci kuhaju s "esencijalnim masnim kiselinama, kao što je maslinovo ulje".

Profaci je također pozdravio ulogu Kennedyjeve nove emisije Real Food Show, financirane od strane vlade, u kojoj je maslinovo ulje bilo istaknuto u prvoj epizodi s gostujućim kuharom Andrewom Gruelom, a u najnovijoj epizodi uključivala je "neizostavnu" preporuku Lori Taylor iz Produce Moms da svoju ostavu opskrbite maslinovim ili avokadovim uljem.

U debitantskoj epizodi, Gruel i Kennedy pripremili su hrskave kolačiće od lososa s prilogom salate. Gruel je započeo preporukom pečenja fileta lososa u "dobrom ekstradjevičanskom maslinovom ulju " kako bi se "uveli ovisnički okusi" bez povećanja troškova ili unosa ultraprerađene hrane .

Međutim, Gruel je također rekao da su goveđa loj ili avokado ulje prikladne zamjene za maslinovo ulje, preporuke s kojima se neki zdravstveni stručnjaci ne slažu.

Valja napomenuti da drugi recepti preporučuju avokado ulje, koje također nema zdravstvene prednosti povezane s ekstradjevičanskim maslinovim uljem, posebice polifenole .

Kasnije tijekom emisije, Gruel je gledateljima preporučio da upotrijebe četvrtinu šalice ekstradjevičanskog maslinovog ulja u preljevu za prilog, naglašavajući nutritivnu vrijednost koju ono dodaje i to da domaća priprema košta otprilike upola manje od kupovnog preljeva.

"Ovdje imamo ministra zdravstva i ljudskih usluga koji stoji pored kuhara koji posvuda lije ekstra djevičansko maslinovo ulje", rekao je Profaci. "To je prilično zapanjujuće."

Dodao je da je isječak prikazao na nedavnoj konferenciji u Španjolskoj, gdje su članovi lokalne industrije maslinovog ulja primijetili da nijedan član španjolske vlade ne bi dao tako eksplicitno odobrenje za proizvod.

Profaci je rekao da su istraživanja NAOOA-e pokazala porast pretraživanja ključnih riječi na Googleu za maslinovo ulje i srodne teme.

"Otkrili smo da su pretraživanja za ekstra djevičansko maslinovo ulje porasla za oko 22 posto na godišnjoj razini, dok su pretraživanja za sva ostala ulja za kuhanje opala za otprilike isti iznos", rekao je. "Zatim smo proveli još jednu pretragu kako bismo saznali o čemu se ljudi raspituju u vezi s ekstradjevičanskim maslinovim uljem. Daleko najpopularnije teme bile su kuhanje s njim i njegove zdravstvene prednosti, koje su bile izjednačene."

Profaci je dodao da su pitanja o čistoći i cijeni bila zanemariva u usporedbi, što je, kako je rekao, stvarna promjena u onome što ljude zanima i o čemu žele učiti u usporedbi s prethodnim istraživanjima.

"Za mene je ovo zaista neobično vrijeme. U svojih devet godina kao izvršni direktor nikada nisam vidio ovakvo okruženje", rekao je. "Dosežemo demografsku skupinu koja nije bila dio svijeta maslinovog ulja."

Profaci je rekao da vlastiti podaci NAOOA-e podupiru tu tvrdnju, pri čemu se prodor na kućanstva povećao s 38,5 posto na 41,3 posto do travnja 2025., prije nego što je Trumpova administracija najavila svoj prvi val carina .

Unatoč očitim koristima za konzumaciju maslinovog ulja od napora Trumpove administracije u vezi s promjenama u prehrani, teško je zanemariti utjecaj carina.

Profaci je dodao da isti podaci pokazuju da ukupna potrošnja u SAD-u nije porasla, što je pripisao "cjenovnoj barijeri", djelomično uzrokovanoj carinama.

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Američkih Država, domaća potrošnja maslinovog ulja pala je s 454.000 metričkih tona u sezoni 2024./25. na 430.000 tona u sezoni 2025./26. Međutim, USDA je predvidio da će se potrošnja oporaviti na 454.000 tona u 2026./27. godini.

SAD je prvotno uveo carinu od 25 posto na maslinovo ulje u travnju 2025. godine u sklopu Zakona o međunarodnoj gospodarskoj hitnoj situaciji. Nakon što je Vrhovni sud SAD-a presudio da je to nezakonito, Trumpova administracija je u ožujku 2026. godine uvela carinu od 10 posto u sklopu zasebnog okvira.

"Globalne cijene maslinovog ulja znatno su pale, ali zbog carina ta olakšica ne stiže do američkih obitelji", napisao je Profaci u svibnju američkom trgovinskom predstavniku.

Prema projekcijama NAOOA-e, američki potrošači vjerojatno troše od 2 $ (1,79 €) do 3 $ (2,68 €) više po litri maslinovog ulja nego u scenariju bez carina, što je premija od oko 18 do 25 posto.

Sa svoje strane, Profaci je rekao da je NAOOA lobirala kod Trumpove administracije da izvoji uvoz ekstra djevičanskog maslinovog ulja iz carina, navodeći njihovu ulogu u programu "Make America Healthy Again".

"Dali su iznimku kokosovom ulju, a ne maslinovom ulju", rekao je Profaci. "Vjerujem da je razlog u tome što znaju da je maslinovo ulje vrlo važno za europsko gospodarstvo."