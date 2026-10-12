In che modo il secondo mandato di Trump sta influenzando il settore dell'olio d'oliva

L'Associazione nordamericana dell'olio d'oliva afferma che la promozione dell'olio d'oliva da parte dell'amministrazione Trump attraverso campagne di sensibilizzazione sulla salute pubblica ha creato nuove opportunità per il settore, ma che i dazi stanno aumentando i costi per i consumatori e potrebbero limitare i consumi.

Le elezioni di medio termine si avvicinano rapidamente negli Stati Uniti: sono in ballottaggio tutti i 435 membri della Camera dei Rappresentanti e i 35 senatori, in un clima di diffuso malcontento nei confronti del Partito Repubblicano al governo durante il secondo mandato del presidente Donald J. Trump.

Tuttavia, il direttore esecutivo della North America Olive Oil Association, Joseph R. Profaci, ha affermato che i primi due anni del secondo mandato di Trump non sono stati negativi per il settore dell’olio d’oliva, anche tenendo conto dell’impatto altalenante dei dazi sulle importazioni di olio d’oliva negli Stati Uniti.

Stiamo raggiungendo una fascia demografica che prima non faceva parte del mondo dell’olio d’oliva. – Joseph R. Profaci, North America Olive Oil Association

«Ci sono stati molti aspetti positivi sotto [la guida di Robert F. Kennedy Jr. al Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani], e penso che gli aspetti positivi di quanto accaduto negli ultimi due anni superino di gran lunga quelli negativi», ha dichiarato Profaci a Olive Oil Times.

«Ha messo insieme un team di consulenti che sembrano conoscere molto bene l’olio d’oliva e i suoi benefici per la salute . Tra questi c’è [la consulente senior] Calley Means, che credo sia una sostenitrice dell’olio d’oliva», ha aggiunto.

Un modo in cui l’amministrazione Trump ha sostenuto il settore dell’olio d’oliva è stato quello di rivedere e finalizzare una norma della Food and Drug Administration (FDA) sulle indicazioni sulla salute avviata dalla precedente amministrazione del presidente Joseph R. Biden, Jr.

«Quando Trump è entrato in carica, la nuova amministrazione ha avuto un periodo di revisione prima che la norma entrasse in vigore. L’hanno esaminata per alcune settimane e l’hanno confermata», ha detto Profaci. «L’olio d’oliva è in primo piano tra i prodotti che ora possono essere etichettati come salutari».

«La nuova norma si applica praticamente a tutti gli oli da cucina di origine vegetale con meno del 20 per cento di grassi saturi, ovvero praticamente tutti tranne l’ olio di cocco », ha aggiunto. «Ma cosa hanno scelto di utilizzare come simbolo? Una bottiglia di olio d’oliva, con un rametto d’ulivo e delle olive sotto».

Profaci ha inoltre sottolineato il ruolo di primo piano di una bottiglietta di olio d’oliva al centro della piramide alimentare ripensata dall’amministrazione Trump, plaudendo allo sforzo dell’amministrazione di sostituire le linee guida dietetiche raccomandate con alimenti reali consigliati, che a suo avviso rispecchiano più da vicino la comprensione moderna della scienza alimentare e della nutrizione — senza entrare nel merito di quali alimenti, oltre all’olio d’oliva, meritino di essere promossi.

Tuttavia, la nuova piramide alimentare è stata oggetto di numerose critiche , tra cui l’assenza di limiti alle raccomandazioni sul consumo di carne rossa o di grassi saturi, nonostante decenni di prove che collegano un elevato consumo di grassi saturi a tassi più elevati di ictus o infarti.

Profaci ha affermato di preferire concentrarsi sul rapporto dell’amministrazione con l’olio d’oliva piuttosto che commentare altre politiche sanitarie dell’amministrazione. Ha invece elogiato la raccomandazione delle nuove linee guida alimentari che invita gli americani a cucinare con «acidi grassi essenziali, come l’olio d’oliva».

Profaci ha inoltre applaudito il ruolo del nuovo programma televisivo “Real Food Show” di Kennedy, finanziato dal governo, che ha dato grande risalto all’olio d’oliva nella prima puntata con lo chef ospite Andrew Gruel e, nell’ultima puntata, ha incluso una raccomandazione “non negoziabile” di Lori Taylor di Produce Moms: rifornire la dispensa con olio d’oliva o di avocado.

Nella puntata di esordio, Gruel e Kennedy hanno preparato tortini di salmone croccanti accompagnati da un’insalata. Gruel ha esordito raccomandando di cuocere i filetti di salmone in «buon olio extravergine di oliva » per «introdurre sapori irresistibili» senza aumentare i costi né ricorrere ad alimenti ultra-trasformati .

Tuttavia, Gruel ha anche affermato che il sego di manzo o l’olio di avocado sono sostituti adeguati dell’olio d’oliva, raccomandazioni con cui alcuni professionisti della salute non sono d’accordo.

In particolare, altre ricette raccomandano l’olio di avocado, che però non offre i benefici per la salute associati all’olio extravergine di oliva, in particolare i polifenoli .

Più avanti nella trasmissione, Gruel ha consigliato ai telespettatori di utilizzare un quarto di tazza di olio extravergine di oliva in una vinaigrette per l’insalata di contorno, sottolineando il valore nutrizionale che apporta e il fatto che la preparazione in casa costa circa la metà rispetto a un condimento per insalata acquistato in negozio.

«Qui abbiamo il Segretario alla Salute e ai Servizi Sociali in piedi accanto a uno chef che sta versando olio extravergine di oliva dappertutto», ha detto Profaci. «È davvero notevole».

Ha aggiunto di aver mostrato il filmato in occasione di una recente conferenza in Spagna, dove i rappresentanti dell’industria locale dell’olio d’oliva hanno osservato che nessun membro del governo spagnolo avrebbe mai espresso un sostegno così esplicito al prodotto.

A complemento degli sforzi di Kennedy per promuovere i cibi integrali, Profaci ha affermato che una ricerca della NAOOA ha evidenziato un aumento delle ricerche su Google relative all’olio d’oliva e ad argomenti correlati.

«Abbiamo riscontrato che le ricerche relative all’olio extravergine di oliva sono aumentate di circa il 22 per cento rispetto all’anno precedente, mentre quelle relative a tutti gli altri oli da cucina sono diminuite più o meno nella stessa misura», ha affermato. «Successivamente abbiamo effettuato un’altra ricerca per scoprire cosa chiedessero le persone riguardo all’olio extravergine di oliva. Di gran lunga, gli argomenti più popolari erano l’utilizzo in cucina e i benefici per la salute, che si sono classificati a pari merito».

Profaci ha aggiunto che le domande sulla purezza e sul prezzo erano trascurabili in confronto, il che, secondo lui, rappresenta un vero e proprio cambiamento in ciò che interessa alle persone e su cui vogliono informarsi rispetto alle ricerche precedenti.

«Per me, questo è un periodo davvero insolito. Nei miei nove anni come direttore esecutivo, non ho mai visto un contesto simile», ha affermato. «Stiamo raggiungendo una fascia demografica che prima non faceva parte del mondo dell’olio d’oliva».

Profaci ha affermato che i dati proprietari della NAOOA confermano questa affermazione, con una penetrazione nelle famiglie passata dal 38,5% al 41,3% ad aprile 2025, prima che l’amministrazione Trump annunciasse la sua prima ondata di dazi .

Nonostante gli evidenti benefici per il consumo di olio d’oliva derivanti dagli sforzi dell’amministrazione Trump in materia di cambiamenti alimentari, l’impatto dei dazi è difficile da ignorare.

Profaci ha aggiunto che gli stessi dati indicano che il consumo complessivo negli Stati Uniti non è aumentato, cosa che egli ha attribuito a una «barriera dei prezzi», in parte causata dai dazi.

Secondo i dati del Dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (USDA), il consumo interno di olio d’oliva è sceso da 454.000 tonnellate metriche nella campagna agricola 2024/25 a 430.000 tonnellate nel 2025/26. Tuttavia, l’USDA ha previsto che il consumo tornerà a 454.000 tonnellate nel 2026/27.

Inizialmente, nell’aprile 2025, gli Stati Uniti avevano applicato un dazio del 25% sull’olio d’oliva ai sensi dell’International Economic Emergency Act. Dopo che la Corte Suprema degli Stati Uniti lo aveva dichiarato illegale, l’amministrazione Trump ha applicato un dazio del 10% nel marzo 2026 in base a un quadro normativo distinto.

«I prezzi globali dell’olio d’oliva sono diminuiti in modo significativo, ma a causa dei dazi, tale sgravio non sta raggiungendo le famiglie americane», ha scritto Profaci al Rappresentante commerciale degli Stati Uniti a maggio.

Secondo le proiezioni della NAOOA, i consumatori americani stanno probabilmente spendendo da 2 dollari (1,79 euro) a 3 dollari (2,68 euro) in più per litro di olio d’oliva rispetto a uno scenario senza dazi, con un sovrapprezzo compreso tra il 18 e il 25 per cento.

Da parte sua, Profaci ha affermato che la NAOOA ha esercitato pressioni sull’amministrazione Trump affinché escludesse le importazioni di olio extravergine di oliva dai dazi, citando il loro ruolo nell’agenda «Make America Healthy Again».

«Hanno concesso un’esenzione all’olio di cocco, ma non all’olio d’oliva», ha detto Profaci. «Credo che il motivo sia che sanno che l’olio d’oliva è molto importante per l’economia europea».