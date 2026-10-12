トランプ大統領の2期目がオリーブオイル業界に与える影響

北米オリーブオイル協会によると、トランプ政権が公衆衛生に関するメッセージを通じてオリーブオイルの普及を推進したことで、業界には新たな機会が生まれた一方で、関税の導入により消費者の負担が増加し、消費が抑制される恐れがあるという。

米国では中間選挙が急速に近づいており、下院議員435名全員と上院議員35名が選挙の対象となっているほか、ドナルド・J・トランプ大統領の2期目において、与党である共和党に対する広範な不満が広がっている。

しかし、北米オリーブオイル協会のジョセフ・R・プロファチ 事務局長は 、米国へのオリーブオイル輸入に対する関税の影響が断続的であったことを考慮しても、トランプ大統領の2期目の最初の2年間はオリーブオイル業界にとって悪くないものだったと述べた。

「私たちは、これまでオリーブオイルの世界とは無縁だった層にリーチしつつあります」 ――ジョセフ・R・プロファチ、北米オリーブオイル協会

「［保健社会福祉省でロバート・F・ケネディ・ジュニア氏が率いる］下では多くの良いことがあり、過去2年間に起きた良いことは悪いことをはるかに上回っていると思う」と、プロファチ氏は『オリーブオイル・タイムズ』に語った。

「彼は、オリーブオイルとその健康効果について非常に詳しいと思われる顧問チームを結成した。その中には、オリーブオイルの支持者であると私が考えている［上級顧問］キャリー・ミーンズ氏も含まれている」と彼は付け加えた。

トランプ政権がオリーブオイル産業を支援した方法の一つは、ジョセフ・R・バイデン・ジュニア大統領の前政権が開始した食品医薬品局（FDA） の健康表示規則 を改定し、最終決定したことだ。

「トランプ氏が就任した際、新政権には規則が発効するまでの検討期間があった。彼らは数週間にわたって検討を行い、その規則を承認した」とプロファチ氏は述べた。「オリーブオイルは、現在『健康に良い』と表示できる製品の一つとして、際立って取り上げられている」

「新しい規則は、飽和脂肪酸が20％未満のほぼすべての植物性食用油に適用されます。これは、 ココナッツオイルを除けば 、基本的にすべての植物性食用油に当てはまります」と彼は付け加えた。「しかし、彼らは何をシンボルとして選んだのでしょうか？ オリーブオイルのボトルで、その下に小さなオリーブの枝とオリーブの実が描かれているものです」

プロファチ氏はまた、トランプ政権が 再構築した食品ピラミッド の中央にオリーブオイルの瓶が際立って配置されている点にも言及し、推奨される食事ガイドラインを「推奨される本物の食品」に置き換えるという政権の取り組みを称賛した。同氏は、この取り組みが、現代の食品科学や栄養学の理解により密接に沿ったものであると考えている――オリーブオイル以外のどの食品が オリーブオイル以外のどの食品が推奨されるに値するかについては、ここでは触れないが。

しかし、この新しい食品ピラミッドに対しては、飽和脂肪の過剰摂取と脳卒中や心臓発作の発生率上昇との関連を示す数十年にわたる証拠があるにもかかわらず、赤身肉や飽和脂肪の摂取推奨に制限を設けていないことなど、 多くの批判が 寄せられている。

プロファチ氏は、政権の他の健康政策についてコメントするよりも、政権とオリーブオイルとの関係に焦点を当てたいと述べた。その代わりに、彼は、アメリカ人に対し「オリーブオイルなどの必須脂肪酸」を使って調理するよう推奨している新しい食事ガイドラインを称賛した。

プロファチ氏はまた、ケネディ氏が立ち上げた政府資金による新番組『リアル・フード・ショー』の役割も称賛した。同番組の第1回ではゲストシェフのアンドルー・グルエル氏を迎え、オリーブオイルが際立って取り上げられ、最新のエピソードでは、「プロデュース・マムズ」のロリ・テイラー氏から、パントリーにオリーブオイルやアボカドオイルを常備しておくという「譲れない」推奨が紹介された。

初回エピソードでは、グルエルとケネディが、サイドサラダを添えたサクサクのサーモンケーキを作った。グルエルはまず、コストや 高度に加工された食品 を増やすことなく「やみつきになる風味」を取り入れるために、「良質な エクストラバージンオリーブオイル 」でサーモンの切り身を焼くことを推奨した。

しかし、グルエル氏は同時に、牛脂やアボカドオイルもオリーブオイルの代用として十分であると述べましたが、この推奨に対しては一部の医療専門家が異議を唱えています。

特に、他のレシピでもアボカドオイルが推奨されているが、これにはエクストラバージンオリーブオイルに特有の健康効果、とりわけ ポリフェノール が含まれていない。

その後、グルーエル氏は視聴者に対し、付け合わせのサラダ用のビネグレットソースにエクストラバージンオリーブオイルを1/4カップ使うよう指示し、それによって栄養価が高まること、また自家製の方が市販のサラダドレッシングに比べて費用が約半分で済むことを強調した。

「ここでは、保健福祉長官が、エクストラバージンオリーブオイルをあちこちにたっぷり注いでいるシェフの隣に立っているのです」とプロファチ氏は述べた。「実に驚くべき光景です。」

さらに同氏は、最近スペインで開催された会議でこの映像を上映したところ、現地のオリーブオイル業界関係者から、「スペイン政府の要人がこれほど露骨にこの製品を推奨することはあり得ない」との声が上がったと付け加えた。

ケネディ氏の自然食品推進の取り組みを補完するように、プロファチ氏は、NAOOAの調査により、オリーブオイルや関連トピックに関するGoogleのキーワード検索数が増加していることが示されたと述べた。

「エクストラバージンオリーブオイルの検索数は前年比で約22％増加した一方で、その他のすべての食用油の検索数はほぼ同程度減少していたことがわかりました」と彼は語った。 「その後、人々がエクストラバージンオリーブオイルについて何を尋ねているのかを調べるために、別の検索を実施しました。圧倒的に人気が高かった2つのトピックは、『料理への活用』と『健康効果』で、これらは同率首位でした。」

プロファチ氏は、純度や価格に関する質問はそれに比べてごくわずかだったと付け加え、これは以前の調査と比較して、人々が何に関心を持ち、何を学びたいと思っているかという点で、真の変化が見られると述べた。

「私にとって、これは実に異例の状況です。事務局長として9年間務めてきましたが、このような環境は見たことがありません」と彼は語った。「私たちは、これまでオリーブオイルの世界には属していなかった層にリーチしつつあります。」

プロファチ氏によると、NAOOAの独自データはこの主張を裏付けており、トランプ政権が 第1弾の関税 を発表する前の2025年4月時点で、オリーブオイルの世帯普及率は38.5％から41.3％に上昇していたという。

トランプ政権による食生活改善への取り組みがオリーブオイルの消費に明らかな好影響をもたらしているにもかかわらず、関税の影響を無視することは難しい。

プロファチ氏はさらに、同じデータが米国の総消費量が増加していないことを示していると付け加え、その原因を、一部は関税によって引き上げられた「価格の壁」にあると指摘した。

米国農務省（USDA）の データ によると、国内のオリーブオイル消費量は、2024/25産年度には45万4,000メートルトンであったものが、2025/26産年度には43万トンに減少した。 しかし、米国農務省（USDA）は、2026/27年度には消費量が45万4,000トンに回復すると予測している。

米国は当初、2025年4月に「国際経済緊急事態法」に基づき、オリーブオイルに25％の関税を課していた。しかし、米国最高裁判所がこれを違法とする判決を下した後、トランプ政権は2026年3月、別の枠組みの下で10％の関税を課した。

「世界のオリーブオイル価格は大幅に下落しているが、関税のため、その恩恵は米国の家庭には届いていない」と、プロファチ氏は5月に米国通商代表部（USTR）宛てに書簡で述べた。

NAOOAの試算によると、米国の消費者は、関税がない場合と比較して、オリーブオイル1リットルあたり2ドル（1.79ユーロ）から3ドル（2.68ユーロ）多く支払っている可能性があり、これは約18～25％の割増となる。

これに対しプロファチ氏は、NAOOAが「メイク・アメリカ・ヘルシー・アゲイン（Make America Healthy Again）」という政策におけるエクストラバージンオリーブオイルの役割を理由に、同製品の輸入を関税の対象から除外するようトランプ政権に働きかけてきたと述べた。

「彼らはココナッツオイルには免除を与えたが、オリーブオイルには与えなかった」とプロファチ氏は語った。「その理由は、オリーブオイルが欧州経済にとって非常に重要であることを彼らが知っているからだと私は考えている。」